Quantum Forex EA - Çok Göstergeli Ticaret Sistemi

Açıklama

Quantum Forex EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir uzman danışmandır. Karar verme sürecinde dört popüler teknik göstergeyi birleştirerek otomatik olarak finansal piyasalarda işlem yapar. Esnek yapılandırma seçenekleri ve sağlam risk yönetimi sistemi ile donatılmıştır.

Temel Özellikler

Çok Göstergeli Ticaret Sistemi

Hareketli Ortalama (MA): Hızlı ve yavaş hareketli ortalamaların kesişimini analiz eder

RSI (Göreceli Güç Endeksi): Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirler

MACD: Ana ve sinyal çizgilerinin kesişimini inceler

Bollinger Bantları: Bollinger bandı sınırlarından işlem sinyalleri üretir

Esnek Sinyal Mantığı

Sinyal onayı için ayarlanabilir gösterge sayısı (2-4)

Tüm göstergelerin aynı anda onay vermesi artık zorunlu değil

Göstergeler kısmen hemfikir olduğunda da işlem açılabilir

Profesyonel Risk Yönetimi

Sabit Lot: Belirli lot büyüklüğü ile işlem

Yüzdelik Risk: Bakiyeye göre otomatik lot hesaplaması

Maksimum Pozisyon Sayısı Kontrolü

Minimum Emir Mesafesi: Pips ve zaman bazında sınırlama

Stop Loss & Take Profit: Ayarlanabilir SL/TP seviyeleri

SL/TP devre dışı bırakılabilir (0 olarak ayarlanabilir)

Broker Uyumlu: Koşullara otomatik adaptasyon

Gelişmiş Özellikler

Trailing Stop: Kârda olan işlemler için otomatik SL takibi

BreakEven: Belirli kâr seviyesinde işlemi başa baş noktasına taşır

İşlem Görselleştirme: Kapanan işlemleri sonuçlarıyla grafikte gösterir

Çalışma Prensibi

Danışman, seçilen teknik göstergeleri analiz eder ve yalnızca belirli sayıda göstergenin aynı yönde sinyal vermesi durumunda pozisyon açar. Bu, sinyal güvenilirliğini artırır ve yanlış girişleri azaltır.

Örnek Mantık:

Tüm 4 gösterge aktif ve "en az 3 gösterge sinyal vermeli" olarak ayarlanmışsa:

Alım sinyali sadece en az 3 gösterge BUY gösterdiğinde verilir

Hiçbir gösterge SELL göstermemelidir

Danışman Ayarları

Genel (General)

TimeFrame: Göstergeler için analiz zaman dilimi

MagicNumber: Danışmanın benzersiz kimliği

OrderComment: Emir açıklaması

MainLogicPauseSec: Piyasa kontrolü arası bekleme süresi (saniye)

Emir Filtreleri (Order Filters)

MinDistanceBetweenOrders: Emirler arası minimum pip mesafesi

MinTimeBetweenOrders: Emirler arası minimum zaman (dakika)

Risk Yönetimi (Risk Management)

LotMethod: Lot hesaplama yöntemi (sabit veya yüzde bazlı)

RiskPercentPerTrade: İşlem başına risk (bakiye yüzdesi)

FixedLotSize: Sabit lot büyüklüğü

MaxTradesAllowed: Aynı anda açık olabilecek maksimum işlem sayısı

Zarar Durdur & Kar Al (Stop Loss & Take Profit)

StopLossPoints: SL seviyesi (pips, 0 = devre dışı)

TakeProfitPoints: TP seviyesi (pips, 0 = devre dışı)

Trailing ve BreakEven

EnableTrailingStop: Trailing stop etkin

TrailingStartPoints: Trailing başlama seviyesi (pips)

TrailingStopPoints: Fiyat ile SL arası mesafe

TrailingStepPoints: Trailing adım değeri (pips)

EnableBreakEven: BreakEven etkin

BreakEvenStartPoints: BreakEven başlama noktası

BreakEvenOffsetPoints: Giriş fiyatına göre offset

Göstergeler ve Sinyaller (Indicators and Signals)

MinIndicatorsForSignal: Sinyal için minimum gösterge sayısı

Hareketli Ortalamalar (Moving Average)

EnableMA: MA analizi etkin

MA1Period: Yavaş MA periyodu

MA1Method: Yavaş MA hesaplama yöntemi

MA1Price: Yavaş MA için fiyat türü

MA2Period: Hızlı MA periyodu

MA2Method: Hızlı MA hesaplama yöntemi

MA2Price: Hızlı MA için fiyat türü

RSI

EnableRSI: RSI analizi etkin

RSIPeriod: RSI hesaplama periyodu

RSIPrice: RSI için fiyat türü

RSI_Overbought: Aşırı alım seviyesi

RSI_Oversold: Aşırı satım seviyesi

MACD

EnableMACD: MACD analizi etkin

MACDFastEMA: Hızlı EMA periyodu

MACDSlowEMA: Yavaş EMA periyodu

MACDSignalSMA: Sinyal SMA periyodu

Bollinger Bantları

EnableBoll: Bollinger analizi etkin

BollPeriod: Bant periyodu

BollDeviation: Standart sapma

BollShift: Bant kayması

BollMethod: Orta çizgi hesaplama yöntemi

Görselleştirme (Visualization)

ShowDealHistory: İşlem geçmişini grafikte göster

BuyColorDraw: Alım işlemleri için renk

SellColorDraw: Satım işlemleri için renk

FontSize: Grafik üzerindeki yazı boyutu

Avantajlar

Güvenilirlik: Çoklu göstergeyle sinyal doğrulaması

Esneklik: Geniş yapılandırma seçenekleri

Güvenlik: Gelişmiş risk kontrol sistemi

Otomasyon: Tam otomatik işlem

Görselleştirme: Net işlem geçmişi sunumu

Uyumluluk: Tüm enstrümanlarla çalışır

Kullanım Önerileri

Zaman Dilimleri:

M5-H1 arası önerilir. Ancak en iyi sonuç için farklı zaman dilimlerinde optimizasyon yapılması tavsiye edilir.

İşlem Yapılabilecek Enstrümanlar:

Döviz Pariteleri:

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP

Metaller:

XAUUSD (altın), XAGUSD (gümüş), XPTUSD (platin), XPDUSD (paladyum)

Enerji Ürünleri:

USOIL (WTI), UKOIL (Brent), NGAS (doğalgaz)

Kripto Paralar:

BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD ve diğer popüler pariteler

Endeksler:

US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200

Minimum Sermaye:

Stabil performans için minimum $1000 önerilir

Optimizasyon ve Test

Gerçek hesapta işlem yapmadan önce mutlaka demo hesapta test edilmelidir. En iyi sonuçlar için, seçilen enstrümanların geçmiş verilerinde parametre optimizasyonu yapılması önerilir.

Risk Uyarısı

Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir ve yatırılan tüm sermayenin kaybına yol açabilir. Geçmiş performans gelecekteki kazancı garanti etmez. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonları kullanın ve işlem yapmadan önce risk yönetimi ilkelerini dikkatlice öğrenin.



