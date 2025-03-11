Bollinger Bands Trader Pro
- Uzman Danışmanlar
- Vladimir Shumikhin
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Bollinger Bands Trader Pro, Bollinger Bands (Bollinger Bantları) göstergesine dayanan profesyonel grid (şebeke) alım satımı için tasarlanmış güçlü bir uzman danışmandır (Expert Advisor, EA).
Esnek risk parametre ayarları, akıllı pozisyon yönetimi, gelişmiş Trailing Stop ve zarar/kar noktasını eşitleme (BreakEven) özelliklerinin yanı sıra, günlük işlem sınırlamaları ve kârlılık istatistiklerini bir araya getirir. EA, Bollinger Bantları’na göre piyasa giriş noktalarını otomatik olarak belirler, grid (şebeke) emirleri oluşturur, riski kontrol eder ve ters bir sinyal oluştuğunda işlemleri kapatabilir.
Bollinger Bands Trader Pro’nun Temel Avantajları
-
Tam Kapsamlı Grid Stratejisi
- Belirlenen adıma (Grid Step) göre, trend yönünde (veya tersine) ek pozisyonlar açabilme.
- Maksimum emir sayısının (MaxGridOrders) esnek şekilde ayarlanabilmesi.
- Her yeni grid seviyesinde lot miktarını düşürme opsiyonu (GridReduceRisk).
-
Gelişmiş Bollinger Bands Sinyal Mantığı
- Farklı sinyal işleme seçenekleri: bandın temas edilmesi (BB_TOUCH), kesişme (BB_CROSSOVER), konsolidasyon sonrası kırılım (BB_BREAKOUT) veya sıkışma (BB_SQUEEZE).
- Sahte sinyalleri filtrelemek için onay modu (UseConfirmation).
-
Genişletilmiş Pozisyon Yönetimi Ayarları
- Trailing Stop’un (TrailingStop, TrailingStart, TrailingDistance, TrailingStep) etkinleştirilmesi ve ayarlanması.
- İşlemi kâr/zarar eşit noktasına (BreakEven, BreakEvenStart, BreakEvenOffset) taşıma imkânı.
- Klasik Stop Loss ve Take Profit ayarları.
-
Esnek Risk Yönetimi Sistemi
- Lot hesaplama için iki yöntem: sabit (LOTMODE_FIXED) veya bakiye yüzdesi (LOTMODE_PERCENT).
- Üç risk seviyesi: düşük (%1), orta (%2) ve yüksek (%5).
- Günlük maksimum zararı sınırlamak için günlük maksimum işlem sayısı (MaxOrdersPerDay) kısıtlaması.
-
Grafikte İleri Görselleştirme
- Günlük, haftalık, aylık ve toplam kâr istatistiklerini gösteren bir panel (dashboard).
- Pozisyonların ve işlem geçmişinin (ShowTradeHistory) grafikte pips cinsinden kâr ile birlikte gösterilmesi.
- Özelleştirilebilir renkler ve nesne boyutları (PanelBackColor, PanelTextColor, BuyTradeColor, SellTradeColor vb.) ile kullanıcı dostu bir arayüz.
-
Çok Yönlülük
- Netting hesaplar (her enstrümanda tek pozisyon) ve Hedging hesaplar (sınırsız pozisyon) desteklenir.
- İşlem yönü (TradeDirection) seçimi: yalnızca alım (Buy), yalnızca satım (Sell) veya her iki yön (Both).
- Her tür enstrümanda çalışır:
- Ana döviz çiftleri (EURUSD, GBPUSD, USDJPY vb.)
- Altın (XAUUSD)
- Petrol (Brent, WTI)
- Kriptoparalar (Bitcoin, Ethereum vb.)
Hangi Enstrümanlar ve Zaman Dilimleri İçin Uygun?
- Önerilen zaman dilimleri: M15, M30, H1 (varsayılan H1 olsa da ihtiyaca göre değiştirilebilir)
- Ana döviz çiftleri: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD vb.
- Metaller: Altın (XAUUSD), Gümüş (XAGUSD)
- Petrol: UKBrent (Brent), USCrude (WTI)
- Kriptoparalar: BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD (Ethereum) ve likiditesi yüksek diğerleri
EA, varsayılan ayarlarıyla çoğu sembolde çalışabilir; ancak belirli döviz çiftleri veya emtia/kripto varlıkları için (özellikle Bollinger Bantlarının dönemi, standart sapma, grid adımı vb.) optimizasyon önerilir.
Temel Ayarların Detaylı Açıklaması
Aşağıda ana ayar gruplarının ve bunların amaçlarının bir listesi bulunmaktadır:
1. Lot & Risk Settings (Lot ve Risk Ayarları)
- LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
Lot hesaplama yöntemini seçer: sabit veya bakiye yüzdesi.
- FixedLotSize
Sabit yöntem seçiliyken kullanılacak lot büyüklüğü.
- RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)
Yüzdesel yöntem kullanımında risk seviyesi (bakiyenin %1, %2 veya %5’i).
2. Bollinger Bands Settings (Bollinger Bantları Ayarları)
- BB_Timeframe
Bollinger Bantlarının hesaplanacağı zaman dilimi (varsayılan H1).
- BBSignalType (BB_TOUCH / BB_CROSSOVER / BB_BREAKOUT / BB_SQUEEZE)
Bollinger Bantlarına dayalı sinyal türü.
- BB_Period
Gösterge dönemi (varsayılan 20).
- BB_Deviation
Standart sapma (varsayılan 2.0).
- BB_Price
Fiyat türü (CLOSE, OPEN, HIGH, LOW vb.).
- UseSqueezeAlert
Bollinger Bantlarında “sıkışma” modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma.
- UseConfirmation
Sinyalin gücünü ek bir doğrulama ile onaylama seçeneği.
3. Grid Trading Settings (Grid Ticaret Ayarları)
- UseGrid
Grid (şebeke) alım satımının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması.
- GridStep
Grid’deki her emir arasındaki mesafe (puan/pip).
- MaxGridOrders
Tek bir grid içinde açılabilecek en fazla emir sayısı.
- GridReduceRisk
Yeni bir grid emri eklendiğinde lot miktarının azaltılıp azaltılmayacağı.
4. Trading Direction (İşlem Yönü)
- TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL)
İşlem yönü seçimi (her iki yön, sadece alım veya sadece satım).
5. Stop Loss & Take Profit Settings (Stop Loss ve Take Profit Ayarları)
- StopLoss
Stop-loss mesafesi (pips cinsinden), 0 olursa stop-loss uygulanmaz.
- TakeProfit
Take-profit mesafesi (pips cinsinden), 0 olursa take-profit uygulanmaz.
6. Trailing Stop & BreakEven Settings (Trailing Stop ve BreakEven Ayarları)
- TrailingStop
Trailing-stop özelliğini etkinleştirme/devre dışı bırakma.
- TrailingStart
Kaç pip kârdan sonra trailing’in devreye gireceğini belirler.
- TrailingDistance
Trailing mesafesi (pips).
- TrailingStep
Trailing Stop ayarının hareket adımı.
- BreakEven
İşlemi kâr/zarar eşit (BreakEven) konumuna taşıma modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma.
- BreakEvenStart
Kaç pip kârdan sonra işlem BreakEven’e geçirilir.
- BreakEvenOffset
BreakEven durumuna geçildiğinde eklenecek ek mesafe (pips).
7. Trading Rules (Ticaret Kuralları)
- MaxSpread
İzin verilen maksimum spread (pips). Eğer güncel spread bu değeri aşarsa, EA yeni işlem açmaz.
- MinutesBetweenTrades
İşlemler arasındaki minimum süre (dakika).
- MagicNumber
EA’nın kendi emirlerini diğerlerinden ayırt etmesi için kullanılan benzersiz numara.
- TradeComment
Emir geçmişinde görünecek işlem yorumu.
- DailyLimit
Günlük işlem sınırını etkinleştirme/devre dışı bırakma.
- MaxOrdersPerDay
Gün içinde açılabilecek maksimum işlem sayısı.
- CloseOnOpposite
Ters sinyal oluştuğunda ters pozisyonların kapatılıp kapatılmayacağı.
8. Display Settings (Görüntüleme Ayarları)
- ShowPanel
Grafik üzerinde temel bilgi panelini (dashboard) gösterip göstermeme.
- ShowProfitStats
Günlük, haftalık, aylık ve toplam kâr istatistiklerini gösterip göstermeme.
- ShowTradeHistory
Grafik üzerinde işlem geçmişini gösterip göstermeme.
- BuyTradeColor / SellTradeColor
Alış ve satış işlemlerinin görünüm rengi.
- TradeFontSize
İşlem etiketleri için yazı tipi boyutu.
- PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor
Panelin renk şeması.
Sonuç
Bollinger Bands Trader Pro, Bollinger Bantları’na dayalı ticaret stratejisini otomatikleştirmek ve geliştirmek isteyen yatırımcılar için çok yönlü bir araçtır. Grid (şebeke) yaklaşımının esnek bir risk yönetimi sistemiyle birleşmesi ve gelişmiş takip özelliklerinin (Trailing, BreakEven) eklenmesi, bu EA’yı piyasadaki en güvenilir ve etkili uzman danışmanlardan biri hâline getirir.
Avantaj: Bollinger Bantları’na dayanan klasik bir stratejiye ek olarak, akıllı pozisyon yönetimi ve anlaşılır bir arayüz de elde etmiş olursunuz.
Önemli: Geçmiş performans gelecekteki kârı garanti etmez ve finansal piyasalarda alım satımın risk içerdiğini unutmayın. Bu EA’yı gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka bir demo hesabı veya strateji test cihazında iyice test edin.