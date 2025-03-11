Bollinger Bands Trader Pro, Bollinger Bands (Bollinger Bantları) göstergesine dayanan profesyonel grid (şebeke) alım satımı için tasarlanmış güçlü bir uzman danışmandır (Expert Advisor, EA).

Esnek risk parametre ayarları, akıllı pozisyon yönetimi, gelişmiş Trailing Stop ve zarar/kar noktasını eşitleme (BreakEven) özelliklerinin yanı sıra, günlük işlem sınırlamaları ve kârlılık istatistiklerini bir araya getirir. EA, Bollinger Bantları’na göre piyasa giriş noktalarını otomatik olarak belirler, grid (şebeke) emirleri oluşturur, riski kontrol eder ve ters bir sinyal oluştuğunda işlemleri kapatabilir.

Bollinger Bands Trader Pro’nun Temel Avantajları

Tam Kapsamlı Grid Stratejisi Belirlenen adıma (Grid Step) göre, trend yönünde (veya tersine) ek pozisyonlar açabilme.

Maksimum emir sayısının (MaxGridOrders) esnek şekilde ayarlanabilmesi.

Her yeni grid seviyesinde lot miktarını düşürme opsiyonu (GridReduceRisk). Gelişmiş Bollinger Bands Sinyal Mantığı Farklı sinyal işleme seçenekleri: bandın temas edilmesi (BB_TOUCH), kesişme (BB_CROSSOVER), konsolidasyon sonrası kırılım (BB_BREAKOUT) veya sıkışma (BB_SQUEEZE).

Sahte sinyalleri filtrelemek için onay modu (UseConfirmation). Genişletilmiş Pozisyon Yönetimi Ayarları Trailing Stop’un (TrailingStop, TrailingStart, TrailingDistance, TrailingStep) etkinleştirilmesi ve ayarlanması.

İşlemi kâr/zarar eşit noktasına (BreakEven, BreakEvenStart, BreakEvenOffset) taşıma imkânı.

Klasik Stop Loss ve Take Profit ayarları. Esnek Risk Yönetimi Sistemi Lot hesaplama için iki yöntem: sabit (LOTMODE_FIXED) veya bakiye yüzdesi (LOTMODE_PERCENT).

Üç risk seviyesi: düşük (%1), orta (%2) ve yüksek (%5).

Günlük maksimum zararı sınırlamak için günlük maksimum işlem sayısı (MaxOrdersPerDay) kısıtlaması. Grafikte İleri Görselleştirme Günlük, haftalık, aylık ve toplam kâr istatistiklerini gösteren bir panel (dashboard).

Pozisyonların ve işlem geçmişinin (ShowTradeHistory) grafikte pips cinsinden kâr ile birlikte gösterilmesi.

Özelleştirilebilir renkler ve nesne boyutları (PanelBackColor, PanelTextColor, BuyTradeColor, SellTradeColor vb.) ile kullanıcı dostu bir arayüz. Çok Yönlülük Netting hesaplar (her enstrümanda tek pozisyon) ve Hedging hesaplar (sınırsız pozisyon) desteklenir.

İşlem yönü (TradeDirection) seçimi: yalnızca alım (Buy), yalnızca satım (Sell) veya her iki yön (Both).

Her tür enstrümanda çalışır: Ana döviz çiftleri (EURUSD, GBPUSD, USDJPY vb.) Altın (XAUUSD) Petrol (Brent, WTI) Kriptoparalar (Bitcoin, Ethereum vb.)



Hangi Enstrümanlar ve Zaman Dilimleri İçin Uygun?

Önerilen zaman dilimleri : M15, M30, H1 (varsayılan H1 olsa da ihtiyaca göre değiştirilebilir)

: M15, M30, H1 (varsayılan H1 olsa da ihtiyaca göre değiştirilebilir) Ana döviz çiftleri : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD vb.

: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD vb. Metaller : Altın (XAUUSD), Gümüş (XAGUSD)

: Altın (XAUUSD), Gümüş (XAGUSD) Petrol : UKBrent (Brent), USCrude (WTI)

: UKBrent (Brent), USCrude (WTI) Kriptoparalar: BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD (Ethereum) ve likiditesi yüksek diğerleri

EA, varsayılan ayarlarıyla çoğu sembolde çalışabilir; ancak belirli döviz çiftleri veya emtia/kripto varlıkları için (özellikle Bollinger Bantlarının dönemi, standart sapma, grid adımı vb.) optimizasyon önerilir.

Temel Ayarların Detaylı Açıklaması

Aşağıda ana ayar gruplarının ve bunların amaçlarının bir listesi bulunmaktadır:

1. Lot & Risk Settings (Lot ve Risk Ayarları)

LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)

Lot hesaplama yöntemini seçer: sabit veya bakiye yüzdesi.

Lot hesaplama yöntemini seçer: sabit veya bakiye yüzdesi. FixedLotSize

Sabit yöntem seçiliyken kullanılacak lot büyüklüğü.

Sabit yöntem seçiliyken kullanılacak lot büyüklüğü. RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)

Yüzdesel yöntem kullanımında risk seviyesi (bakiyenin %1, %2 veya %5’i).

2. Bollinger Bands Settings (Bollinger Bantları Ayarları)

BB_Timeframe

Bollinger Bantlarının hesaplanacağı zaman dilimi (varsayılan H1).

Bollinger Bantlarının hesaplanacağı zaman dilimi (varsayılan H1). BBSignalType (BB_TOUCH / BB_CROSSOVER / BB_BREAKOUT / BB_SQUEEZE)

Bollinger Bantlarına dayalı sinyal türü.

Bollinger Bantlarına dayalı sinyal türü. BB_Period

Gösterge dönemi (varsayılan 20).

Gösterge dönemi (varsayılan 20). BB_Deviation

Standart sapma (varsayılan 2.0).

Standart sapma (varsayılan 2.0). BB_Price

Fiyat türü (CLOSE, OPEN, HIGH, LOW vb.).

Fiyat türü (CLOSE, OPEN, HIGH, LOW vb.). UseSqueezeAlert

Bollinger Bantlarında “sıkışma” modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma.

Bollinger Bantlarında “sıkışma” modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma. UseConfirmation

Sinyalin gücünü ek bir doğrulama ile onaylama seçeneği.

3. Grid Trading Settings (Grid Ticaret Ayarları)

UseGrid

Grid (şebeke) alım satımının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması.

Grid (şebeke) alım satımının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması. GridStep

Grid’deki her emir arasındaki mesafe (puan/pip).

Grid’deki her emir arasındaki mesafe (puan/pip). MaxGridOrders

Tek bir grid içinde açılabilecek en fazla emir sayısı.

Tek bir grid içinde açılabilecek en fazla emir sayısı. GridReduceRisk

Yeni bir grid emri eklendiğinde lot miktarının azaltılıp azaltılmayacağı.

4. Trading Direction (İşlem Yönü)

TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL)

İşlem yönü seçimi (her iki yön, sadece alım veya sadece satım).

5. Stop Loss & Take Profit Settings (Stop Loss ve Take Profit Ayarları)

StopLoss

Stop-loss mesafesi (pips cinsinden), 0 olursa stop-loss uygulanmaz.

Stop-loss mesafesi (pips cinsinden), 0 olursa stop-loss uygulanmaz. TakeProfit

Take-profit mesafesi (pips cinsinden), 0 olursa take-profit uygulanmaz.

6. Trailing Stop & BreakEven Settings (Trailing Stop ve BreakEven Ayarları)

TrailingStop

Trailing-stop özelliğini etkinleştirme/devre dışı bırakma.

Trailing-stop özelliğini etkinleştirme/devre dışı bırakma. TrailingStart

Kaç pip kârdan sonra trailing’in devreye gireceğini belirler.

Kaç pip kârdan sonra trailing’in devreye gireceğini belirler. TrailingDistance

Trailing mesafesi (pips).

Trailing mesafesi (pips). TrailingStep

Trailing Stop ayarının hareket adımı.

Trailing Stop ayarının hareket adımı. BreakEven

İşlemi kâr/zarar eşit (BreakEven) konumuna taşıma modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma.

İşlemi kâr/zarar eşit (BreakEven) konumuna taşıma modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma. BreakEvenStart

Kaç pip kârdan sonra işlem BreakEven’e geçirilir.

Kaç pip kârdan sonra işlem BreakEven’e geçirilir. BreakEvenOffset

BreakEven durumuna geçildiğinde eklenecek ek mesafe (pips).

7. Trading Rules (Ticaret Kuralları)

MaxSpread

İzin verilen maksimum spread (pips). Eğer güncel spread bu değeri aşarsa, EA yeni işlem açmaz.

İzin verilen maksimum spread (pips). Eğer güncel spread bu değeri aşarsa, EA yeni işlem açmaz. MinutesBetweenTrades

İşlemler arasındaki minimum süre (dakika).

İşlemler arasındaki minimum süre (dakika). MagicNumber

EA’nın kendi emirlerini diğerlerinden ayırt etmesi için kullanılan benzersiz numara.

EA’nın kendi emirlerini diğerlerinden ayırt etmesi için kullanılan benzersiz numara. TradeComment

Emir geçmişinde görünecek işlem yorumu.

Emir geçmişinde görünecek işlem yorumu. DailyLimit

Günlük işlem sınırını etkinleştirme/devre dışı bırakma.

Günlük işlem sınırını etkinleştirme/devre dışı bırakma. MaxOrdersPerDay

Gün içinde açılabilecek maksimum işlem sayısı.

Gün içinde açılabilecek maksimum işlem sayısı. CloseOnOpposite

Ters sinyal oluştuğunda ters pozisyonların kapatılıp kapatılmayacağı.

8. Display Settings (Görüntüleme Ayarları)

ShowPanel

Grafik üzerinde temel bilgi panelini (dashboard) gösterip göstermeme.

Grafik üzerinde temel bilgi panelini (dashboard) gösterip göstermeme. ShowProfitStats

Günlük, haftalık, aylık ve toplam kâr istatistiklerini gösterip göstermeme.

Günlük, haftalık, aylık ve toplam kâr istatistiklerini gösterip göstermeme. ShowTradeHistory

Grafik üzerinde işlem geçmişini gösterip göstermeme.

Grafik üzerinde işlem geçmişini gösterip göstermeme. BuyTradeColor / SellTradeColor

Alış ve satış işlemlerinin görünüm rengi.

Alış ve satış işlemlerinin görünüm rengi. TradeFontSize

İşlem etiketleri için yazı tipi boyutu.

İşlem etiketleri için yazı tipi boyutu. PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor

Panelin renk şeması.

Sonuç

Bollinger Bands Trader Pro, Bollinger Bantları’na dayalı ticaret stratejisini otomatikleştirmek ve geliştirmek isteyen yatırımcılar için çok yönlü bir araçtır. Grid (şebeke) yaklaşımının esnek bir risk yönetimi sistemiyle birleşmesi ve gelişmiş takip özelliklerinin (Trailing, BreakEven) eklenmesi, bu EA’yı piyasadaki en güvenilir ve etkili uzman danışmanlardan biri hâline getirir.

Avantaj: Bollinger Bantları’na dayanan klasik bir stratejiye ek olarak, akıllı pozisyon yönetimi ve anlaşılır bir arayüz de elde etmiş olursunuz.

Önemli: Geçmiş performans gelecekteki kârı garanti etmez ve finansal piyasalarda alım satımın risk içerdiğini unutmayın. Bu EA’yı gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka bir demo hesabı veya strateji test cihazında iyice test edin.



