Golden Scalper EA
- Uzman Danışmanlar
- Vladimir Shumikhin
- Sürüm: 5.1
- Güncellendi: 19 Ocak 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Golden Scalper EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tamamen otomatik bir ticaret danışmanıdır. Minimum riskle maksimum verimliliği hedefler. Mum çubuğu modellerini analiz etmek ve hareketli ortalamalar (MA) kullanarak sinyalleri filtrelemek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Golden Scalper EA, güçlü analiz yeteneklerini esnek ayarlarla birleştirerek her seviyedeki yatırımcı için vazgeçilmez bir araç haline gelir.
Golden Scalper EA’nın Avantajları
-
Gelişmiş Mum Çubuğu Modeli Analizi
11 popüler mum çubuğu modelini tanır:
- Bullish Engulfing (Boğa Yutan Mum)
- Bearish Engulfing (Ayı Yutan Mum)
- Hammer (Çekiç)
- Hanging Man (Asılan Adam)
- Shooting Star (Kayan Yıldız)
- Inverted Hammer (Ters Çekiç)
- Doji
- Morning Star (Sabah Yıldızı)
- Evening Star (Akşam Yıldızı)
- Piercing Line (Delici Çizgi)
- Dark Cloud Cover (Karanlık Bulut Örtüsü)
Her model, stratejinize göre açılıp kapatılabilir.
-
MA Filtresi: Maksimum Sinyal Doğruluğu
- Alım Sinyali: Kapanış fiyatı MA’nın üzerinde olduğunda.
- Satış Sinyali: Kapanış fiyatı MA’nın altında olduğunda.
Esnek Ayarlar: Periyot, yöntem (SMA, EMA) ve fiyat türü özelleştirilebilir.
-
Güvenilir Risk Yönetimi
- Sabit lot, bakiye yüzdesi veya para birimi cinsinden ayar.
- İşlem sayısına limit koyma ve maksimum zarar kontrolü.
- Otomatik marj kontrolleriyle riski en aza indirin.
-
Kâr Artırıcı Araçlar
- Trailing Stop ve BreakEven: Zararları azaltın ve kârları garanti altına alın.
- Hassas StopLoss ve TakeProfit Seviyeleri: Her işlem için esnek yönetim.
- Zaman ve mesafe filtreleri ile düzensiz pozisyon açılışlarını önleyin.
-
Çok Yönlülük ve Kullanım Kolaylığı
- Döviz çiftleri (EURUSD, GBPUSD gibi), altın (XAUUSD), metaller ve CFD’lerle uyumludur.
- M5 ve üstü zaman dilimleri için önerilir, kısa ve orta vadeli işlemler için uygundur.
- Kullanıcı dostu arayüz, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için idealdir.
Parametrelerin Açıklaması
Genel Ayarlar
- TimeFrame: Sinyal analizi için zaman dilimi.
- MagicNumber: İşlemlerin benzersiz kimliği.
- OrderComment: Emirler için yorum.
- MainLogicPauseSec: Sinyaller arasındaki bekleme süresi (saniye).
Risk Yönetimi
- MaxDrawdownPercent: Maksimum kabul edilebilir zarar yüzdesi.
- CloseAllOnDrawdown: Belirlenen zarar eşiği aşıldığında işlemleri otomatik kapatma.
Filtreler
- MinDistanceBetweenOrders: İşlemler arasındaki minimum mesafe.
- MinTimeBetweenOrders: İşlemler arasındaki minimum süre.
- MaxFilteredOrders: Filtrelenecek maksimum işlem sayısı.
StopLoss ve TakeProfit
- StopLossPoints: StopLoss seviyesi (puan).
- TakeProfitPoints: TakeProfit seviyesi (puan).
Trailing Stop ve BreakEven
- EnableTrailingStop: Trailing Stop’u etkinleştir.
- TrailingStartPoints: Etkinleştirme için minimum kâr seviyesi.
- EnableBreakEven: İşlemi başa baş noktasına taşır.
MA Filtresi
- MAPeriod: Hareketli ortalama periyodu.
- MAMethod: Hesaplama yöntemi (SMA, EMA).
- MAPrice: Kullanılan fiyat türü.
Sınırlamalar ve Öneriler
- Demo Hesapta Test Edin: EA’nın beklentilerinizi karşıladığından emin olun.
- Parametreleri Optimize Edin: StopLoss, TakeProfit ve MA filtrelerini stratejinize göre ayarlayın.
- Risk Yönetimi: İşlem başına riski toplam bakiyenizin %1-2’siyle sınırlayın.
Golden Scalper EA, minimum çabayla finansal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış profesyonel bir otomatik işlem aracıdır.
Not: Gerçek hesapta kullanmadan önce, geçmiş verilerle ve demo hesapta test yapın.