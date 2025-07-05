Quantum Forex EA
- Uzman Danışmanlar
- Vladimir Shumikhin
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 5 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Quantum Forex EA - Çok Göstergeli Ticaret Sistemi
Açıklama
Quantum Forex EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir uzman danışmandır. Karar verme sürecinde dört popüler teknik göstergeyi birleştirerek otomatik olarak finansal piyasalarda işlem yapar. Esnek yapılandırma seçenekleri ve sağlam risk yönetimi sistemi ile donatılmıştır.
Temel Özellikler
Çok Göstergeli Ticaret Sistemi
-
Hareketli Ortalama (MA): Hızlı ve yavaş hareketli ortalamaların kesişimini analiz eder
-
RSI (Göreceli Güç Endeksi): Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirler
-
MACD: Ana ve sinyal çizgilerinin kesişimini inceler
-
Bollinger Bantları: Bollinger bandı sınırlarından işlem sinyalleri üretir
Esnek Sinyal Mantığı
-
Sinyal onayı için ayarlanabilir gösterge sayısı (2-4)
-
Tüm göstergelerin aynı anda onay vermesi artık zorunlu değil
-
Göstergeler kısmen hemfikir olduğunda da işlem açılabilir
Profesyonel Risk Yönetimi
-
Sabit Lot: Belirli lot büyüklüğü ile işlem
-
Yüzdelik Risk: Bakiyeye göre otomatik lot hesaplaması
-
Maksimum Pozisyon Sayısı Kontrolü
-
Minimum Emir Mesafesi: Pips ve zaman bazında sınırlama
-
Stop Loss & Take Profit: Ayarlanabilir SL/TP seviyeleri
-
SL/TP devre dışı bırakılabilir (0 olarak ayarlanabilir)
-
Broker Uyumlu: Koşullara otomatik adaptasyon
Gelişmiş Özellikler
-
Trailing Stop: Kârda olan işlemler için otomatik SL takibi
-
BreakEven: Belirli kâr seviyesinde işlemi başa baş noktasına taşır
-
İşlem Görselleştirme: Kapanan işlemleri sonuçlarıyla grafikte gösterir
Çalışma Prensibi
Danışman, seçilen teknik göstergeleri analiz eder ve yalnızca belirli sayıda göstergenin aynı yönde sinyal vermesi durumunda pozisyon açar. Bu, sinyal güvenilirliğini artırır ve yanlış girişleri azaltır.
Örnek Mantık:
Tüm 4 gösterge aktif ve "en az 3 gösterge sinyal vermeli" olarak ayarlanmışsa:
-
Alım sinyali sadece en az 3 gösterge BUY gösterdiğinde verilir
-
Hiçbir gösterge SELL göstermemelidir
Danışman Ayarları
Genel (General)
-
TimeFrame: Göstergeler için analiz zaman dilimi
-
MagicNumber: Danışmanın benzersiz kimliği
-
OrderComment: Emir açıklaması
-
MainLogicPauseSec: Piyasa kontrolü arası bekleme süresi (saniye)
Emir Filtreleri (Order Filters)
-
MinDistanceBetweenOrders: Emirler arası minimum pip mesafesi
-
MinTimeBetweenOrders: Emirler arası minimum zaman (dakika)
Risk Yönetimi (Risk Management)
-
LotMethod: Lot hesaplama yöntemi (sabit veya yüzde bazlı)
-
RiskPercentPerTrade: İşlem başına risk (bakiye yüzdesi)
-
FixedLotSize: Sabit lot büyüklüğü
-
MaxTradesAllowed: Aynı anda açık olabilecek maksimum işlem sayısı
Zarar Durdur & Kar Al (Stop Loss & Take Profit)
-
StopLossPoints: SL seviyesi (pips, 0 = devre dışı)
-
TakeProfitPoints: TP seviyesi (pips, 0 = devre dışı)
Trailing ve BreakEven
-
EnableTrailingStop: Trailing stop etkin
-
TrailingStartPoints: Trailing başlama seviyesi (pips)
-
TrailingStopPoints: Fiyat ile SL arası mesafe
-
TrailingStepPoints: Trailing adım değeri (pips)
-
EnableBreakEven: BreakEven etkin
-
BreakEvenStartPoints: BreakEven başlama noktası
-
BreakEvenOffsetPoints: Giriş fiyatına göre offset
Göstergeler ve Sinyaller (Indicators and Signals)
-
MinIndicatorsForSignal: Sinyal için minimum gösterge sayısı
Hareketli Ortalamalar (Moving Average)
-
EnableMA: MA analizi etkin
-
MA1Period: Yavaş MA periyodu
-
MA1Method: Yavaş MA hesaplama yöntemi
-
MA1Price: Yavaş MA için fiyat türü
-
MA2Period: Hızlı MA periyodu
-
MA2Method: Hızlı MA hesaplama yöntemi
-
MA2Price: Hızlı MA için fiyat türü
RSI
-
EnableRSI: RSI analizi etkin
-
RSIPeriod: RSI hesaplama periyodu
-
RSIPrice: RSI için fiyat türü
-
RSI_Overbought: Aşırı alım seviyesi
-
RSI_Oversold: Aşırı satım seviyesi
MACD
-
EnableMACD: MACD analizi etkin
-
MACDFastEMA: Hızlı EMA periyodu
-
MACDSlowEMA: Yavaş EMA periyodu
-
MACDSignalSMA: Sinyal SMA periyodu
Bollinger Bantları
-
EnableBoll: Bollinger analizi etkin
-
BollPeriod: Bant periyodu
-
BollDeviation: Standart sapma
-
BollShift: Bant kayması
-
BollMethod: Orta çizgi hesaplama yöntemi
Görselleştirme (Visualization)
-
ShowDealHistory: İşlem geçmişini grafikte göster
-
BuyColorDraw: Alım işlemleri için renk
-
SellColorDraw: Satım işlemleri için renk
-
FontSize: Grafik üzerindeki yazı boyutu
Avantajlar
-
Güvenilirlik: Çoklu göstergeyle sinyal doğrulaması
-
Esneklik: Geniş yapılandırma seçenekleri
-
Güvenlik: Gelişmiş risk kontrol sistemi
-
Otomasyon: Tam otomatik işlem
-
Görselleştirme: Net işlem geçmişi sunumu
-
Uyumluluk: Tüm enstrümanlarla çalışır
Kullanım Önerileri
Zaman Dilimleri:
M5-H1 arası önerilir. Ancak en iyi sonuç için farklı zaman dilimlerinde optimizasyon yapılması tavsiye edilir.
İşlem Yapılabilecek Enstrümanlar:
Döviz Pariteleri:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP
Metaller:
XAUUSD (altın), XAGUSD (gümüş), XPTUSD (platin), XPDUSD (paladyum)
Enerji Ürünleri:
USOIL (WTI), UKOIL (Brent), NGAS (doğalgaz)
Kripto Paralar:
BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD ve diğer popüler pariteler
Endeksler:
US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200
Minimum Sermaye:
Stabil performans için minimum $1000 önerilir
Optimizasyon ve Test
Gerçek hesapta işlem yapmadan önce mutlaka demo hesapta test edilmelidir. En iyi sonuçlar için, seçilen enstrümanların geçmiş verilerinde parametre optimizasyonu yapılması önerilir.
Risk Uyarısı
Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir ve yatırılan tüm sermayenin kaybına yol açabilir. Geçmiş performans gelecekteki kazancı garanti etmez. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonları kullanın ve işlem yapmadan önce risk yönetimi ilkelerini dikkatlice öğrenin.