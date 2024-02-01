The Gold Reaper MT5

4.43

PROP FİRMASI HAZIR!  (  SETFILE'ı indirin  )

WARNING:

  • Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı!
  • Son fiyat: 990$
  • 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin

Ultimate Combo Deal -> click here

JOIN PUBLIC GROUP: Click here



Altın Reaper'a hoş geldiniz!

Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene kadar ayarlama seçeneğine sahiptir.

EA, en iyi giriş fiyatını bulmak için birden fazla onay algoritması kullanır ve işlemlerin riskini yaymak için dahili olarak birden fazla strateji çalıştırır.

Tüm işlemlerde zararı durdurma ve kar alma vardır, ancak aynı zamanda riski en aza indirmek ve her işlemin potansiyelini maksimuma çıkarmak için takip eden stoploss ve takip eden kar alma da kullanılır.

Sistem çok popüler ve kanıtlanmış bir strateji üzerine kurulmuştur: önemli destek ve direnç seviyelerinde kırılmalar yaparak işlem yapmak.  

Altın oldukça değişken bir çift olduğundan bu strateji için çok uygundur.

Sistem, hesap boyutunuza ve izin verilen maksimum düşüş ayarınıza göre işlem sıklığını ve lot boyutunu otomatik olarak uyarlar!


Geriye dönük testler, çok kontrollü düşüşler ve hızlı toparlanmalarla birlikte çok istikrarlı bir büyüme eğrisi gösteriyor. 

Bu EA, çeşitli brokerlar için birden fazla fiyat akışı kullanılarak Altın için mümkün olan en uzun süre boyunca stres testine tabi tutuldu ve hiçbir şey onu başarısızlığa uğratamayacak gibi görünüyor.

"Sinir ağı/makine öğrenimi AI/ChatGPT/Kuantum bilgisayar/mükemmel düz hat geriye dönük testler" satış konuşması yok, bunun yerine geliştirme ve canlı uygulama için kanıtlanmış metodolojiye dayanan gerçek ve dürüst bir ticaret sistemi.

Bir geliştirici olarak, otomatik ticaret sistemleri oluşturma konusunda +15 yıllık deneyime sahibim.  Neyin işe yarama potansiyeline sahip olduğunu, neyin işe yaramadığını biliyorum.  Hile yapmadan, arka testler gibi en yüksek ticaret olasılığına sahip dürüst sistemler yaratıyorum.

ALTIN ​​TİCARET PRO KULLANICILARINA NOT:

Her iki EA da Altın konusunda benzer stratejiler yürütse de ikisi arasındaki korelasyon aslında çok düşük. 

Her iki EA'yı bir arada çalıştırmak bile çok daha güçlü bir büyüme gösterir ve bu, maksimum düşüş hemen hemen aynı kalır ve hatta bazı kurulumlarda düşer!  (ekran görüntüsüne bakın)

Her ikisini de birlikte çalıştırmanın kurulumuyla ilgili rehberlik için lütfen benimle özel mesaj yoluyla iletişime geçin.


Ana Özellikler:

  • Kullanımı çok kolay: Tabloya kurun ve tercih ettiğiniz maksimum izin verilen düşümü ayarlayın.  EA, ticaret sıklığını ve lot büyüklüğünü tam otomatik olarak belirleyecek 
  • Şebeke yok/Martingale yok/Riskli risk yönetimi yok
  • XAUUSD için tüm geçmiş verilere göre iyi sonuçlar
  • Prop Firmaları için kullanımı kolay
  • Minimum hesap bakiyesi: 300$


Geriye dönük test: 

Varsayılan ayarları kullanarak XAUUSD'de çalıştırmanız veya izin verilen maksimum düşüşü tercihinize göre değiştirmeniz yeterlidir.  Farklı sonuçları görmek için işlem sıklığını manuel olarak da değiştirebilirsiniz.


Kurmak:

XAUUSD üzerinde çalıştırın ve işlem sıklığınızı (varsayılan olarak otomatik) ve tercih ettiğiniz maksimum izin verilen düşüşünüzü ayarlayın.

Veya işlem sıklığını manuel olarak tercihinize göre ayarlayın


Parametreler:

  • ShowInfoPanel  -> bilgi panelini grafikte görüntüleyin 
  • Bilgi Paneli boyutu ayarı  -> 4K ekran olması durumunda değeri "2" olarak ayarlayın
  • test sırasında bilgi panelini güncelle  -> daha hızlı geriye dönük test için devre dışı bırakıldı
  • İşlem Frekansı  : Çok muhafazakar işlem frekansından aşırı işlem frekansına kadar EA'nın farklı kurulumlarını kullanmanıza olanak tanır.  Varsayılan olarak "otomatik" olarak ayarlanmıştır; bu, işlem sıklığını belirlemek için hesap bakiyesini ve İzin Verilen Maksimum Düşüşü kullanacağı anlamına gelir.   "StartLots"u kullanırken işlem sıklığını da manuel olarak ayarlamanız GEREKİR!
  • İzin verilen maksimum spread  : izin verilen bekleyen emirler için maksimum spread
  • Cuma Duruş Saati  -> hafta sonu işlemlerin durdurulmasını istemiyorsanız 0 ile 23 arasında bir değer ayarlayın. (25, "devre dışı" anlamına gelir)
  • SetSL_TP_After_Entry  -> yalnızca aracınız SL ve TP ile bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin
  • Sanal Süre Sonunu Kullan  -> yalnızca aracınız son kullanma tarihi olan bekleyen siparişlere izin vermiyorsa etkinleştirin
  • Rastgeleleştirme  -> bu girişleri, çıkışları ve TrailingSL değerlerini biraz rastgele hale getirecek, böylece aynı komisyoncudaki birden fazla kullanıcı biraz farklı işlemlere sahip olacak.  Ayrıca pervane firmaları için de iyidir.  İyi değer "50"
  • BaseMagicNumber  -> tüm stratejiler için kullanılacak temel sihirli sayı
  • İşlemler için yorum  -> işlemler için kullanılacak yorum
  • Lot Boyutu Hesaplama Yöntemi  -> burada lot boyutunun nasıl hesaplanması gerektiğini belirlersiniz: Sabit lot boyutu (StartLots Kullanın) Veya "İzin Verilen Maksimum Toplam Düşüş" seçeneğini kullanın
  • Başlangıç ​​Lotları  -> Bu seçenek seçildiğinde sabit lot büyüklüğü için değeri ayarlayın.  Parti büyüklüğü hesaplamasında diğer 2 seçenekten herhangi biri kullanıldığında bu parametre "minimum parti büyüklüğü" olarak kullanılacaktır.
  • İzin Verilen Maksimum Düşüş  -> Tercih edilen maksimum izin verilen toplam düşüm (% olarak).  EA daha sonra EA'nın tarihsel maksimum DD'sine dayanarak lot boyutunu belirleyecektir.
  • Maksimum Günlük Düşüşü Ayarla  -> Burada izin verilen maksimum günlük düşümü (% cinsinden) ayarlayabilirsiniz.  Bu hedefe ulaşılması halinde EA, tüm işlemleri ve bekleyen emirleri kapatacak ve ertesi günü bekleyecektir.  Bu, pervane firmaları için faydalıdır
  • Bakiye yerine Özsermayeyi kullanın  -> tüm parti büyüklüğü değerlerini hesaplamak için hesabın Özsermayesini kullanın
  • OnlyUp  -> bu, kayıplardan sonra lot boyutunun azalmasını önleyecektir (daha agresif ancak kayıplardan sonra daha hızlı toparlanma)


İncelemeler 88
raja5655
762
raja5655 2025.09.11 17:12 
 

Honesty and integrity. I bought it two days ago at the previous discount. I haven't used it, but I tested it and invested $1,000 in it. Most importantly, as of its update date of July 17, 2025, you'll find that it has made $250 profits so far, which is a good 25%. The writer is responsive and very reliable. He's not one of those programmers who lose money and the expert is removed. I wish everyone the best.

Ibrahim Siraz
693
Ibrahim Siraz 2025.07.23 05:08 
 

I’ve bought many EAs from MQL5, joined several groups, and spoken with many developers , and I can confidently say Wim stands above the rest. He is transparent, honest, and explains everything in detail without any manipulation. The experience with his group is completely different — supportive, respectful, and helpful whenever someone opens a discussion. I’m currently using five of Wim’s EAs on a single account, and I’m very satisfied. Highly recommended!

Robert L
301
Robert L 2025.07.19 16:10 
 

I've been using multiple EAs from this author, and each one has performed exactly as advertised. They are reliable and consistent, and with proper risk management, they deliver long-term profitability. The support from the author is also responsive and helpful. Definitely a trustworthy developer worth following.

Önerilen ürünler
GoldMining
Mr Sarut Panjan
Uzman Danışmanlar
Our automated forex trading system offers three key risk control functions that make it an intriguing choice: 1. Fixed Lot : You can specify the lot size for each trade. This feature allows for efficient capital allocation and the ability to adjust position sizes based on your risk preferences and market conditions. 2. Fixed Loss per Trade: The system enables you to set a maximum acceptable loss per order. This ensures that no single trade can result in significant losses, protecting your ove
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Uzman Danışmanlar
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
GALAXY it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions   GALAXY     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER ALL AUTOMATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES  GALAXY . It is a 100% automatic system, the system controls both
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Uzman Danışmanlar
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
Nesco
Gennady Sergienko
4.17 (29)
Uzman Danışmanlar
Merhaba ben   NESCO   / - Tam otomatik bir robot uzmanıyım ve bağımsız olarak piyasayı analiz edip ticaret kararları veriyorum. İşlevlerimden bazıları   GPT-4_COPILOT   kullanılarak yazıldı ve   MQL5_CLOUD_NETWORK   tarafından optimize edildi. Dünyadaki finansal olayları almak için kendi sunucum var. Sizin müdahaleniz olmadan 5/24 sizin için çalışabilir ve telefonla mesajla bilgilendirebilirim. İlgilenmeniz gerekiyorsa; Ana özelliğim, düzinelerce stratejiyle aynı anda işlem yapmamı sağlayan v
Deriv XII MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Attention! Contact me right after the purchase to receive detailed instructions and recommendations! Deriv XII MT5 Advisor is a reliable assistant in the Forex market that uses key market patterns, such as price retracement after sharp movements in either direction. How to use: Launch the advisor on the NZDCAD chart, and the other currencies will work automatically. This system is fully automated and requires no special knowledge. All you need to do is activate the advisor, and it will do
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
Adentry
01AActivate Solutions
Uzman Danışmanlar
Multi-Timeframe Expert Advisor (MTF EA) : Overview : The   MTF EA   is designed to analyze price data from different timeframes simultaneously and make informed trading decisions. It combines information from shorter and longer timeframes to enhance accuracy. Features : Multiple Timeframe Analysis : The EA monitors price movements on various timeframes (e.g., 1-hour, 4-hour, daily). It identifies trends, support/resistance levels, and potential entry points. Profit Trailing : When a trade is pr
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Uzman Danışmanlar
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
Gold News and Swing Trading
Kashif Peter
Uzman Danışmanlar
Önemli – Satın Almadan Önce Lütfen Okuyun Bu EA, farklı önerilen zaman dilimleri ve ayarlarla hem Haber İşlemleri hem de Salınım İşlemleri için kullanılabilir. Lütfen dikkat: 1 dakikalık işlem stratejisi yalnızca belirli yüksek etkili haber olayları sırasında kullanılmalıdır. Normal işlem günlerinde kullanmayın, çünkü muhtemelen kayıplara neden olur. Normal piyasa koşulları için lütfen işlem yapmak üzere 4 saatlik ve Günlük zaman dilimlerini kullanın. İşlem Modları Haber İşlemleri → M1 zaman
Breakout bot
Giedrius Seirys
Uzman Danışmanlar
Breakout Bot is an automated trading robot designed for the MetaTrader 5 platform, specifically integrated with Bybit exchange for trading the GBPUSD+ currency pair. This bot effectively identifies market breakouts and executes trades based on predefined strategies, allowing efficient exploitation of market fluctuations. Key features: Automatic breakout detection and trade execution; Dynamic stop-loss and trailing stop management; Convenient and flexible risk management settings; Easy installati
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
Uzman Danışmanlar
MagicCrossOverEA – Smarter Trend Trading with Powerful Control MagicCrossOverEA is a fully automated trading system built on the time-tested 2 Moving Average crossover strategy , reimagined with modern smart features for today’s markets. Designed for traders who demand both precision and flexibility , this EA intelligently detects trend shifts, confirms entries using higher timeframe filters, and enhances accuracy with optional pullback validation. This is more than just a crossover bot— it’s a
Multy TDM
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Multy TDM this bot works using the   Trend TD   indicator. The multicurrency bot works with 12 pairs, pairs can be changed and others can be used. The essence of the work is to open a small series of orders and exit the market either in profit or with losses, but exit and not linger and open the next series on the signals of the indicator. The heart of this algorithm is the formula for exiting the market, when to exit and with what profit or loss, how many orders can be allowed to be used in a
Velvet Ace EA
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Dikkat! Satın aldıktan sonra hemen benimle iletişime geçin; size detaylı talimatlar ve tavsiyeler sağlayayım! Velvet Ace EA — Sizin yerinize işlem yapan zeka Forex dünyasında yeni bir seviyeye hoş geldiniz! Sürekli risk ve belirsizlikten yoruldunuz mu? Velvet Ace EA MT5 ile stresli ve tahmin edilemez sonuçları unutun. Bu yenilikçi otomatik ticaret sistemi, istikrarlı gelir kapılarını aralar ve yatırımınızı güvenilir bir kâr kaynağına dönüştürür! NZDCAD döviz çiftinin grafiğinde danı
TrendFusion X
Daniel Mandachi
Uzman Danışmanlar
TrendFusion X is a fully automated trading solution designed for traders who value precision, discipline, and structured decision-making. It combines a trend scoring model with multi-timeframe analysis and confirmation logic to ensure trades are executed only under technically favorable conditions. Built for modern trading environments, TrendFusion X adapts to changing market behavior and focuses on quality setups rather than volume. Core Features Trend Strength Scoring System Filters out weak
AbacuQuant
Cristian David Castillo Arrieta
Uzman Danışmanlar
Live Signal:   https://www.mql5.com/es/signals/2333700 AbacuQuant es un marco de trabajo de trading (trading framework) extremadamente flexible y dinámico, diseñado para el trader serio que busca control total y una profunda personalización. Construido sobre más de 3,500 líneas de código MQL5, su arquitectura se basa en la modularidad y la confluencia de señales, permitiendo al usuario diseñar, probar y desplegar una variedad casi infinita de sistemas de trading automatizados. Su capacidad de
Forex Moon AI
David Hausberger
Uzman Danışmanlar
...FOREX MOON AI AKILLI SCALPER ... ÖNEMLİ!  Geriye dönük testin hatasız çalışması için aşağıdaki ayarların yapılması gerekir: Zaman Aralığını Sınırla: Timerange = True seçilmelidir. Zaman, EA'nın brokerinizin rollover'ı sırasında işlem yapmayacağı şekilde ayarlanmalıdır. Martingale veya Grid gibi riskli stratejiler kullanılmaz. Tüm işlemler SL ve TP ile gerçekleştirilir. Forex Moon AI, akıllı SL hesaplamasına sahip bir scalper'dır. Lifesignal : https://www.mql5.com/de/signals/1819
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Uzman Danışmanlar
Multiple Exponential Moving Averages from two different timeframes have been used in making this fully automatic trading robot. The backtest screenshots speak the rest. The amount to be invested has to be put manually in input tab. So works on all account sizes. For best results - Timeframe = 15M - Leverage = 100 - Preferred pair = EURUSD but gave profit on other pairs too. - Avoid trading between last week of December and first week of January.
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Uzman Danışmanlar
A fully automated trading system   based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Buy-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle.   The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligat
Bitcoin Smart
Mehdi Ghanadan
4.38 (8)
Uzman Danışmanlar
TickAll - Automated Trading Robot "Please test it in the BITCOIN 15-minute timeframe"  If you rate me, I will post the original and advanced version Introduction:   TickAll     is an automated trading robot designed to assist both novice traders and professional traders in the Forex market. Utilizing advanced algorithms and up-to-date market analysis,   TickAll         helps you make the best trading decisions. Our trading robot stands out from the rest due to its unique feature - the ability t
FREE
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
Workstation Assistant
Maryna Shulzhenko
Uzman Danışmanlar
Forex Workstation   is a powerful and efficient Forex trading bot designed to use patterns, price hold levels, volatility analysis and market scaling. This bot offers unique capabilities for automated trading and optimization of strategies on various currency pairs. Let's look at the main functions and settings of Forex Workstation: Main functions: • Multicurrency: Forex Workstation supports a wide range of currency pairs, which allows you to diversify your portfolio and distribute risks. • Usin
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Zonda EA   ben   bir       Açık Optimizasyon Parametrelerine ve   Gerçek Zamanlı Kurtarma Mekanizmasına Sahip Tam Otomatik Sistem. Only 6 Copies of 10 Left  for 390 $ Next Price 990 $  Zonda KILAVUZU Sinyaller Komisyon İadesi Güncellemeler Bloğum Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 Her pozisyonun her zaman bir       Sabit SL       Ve       Tam Anlaşma Takibi (FDT)   , DrawDo
Mango MT5
Mikita Borys
Uzman Danışmanlar
Bu Uzman Danışman, özel bir göstergeye dayalı olarak geliştirilmiştir. Chaikin Osilatörü temel alınmıştır. Bu gösterge nedir? Chaikin Osilatörü, CHO (Chaikin Osilatörü), Chaikin Analytics, LLC'de Mark Chaikin CEO'su tarafından icat edilen bir teknik analiz göstergesidir. Mark 1965 yılından beri finans piyasalarında çalışmaktadır. Bu etkileyici dönem boyunca kendisini son derece profesyonel bir tüccar-analist olarak kabul ettirmiştir.  Osilatör, A/D göstergesinin üç günlük üstel hareketli ortal
Tuesday Reversal Rocket
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
Tuesday Reversal Rocket - Precision for Turnaround Tuesday The Tuesday Reversal Rocket takes the classic Turnaround Tuesday strategy to the next level. This EA opens strategic positions at the close of Monday, leveraging the market’s natural tendency to reverse on Tuesdays. To make entries even sharper, we’ve added a trend filter that ensures the EA only operates under optimal market conditions. No random trades—just calculated moves to maximize results and minimize risks. It’s simple: spot the
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
Trend light AI
Younes Bordbar
Uzman Danışmanlar
Anyone who purchases the robot, please leave a comment so I can send you the optimal input values for each currency pair to maximize your profits in the market TIME FRIM :15min Are you looking for a way to begin trading with low risk and excellent results? Or perhaps you’re ready to take on slightly higher risks for bigger rewards? Our trading robot, designed for MetaTrader 4 and 5, is exactly what you need! Why Choose This Robot? Adjustable Risk Levels: Use the Input section to customize the r
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Uzman Danışmanlar
A fully automated trading system based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Sell-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle. The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligation
Alana MT5
Hugo Feruglio
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Alana MT5, yapılandırılmış bir grid stratejisine dayalı, disiplinli bir Uzman Danışmandır (EA). Tek bir parite üzerinde net giriş mantığı ve sıkı risk kontrolüyle çalışır. Sistem, piyasa yapısına dayalı bir takip eden zarar durdur ve sermayeyi korumak için bir drawdown stop-loss içerir. Alana uzun vadeli kullanım için tasarlanmıştır; manuel optimizasyon veya sık ayarlamalar gerektirmez. Gerçek zamanlı performansı MQL5 Signals üzerinden takip edin: Sinyali Görüntüle Her 10 satışta fiyat 50 $ arta
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten  Boring Pips EA  sahibisiniz?   Ekstra %30 indirim   hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda   İsrail ile İran   arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.71 (56)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD, XAUUSD ve AUDCAD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disi
Yazarın diğer ürünleri
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.63 (35)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyatla çok sınırlı sayıda kopya satışa sunulacaktır! Son Fiyat: 999$ YENİ (349$'dan başlayan fiyatlarla) --> 1 ADET'İ ÜCRETSİZ ALIN (2 işlem hesap numarası için). En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!   Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve e
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ YENİ: Goldbot One satın alın ve 1 EA'yı ücretsiz seçin!! (2 ticaret hesabı için) KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın LIVE SIGNAL Altın piyasası için tasarlanmış son derece gelişmiş bir ticaret robotu olan   Goldbot One'ı   tanıtıyoruz .   Breakout trading'e odaklanan Goldbot One, hem destek hem de direnç seviyelerini kullanarak önemli trading fırsatlarını belirle
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,     Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iy
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Uzman Danışmanlar
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.23 (35)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyü
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Mevcut promosyon: 549$'dan sadece 1 adet kaldı Son fiyat: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro, piyasadaki benzersiz bir ticaret sistemidir.  Destek ve direnç seviyelerinin kırılmalarını ticaret yaparak tamamen Bitcoin piyasasının oynaklığından yararlanmaya odaklanmıştır. EA'nın odak noktası, işlemlerde aşırı düşük dezavantajlara ve çok iyi bir risk/ö
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,   Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iyi
The Reaper EA MT5
Profalgo Limited
3.34 (44)
Uzman Danışmanlar
Promo:  Only 1 copy left at 299$!  Next price: 499$ Forget nice looking backtests: The Reaper EA is already ahead of the curve! Let's face the truth: The biggest problem with most of the automated trading systems on the market, is that all of them show very nice backtests, but only a handfull actually perform on live accounts.  This is very frustrating when you poured your hard earned money into them. (Not to mention the many EA's in the market, that use manipulated backtest results to sell th
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Recommended for HEDGING MT5 account types only! Since this kind of strategy works best with low spread and fast executi
Night Owl
Profalgo Limited
3.5 (8)
Uzman Danışmanlar
NIGHT OWL is a night scalper that trades during the most quiet times of the market. Markets tend to range in that period and the EA will trade those ranging movements. Each trade will have an initial stop loss and take profit, but the EA uses also advanced SL management algorithms that will evaluate the strength of the trades and close out early if necessary. The EA works on all pairs that have stable spread and quiet moves during the night. But it is programmed to also handle bigger spreads wit
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Uzman Danışmanlar
4 YILDAN FAZLA ZATEN CANLI TİCARET SONUÇLARI     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 YENİ TANITIM: Sadece birkaç kopya 349$'dan alınabilir Sonraki fiyat: 449$ Ücretsiz 1 EA alın! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !!   EA'YI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KURULUM KILAVUZUNU OKUYUN !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Diğer Canlı sonuçlar   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper, uzun yıllardır geliştirilm
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
The Reaper EA
Profalgo Limited
3.83 (59)
Uzman Danışmanlar
Promo:  Only 1 copy left at 299$!  Next price: 499$ Forget nice looking backtests: The Reaper EA is already ahead of the curve! Let's face the truth: The biggest problem with most of the automated trading systems on the market, is that all of them show very nice backtests, but only a handfull actually perform on live accounts.  This is very frustrating when you poured your hard earned money into them. (Not to mention the many EA's in the market, that use manipulated backtest results to sell th
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Uzman Danışmanlar
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Starlight MT4
Profalgo Limited
3.2 (5)
Uzman Danışmanlar
Mevcut promosyon: Şimdi sadece 349$! Son fiyat: 999$ Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !   STARLIGHT, diğer gece soyuculara kıyasla giriş algoritmasına benzersiz bir yaklaşım kullanan çok gelişmiş, düşük riskli bir gece soyucudur.  Ortalama-ters strateji ile canlı ticarette uzun yıllara dayanan deneyim kullanılarak geliştirildi ve bu EA'ya dahil edilecek yalnızca en iyi çiftleri ve teknikleri seçti. EA, yıllar içinde geliştirilen mevcut teknol
Little trade helper
Profalgo Limited
Göstergeler
Little Trade Helper is a fine tool for manual traders. It can quickly draw trendlines and support/resistance lines that will help to identify good price levels for placing entries, or set SL/TP levels. This indicator will not provide any direct buy/sell signals or notification, but is purely meant for those traders that want to get a quick graphical help in finding important levels on the chart. When switching to another timeframe, the indicator will immediately adjust and re-calculate all le
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Mevcut promosyon: 549$'dan sadece 1 adet kaldı Son fiyat: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro, piyasadaki benzersiz bir ticaret sistemidir.  Destek ve direnç seviyelerinin kırılmalarını ticaret yaparak tamamen Bitcoin piyasasının oynaklığından yararlanmaya odaklanmıştır. EA'nın odak noktası, işlemlerde aşırı düşük dezavantajlara ve çok iyi bir risk/ö
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSU: Sadece 2 kopya 199 $ Son fiyat: 999$ YENİ: Şimdi satın alın ve ücretsiz 1 EA kazanın!   (2 ticaret hesabı için) Canlı sonuçlar:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account Forex ticaret robotları serimize en son eklenen     Apex Trader   ile tanışın . Uzman danışmanlar oluşturma konusunda yılların deneyimi kullanılarak geliştirilen Apex Trader, forex piyasası için güçlü bir ticaret aracıdır.   Bir geliştirici olarak, bu robotu araştırmak ve oluşturmak için çok
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Başlatma promosyonu: 399$'dan sadece 1 kopya mevcut Son fiyat: 2000$ Bu EA'nın yalnızca sınırlı sayıda kopyası satılacaktır. Yapay zekanın gücünü serbest bırakın ve piyasadaki en gelişmiş "ortalama ters" ticaret robotu olan   Luna AI Pro EA   ile ticaretinizi benzeri görülmemiş yüksekliklere taşıyın . Hem deneyimli tüccarlara hem de yeni başlayanlara hitap edecek şekilde tasarlanan bu son teknoloji yapay zeka odaklı sistem, ticaret stratejinizi optimize etmek ve karınızı en üst düzeye çıkarmak
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
PROMO BAŞLAT: 990$ yerine SADECE 34 9 $! Bu promosyon fiyatına yalnızca birkaç kopya kaldı! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Canlı sonuçlar düşük risk Canlı sonuçlar yüksek risk STABILITY PRO'ya hoş geldiniz   : Piyasadaki en gelişmiş, istikrarlı, düşük riskli şebeke sistemlerinden biri! Bu EA, kullandığı forex çiftlerinin mevcut tüm geçmişi boyunca stres testine tabi tutulmuştur. Bu stres testleri sırası
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ YENİ: Goldbot One satın alın ve 1 EA'yı ücretsiz seçin!! (2 ticaret hesabı için) KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın LIVE SIGNAL Altın piyasası için tasarlanmış son derece gelişmiş bir ticaret robotu olan   Goldbot One'ı   tanıtıyoruz .   Breakout trading'e odaklanan Goldbot One, hem destek hem de direnç seviyelerini kullanarak önemli trading fırsatlarını belirle
Advanced Scalper MT5
Profalgo Limited
3.47 (17)
Uzman Danışmanlar
4 YILDAN FAZLA ZATEN CANLI TİCARET SONUÇLARI     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 YENİ TANITIM: Sadece birkaç kopya 349$'dan alınabilir Sonraki fiyat: 449$ Ücretsiz 1 EA alın! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !!   EA'YI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KURULUM KILAVUZUNU OKUYUN !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Diğer Canlı sonuçlar   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper, uzun yıllardır geliştirilm
Filtrele:
raja5655
762
raja5655 2025.09.11 17:12 
 

Honesty and integrity. I bought it two days ago at the previous discount. I haven't used it, but I tested it and invested $1,000 in it. Most importantly, as of its update date of July 17, 2025, you'll find that it has made $250 profits so far, which is a good 25%. The writer is responsive and very reliable. He's not one of those programmers who lose money and the expert is removed. I wish everyone the best.

Ibrahim Siraz
693
Ibrahim Siraz 2025.07.23 05:08 
 

I’ve bought many EAs from MQL5, joined several groups, and spoken with many developers , and I can confidently say Wim stands above the rest. He is transparent, honest, and explains everything in detail without any manipulation. The experience with his group is completely different — supportive, respectful, and helpful whenever someone opens a discussion. I’m currently using five of Wim’s EAs on a single account, and I’m very satisfied. Highly recommended!

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.07.23 05:19
thx mate! lovely to hear that!
Robert L
301
Robert L 2025.07.19 16:10 
 

I've been using multiple EAs from this author, and each one has performed exactly as advertised. They are reliable and consistent, and with proper risk management, they deliver long-term profitability. The support from the author is also responsive and helpful. Definitely a trustworthy developer worth following.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.07.19 16:13
Thx for the review! Much appreciated
Sam Mirzagharcheh
330
Sam Mirzagharcheh 2025.05.17 09:23 
 

After five months of thorough testing in a demo account and subsequently using it live, I can confidently say that the backtest, demo, and live accounts yield identical results. This EA is genuinely reliable, without any AI or gimmicks involved. What sets this EA apart is the author's commitment to support. They are always available and remarkably helpful, providing consistent updates and upgrades to ensure the software adapts to real market conditions. If you're looking for a trustworthy EA, this one is definitely worth considering!

bi mo
204
bi mo 2025.05.17 02:13 
 

Great EA, solid risk management and REAL profit curve.

cassfal
49
cassfal 2025.05.10 18:42 
 

Very solid EA! Run it toghether with Gold Trade Pro and Goldbot One

RehanRM M
163
RehanRM M 2025.05.10 14:18 
 

The Gold Reaper is a great ea IMO. it had issues in the past (even then it would've recovered the losses with time) but ever since the ea had been updated major profits have been made with minimum drawdown its now a very reliable ea and i trust it to run it on my live account i expect a max drawdown of 15% at the total max but based on the eas peformance i assume it will be below 7.5% with the set files with profits still exceptional in 2025 its up 11% very happy with it i recommend this ea. Wim support is top tier always responds to questions and very nice I highly recommend his combo deal ive been running it for 11 months and im very happy with the results especially in 2025 im up 40% on low settings unreal results very good price for what you get go get it!

martinyl
41
martinyl 2025.05.07 10:05 
 

Muito bom produto, cumpre tudo o que diz, e o suporte e EXCELENTE, inclusive remotamente. Altamente recomendado, ja estou de olho em outros produtos do mesmo programador

Kris Jef Saelen
447
Kris Jef Saelen 2025.04.24 14:26 
 

I'm running since a few The Gold Reaper and i have only wins so far. The EA is running very stable and i have made some nice gains with low risk. Wim did a great job with this EA and his support is excellent.

Daichi Matsuki
189
Daichi Matsuki 2025.04.01 06:31 
 

My live results are in perfect agreement with the backtests. The developer is trustworthy. This EA is by far the best. You will understand how amazing this EA is if you continue to use it for a long time.

Sharif Hamwi
183
Sharif Hamwi 2024.12.16 01:40 
 

The Gold Reaper Has been a great ea since day one and the author only keeps improving it to make it even better and better. Just wanna say thank you for all you hard work and honesty mate!!

Gravity Tool
182
Gravity Tool 2024.11.09 08:35 
 

I have had the Gold Reaper as part of my portfolio for a few months now. It works as expected and the live results are in line with the backtests, which I think is a very important point. In some reviews here people complain about the drawdown period of the EA in the last few months. While it is true that the EA has not performed very well for a few months, it has been clearly positive since the product was released. So I don't understand some of the reviewers. This is trading. If you want a regular income, go and buy some bonds. That is fine, but you might miss the opportunity for higher income if you just stick to your trading strategy for the long term. And this is possible with the developers (Wim) EAs like this one as shown on several of his live accounts. He is very helpful and responsive to all my questions (and patient!). If some people report a 50% drawdown in a few months, I recommend to check risk management. Because that is up to the user, not the EA. Personally, I use several EAs in my portfolio, so a drawdown period for one EA would not dramatically affect my overall portfolio. For this setup I can also recommend Wim's other EAs because they are not highly correlated. To sum up: Great EA, great support, great evolution of the strategy, so a strong recommendation from me.

994kk
49
994kk 2024.10.30 23:43 
 

I got the combo offer for the Gold Reaper and Gold Trade Pro. I started running them both in mid April on barebone stock settings. I set up a demo account with IC markets which is one of the developer's recommended brokers. Demo account with $1000 balance trading 0.01 lots. I did a backtest with $10000 from Jan 2021 to April 2024 also trading 0.01 lots. Backtest showed $1000 in profit over that period. I was underwhelmed by that but I thought in conjunciton with the other algo it will make some real money. On the demo account, the bot made 40% profit (+$400 on the initial $1000 balance) in about 2 weeks. I was impressed but decided to keep running it in demo as 2 weeks is too short of a period obviously. I saw some people leaving a review after running it for that much lol. Next time wait a bit more ;) For a month after the first two weeks nothing happened, the balance was slighly up and down but no major move. Then in month 2 things got hectic - the bot started losing, went down to $1200. Then it kept losing and on month 4 it got down to $800. That's almost a 50% drawdown. I decided to keep running it tho. Month 5 it got to $1200, then $1600. I thought maybe that's how it works so I kept running it. I actually forgot about it for a while. Then mid October which is exactly the 6 month mark I checked it again. It was at $900 from $1600. A bot that makes 30-45% drawdown swings every other month I can only call unreliable. The MyFXBook of the Gold Reaper also shows that same unreliability. True, it's an actual strategy rather than a martingale BUT I'm yet to see it make any consistent profit. Gold's been making all time highs since I started running this EA. If it's not making money now, when will it? I actually stopped it. I'm never giving it any real money. Not worth the risk. If I could, I would get a refund. Also prop firms - if you're thinking of using this EA on one - probably think again. Wim, no hard feelings mate. You give the impression of being a cool dude. Response time was always fast but I actually prefer a bot with 0 customer support that makes money over a fast response time for a bot which doesn't. Cheers.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2024.10.31 06:14
Thank you for the feedback.
While I agree on the fact that the last few months were tough, I believe in the longterm strength of the strategy. The EA has similar periods in the backtests, and has already proven that it can recover very quickly in a short time.
Also, I made various improvements to the EA, some of which have only recently been released. to see the effect of those improvements, we need a few months. I understand that most can not handle this type of longterm strategy, but I believe that in order to win in forex, it's the only way. I know this, because I've been doing this for +15 years and the only way I started to actually become profitable year after year, is by avoiding the nice straight line EA's, and using real systems only. they require a stronger stomach, but all I can guarantee that all the straight line EA's all end the same: margin call. Since you still have the bot and MQL5 does not offer refunds once a product has been used, I can highly recommend to keep running it on demo (live and demo results match almost 100%), so you can still evaluate the EA long term (check my live results by the end of the year as well..)
This EA has a lot in common with Goldtrade Pro regarding strategy. And Goldtrade Pro has already shown how it comes out of drawdowns blasting. And that one is still up 90% this year, despite several negative months this year. Gold Reaper will do the same
Nunthiwut Choosuwan
155
Nunthiwut Choosuwan 2024.10.22 11:26 
 

Wim is a goodguy I have both gold reaper and gold trade pro. In the beginning it work but after my ac dd 40-50% so I decide stop used

Update 2025 after have false breakout filter it really good.

David Alba Mourenza
611
David Alba Mourenza 2024.10.19 09:17 
 

It's destroying my earnings for the year, I'm deleting it from my portfolio to protect my account.

Lasse Mathias Baagoe S Christensen
917
Lasse Mathias Baagoe S Christensen 2024.09.30 10:59 
 

It's alright

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2024.09.30 12:11
Hi, thx for the feedback. Were you running the "prop firm" set file on your prop firm? Because if it blew "very fast", I'm suspecting that you were running too high risk settings? While it is possible that the EA exceeds the prop firm's max drawdown limits if there is a really bad period, I don't believe it would be "very fast", but rather quite gradually, with more than enough time for the user to shut it down if max drawdown is getting close. I'm happy to look into your setup if you contact me in private, so I can figure out why your account didn't go as planned. I do agree that the EA is going through a drawdown period currently, but it looks like we are getting out of it now slowly.
Eduard-mihai Hucai
193
Eduard-mihai Hucai 2024.09.12 12:52 
 

This EA is a waste of time and money. Since May this year, he has not managed to make me any profit, in fact, he is losing prop accounts. So stay away.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2024.09.12 12:58
Time will tell. drawdown are normal, and unavoidable. only the traders with nerves of steel will survive the trading game longterm
Lorenzo Rossini
285
Lorenzo Rossini 2024.09.11 16:33 
 

well good vendor, but the EA is losing money since June. The vendor's signal is accurate.

basa2021
268
basa2021 2024.09.06 17:06 
 

Solid EA. No fancy advertising, no linear backtest result yet reliable EA

Back San
93
Back San 2024.08.23 12:43 
 

Is the time zone for the Gold Ripper "H1"? I can't find it no matter how much I look for it.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2024.08.23 15:15
Yes, H1
12345
İncelemeye yanıt