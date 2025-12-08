Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 6 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şimdi kopyanızı almak, gelecekteki artışlardan bağımsız olarak bu indirimli fiyattan ömür boyu erişimi garanti eder.

CANLI SİNYAL:

NOVA GOLD X 1H

Broker: Exness

Sunucu: Exness-MT5Real34

Hesap Numarası: 253171379

Yatırımcı Şifresi: 111@Meta

Nova Gold X — Yapay Zeka Destekli Ticaret Sistemi

Nova Gold X, MetaTrader 5 için tasarlanmış gelişmiş bir Expert Advisor'dır ve fiyat hareketini doğrudan okuyan ve giriş ve çıkış noktalarını gerçek zamanlı olarak belirleyen yapay zeka modelleri kullanarak özellikle altın ve Bitcoin ticareti için oluşturulmuştur. Sistem, profesyonel risk yönetimi mekanizmaları yoluyla sermayeyi korurken tutarlı sonuçlar sunmaya odaklanır.

Ana Taahhütler Yatırımcı hesabı üzerinden izlenebilen şeffaf sonuçlar. Geleneksel gecikmeli göstergelere bağlı kalmadan gerçek fiyat analizine dayalı karar verme. Grid yok ve martingale yok. Her işlem, tanımlanmış bir stop loss ile bağımsızdır. Hesap bakiyesine dayalı akıllı lot hesaplaması ile otomatik risk kontrolü.

Neden Nova Gold X'i Seçmelisiniz Sinyal üretiminde yüksek doğruluk: AI algoritmaları, mum çubuğu okumayı piyasa yapısı analizi ve hareket gücü ile birleştirerek hızlı ve kesin girişler sunar. Sermaye koruması her şeyden önce: Tercihlerinize bağlı olarak sabit veya trailing stop loss, kar elde edildikten sonra işlemleri güvence altına almak için başabaş fonksiyonları. Disiplinle yüksek ticaret frekansı: Günde yüzden fazla işlem, sıkı risk kontrolleri sürdürürken küçük tekrarlanan fırsatları yakalama. Tüm hesaplar için esnek: Marj baskısını azaltan otomatik lot hesaplama sistemi ile yüz dolarlık bakiyeden başlayarak çalışır.

Ana Teknik Özellikler MetaTrader 5'te münhasır çalışma. Minimum depozito: 100 dolar, +200 dolar önerilir. Desteklenen enstrümanlar: XAUUSD ve BTCUSD, ana döviz çiftlerine uyum sağlama yeteneği ile. Önerilen zaman çerçeveleri: 1 dakika, 5 dakika, 15 dakika, 30 dakika ve 1 saat. Sürekli çalışmayı sağlamak için VPS kullanımı önerilir. Risk seviyesi, işlem saatleri, işlem günleri ve kurtarma seçeneğinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması dahil tamamen özelleştirilebilir ayarlar.

Dahili Risk Yönetim Sistemleri Akıllı Stop Loss: Kârlı işlemleri takip eden ayarlanabilir kurallarla trailing stop seçeneği. Başabaş Sistemi: Bir işlem önceden tanımlanmış bir kâr seviyesine ulaştığında, stop loss otomatik olarak giriş noktasına taşınır. İsteğe bağlı kontrollü kurtarma modu: Bir kayıptan sonra, sistem kurtarmak için bir sonraki lot boyutunu yalnızca bir kez artırabilir, ardından otomatik olarak normal lot'a döner. Bu martingale değildir ve tamamen devre dışı bırakılabilir.

Performans ve Strateji Kararlılığı Sistem günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir, tekrar yoluyla net kârı iyileştirmeyi ve aşırı kayıpları en aza indirmeyi amaçlar. Tam şeffaflık için, canlı hesap performansını ve işlem ayrıntılarını göstermek üzere MQL5 sinyal bağlantınızı buraya yerleştirin.

Gereksinimler ve Öneriler Yüz dolarlık minimum depozito önerilir, daha güvenli marj için iki yüz dolar veya daha fazlası. Güvenilir herhangi bir brokerdan herhangi bir MT5 hesabında çalışır. Kesintisiz çalışmaya ihtiyacınız varsa VPS kullanın. Bunun için özel ayarlar yapılandırmadıysanız yüksek etkili haberler sırasında işlem yapmaktan kaçının.

Sık Sorulan Sorular Sistem martingale veya grid stratejileri kullanıyor mu? Hayır, riskli stratejiler kullanmaz. Küçük hesaplar için uygun mu? Evet, otomatik lot kontrolü ile yüz dolarlık bakiyeden çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Günde kaç işlem? Farklı enstrümanlar üzerinde yüzden fazla işlem. Doğruluk oranı nedir? Ayarlara ve piyasa koşullarına bağlı olarak yüzde seksen ile doksan arasında.

Destek ve Güncellemeler Yirmi dört saat teknik destek mevcuttur. Ücretsiz ömür boyu yazılım güncellemeleri.