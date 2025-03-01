Pivot Levels Pro EA

Pivot Levels Pro – Consultor Especializado Avançado para MT5

Pivot Levels Pro é um Consultor Especializado (Expert Advisor) multifuncional para MetaTrader 5, que calcula e traça automaticamente vários tipos de níveis Pivot (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) e realiza operações com base neles. O EA integra uma poderosa lógica de gerenciamento de posições (algoritmo de grade/Grid, trailing stop, função de break-even) com um painel de estatísticas intuitivo que exibe o lucro diário, semanal, mensal e o resultado total. O histórico de negociação é visualmente representado no gráfico por setas e linhas de conexão.

Este EA é ideal para traders que desejam automatizar sua negociação com base em métodos tanto clássicos quanto modernos de cálculo de pivôs. Ele é versátil, suporta modos de hedge e netting em principais instrumentos financeiros, incluindo os pares de moedas mais negociados (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF), metais preciosos como ouro (XAU/USD), petróleo (WTI, Brent) e criptomoedas líderes (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple). Graças às amplas opções de personalização, os usuários podem adaptar a estratégia ao seu estilo de negociação, escolhendo o nível de risco, a profundidade da grade, o tipo de Pivot, o timeframe, os parâmetros de gerenciamento de posição e muito mais.

Principais Características e Vantagens

Suporte a diferentes tipos de níveis Pivot Classic

Fibonacci

Camarilla

Woodie

DeMark Configuração flexível de timeframe para cálculo dos pivôs

O usuário pode escolher qualquer período: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1. Traçado automático de níveis

O EA desenha as linhas R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4 e o Pivot central, além de legendas para facilitar a visualização no seu gráfico. Sistema de sinais e negociação automática O sinal de compra/venda é gerado quando o preço cruza o nível Pivot calculado.

Atrasos configuráveis entre negociações para evitar entradas em excesso.

Suporte a grade (“Grid”) – posições adicionais são abertas em intervalos de preço pré-definidos. Gerenciamento de capital avançado Tamanho de lote fixo ou definido como porcentagem (com risco ajustável).

Definição customizável de Stop Loss e Take Profit.

Trailing stop com parâmetros de passo e distância.

Função de break-even com deslocamento ajustável. Painel de estatísticas e histórico de negociações Exibe o lucro do dia, da semana, do mês e o resultado geral.

Representação visual de negociações passadas (setas, linhas de entrada/saída, marcas de lucro/prejuízo). Configuração de filtro de spread

O EA se abstém de negociar quando o spread excede o valor máximo especificado, aumentando a qualidade das operações. Configuração e uso simples

Instale no gráfico com apenas um clique, tendo acesso a todas as funções e parâmetros principais através de um menu de configurações amigável.

Descrição dos Parâmetros de Entrada

A seguir, estão listados os grupos de parâmetros e suas funções. Cada item pode ser configurado de acordo com seus objetivos e estratégia.

Lot & Risk LotMode : Método de cálculo do lote: LOTMODE_FIXED – lote fixo, determinado pelo parâmetro FixedLotSize . LOTMODE_PERCENT – porcentagem do saldo, calculada conforme o RiskLevel selecionado.

: Método de cálculo do lote: FixedLotSize : Valor do lote quando LOTMODE_FIXED estiver selecionado. Exemplo: 0.01.

: Valor do lote quando LOTMODE_FIXED estiver selecionado. Exemplo: 0.01. RiskLevel : Nível de risco ao ativar LOTMODE_PERCENT. Opções: RISK_LOW (1% do saldo) RISK_MEDIUM (2% do saldo) RISK_HIGH (5% do saldo)

: Nível de risco ao ativar LOTMODE_PERCENT. Opções: Stop Loss / Take Profit StopLoss : Tamanho do Stop Loss em pontos (baseado nas cotações da corretora). Exemplo: 1000.

: Tamanho do Stop Loss em pontos (baseado nas cotações da corretora). Exemplo: 1000. TakeProfit: Tamanho do Take Profit em pontos. Exemplo: 200.

(Observação: O EA converte os valores de StopLoss e TakeProfit em preços absolutos com base no BID/ASK atual, considerando distâncias mínimas de stop.) Trailing / BreakEven TrailingStop : Ativa/desativa o trailing stop (true ou false).

: Ativa/desativa o trailing stop (true ou false). TrailingStart : Quantidade mínima de pontos de lucro necessários para iniciar o trailing.

: Quantidade mínima de pontos de lucro necessários para iniciar o trailing. TrailingDistance : Distância em pontos do preço atual até o stop-loss.

: Distância em pontos do preço atual até o stop-loss. TrailingStep : Variação de preço necessária antes de o EA mover novamente o stop-loss.

: Variação de preço necessária antes de o EA mover novamente o stop-loss. BreakEven : Ativa/desativa a função de break-even (ponto de equilíbrio).

: Ativa/desativa a função de break-even (ponto de equilíbrio). BreakEvenStart : Quantidade de pontos de lucro necessários para mover a operação para break-even.

: Quantidade de pontos de lucro necessários para mover a operação para break-even. BreakEvenOffset: Deslocamento em pontos a partir do preço de entrada para posicionar o break-even (para cobrir comissões/spread). Order Management MinutesBetweenTrades : Intervalo de tempo (em minutos) entre as negociações para evitar excesso de entradas. Padrão: 6.

: Intervalo de tempo (em minutos) entre as negociações para evitar excesso de entradas. Padrão: 6. MaxSpread : Spread máximo permitido em pontos. O EA ignora negociações quando o spread atual excede esse valor.

: Spread máximo permitido em pontos. O EA ignora negociações quando o spread atual excede esse valor. ExpertID : Magic Number do EA. Usado para identificar as posições abertas especificamente por este EA.

: Magic Number do EA. Usado para identificar as posições abertas especificamente por este EA. OrderComment: Texto de comentário para as ordens. Grid Settings MaxGridPositions : Número máximo de ordens na grade (tanto para BUY quanto para SELL).

: Número máximo de ordens na grade (tanto para BUY quanto para SELL). GridStep: Intervalo em pontos entre as ordens ao fazer preço médio/acréscimo de posições.

(A função de grade funciona apenas no modo hedge. No modo netting, o EA não pode abrir múltiplas negociações na mesma direção.) Panel / History DisplayPanel : Exibir o painel de estatísticas (true/false).

: Exibir o painel de estatísticas (true/false). DisplayProfitStats : Mostrar lucro diário, semanal, mensal e total (true/false).

: Mostrar lucro diário, semanal, mensal e total (true/false). DisplayTradeHistory : Exibir histórico de negociações no gráfico (setas, linhas de conexão e texto de lucro) (true/false).

: Exibir histórico de negociações no gráfico (setas, linhas de conexão e texto de lucro) (true/false). BuyTradeColor / SellTradeColor : Cores das setas de negociações BUY e SELL no gráfico.

: Cores das setas de negociações BUY e SELL no gráfico. TradeHistoryFontSize : Tamanho da fonte para marcas de negociações (lucro/prejuízo).

: Tamanho da fonte para marcas de negociações (lucro/prejuízo). PanelBgColor : Cor de fundo do painel de estatísticas.

: Cor de fundo do painel de estatísticas. PanelFontColor : Cor do texto no painel.

: Cor do texto no painel. PanelEditBgColor: Cor dos campos de valores exibidos no painel. Pivot Settings PivotType : Tipo de cálculo dos níveis Pivot: Classic, Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie, DeMark.

: Tipo de cálculo dos níveis Pivot: Classic, Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie, DeMark. PivotTimeframe : Timeframe para o cálculo dos pivôs (M1, M5, M15, H1, etc.).

: Timeframe para o cálculo dos pivôs (M1, M5, M15, H1, etc.). DrawPivotLines : Mostrar as linhas de pivô no gráfico (true/false).

: Mostrar as linhas de pivô no gráfico (true/false). PivotExtendDays : Extender as linhas de pivô por “x” dias no gráfico para melhor visibilidade.

: Extender as linhas de pivô por “x” dias no gráfico para melhor visibilidade. ShowLineLabels : Exibir rótulos nas linhas desenhadas (true/false).

: Exibir rótulos nas linhas desenhadas (true/false). PivotColorP, PivotColorR, PivotColorS : Cores das linhas P, R (Resistência) e S (Suporte).

: Cores das linhas P, R (Resistência) e S (Suporte). PivotLineStyle : Estilo das linhas (sólida, pontilhada etc.).

: Estilo das linhas (sólida, pontilhada etc.). PivotLineWidth: Espessura das linhas de pivô.

Princípios de Funcionamento do EA

Cálculo dos Níveis de Pivot O EA calcula os níveis Pivot (P, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4) de acordo com o tipo selecionado e o timeframe sempre que se forma um novo candle/barra.

Para DeMark, são calculados níveis específicos (P, R1, S1) seguindo o método DeMark. Geração de Sinais de Negociação Se o preço médio atual (entre BID e ASK) estiver acima do nível central P (ou de outra lógica escolhida), é gerado um sinal de COMPRA.

Se o preço estiver abaixo de P, é gerado um sinal de VENDA.

O EA verifica os filtros: MaxSpread, MinutesBetweenTrades, margem disponível etc.

Se todas as condições forem atendidas, é enviada uma ordem de mercado. Gerenciamento de Posições Stop Loss e Take Profit são definidos em pontos; o EA calcula automaticamente os preços de SL e TP.

Trailing Stop: quando o preço se move TrailingStart pontos a favor, é ativada a correção dinâmica do SL (TrailingDistance, TrailingStep).

BreakEven: ao atingir BreakEvenStart pontos de lucro, o EA pode mover o SL para o preço de entrada (considerando o Offset).

Grid (somente no modo hedge): quando o preço alcança GridStep pontos a partir da última ordem, podem ser abertas mais posições na mesma direção (até MaxGridPositions). Painel e Histórico no Gráfico Com a opção DisplayPanel ativada, o EA desenha um mini painel no canto superior esquerdo (com cores configuráveis).

ativada, o EA desenha um mini painel no canto superior esquerdo (com cores configuráveis). No modo DisplayTradeHistory, as negociações são visualizadas no gráfico: setas de entrada/saída, linhas pontilhadas e rótulos de P/L para posições encerradas.

Recomendações de Uso

Conta e Timeframe : O EA funciona em qualquer instrumento e timeframe. Geralmente utiliza-se H1 para o cálculo dos níveis Pivot.

: O EA funciona em qualquer instrumento e timeframe. Geralmente utiliza-se H1 para o cálculo dos níveis Pivot. Configurações de Risco : Considere a volatilidade do instrumento e os princípios de gerenciamento de capital. Se o StopLoss for grande, ajuste o tamanho do lote de forma correspondente.

: Considere a volatilidade do instrumento e os princípios de gerenciamento de capital. Se o StopLoss for grande, ajuste o tamanho do lote de forma correspondente. Spread : Prefira contas com spread baixo (ECN/STP) ou negocie em períodos de volatilidade moderada.

: Prefira contas com spread baixo (ECN/STP) ou negocie em períodos de volatilidade moderada. Teste : Antes de usar em conta real, faça testes no Strategy Tester (incluindo modo visual) e otimize os parâmetros principais.

: Antes de usar em conta real, faça testes no Strategy Tester (incluindo modo visual) e otimize os parâmetros principais. Compatibilidade: Funciona tanto no modo hedge (várias posições em ambas as direções) quanto no modo netting (apenas uma posição por direção em um mesmo instrumento).

Mercados e Instrumentos

O Pivot Levels Pro funciona excepcionalmente bem em vários mercados financeiros:

Principais Pares de Moedas : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD

: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD Pares de Moedas Cruzados : EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY

: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY Metais Preciosos : Ouro (XAU/USD), Prata (XAG/USD)

: Ouro (XAU/USD), Prata (XAG/USD) Mercados de Petróleo : WTI (CL), Brent (BRENT)

: WTI (CL), Brent (BRENT) Principais Criptomoedas: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin (LTCUSD), Ripple (XRPUSD)

Conclusão

Pivot Levels Pro é um consultor especializado abrangente para o MetaTrader 5, combinando poderosas ferramentas de cálculo de níveis Pivot, gerenciamento flexível de ordens e um painel de estatísticas intuitivo. Ele é adequado tanto para iniciantes quanto para traders experientes que desejam operar em níveis confiáveis de suporte e resistência, automatizando tarefas rotineiras como configuração de stop-loss, movimentação de ordens para break-even, configuração de grades de ordens e muito mais.

Se você está procurando um assistente confiável para negociar com base em níveis de Pivot em pares de moedas, commodities e criptomoedas, Pivot Levels Pro é uma excelente escolha. Utilize este EA com gerenciamento de capital adequado e regras de negociação claras, e ele poderá tornar-se um componente importante do seu sistema de trading.