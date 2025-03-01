Pivot Levels Pro EA
Pivot Levels Pro – Consultor Especializado Avançado para MT5
Pivot Levels Pro é um Consultor Especializado (Expert Advisor) multifuncional para MetaTrader 5, que calcula e traça automaticamente vários tipos de níveis Pivot (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) e realiza operações com base neles. O EA integra uma poderosa lógica de gerenciamento de posições (algoritmo de grade/Grid, trailing stop, função de break-even) com um painel de estatísticas intuitivo que exibe o lucro diário, semanal, mensal e o resultado total. O histórico de negociação é visualmente representado no gráfico por setas e linhas de conexão.
Este EA é ideal para traders que desejam automatizar sua negociação com base em métodos tanto clássicos quanto modernos de cálculo de pivôs. Ele é versátil, suporta modos de hedge e netting em principais instrumentos financeiros, incluindo os pares de moedas mais negociados (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF), metais preciosos como ouro (XAU/USD), petróleo (WTI, Brent) e criptomoedas líderes (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple). Graças às amplas opções de personalização, os usuários podem adaptar a estratégia ao seu estilo de negociação, escolhendo o nível de risco, a profundidade da grade, o tipo de Pivot, o timeframe, os parâmetros de gerenciamento de posição e muito mais.
Principais Características e Vantagens
-
Suporte a diferentes tipos de níveis Pivot
- Classic
- Fibonacci
- Camarilla
- Woodie
- DeMark
-
Configuração flexível de timeframe para cálculo dos pivôs
O usuário pode escolher qualquer período: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1.
-
Traçado automático de níveis
O EA desenha as linhas R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4 e o Pivot central, além de legendas para facilitar a visualização no seu gráfico.
-
Sistema de sinais e negociação automática
- O sinal de compra/venda é gerado quando o preço cruza o nível Pivot calculado.
- Atrasos configuráveis entre negociações para evitar entradas em excesso.
- Suporte a grade (“Grid”) – posições adicionais são abertas em intervalos de preço pré-definidos.
-
Gerenciamento de capital avançado
- Tamanho de lote fixo ou definido como porcentagem (com risco ajustável).
- Definição customizável de Stop Loss e Take Profit.
- Trailing stop com parâmetros de passo e distância.
- Função de break-even com deslocamento ajustável.
-
Painel de estatísticas e histórico de negociações
- Exibe o lucro do dia, da semana, do mês e o resultado geral.
- Representação visual de negociações passadas (setas, linhas de entrada/saída, marcas de lucro/prejuízo).
-
Configuração de filtro de spread
O EA se abstém de negociar quando o spread excede o valor máximo especificado, aumentando a qualidade das operações.
-
Configuração e uso simples
Instale no gráfico com apenas um clique, tendo acesso a todas as funções e parâmetros principais através de um menu de configurações amigável.
Descrição dos Parâmetros de Entrada
A seguir, estão listados os grupos de parâmetros e suas funções. Cada item pode ser configurado de acordo com seus objetivos e estratégia.
-
Lot & Risk
- LotMode: Método de cálculo do lote:
- LOTMODE_FIXED – lote fixo, determinado pelo parâmetro FixedLotSize .
- LOTMODE_PERCENT – porcentagem do saldo, calculada conforme o RiskLevel selecionado.
- FixedLotSize: Valor do lote quando LOTMODE_FIXED estiver selecionado. Exemplo: 0.01.
- RiskLevel: Nível de risco ao ativar LOTMODE_PERCENT. Opções:
- RISK_LOW (1% do saldo)
- RISK_MEDIUM (2% do saldo)
- RISK_HIGH (5% do saldo)
- LotMode: Método de cálculo do lote:
-
Stop Loss / Take Profit
- StopLoss: Tamanho do Stop Loss em pontos (baseado nas cotações da corretora). Exemplo: 1000.
- TakeProfit: Tamanho do Take Profit em pontos. Exemplo: 200.
(Observação: O EA converte os valores de StopLoss e TakeProfit em preços absolutos com base no BID/ASK atual, considerando distâncias mínimas de stop.)
-
Trailing / BreakEven
- TrailingStop: Ativa/desativa o trailing stop (true ou false).
- TrailingStart: Quantidade mínima de pontos de lucro necessários para iniciar o trailing.
- TrailingDistance: Distância em pontos do preço atual até o stop-loss.
- TrailingStep: Variação de preço necessária antes de o EA mover novamente o stop-loss.
- BreakEven: Ativa/desativa a função de break-even (ponto de equilíbrio).
- BreakEvenStart: Quantidade de pontos de lucro necessários para mover a operação para break-even.
- BreakEvenOffset: Deslocamento em pontos a partir do preço de entrada para posicionar o break-even (para cobrir comissões/spread).
-
Order Management
- MinutesBetweenTrades: Intervalo de tempo (em minutos) entre as negociações para evitar excesso de entradas. Padrão: 6.
- MaxSpread: Spread máximo permitido em pontos. O EA ignora negociações quando o spread atual excede esse valor.
- ExpertID: Magic Number do EA. Usado para identificar as posições abertas especificamente por este EA.
- OrderComment: Texto de comentário para as ordens.
-
Grid Settings
- MaxGridPositions: Número máximo de ordens na grade (tanto para BUY quanto para SELL).
- GridStep: Intervalo em pontos entre as ordens ao fazer preço médio/acréscimo de posições.
(A função de grade funciona apenas no modo hedge. No modo netting, o EA não pode abrir múltiplas negociações na mesma direção.)
-
Panel / History
- DisplayPanel: Exibir o painel de estatísticas (true/false).
- DisplayProfitStats: Mostrar lucro diário, semanal, mensal e total (true/false).
- DisplayTradeHistory: Exibir histórico de negociações no gráfico (setas, linhas de conexão e texto de lucro) (true/false).
- BuyTradeColor / SellTradeColor: Cores das setas de negociações BUY e SELL no gráfico.
- TradeHistoryFontSize: Tamanho da fonte para marcas de negociações (lucro/prejuízo).
- PanelBgColor: Cor de fundo do painel de estatísticas.
- PanelFontColor: Cor do texto no painel.
- PanelEditBgColor: Cor dos campos de valores exibidos no painel.
-
Pivot Settings
- PivotType: Tipo de cálculo dos níveis Pivot: Classic, Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie, DeMark.
- PivotTimeframe: Timeframe para o cálculo dos pivôs (M1, M5, M15, H1, etc.).
- DrawPivotLines: Mostrar as linhas de pivô no gráfico (true/false).
- PivotExtendDays: Extender as linhas de pivô por “x” dias no gráfico para melhor visibilidade.
- ShowLineLabels: Exibir rótulos nas linhas desenhadas (true/false).
- PivotColorP, PivotColorR, PivotColorS: Cores das linhas P, R (Resistência) e S (Suporte).
- PivotLineStyle: Estilo das linhas (sólida, pontilhada etc.).
- PivotLineWidth: Espessura das linhas de pivô.
Princípios de Funcionamento do EA
-
Cálculo dos Níveis de Pivot
- O EA calcula os níveis Pivot (P, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4) de acordo com o tipo selecionado e o timeframe sempre que se forma um novo candle/barra.
- Para DeMark, são calculados níveis específicos (P, R1, S1) seguindo o método DeMark.
-
Geração de Sinais de Negociação
- Se o preço médio atual (entre BID e ASK) estiver acima do nível central P (ou de outra lógica escolhida), é gerado um sinal de COMPRA.
- Se o preço estiver abaixo de P, é gerado um sinal de VENDA.
- O EA verifica os filtros: MaxSpread, MinutesBetweenTrades, margem disponível etc.
- Se todas as condições forem atendidas, é enviada uma ordem de mercado.
-
Gerenciamento de Posições
- Stop Loss e Take Profit são definidos em pontos; o EA calcula automaticamente os preços de SL e TP.
- Trailing Stop: quando o preço se move TrailingStart pontos a favor, é ativada a correção dinâmica do SL (TrailingDistance, TrailingStep).
- BreakEven: ao atingir BreakEvenStart pontos de lucro, o EA pode mover o SL para o preço de entrada (considerando o Offset).
- Grid (somente no modo hedge): quando o preço alcança GridStep pontos a partir da última ordem, podem ser abertas mais posições na mesma direção (até MaxGridPositions).
-
Painel e Histórico no Gráfico
- Com a opção DisplayPanel ativada, o EA desenha um mini painel no canto superior esquerdo (com cores configuráveis).
- No modo DisplayTradeHistory, as negociações são visualizadas no gráfico: setas de entrada/saída, linhas pontilhadas e rótulos de P/L para posições encerradas.
Recomendações de Uso
- Conta e Timeframe: O EA funciona em qualquer instrumento e timeframe. Geralmente utiliza-se H1 para o cálculo dos níveis Pivot.
- Configurações de Risco: Considere a volatilidade do instrumento e os princípios de gerenciamento de capital. Se o StopLoss for grande, ajuste o tamanho do lote de forma correspondente.
- Spread: Prefira contas com spread baixo (ECN/STP) ou negocie em períodos de volatilidade moderada.
- Teste: Antes de usar em conta real, faça testes no Strategy Tester (incluindo modo visual) e otimize os parâmetros principais.
- Compatibilidade: Funciona tanto no modo hedge (várias posições em ambas as direções) quanto no modo netting (apenas uma posição por direção em um mesmo instrumento).
Mercados e Instrumentos
O Pivot Levels Pro funciona excepcionalmente bem em vários mercados financeiros:
- Principais Pares de Moedas: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD
- Pares de Moedas Cruzados: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY
- Metais Preciosos: Ouro (XAU/USD), Prata (XAG/USD)
- Mercados de Petróleo: WTI (CL), Brent (BRENT)
- Principais Criptomoedas: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin (LTCUSD), Ripple (XRPUSD)
Conclusão
Pivot Levels Pro é um consultor especializado abrangente para o MetaTrader 5, combinando poderosas ferramentas de cálculo de níveis Pivot, gerenciamento flexível de ordens e um painel de estatísticas intuitivo. Ele é adequado tanto para iniciantes quanto para traders experientes que desejam operar em níveis confiáveis de suporte e resistência, automatizando tarefas rotineiras como configuração de stop-loss, movimentação de ordens para break-even, configuração de grades de ordens e muito mais.
Se você está procurando um assistente confiável para negociar com base em níveis de Pivot em pares de moedas, commodities e criptomoedas, Pivot Levels Pro é uma excelente escolha. Utilize este EA com gerenciamento de capital adequado e regras de negociação claras, e ele poderá tornar-se um componente importante do seu sistema de trading.
Simply don't work. Save your money.
Yes, I did optimize it on all major pairs and it crashed out on all of them.
Vladimir