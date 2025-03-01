Pivot Levels Pro EA

1

Pivot Levels Pro – Consultor Especializado Avançado para MT5

Pivot Levels Pro é um Consultor Especializado (Expert Advisor) multifuncional para MetaTrader 5, que calcula e traça automaticamente vários tipos de níveis Pivot (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) e realiza operações com base neles. O EA integra uma poderosa lógica de gerenciamento de posições (algoritmo de grade/Grid, trailing stop, função de break-even) com um painel de estatísticas intuitivo que exibe o lucro diário, semanal, mensal e o resultado total. O histórico de negociação é visualmente representado no gráfico por setas e linhas de conexão.

Este EA é ideal para traders que desejam automatizar sua negociação com base em métodos tanto clássicos quanto modernos de cálculo de pivôs. Ele é versátil, suporta modos de hedge e netting em principais instrumentos financeiros, incluindo os pares de moedas mais negociados (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF), metais preciosos como ouro (XAU/USD), petróleo (WTI, Brent) e criptomoedas líderes (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple). Graças às amplas opções de personalização, os usuários podem adaptar a estratégia ao seu estilo de negociação, escolhendo o nível de risco, a profundidade da grade, o tipo de Pivot, o timeframe, os parâmetros de gerenciamento de posição e muito mais.

Principais Características e Vantagens

  1. Suporte a diferentes tipos de níveis Pivot

    • Classic
    • Fibonacci
    • Camarilla
    • Woodie
    • DeMark

  2. Configuração flexível de timeframe para cálculo dos pivôs
    O usuário pode escolher qualquer período: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1.

  3. Traçado automático de níveis
    O EA desenha as linhas R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4 e o Pivot central, além de legendas para facilitar a visualização no seu gráfico.

  4. Sistema de sinais e negociação automática

    • O sinal de compra/venda é gerado quando o preço cruza o nível Pivot calculado.
    • Atrasos configuráveis entre negociações para evitar entradas em excesso.
    • Suporte a grade (“Grid”) – posições adicionais são abertas em intervalos de preço pré-definidos.

  5. Gerenciamento de capital avançado

    • Tamanho de lote fixo ou definido como porcentagem (com risco ajustável).
    • Definição customizável de Stop Loss e Take Profit.
    • Trailing stop com parâmetros de passo e distância.
    • Função de break-even com deslocamento ajustável.

  6. Painel de estatísticas e histórico de negociações

    • Exibe o lucro do dia, da semana, do mês e o resultado geral.
    • Representação visual de negociações passadas (setas, linhas de entrada/saída, marcas de lucro/prejuízo).

  7. Configuração de filtro de spread
    O EA se abstém de negociar quando o spread excede o valor máximo especificado, aumentando a qualidade das operações.

  8. Configuração e uso simples
    Instale no gráfico com apenas um clique, tendo acesso a todas as funções e parâmetros principais através de um menu de configurações amigável.

Descrição dos Parâmetros de Entrada

A seguir, estão listados os grupos de parâmetros e suas funções. Cada item pode ser configurado de acordo com seus objetivos e estratégia.

  1. Lot & Risk

    • LotMode: Método de cálculo do lote:
      • LOTMODE_FIXED – lote fixo, determinado pelo parâmetro  FixedLotSize .
      • LOTMODE_PERCENT – porcentagem do saldo, calculada conforme o  RiskLevel  selecionado.
    • FixedLotSize: Valor do lote quando LOTMODE_FIXED estiver selecionado. Exemplo: 0.01.
    • RiskLevel: Nível de risco ao ativar LOTMODE_PERCENT. Opções:
      • RISK_LOW (1% do saldo)
      • RISK_MEDIUM (2% do saldo)
      • RISK_HIGH (5% do saldo)

  2. Stop Loss / Take Profit

    • StopLoss: Tamanho do Stop Loss em pontos (baseado nas cotações da corretora). Exemplo: 1000.
    • TakeProfit: Tamanho do Take Profit em pontos. Exemplo: 200.
      (Observação: O EA converte os valores de StopLoss e TakeProfit em preços absolutos com base no BID/ASK atual, considerando distâncias mínimas de stop.)

  3. Trailing / BreakEven

    • TrailingStop: Ativa/desativa o trailing stop (true ou false).
    • TrailingStart: Quantidade mínima de pontos de lucro necessários para iniciar o trailing.
    • TrailingDistance: Distância em pontos do preço atual até o stop-loss.
    • TrailingStep: Variação de preço necessária antes de o EA mover novamente o stop-loss.
    • BreakEven: Ativa/desativa a função de break-even (ponto de equilíbrio).
    • BreakEvenStart: Quantidade de pontos de lucro necessários para mover a operação para break-even.
    • BreakEvenOffset: Deslocamento em pontos a partir do preço de entrada para posicionar o break-even (para cobrir comissões/spread).

  4. Order Management

    • MinutesBetweenTrades: Intervalo de tempo (em minutos) entre as negociações para evitar excesso de entradas. Padrão: 6.
    • MaxSpread: Spread máximo permitido em pontos. O EA ignora negociações quando o spread atual excede esse valor.
    • ExpertID: Magic Number do EA. Usado para identificar as posições abertas especificamente por este EA.
    • OrderComment: Texto de comentário para as ordens.

  5. Grid Settings

    • MaxGridPositions: Número máximo de ordens na grade (tanto para BUY quanto para SELL).
    • GridStep: Intervalo em pontos entre as ordens ao fazer preço médio/acréscimo de posições.
      (A função de grade funciona apenas no modo hedge. No modo netting, o EA não pode abrir múltiplas negociações na mesma direção.)

  6. Panel / History

    • DisplayPanel: Exibir o painel de estatísticas (true/false).
    • DisplayProfitStats: Mostrar lucro diário, semanal, mensal e total (true/false).
    • DisplayTradeHistory: Exibir histórico de negociações no gráfico (setas, linhas de conexão e texto de lucro) (true/false).
    • BuyTradeColor / SellTradeColor: Cores das setas de negociações BUY e SELL no gráfico.
    • TradeHistoryFontSize: Tamanho da fonte para marcas de negociações (lucro/prejuízo).
    • PanelBgColor: Cor de fundo do painel de estatísticas.
    • PanelFontColor: Cor do texto no painel.
    • PanelEditBgColor: Cor dos campos de valores exibidos no painel.

  7. Pivot Settings

    • PivotType: Tipo de cálculo dos níveis Pivot: Classic, Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie, DeMark.
    • PivotTimeframe: Timeframe para o cálculo dos pivôs (M1, M5, M15, H1, etc.).
    • DrawPivotLines: Mostrar as linhas de pivô no gráfico (true/false).
    • PivotExtendDays: Extender as linhas de pivô por “x” dias no gráfico para melhor visibilidade.
    • ShowLineLabels: Exibir rótulos nas linhas desenhadas (true/false).
    • PivotColorP, PivotColorR, PivotColorS: Cores das linhas P, R (Resistência) e S (Suporte).
    • PivotLineStyle: Estilo das linhas (sólida, pontilhada etc.).
    • PivotLineWidth: Espessura das linhas de pivô.

Princípios de Funcionamento do EA

  1. Cálculo dos Níveis de Pivot

    • O EA calcula os níveis Pivot (P, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4) de acordo com o tipo selecionado e o timeframe sempre que se forma um novo candle/barra.
    • Para DeMark, são calculados níveis específicos (P, R1, S1) seguindo o método DeMark.

  2. Geração de Sinais de Negociação

    • Se o preço médio atual (entre BID e ASK) estiver acima do nível central P (ou de outra lógica escolhida), é gerado um sinal de COMPRA.
    • Se o preço estiver abaixo de P, é gerado um sinal de VENDA.
    • O EA verifica os filtros: MaxSpread, MinutesBetweenTrades, margem disponível etc.
    • Se todas as condições forem atendidas, é enviada uma ordem de mercado.

  3. Gerenciamento de Posições

    • Stop Loss e Take Profit são definidos em pontos; o EA calcula automaticamente os preços de SL e TP.
    • Trailing Stop: quando o preço se move TrailingStart pontos a favor, é ativada a correção dinâmica do SL (TrailingDistance, TrailingStep).
    • BreakEven: ao atingir BreakEvenStart pontos de lucro, o EA pode mover o SL para o preço de entrada (considerando o Offset).
    • Grid (somente no modo hedge): quando o preço alcança GridStep pontos a partir da última ordem, podem ser abertas mais posições na mesma direção (até MaxGridPositions).

  4. Painel e Histórico no Gráfico

    • Com a opção DisplayPanel ativada, o EA desenha um mini painel no canto superior esquerdo (com cores configuráveis).
    • No modo DisplayTradeHistory, as negociações são visualizadas no gráfico: setas de entrada/saída, linhas pontilhadas e rótulos de P/L para posições encerradas.

Recomendações de Uso

  • Conta e Timeframe: O EA funciona em qualquer instrumento e timeframe. Geralmente utiliza-se H1 para o cálculo dos níveis Pivot.
  • Configurações de Risco: Considere a volatilidade do instrumento e os princípios de gerenciamento de capital. Se o StopLoss for grande, ajuste o tamanho do lote de forma correspondente.
  • Spread: Prefira contas com spread baixo (ECN/STP) ou negocie em períodos de volatilidade moderada.
  • Teste: Antes de usar em conta real, faça testes no Strategy Tester (incluindo modo visual) e otimize os parâmetros principais.
  • Compatibilidade: Funciona tanto no modo hedge (várias posições em ambas as direções) quanto no modo netting (apenas uma posição por direção em um mesmo instrumento).

Mercados e Instrumentos

O Pivot Levels Pro funciona excepcionalmente bem em vários mercados financeiros:

  • Principais Pares de Moedas: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD
  • Pares de Moedas Cruzados: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY
  • Metais Preciosos: Ouro (XAU/USD), Prata (XAG/USD)
  • Mercados de Petróleo: WTI (CL), Brent (BRENT)
  • Principais Criptomoedas: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin (LTCUSD), Ripple (XRPUSD)

Conclusão

Pivot Levels Pro é um consultor especializado abrangente para o MetaTrader 5, combinando poderosas ferramentas de cálculo de níveis Pivot, gerenciamento flexível de ordens e um painel de estatísticas intuitivo. Ele é adequado tanto para iniciantes quanto para traders experientes que desejam operar em níveis confiáveis de suporte e resistência, automatizando tarefas rotineiras como configuração de stop-loss, movimentação de ordens para break-even, configuração de grades de ordens e muito mais.

Se você está procurando um assistente confiável para negociar com base em níveis de Pivot em pares de moedas, commodities e criptomoedas, Pivot Levels Pro é uma excelente escolha. Utilize este EA com gerenciamento de capital adequado e regras de negociação claras, e ele poderá tornar-se um componente importante do seu sistema de trading.

Produtos recomendados
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Experts
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Experts
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Happy Nation MT5
Andrijana Radojevic
Experts
LAUNCH PROMO – LIMITED TIME OFFER% Price: $99 IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and detailed setup instructions. SETFILES  - DOWNLOAD HERE! HAPPY NATION EA   is a next-generation automated system built for all AUD pairs, combining a smart, controlled grid structure with advanced market-adaptive filters. It delivers   ultra-low drawdown (1–5%) , fast trade cycles (≈90% closed within 24h), and strict exposure control through pair-specific
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experts
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
O S&P 500 Scalper Advisor é uma ferramenta inovadora desenvolvida para traders que desejam negociar com sucesso o Índice S&P 500. O índice é um dos indicadores mais utilizados e prestigiados do mercado de ações americano, abrangendo as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Peculiaridades: Soluções de negociação automatizadas:       O consultor é baseado em algoritmos avançados e análise técnica para adaptar automaticamente a estratégia às mudanças nas condições de mercado. Abordagem versátil:
The Fibonacci Scalper
STANTON ROUX
4.2 (44)
Experts
The Fibonacci Trader MQL5 expert advisor uses the Fibonacci levels to determine a buy or sell trade with the MACD as confirmation. The Fibonacci levels work as follows: Above 61.8 SELL if MACD trend is SELL Trading Range (Ability to select trading input parameters) BUY if MACD trend is BUY SELL if MACD trend is SELL Below 23.6 BUY if MACD trend is BUY Default settings are configured for EURUSD on M5 Chart. To work with the news server, you must add the URL ‘ http://ec.forexprostools.com/ ’ in t
FREE
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitários
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
ChronomaX
Jesper Christensen
5 (5)
Experts
X-Mas Sale: 10 copies will be sold at 50% discount during the X-mas sale. Transform your EURUSD trading with ChronomaX, an advanced Expert Advisor that combines traditional grid trading strategies with cutting-edge artificial intelligence neural network technologies. Join my open group for questions related to any of my products:  https://www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 User guide/ EA manuel:   click here. To use/test the EA: 1: Load to EURUSD (timeframe is irrelevant) 2: Make sure th
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Indicadores
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technical analysis tool that automatically draws Fibonacci levels for 4H, Daily, Weekly, and Monthly sessions. AUTOMATIC FIBONACCI RETRACEMENTS (7 CLASSIC LEVELS): - 0.0% (Previous session Low - support level) - 23.6% (Fibonacci Golden Ratio - early entry level) - 38.2% (Strong retracement level) - 50.0% (Key pivot level highlighted in YELLOW - market equilibrium) - 61.8% (Main Golden Ratio - critical decision level) - 78.6% (Deep retracement level) - 100.0
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Experts
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Note that this EA should run in ECN swap-free account. When you backtest yo
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven vai ficar com valor promocional de lançamento até 08/12/2025 Esse Expert Advisor se adapta a qualquer ativo. Ele é universal.  O   Multi-Asset Scalper EA   é um sistema de trading automatizado profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, projetado para operações de scalping em múltiplos ativos simultaneamente. A versão 8.2 incorpora tecnologia multi-timeframe com confirmação tripla e gestão de risco integrada. Arquitetura Técnica 1.   Sis
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicadores
Sobre o Indicador Este indicador é baseado em simulações de Monte Carlo nos preços de fechamento de um instrumento financeiro. Por definição, Monte Carlo é uma técnica estatística usada para modelar a probabilidade de diferentes resultados em um processo que envolve números aleatórios com base em resultados previamente observados. Como Funciona? Este indicador gera múltiplos cenários de preços para um ativo, modelando variações de preços aleatórias ao longo do tempo com base em dados históricos
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experts
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
Experts
Ay XAUUSD Expert EA de tendência para Ouro M15｜Estável para Scalping e Day Trade O novo padrão em automação para ouro! Alta precisão na leitura de tendência × estratégia constante de lucros × resultados crescentes O “Ay XAUUSD Expert” é um EA de alta performance desenvolvido exclusivamente para ouro (XAUUSD) no timeframe M15. Possui algoritmo próprio, resistente a alta volatilidade e movimentos bruscos. <Principais características> EA dedicado para XAUUSD no M15 Lógica exclusiva para identific
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experts
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Mais do autor
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
Golden Eagle Pro EA  Descrição Resumida Golden Eagle AI é um poderoso consultor automático para a plataforma MetaTrader 5, que usa uma combinação de vários indicadores e análise multiframe (MA no D1, ATR no M30, Fractals no M5). O consultor inclui configurações flexíveis de controle de risco (tamanho fixo de lote, porcentagem do saldo, escolha do nível de risco), além de recursos avançados de trailing stop e de colocação de operações no ponto de equilíbrio. O programa passou com sucesso nos test
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA   é um robô multifuncional para trading ativo nos instrumentos financeiros mais populares, incluindo pares de moedas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), ouro (XAU/USD), petróleo (Brent, WTI) e criptomoedas (BTC, ETH, LTC e outros). A base do algoritmo é uma versão modernizada da Hull Moving Average (HMA), que oferece sinais mais claros em comparação com as Médias Móveis clássicas. O advisor reage de forma flexível às flutuações de curto prazo, utilizando o princípio
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Renko Trading Bot EA – Assessor de Negociação Automático baseado em Gráficos Renko para MetaTrader 5 DESCRIÇÃO O Renko Trading Bot EA é uma solução profissional de trading automatizado baseada na metodologia de gráficos Renko, originalmente descrita por traders japoneses no início do século XX. Este poderoso Expert Advisor identifica e negocia padrões de ondas Renko com elevada precisão, oferecendo aos traders uma ferramenta confiável para aplicar a teoria de movimento do preço baseada em tijolo
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Stochastic Gold Scalper — Consultor Automático para Scalping Preciso Stochastic Gold Scalper é um consultor automático profissional para a plataforma MetaTrader 5, que combina a análise de padrões de velas com a filtragem de sinais através do oscilador Stochastic. Essa abordagem permite identificar os pontos de entrada mais precisos, minimizar os riscos e evitar sinais falsos. O consultor é ideal para operar em prazos curtos, como M5, e pode ser utilizado em instrumentos como ouro, pares de moed
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Consultor Elliott Wave EA Descrição Elliott Wave AI é uma solução profissional de trading baseada nos padrões de ondas M & W descritos por A. Merrill. Este poderoso Consultor Especialista identifica e opera formações de ondas com alta precisão, fornecendo aos traders uma solução automatizada confiável para utilizar a teoria das ondas de Elliott. Características principais Reconhecimento inteligente de padrões - Algoritmo avançado identifica padrões de ondas M & W com precisão excepcional Tecnolo
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA – Consultor Automático para Scalping com Análise de Padrões de Velas no MetaTrader 5 DESCRIÇÃO Golden Scalper EA é um consultor totalmente automatizado (EA) para a plataforma MetaTrader 5, especializado em trading de alta frequência e scalping, oferecendo máxima eficiência com riscos mínimos. O EA utiliza algoritmos avançados de análise de padrões de velas e filtra sinais através de médias móveis (MA – Moving Average) para identificar pontos de entrada com precisão. O Golden Sc
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro é um Conselheiro Especializado (Expert Advisor) de trading automatizado multifuncional para MetaTrader 5, desenvolvido para operar nos pares de moedas mais populares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY etc.), em metais preciosos (Ouro/XAUUSD), petróleo (WTI, Brent) e criptomoedas (BTCUSD e outras). O EA baseia-se no princípio de “Super Signals”, que identifica máximos e mínimos locais (potenciais pontos de reversão ou correção) no timeframe escolhido. O EA abr
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Quantum Forex EA – Sistema de Negociação Multiindicadores Descrição O Quantum Forex EA é um consultor especializado profissional para o MetaTrader 5, que utiliza uma combinação de quatro indicadores técnicos populares para tomar decisões de negociação. O robô foi desenvolvido para realizar operações automáticas nos mercados financeiros, com configuração flexível de parâmetros e um sistema confiável de gerenciamento de riscos. Principais Características Sistema de negociação com múltiplos indic
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Strategy Constructor Pro - Construtor Universal de Estratégias de Negociação com Múltiplos Indicadores para MetaTrader 5 DESCRIÇÃO Strategy Constructor Pro é um consultor especializado (EA) multifuncional para a plataforma MetaTrader 5 que oferece a capacidade de montar e personalizar estratégias de negociação baseadas em uma ampla gama de indicadores técnicos e padrões clássicos de velas japonesas. Desenvolvido considerando os requisitos modernos para negociação automatizada nos mercados Fore
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Descripción del asesor Goldix EA está diseñado para el comercio automático en cualquier instrumento de divisas, con especial atención a la negociación de oro (XAUUSD). Se basa en una lógica combinada de indicadores Keltner Channel y EMA (Media Móvil Exponencial), complementada con configuraciones flexibles de gestión de riesgos y un stop flotante integrado. El asesor puede funcionar en cualquier momento, si es necesario, puede limitar el comercio a determinadas horas mediante un filtro de tiemp
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Grid Master Pro – consultor especializado universal para negociação em grade. Grid Master Pro é um consultor especializado (Expert Advisor) para MetaTrader 5, flexível e eficaz, que implementa uma estratégia confiável de negociação em grade (Grid Trading) em uma ampla variedade de instrumentos. Ele apresenta excelentes resultados ao negociar pares de moedas principais (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), metais preciosos (XAUUSD/ouro), commodities (petróleo: Brent, WTI) e criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
MACD Trader Pro é um inovador consultor de negociação que combina a comprovada estratégia MACD com um eficiente sistema de Grid Trading. O consultor foi desenvolvido para operar automaticamente nos mercados financeiros e apresenta os melhores resultados no par de moedas GBPUSD, embora opere com sucesso em todos os principais instrumentos de negociação, incluindo EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY e outros pares principais. A singularidade deste EA está na abor
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Bollinger Bands Trader Pro   é um poderoso robô (Expert Advisor) para negociação profissional em grade (grid) baseado no indicador Bandas de Bollinger (Bollinger Bands). Ele combina configurações de risco flexíveis, gestão inteligente de posições, recursos avançados de Trailing Stop, ajuste para o ponto de equilíbrio (BreakEven), além de limites diários de negociação e estatísticas de rentabilidade. O robô identifica automaticamente os pontos de entrada no mercado pelas Bandas de Bollinger, cria
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Range Breakout Trader Pro: Estratégia de negociação inovadora com múltiplas ordens e cálculo automático de distâncias Descrição Range Breakout Trader Pro é uma estratégia de negociação moderna para MetaTrader 5, especializada no uso de rompimentos de intervalos de preço com colocação e gerenciamento automático de ordens. Este expert advisor avançado foi criado para traders que desejam aplicar efetivamente estratégias de rompimento de intervalo com máxima automação. O consultor coloca ordens cons
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
ATR Grid Trader Pro – Consultor Automatizado para Negociação em Grade com Análise de Volatilidade no MetaTrader 5 DESCRIÇÃO ATR Grid Trader Pro é um consultor automatizado (EA) multifuncional para a plataforma MetaTrader 5 que combina tecnologia inovadora de negociação em grade com análise avançada de volatilidade baseada no indicador Average True Range (ATR). Este poderoso robô de negociação abre posições de compra em períodos de baixa volatilidade e de venda em alta volatilidade, e, quando o m
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Gartley Butterfly Pattern EA Descrição O consultor automático realiza operações com base em padrões harmônicos — figuras populares da análise técnica, originalmente apresentadas por Harold McKinley Gartley e posteriormente sistematizadas e ampliadas por Scott Carney, autor de padrões como Bat, Crab, Shark, Deep Crab e Alternate Bat. O robô reconhece e opera com os seguintes padrões: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives. Os padrões são form
Filtro:
Kevin Joseph Dempsey
446
Kevin Joseph Dempsey 2025.06.13 04:50 
 

Simply don't work. Save your money.

Yes, I did optimize it on all major pairs and it crashed out on all of them.

Vladimir Shumikhin
3406
Resposta do desenvolvedor Vladimir Shumikhin 2025.06.13 16:34
The expert advisor has been tested and is functioning correctly, but there may be some nuances related to its settings and usage. To assist you more accurately, could you please clarify the following: Which trading pairs did you use the EA with? Did you optimize the parameters before running it on your account? What spread and timeframe are you using? Are there any errors or warnings in the journal? Please also note that the EA includes a spread filter — if the spread is too high, it may not open trades. This is intended to protect you from entering trades under unfavorable conditions. If you are new to using expert advisors, I’ll be happy to help you get everything set up correctly — just send me some screenshots or a description of the settings you used. Best regards,
Vladimir
Responder ao comentário