Quantum Forex EA

Quantum Forex EA - Çok Göstergeli Ticaret Sistemi

Açıklama
Quantum Forex EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir uzman danışmandır. Karar verme sürecinde dört popüler teknik göstergeyi birleştirerek otomatik olarak finansal piyasalarda işlem yapar. Esnek yapılandırma seçenekleri ve sağlam risk yönetimi sistemi ile donatılmıştır.

Temel Özellikler

Çok Göstergeli Ticaret Sistemi

  • Hareketli Ortalama (MA): Hızlı ve yavaş hareketli ortalamaların kesişimini analiz eder

  • RSI (Göreceli Güç Endeksi): Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirler

  • MACD: Ana ve sinyal çizgilerinin kesişimini inceler

  • Bollinger Bantları: Bollinger bandı sınırlarından işlem sinyalleri üretir

Esnek Sinyal Mantığı

  • Sinyal onayı için ayarlanabilir gösterge sayısı (2-4)

  • Tüm göstergelerin aynı anda onay vermesi artık zorunlu değil

  • Göstergeler kısmen hemfikir olduğunda da işlem açılabilir

Profesyonel Risk Yönetimi

  • Sabit Lot: Belirli lot büyüklüğü ile işlem

  • Yüzdelik Risk: Bakiyeye göre otomatik lot hesaplaması

  • Maksimum Pozisyon Sayısı Kontrolü

  • Minimum Emir Mesafesi: Pips ve zaman bazında sınırlama

  • Stop Loss & Take Profit: Ayarlanabilir SL/TP seviyeleri

  • SL/TP devre dışı bırakılabilir (0 olarak ayarlanabilir)

  • Broker Uyumlu: Koşullara otomatik adaptasyon

Gelişmiş Özellikler

  • Trailing Stop: Kârda olan işlemler için otomatik SL takibi

  • BreakEven: Belirli kâr seviyesinde işlemi başa baş noktasına taşır

  • İşlem Görselleştirme: Kapanan işlemleri sonuçlarıyla grafikte gösterir

Çalışma Prensibi
Danışman, seçilen teknik göstergeleri analiz eder ve yalnızca belirli sayıda göstergenin aynı yönde sinyal vermesi durumunda pozisyon açar. Bu, sinyal güvenilirliğini artırır ve yanlış girişleri azaltır.

Örnek Mantık:
Tüm 4 gösterge aktif ve "en az 3 gösterge sinyal vermeli" olarak ayarlanmışsa:

  • Alım sinyali sadece en az 3 gösterge BUY gösterdiğinde verilir

  • Hiçbir gösterge SELL göstermemelidir

Danışman Ayarları

Genel (General)

  • TimeFrame: Göstergeler için analiz zaman dilimi

  • MagicNumber: Danışmanın benzersiz kimliği

  • OrderComment: Emir açıklaması

  • MainLogicPauseSec: Piyasa kontrolü arası bekleme süresi (saniye)

Emir Filtreleri (Order Filters)

  • MinDistanceBetweenOrders: Emirler arası minimum pip mesafesi

  • MinTimeBetweenOrders: Emirler arası minimum zaman (dakika)

Risk Yönetimi (Risk Management)

  • LotMethod: Lot hesaplama yöntemi (sabit veya yüzde bazlı)

  • RiskPercentPerTrade: İşlem başına risk (bakiye yüzdesi)

  • FixedLotSize: Sabit lot büyüklüğü

  • MaxTradesAllowed: Aynı anda açık olabilecek maksimum işlem sayısı

Zarar Durdur & Kar Al (Stop Loss & Take Profit)

  • StopLossPoints: SL seviyesi (pips, 0 = devre dışı)

  • TakeProfitPoints: TP seviyesi (pips, 0 = devre dışı)

Trailing ve BreakEven

  • EnableTrailingStop: Trailing stop etkin

  • TrailingStartPoints: Trailing başlama seviyesi (pips)

  • TrailingStopPoints: Fiyat ile SL arası mesafe

  • TrailingStepPoints: Trailing adım değeri (pips)

  • EnableBreakEven: BreakEven etkin

  • BreakEvenStartPoints: BreakEven başlama noktası

  • BreakEvenOffsetPoints: Giriş fiyatına göre offset

Göstergeler ve Sinyaller (Indicators and Signals)

  • MinIndicatorsForSignal: Sinyal için minimum gösterge sayısı

Hareketli Ortalamalar (Moving Average)

  • EnableMA: MA analizi etkin

  • MA1Period: Yavaş MA periyodu

  • MA1Method: Yavaş MA hesaplama yöntemi

  • MA1Price: Yavaş MA için fiyat türü

  • MA2Period: Hızlı MA periyodu

  • MA2Method: Hızlı MA hesaplama yöntemi

  • MA2Price: Hızlı MA için fiyat türü

RSI

  • EnableRSI: RSI analizi etkin

  • RSIPeriod: RSI hesaplama periyodu

  • RSIPrice: RSI için fiyat türü

  • RSI_Overbought: Aşırı alım seviyesi

  • RSI_Oversold: Aşırı satım seviyesi

MACD

  • EnableMACD: MACD analizi etkin

  • MACDFastEMA: Hızlı EMA periyodu

  • MACDSlowEMA: Yavaş EMA periyodu

  • MACDSignalSMA: Sinyal SMA periyodu

Bollinger Bantları

  • EnableBoll: Bollinger analizi etkin

  • BollPeriod: Bant periyodu

  • BollDeviation: Standart sapma

  • BollShift: Bant kayması

  • BollMethod: Orta çizgi hesaplama yöntemi

Görselleştirme (Visualization)

  • ShowDealHistory: İşlem geçmişini grafikte göster

  • BuyColorDraw: Alım işlemleri için renk

  • SellColorDraw: Satım işlemleri için renk

  • FontSize: Grafik üzerindeki yazı boyutu

Avantajlar

  • Güvenilirlik: Çoklu göstergeyle sinyal doğrulaması

  • Esneklik: Geniş yapılandırma seçenekleri

  • Güvenlik: Gelişmiş risk kontrol sistemi

  • Otomasyon: Tam otomatik işlem

  • Görselleştirme: Net işlem geçmişi sunumu

  • Uyumluluk: Tüm enstrümanlarla çalışır

Kullanım Önerileri

Zaman Dilimleri:
M5-H1 arası önerilir. Ancak en iyi sonuç için farklı zaman dilimlerinde optimizasyon yapılması tavsiye edilir.

İşlem Yapılabilecek Enstrümanlar:

Döviz Pariteleri:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP

Metaller:
XAUUSD (altın), XAGUSD (gümüş), XPTUSD (platin), XPDUSD (paladyum)

Enerji Ürünleri:
USOIL (WTI), UKOIL (Brent), NGAS (doğalgaz)

Kripto Paralar:
BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD ve diğer popüler pariteler

Endeksler:
US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200

Minimum Sermaye:
Stabil performans için minimum $1000 önerilir

Optimizasyon ve Test
Gerçek hesapta işlem yapmadan önce mutlaka demo hesapta test edilmelidir. En iyi sonuçlar için, seçilen enstrümanların geçmiş verilerinde parametre optimizasyonu yapılması önerilir.

Risk Uyarısı
Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir ve yatırılan tüm sermayenin kaybına yol açabilir. Geçmiş performans gelecekteki kazancı garanti etmez. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonları kullanın ve işlem yapmadan önce risk yönetimi ilkelerini dikkatlice öğrenin.



Önerilen ürünler
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Uzman Danışmanlar
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
HMA Scalper Pro EA   , en çok talep gören finansal enstrümanlarda (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD gibi popüler döviz çiftleri, XAU/USD altın işlemleri, Brent ve WTI petrol işlemleri ile BTC, ETH, LTC vb. kripto paralar) aktif işlem yapmaya yönelik çok fonksiyonlu bir trading robotudur. Bu robotun algoritmasının temelinde, klasik Moving Average’lara kıyasla daha net sinyaller sağlayan modernize edilmiş bir Hull Moving Average (HMA) versiyonu yer alır. Uzman Danışman, kısa vadeli fiya
TradeGhost
Stefano Padovano
Uzman Danışmanlar
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
Htf Xau
Murilo Neves Castro
Uzman Danışmanlar
HTF CAD JPY is a fully automated Expert Advisor designed for CAD JPY trading. It is based on cluster analysis of machine learning and genetic algorithms. The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns and standard trading indicators.  The entry and exit logic works only when a bar closes. It filters market noise, greatly speeds up optimization, avoids stop-loss hunting and ensures correct operation at any broker with a reasonable spread. The Expert
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri yürütmek için birlikte ça
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Uzman Danışmanlar
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
SMA Rsi Grid EA
Christoph Kreher
Uzman Danışmanlar
Simple EA with two indicators (SMA + RSI) and Grid. The Expertadvisor opens positions in the direction of the trend when the RSI line turns above 80 or below 20. It then uses a simple grid strategy if the position turns into a loss. Grid levels can be defined specific to the market. It depends on your personal preferences and the respective market which parameters should be set and how. You have to test it yourself. The EA is programmed in such a way that optimization runs consume little time.
Forex Multi Indicators
Sergio Izquierdo Rodriguez
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor which monitorizes market with various indicators as CCI, MACD, STOCH, EMA and RSI, it could be configured in it's indicators params, forex symbols, timeframes and schedule operations during the day. Without any symbols or timeframes selected it runs over current symbol and timeframe. It has a risk managment set options and multiplies the fixed lot as the balance increase without convert the account in a casino. If nop is triggered the expert awaits the close of all operations and
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Uzman Danışmanlar
Introducing MLTA by Vertice – A Cutting-Edge Trading Solution At Vertice , we firmly believe that data-driven insights can significantly enhance trading performance. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) is our fully automated trading strategy, designed to streamline decision-making and optimize trade execution with precision. How It Works MLTA leverages advanced computational techniques to identify the most optimal trading channel within a specified time horizon T . This channel is mathem
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Pipcasso
Nguyen Thanh Cong
Uzman Danışmanlar
Inspired by the unparalleled creativity and distinct style of the legendary painter Pablo Picasso, the Pipcasso Expert Advisor brings a touch of artistic genius to the world of Forex trading. Just as Picasso revolutionized the art world with his innovative techniques and bold compositions, Pipcasso aims to transform your trading experience with its unique, strategic approach and meticulous attention to detail.  Pipcasso adheres to strict money management rules. Each order is protected by a stop
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Uzman Danışmanlar
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Uzman Danışmanlar
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT5 , Matrix Arrow Göstergesinin MT5 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX), Emtia Kanal Endeksi (CCI), Klasik Heiken Ashi mumları, Hareketli ortalama, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığ
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Uzman Danışmanlar
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . This scalping MT5 expert advisor allows you to trade any time defined range breakout in a fully automated way. It works on all Brokers and on all the Symbols, be it forex, indices, commodities, cryptocurrencies etc. It DOES NOT USE: Martingale, Grid trading and Hedging. The EA works as a mechanical range breakout and it has different filters to accommodate your personal trading strategy and to filter out low volatility days. The
Bot3
Garfield Heron
Uzman Danışmanlar
Introducing the Ultimate Trading Solution: Bot3 – Your Edge in the Forex Market Are you ready to take your trading to the next level?  Bot3  is a cutting-edge Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5, combining advanced technical analysis, risk management, and harmonic pattern detection to deliver consistent results. Whether you're a beginner or an experienced trader, this EA automates your trading strategy with precision and reliability, helping you maximize profits while minimizing risks
Fibonacci Hunter
Augusto Martins Lopes
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Fibonacci Hunter XAUUSD Sembolü İçin Expert Advisor Fibonacci Hunter , MetaTrader 5 (MT5) platformunda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir Expert Advisor'dır (EA). Ticaret algoritması özellikle XAUUSD (Altın) varlık çifti için optimize edilmiştir. Bu sistem, fiyat geri dönüşlerini tespit etmeye odaklanmış mekanik bir ticaret stratejisi uygulamaktadır. Sistemin temel konsepti, Fibonacci geri çekilme seviyelerinin kullanılmasıdır. Algoritma Stratejisi EA'nın piyasaya giriş mantığı aşağıdaki adımla
FREE
Gold Spotter
Rene Alfred Rizaldo Tresmonte
Uzman Danışmanlar
Gold Spotter AI – Intelligent Trend Detector & Trade Executor for XAUUSD Gold Spotter AI is a powerful and adaptive Expert Advisor designed for gold (XAUUSD) trading. It leverages advanced trend analysis to automatically execute trades and manage risk with minimal user intervention. Users can also maximize profits by setting the take profit to 10,000 points (equivalent to 100 pips ), allowing the AI to ride stronger trends for bigger gains while still managing exits through intelligent trend
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
ATR Grid Trader Pro Açıklama ATR Grid Trader Pro, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş çok fonksiyonlu bir uzman danışmandır (EA) ve grid (ızgara) ticareti teknolojisi ile Average True Range (ATR) göstergesine dayalı volatilite analizini birleştirir. Düşük volatilite durumunda alış işlemleri, yüksek volatilite durumunda satış işlemleri açar ve grid modu etkinleştirildiğinde belirlenen adım aralığında ek emirler yerleştirir. Bu yaklaşım, piyasa dalgalanmalarını etkin bir şekilde kullanmaya v
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Hachidori EA is a trend-following expert advisor that performs dip buying and rally selling. It supports EURUSD, USDJPY, GBPUSD, and AUDUSD , and automatically configures parameters for trading based on the selected currency pair in the EA settings. By default, it targets a profit of around 3 to 6 pips per trade , but aims to capture larger gains using a trailing stop depending on market movements. Once a currency pair is selected, the EA trades consistently regardless of the chart's timeframe,
FREE
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.75 (8)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
FREE
EA builder master
Davi Silva Campos
Uzman Danışmanlar
Join our group and help us build a better EA and discover profitable setups. https://discord.gg/ebPS82eM EA Builder Master: Master the Market with Intelligent Automation and Total Control The ultimate tool for traders who want to build, test, and automate their own strategies in MetaTrader 5, without writing a single line of code. Have you ever felt frustrated by missing opportunities because you weren't in front of the chart? Have you struggled with indiscipline and emotional decisions that sa
FREE
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Uzman Danışmanlar
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
Macd Cross Strong
Thibault Georges Rene Duval
Uzman Danışmanlar
Recommended accounts : ECN, Cent or USD, Profirm, ... This EA is a trading algorithm combine the trend of the market and the cross of MACD. The symbol recommended : all : GOLD, or all pair of FOREX Minimum : 1 000 USD Time Frame : 5 Minutes ONLY The Draw Down is very small and constant, is very safe (-19 %) Example of performance 18 % for 01-09-2025 -22-10-2025 (almost 2 months) 18 % for 2 months
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Stock CFD Trader Multi Symbol Multi Indicator
Jan Krendel
Uzman Danışmanlar
This EA trades CFD of stocks, ETF and indices. It offers multi-symbol capability, 7 indicators & some flexible functionality. Indicators Moving Averages ADX Bollinger RSI Pivot Points Fractals Price Action Swing Points Additional functionality Dynamic Lot Leverage Multiplier (1.0 = No Leverage) Basket Group Take Profit Individual Take Profit & Stop Loss Trading Direction Choice (Buy Only, Sell Only, Buy & Sell) Opposite Signal Closure Trading Time Filter Buffer Setting for Each Indicator (Ent
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Uzman Danışmanlar
Bantam EA – Structured Scalping on EUR/USD (H1) Bantam is an automated Expert Advisor developed for the EUR/USD currency pair on the 1-hour timeframe (H1) . It is designed to identify and trade price breakouts around recent high and low levels , based on internal logic derived from price structure. The EA places pending orders at selected price points and manages positions with a built-in trailing stop system . Once a trade is activated, the EA may close the position quickly or allow it to cont
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.78 (37)
Uzman Danışmanlar
Önemli Bilgi! Ekibimiz rollerine göre ayrılmıştır – geliştiriciler geliştirme ve güncellemelere odaklanırken, moderatörler EA'nın kurulumu ve yapılandırılmasına yardımcı olur. Moderatörlerimiz size yardımcı olmak ve tüm sorularınızı yanıtlamak için hazırdır: Zolia (Tayvan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (İngiltere) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka b
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (335)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,   yapılandırılmış bir şebeken
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (10)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyla sonuçlanmıştır. 2000 yılından günümüze
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.89 (35)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Syna
William Brandon Autry
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar - şimdiye kadar perakende forex ticaretinde hiç var olmamış bir yetenek. Syna, AiQ, Mean Machine GPT veya kendi birden fazla örneğiyle sorunsu
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Zenith FX – Gelişmiş Mekanik Yapay Zekâ Sistemi Genel Bakış Zenith FX , XAUUSD (Altın) ve USDJPY (Dolar/Japon Yeni) işlemlerinde kurumsal düzeyde hassasiyet sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir algoritmik ticaret mimarisidir. Axon Shift ve Vector Prime ile tanıtılan analitik yapıya dayanarak, sistem gerçek zamanlı volatiliteye, likidite değişimlerine ve metaller ile ana para birimleri arasındaki çapraz varlık korelasyonlarına uyum sağlayabilen güçlendirilmiş bir nöral çerçeveye sahiptir. Ta
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (485)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya  Quantum King   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrula
Remstone
Remstone
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   Remstone Prime The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Ama
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ BİLGİ! Bu EA, aşırı optimize edilmiş veya eğriye oturtulmuş mükemmel bir geri test yapmak için oluşturulmamıştır ve riskli martingale veya grid stratejileri kullanmaz. Asıl amaç gerçek zamanlı kârlılıktır.    Bu EA'da kullanılan stratejiler, doğrulanmış sinyallerimde canlı olarak işlem yaptığım kanıtlanmış Altın stratejilerimin bir karışımıdır - 13 ayı aşkın kârlılık geçmişine sahip ve hepsi herhangi bir martingale veya grid sistemi olmadan elde edilmiştir. Bu, piyasada bulunması çok n
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (28)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Sadece 1 adet kaldı, fiyatı 599 dolar Sonraki fiyat: 699 dolar Abartı yok, gereksiz risk yok. Minimum düşüşle işlem yap: One Man Army, hem kişisel hem de prop firm (şirket içi) ticaret için tasarlanmış çok dövizli bir işlem sistemidir. Kısa ve orta vadeli piyasa düzeltmeleri ve dönüşlerine dayalı bir scalping stratejisi uygular, bekleyen limit emirleri ile işlem yapar. Bu işlem botu piyasanın yönünü tahmin etmez — en uygun fiyat seviyelerinde yüksek hassasiyetle pozisyon açar. Tam senin sevdiği
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.27 (33)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Canlı Sinyal: [Ana Hesap] | [İkincil Hesap] | AOT Resmi Kanal | Sonraki Fiyat: $299 ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin. AOT MT5, yapay zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile çalışan gelişmiş bir Expert Advisor'dır. Yıllarca süren geliştirme çalışmasıyla oluşturulan bu tamamen otomatik sistem, risk yönetimi kullanarak tek bir AUDCAD M15 gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 606$ -> 808$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
Uzman Danışmanlar
Promo, Only 2  copies left at current price!, Next Price 5 99 USD.   T he newest and a very powerful Demus MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Demus MT5 EA is a fully automated scalping trading system designed for traders who love speed, accuracy, and consistency. Built with a smart scalping engine, this EA takes advantage of micro market movements and executes trades with lightning-fast precision making it perfect for volatile market sessions. Live S
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AuriON AI System EA Zeka tarafından yeniden tanımlanan ticaret sistemi. Önemli: Satın aldıktan sonra, kişiselleştirilmiş kurulum paketiniz ve yapılandırma talimatlarını almak için lütfen bana özel bir mesaj gönderin. Canlı sinyal:  https://www.mql5.com/en/signals/2340133 Mevcut teklif: Sonraki 10 kopya $350 karşılığında mevcuttur, ardından fiyat $550 ’ye yükselecektir. I. Giriş AuriON, algoritmik işlem, makine öğrenimi ve yapay zekayı entegre eden bilişsel bir ticaret sistemidir. Sistem, Deep N
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.33 (3)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (8)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
META i7
Meta Sophie Agapova
Uzman Danışmanlar
META i7 – Akıllı Alım Satımın Evrimi -  Teknik referans META i7 , iki güçlü ve iş birliği yapan yapay sinir ağına dayanan tamamen otomatik bir Expert Advisor’dır (EA). Bu ağlar gerçek zamanlı olarak birlikte çalışır, işlem kararlarını üretir, değerlendirir ve sürekli olarak optimize eder. İki sinir ağı, dahili META Katmanı (META Layer) aracılığıyla işlenir ve analiz edilir. Bu, sonuçları birleştiren, analiz eden ve tek bir tutarlı işlem kararına dönüştüren EA’ya tamamen entegre bir arayüzdür. E
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (30)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Bir Uzman Danışman Sadece işlem yapmakla kalmaz, oyunun kurallarını da değiştirir. EA New Player, MT5 için yedi kanıtlanmış teknik analiz stratejisi üzerine kurulu, yenilikçi bir portföy uzman danışmanıdır. Yapay zeka kullanmaz, ancak gelişmiş mimarisi, şeffaf mantığı ve esnek sinyal filtreleme sistemi sayesinde birçok sinir ağı çözümünden daha iyi performans gösterir. 1+1 PROMOSYON: Bir uzman danışman alana, ikincisi ücretsiz! Stoklarla sınırlıdır! Live Trading MT5  
Yazarın diğer ürünleri
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Golden Eagle Pro EA Kısa Açıklama Golden Eagle Pro EA  , MetaTrader 5 platformu için güçlü bir otomatik danışmandır ve birden fazla göstergenin kombinasyonu ile çoklu zaman dilimi analizi yapar (D1'de MA, M30'da ATR, M5'te Fractals). Danışman, risk yönetimi için esnek ayarlar (sabit lot, bakiye yüzdesi, risk seviyesi seçimi) ve gelişmiş trailing-stop ve kâr alma özelliklerine sahiptir. Program başarıyla test edilmiştir ve altın vadeli işlemleri ve XAU/USD paritesi ile ticaret için önerilmekted
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
HMA Scalper Pro EA   , en çok talep gören finansal enstrümanlarda (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD gibi popüler döviz çiftleri, XAU/USD altın işlemleri, Brent ve WTI petrol işlemleri ile BTC, ETH, LTC vb. kripto paralar) aktif işlem yapmaya yönelik çok fonksiyonlu bir trading robotudur. Bu robotun algoritmasının temelinde, klasik Moving Average’lara kıyasla daha net sinyaller sağlayan modernize edilmiş bir Hull Moving Average (HMA) versiyonu yer alır. Uzman Danışman, kısa vadeli fiya
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Stochastic Gold Scalper — Hassas Scalping için Otomatik Danışman Stochastic Gold Scalper, MetaTrader 5 platformu için profesyonel bir otomatik danışmandır. Mum çubuğu modellerinin analizini Stochastic osilatörü aracılığıyla sinyal filtrelemesi ile birleştirir. Bu yaklaşım, en doğru giriş noktalarını belirlemeye, riskleri en aza indirmeye ve yanlış sinyallerden kaçınmaya olanak tanır. Danışman, M5 gibi kısa zaman dilimlerinde ticaret yapmak için idealdir ve altın, döviz çiftleri ve endeksler gibi
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Elliott Wave EA Danışmanı Açıklama Elliott Wave AI, A. Merrill tarafından tanımlanan M & W dalga desenlerine dayalı profesyonel bir ticaret çözümüdür. Bu güçlü Uzman Danışman, dalga formasyonlarını yüksek doğrulukla tanımlar ve ticaretini yapar, tüccarlara Elliott dalga teorisini kullanmak için güvenilir otomatik bir çözüm sunar. Temel Özellikler Akıllı Desen Tanıma - Gelişmiş algoritma, M & W dalga desenlerini olağanüstü doğrulukla tanımlar Çift Sinyal Teknolojisi - Kapsamlı piyasa analizi için
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Danışman Açıklaması Goldix EA, herhangi bir döviz çifti üzerinde otomatik işlem yapmak için tasarlanmıştır, ancak özellikle altın (XAUUSD) ticareti üzerinde durmaktadır. Temel olarak, Keltner Kanalı ve EMA (Üstel Hareketli Ortalama) göstergelerinin birleşik mantığına dayanır ve esnek risk yönetimi ayarları ve entegre bir kayan durdurma ile desteklenir. Danışman, gerektiğinde özel bir zaman filtresi kullanılarak belirli saatlerde işlem yapmayı sınırlandırabilmek için herhangi bir zamanda çalışab
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Gartley Butterfly Pattern EA Açıklama Danışman (EA), harmonik patternlere dayalı olarak otomatik işlem yapar — teknik analizin popüler figürleri olup ilk kez Harold McKinley Gartley tarafından tanıtılmış, daha sonra Scott Carney tarafından sistematize edilip genişletilmiştir. Scott Carney, Bat, Crab, Shark, Deep Crab ve Alternate Bat gibi patternlerin yazarıdır. Robot aşağıdaki patternleri tanır ve kullanır: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three D
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro , MetaTrader 5 için geliştirilmiş, çok işlevli bir otomatik alım-satım uzman danışmanıdır (Expert Advisor). Yaygın olarak işlem gören döviz çiftlerinde (EURUSD, GBPUSD, USDJPY vb.), değerli metallerde (Gold/XAUUSD), petrolde (WTI, Brent) ve kripto para birimlerinde (BTCUSD vb.) işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu uzman danışman, seçilen zaman diliminde (timeframe) oluşan yerel zirve ve dip noktalarını (potansiyel dönüş veya düzeltme noktaları) be
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Golden Scalper EA , MetaTrader 5 için geliştirilmiş tamamen otomatik bir ticaret danışmanıdır. Minimum riskle maksimum verimliliği hedefler. Mum çubuğu modellerini analiz etmek ve hareketli ortalamalar (MA) kullanarak sinyalleri filtrelemek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Golden Scalper EA , güçlü analiz yeteneklerini esnek ayarlarla birleştirerek her seviyedeki yatırımcı için vazgeçilmez bir araç haline gelir. Golden Scalper EA’nın Avantajları Gelişmiş Mum Çubuğu Modeli Analizi 11 popüle
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Strategy Constructor Pro Strategy Constructor Pro, MetaTrader 5 platforması için çok fonksiyonlu bir danışmandır (Expert Advisor), teknik göstergeler ve klasik mum formasyonları temelinde kendi ticaret stratejilerinizi oluşturmanıza ve yapılandırmanıza olanak tanır. Forex ve CFD piyasalarında otomatik ticaret için modern gereksinimlere göre tasarlanmış olan bu araç, esnek risk yönetimi sağlar ve sonuçların optimizasyonu için geniş filtreler sunar. Ana Özellikler ve Avantajlar Bir veya birden faz
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Grid Master Pro – evrensel bir ızgara Grid ticaret uzman danışmanı. Grid Master Pro , MetaTrader 5 için tasarlanmış esnek ve etkili bir Uzman Danışman (Expert Advisor) olup, birçok enstrümanda güvenilir bir ızgara (Grid Trading) stratejisini uygular. Başlıca döviz çiftlerinde (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), değerli metallerde (XAUUSD/altın), emtialarda (petrol: Brent, WTI) ve kripto para birimlerinde (BTCUSD, ETHUSD vb.) başarılı sonuçlar göstermektedir. Uzman Danışman, kullanımı kolay bir izleme pane
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Pivot Levels Pro – MT5 için Gelişmiş Bir Uzman Danışman (Expert Advisor) Pivot Levels Pro , MetaTrader 5 için çok işlevli bir Uzman Danışman (Expert Advisor) olup, klasik (Classic), Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark gibi çeşitli Pivot seviyelerini otomatik olarak hesaplar ve çizer, ayrıca bu seviyelere dayalı olarak alım-satım işlemleri gerçekleştirir. Bu EA, güçlü bir pozisyon yönetim mantığını (Grid algoritması, takip eden stop, break-even fonksiyonu) kullanır ve günlük, haftalık, aylık ve
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
MACD Trader Pro, kanıtlanmış MACD stratejisini etkili bir Grid Trading sistemi ile birleştiren yenilikçi bir ticaret danışmanıdır. Danışman, finansal piyasalarda otomatik işlem yapmak için geliştirilmiş olup, en iyi performansı GBPUSD paritesinde göstermektedir. Ancak EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY ve diğer major paritelerde de başarılı bir şekilde işlem yapmaktadır. Bu EA'nın benzersizliği, piyasa sinyallerini analiz etmede ve uyarlanabilir bir emir ızgar
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Bollinger Bands Trader Pro , Bollinger Bands (Bollinger Bantları) göstergesine dayanan profesyonel grid (şebeke) alım satımı için tasarlanmış güçlü bir uzman danışmandır (Expert Advisor, EA). Esnek risk parametre ayarları, akıllı pozisyon yönetimi, gelişmiş Trailing Stop ve zarar/kar noktasını eşitleme (BreakEven) özelliklerinin yanı sıra, günlük işlem sınırlamaları ve kârlılık istatistiklerini bir araya getirir. EA, Bollinger Bantları’na göre piyasa giriş noktalarını otomatik olarak belirler, g
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Range Breakout Trader Pro: Yenilikçi Ticaret Stratejisi, Birden Fazla Emir ve Otomatik Mesafe Hesaplaması Açıklama Range Breakout Trader Pro, MetaTrader 5 için modern bir ticaret stratejisidir ve fiyat aralığı kırılmalarını kullanarak emir yerleştirme ve yönetimini otomatikleştiren bir sistemdir. Bu gelişmiş danışman, aralığın kırılması stratejilerini maksimum otomasyonla etkin bir şekilde uygulamak isteyen trader'lar için tasarlanmıştır. Danışman, çeşitli piyasa koşulları ve risk yönetimi para
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
ATR Grid Trader Pro Açıklama ATR Grid Trader Pro, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş çok fonksiyonlu bir uzman danışmandır (EA) ve grid (ızgara) ticareti teknolojisi ile Average True Range (ATR) göstergesine dayalı volatilite analizini birleştirir. Düşük volatilite durumunda alış işlemleri, yüksek volatilite durumunda satış işlemleri açar ve grid modu etkinleştirildiğinde belirlenen adım aralığında ek emirler yerleştirir. Bu yaklaşım, piyasa dalgalanmalarını etkin bir şekilde kullanmaya v
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Renko Trading Bot EA Açıklama Bu, benzersiz bir Renko grafik oluşturma yöntemi kullanan otomatik bir ticaret robotudur. Fiyatın kaotik hareketlerini net sinyallere dönüştürerek piyasa gürültüsünü en aza indirir ve trend yönünü doğru bir şekilde belirler. Temel Avantajlar Gürültüsüz temiz ticaret: Renko, önemsiz fiyat dalgalanmalarını filtreler ve yalnızca anlamlı hareketleri bırakır. Tüm brokerlarla uyumlu: MT5 platformundaki tüm hesap türleri için uygundur. Esnek sermaye yönetimi: Sabit lot vey
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt