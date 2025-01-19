Golden Scalper EA

Golden Scalper EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tamamen otomatik bir ticaret danışmanıdır. Minimum riskle maksimum verimliliği hedefler. Mum çubuğu modellerini analiz etmek ve hareketli ortalamalar (MA) kullanarak sinyalleri filtrelemek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Golden Scalper EA, güçlü analiz yeteneklerini esnek ayarlarla birleştirerek her seviyedeki yatırımcı için vazgeçilmez bir araç haline gelir.

Golden Scalper EA’nın Avantajları

  1. Gelişmiş Mum Çubuğu Modeli Analizi
    11 popüler mum çubuğu modelini tanır:

    • Bullish Engulfing (Boğa Yutan Mum)
    • Bearish Engulfing (Ayı Yutan Mum)
    • Hammer (Çekiç)
    • Hanging Man (Asılan Adam)
    • Shooting Star (Kayan Yıldız)
    • Inverted Hammer (Ters Çekiç)
    • Doji
    • Morning Star (Sabah Yıldızı)
    • Evening Star (Akşam Yıldızı)
    • Piercing Line (Delici Çizgi)
    • Dark Cloud Cover (Karanlık Bulut Örtüsü)
      Her model, stratejinize göre açılıp kapatılabilir.

  2. MA Filtresi: Maksimum Sinyal Doğruluğu

    • Alım Sinyali: Kapanış fiyatı MA’nın üzerinde olduğunda.
    • Satış Sinyali: Kapanış fiyatı MA’nın altında olduğunda.
      Esnek Ayarlar: Periyot, yöntem (SMA, EMA) ve fiyat türü özelleştirilebilir.

  3. Güvenilir Risk Yönetimi

    • Sabit lot, bakiye yüzdesi veya para birimi cinsinden ayar.
    • İşlem sayısına limit koyma ve maksimum zarar kontrolü.
    • Otomatik marj kontrolleriyle riski en aza indirin.

  4. Kâr Artırıcı Araçlar

    • Trailing Stop ve BreakEven: Zararları azaltın ve kârları garanti altına alın.
    • Hassas StopLoss ve TakeProfit Seviyeleri: Her işlem için esnek yönetim.
    • Zaman ve mesafe filtreleri ile düzensiz pozisyon açılışlarını önleyin.

  5. Çok Yönlülük ve Kullanım Kolaylığı

    • Döviz çiftleri (EURUSD, GBPUSD gibi), altın (XAUUSD), metaller ve CFD’lerle uyumludur.
    • M5 ve üstü zaman dilimleri için önerilir, kısa ve orta vadeli işlemler için uygundur.
    • Kullanıcı dostu arayüz, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için idealdir.

Parametrelerin Açıklaması

Genel Ayarlar

  • TimeFrame: Sinyal analizi için zaman dilimi.
  • MagicNumber: İşlemlerin benzersiz kimliği.
  • OrderComment: Emirler için yorum.
  • MainLogicPauseSec: Sinyaller arasındaki bekleme süresi (saniye).

Risk Yönetimi

  • MaxDrawdownPercent: Maksimum kabul edilebilir zarar yüzdesi.
  • CloseAllOnDrawdown: Belirlenen zarar eşiği aşıldığında işlemleri otomatik kapatma.

Filtreler

  • MinDistanceBetweenOrders: İşlemler arasındaki minimum mesafe.
  • MinTimeBetweenOrders: İşlemler arasındaki minimum süre.
  • MaxFilteredOrders: Filtrelenecek maksimum işlem sayısı.

StopLoss ve TakeProfit

  • StopLossPoints: StopLoss seviyesi (puan).
  • TakeProfitPoints: TakeProfit seviyesi (puan).

Trailing Stop ve BreakEven

  • EnableTrailingStop: Trailing Stop’u etkinleştir.
  • TrailingStartPoints: Etkinleştirme için minimum kâr seviyesi.
  • EnableBreakEven: İşlemi başa baş noktasına taşır.

MA Filtresi

  • MAPeriod: Hareketli ortalama periyodu.
  • MAMethod: Hesaplama yöntemi (SMA, EMA).
  • MAPrice: Kullanılan fiyat türü.

Sınırlamalar ve Öneriler

  1. Demo Hesapta Test Edin: EA’nın beklentilerinizi karşıladığından emin olun.
  2. Parametreleri Optimize Edin: StopLoss, TakeProfit ve MA filtrelerini stratejinize göre ayarlayın.
  3. Risk Yönetimi: İşlem başına riski toplam bakiyenizin %1-2’siyle sınırlayın.

Golden Scalper EA, minimum çabayla finansal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış profesyonel bir otomatik işlem aracıdır.

Not: Gerçek hesapta kullanmadan önce, geçmiş verilerle ve demo hesapta test yapın.



Önerilen ürünler
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Uzman Danışmanlar
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
GOLD h2 moon
The Trinh Nguyen
Uzman Danışmanlar
Introduction to GOLD h2 moon – Automated EA Based on Ichimoku Strategy Introduction GOLD h2 moon  is an Expert Advisor (EA) programmed in MQL5 , designed to execute automated trading based on the Ichimoku Kinko Hyo strategy. This EA is optimized for multiple currency pairs and timeframes but works best on XAU/USD (Gold)  in the  H2 timeframe . Technical Requirements: Trading Pair: XAUUSD (Gold) only Main Timeframe: H2 - this is what you must run on - XAUUSD H2 Recommended Starting Balance: $1,0
BaLLzProtector MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
BaLLzProtector MT5 — automated trading system BaLLzProtector MT5 is an Expert Advisor that applies market analysis algorithms and adaptive methods to changing conditions. It is based on patterns such as price retracements after sharp movements and operates fully automatically. To start, simply attach the EA to the AUDCAD_e chart — other pairs will be activated automatically. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Acc
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Uzman Danışmanlar
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Uzman Danışmanlar
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
5 (3)
Uzman Danışmanlar
King Ruay Scalper GOLD Plus EA The King Ruay Scalper GOLD Plus EA is built on a real breakout strategy-No AI, No Grid, No Martingale, No Averaging. It identifies key buy and sell levels and places stop buy/sell orders accordingly. Once an order is executed, the scalper engine takes over to manage the position efficiently. This EA is versatile and works on various pairs, including GOLD and more. The default preset is optimized for GOLD, and you can find additional set files for other pairs below
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY! ->> Buy GOLD Scalper PRO with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $137 (Regular Price: $447) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! GOLD Scalper Pro  is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading  GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven t
EA Scalp Eday MT5
Yurii Yasny
Uzman Danışmanlar
EA Scalp EDay required set file Be sure to contact me after purchase for personalized recommendations and a personal bonus! - Is a scalping system on strong price levels. One of the oldest strategies, modernized and updated for the current market. The strategy does not require any optimization. You should just install the set file and run it according to the recommendations. Advantages of EA Scalp EDay: - Optimal SL/TP ratio. - Low SL, which makes the system as safe as possible. - Every ord
Hitech MT5
Salavat Yulamanov
Uzman Danışmanlar
Yüksek Teknoloji! Minimum Riskle Maksimum Kazanç İçin Profesyonel Danışman! Piyasada istikrarın anahtarı: Yatırım danışmanımız algoritmik yatırımın gücünü ve derin piyasa analizlerini bir araya getiriyor. Sistem, uzun vadeli veriler baz alınarak oluşturulan global destek ve direnç seviyeleri üzerinden çalışmakta olup, girişlerin en yüksek doğrulukta olmasını sağlamaktadır. Bunlar sadece seviyeler değil, aynı zamanda fiyatın toparlanma olasılığının en yüksek olduğu, yanlış sinyalleri en aza ind
GM Grid MT5
Tran Duc Anh
5 (1)
Uzman Danışmanlar
GM Grid MT5 is a fully automated/semi-automatic trading robot based on Price Action. The EA's unique trading strategy has a high probability of winning. GM Grid is optimized for use with low spread currency pairs. GM Grid MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/product/82998 Signal  ICmarkets :  https://www.mql5.com/en/signals/1605843 Info: Working symbol XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY,.... Working Timeframe: M1, .....(The larger the timeframe, the more stable the signal) Min deposit $125 with
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Uzman Danışmanlar
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Codebird 15
CodeBird Ltd
Uzman Danışmanlar
Codebird is proud to present our latest algorithmic trading expert advisor 'Codebird 15'.  Every bar, it evaluates 15 different indicators and compares the latest price to each one to determine a BUY , SELL or NEUTRAL verdict.  Each verdict is then placed through our algorithm which weighs the importance of that indication. In turn, through all 15, we arrive at a summary of all indicators combined. That is what is presented in the top left when you have 'Display Data' turned on. The highest
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
S&P 500 Scalper Advisor, S&P 500 Endeksinde başarılı bir şekilde işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 500 şirketi içeren Amerikan borsasının en yaygın kullanılan ve prestijli göstergelerinden biridir. Özellikler: Otomatik işlem çözümleri:       Danışman, stratejiyi değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyarlamak için gelişmiş algoritmalara ve teknik analize dayanmaktadır. Çok yönlü yaklaşım:       Danışm
Forex Night Trader MT5
Vu Trung Kien
Uzman Danışmanlar
This robot works hard silently and trades while you are sleeping. That is why it is called Forex Night Trader . The Forex Night Trader only trades when the market has low volatility at night, so it is not affected by sharp price swings on the market. This robot can trade multiple pairs at the same time on a single chart. It was backtested and optimized using real ticks with 99.9% quality. Its backtest passed the hardest periods of the market over 6 years (from 2010). Features Fully automated tr
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Uzman Danışmanlar
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Uzman Danışmanlar
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
EvoNightEA MT5
Ivan Pochta
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
EvoNightEA MT5 v.10.3 Presets:   Download >>> EvoNightEA MT5   v.10.3   Live Results:   Here >>> EvoNightEA   is a fully automated Expert Advisor based at midnight scalping during the low market volatility.   EvoNightEA   is based on the principles of channel trading and Price Action. The system analyzes the price movement in the daily range and, based on the data obtained, trades in the low-volatility market in rollover. Most of the parameters are dynamic, thus reducing the chance of overfitti
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Uzman Danışmanlar
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Bollinger Reversal Pro MT5
Adam Benjamin Kildare
Uzman Danışmanlar
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! Bollinger Reversal Pro (MT5) is a professional, fully-customisable Expert Advisor that targets reversal setups at the outer Bollinger Bands , filtered by RSI and ADX to avoid weak, choppy signals. It’s simple to run in the MetaTrader 5 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed c
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
Wiki Gold Pro V2
Huynh Tan Linh N
4.2 (5)
Uzman Danışmanlar
Wiki Gold Pro V2 is the latest version of the second-generation gold trading EA, optimized for better performance with a noticeable reduction in drawdown. It operates on the M15 timeframe, delivering high performance, and maintains a simple configuration with fewer parameters, similar to V1. The results obtained for the period from January 2022 to the end of November 2023 are highly promising, based on real tick data. Setup: Target Market : Gold Optimal Timeframe : M15 Ideal Account Types : ECN
Grid Balance
Tan Au Phuong
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Otomatik Grid Ticaret Stratejisi Grid Balance EA,  MQL5 ile geliştirilmiş, son derece özelleştirilebilir ve güçlü bir grid trading aracıdır. Alım ve satım emirlerini otomatik olarak açar, her işlem için ayrı take-profit seviyeleri belirler ve toplam kâr hedefine ulaşıldığında tüm pozisyonları kapatarak otomatik işlem sürecini sadeleştirir ve optimize eder. Verimlilik ve disiplin gerektiren grid trading için güvenilir bir yardımcıdır. EA'mızı şimdi sadece 93'e alın, fiyat 150'ye çıkmadan önce Bu
The Gold Breaker MT5
Xuan Bach Nguyen
5 (1)
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor (EA) combines trend analysis with a breakout strategy to identify trading opportunities in gold. The EA first determines the prevailing market trend using key trendlines. In an uptrend, it focuses on the nearest resistance level, anticipating a breakout through it. Similarly, in a downtrend, it targets the closest support level, preparing for a breakout below. The strategy is designed to align trades with market momentum, following predefined conditions for breakout scenarios
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.78 (37)
Uzman Danışmanlar
Önemli Bilgi! Ekibimiz rollerine göre ayrılmıştır – geliştiriciler geliştirme ve güncellemelere odaklanırken, moderatörler EA'nın kurulumu ve yapılandırılmasına yardımcı olur. Moderatörlerimiz size yardımcı olmak ve tüm sorularınızı yanıtlamak için hazırdır: Zolia (Tayvan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (İngiltere) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka b
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (335)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,   yapılandırılmış bir şebeken
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (10)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyla sonuçlanmıştır. 2000 yılından günümüze
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.89 (35)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Syna
William Brandon Autry
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar - şimdiye kadar perakende forex ticaretinde hiç var olmamış bir yetenek. Syna, AiQ, Mean Machine GPT veya kendi birden fazla örneğiyle sorunsu
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Zenith FX – Gelişmiş Mekanik Yapay Zekâ Sistemi Genel Bakış Zenith FX , XAUUSD (Altın) ve USDJPY (Dolar/Japon Yeni) işlemlerinde kurumsal düzeyde hassasiyet sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir algoritmik ticaret mimarisidir. Axon Shift ve Vector Prime ile tanıtılan analitik yapıya dayanarak, sistem gerçek zamanlı volatiliteye, likidite değişimlerine ve metaller ile ana para birimleri arasındaki çapraz varlık korelasyonlarına uyum sağlayabilen güçlendirilmiş bir nöral çerçeveye sahiptir. Ta
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (485)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya  Quantum King   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrula
Remstone
Remstone
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   Remstone Prime The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Ama
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ BİLGİ! Bu EA, aşırı optimize edilmiş veya eğriye oturtulmuş mükemmel bir geri test yapmak için oluşturulmamıştır ve riskli martingale veya grid stratejileri kullanmaz. Asıl amaç gerçek zamanlı kârlılıktır.    Bu EA'da kullanılan stratejiler, doğrulanmış sinyallerimde canlı olarak işlem yaptığım kanıtlanmış Altın stratejilerimin bir karışımıdır - 13 ayı aşkın kârlılık geçmişine sahip ve hepsi herhangi bir martingale veya grid sistemi olmadan elde edilmiştir. Bu, piyasada bulunması çok n
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (28)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Sadece 1 adet kaldı, fiyatı 599 dolar Sonraki fiyat: 699 dolar Abartı yok, gereksiz risk yok. Minimum düşüşle işlem yap: One Man Army, hem kişisel hem de prop firm (şirket içi) ticaret için tasarlanmış çok dövizli bir işlem sistemidir. Kısa ve orta vadeli piyasa düzeltmeleri ve dönüşlerine dayalı bir scalping stratejisi uygular, bekleyen limit emirleri ile işlem yapar. Bu işlem botu piyasanın yönünü tahmin etmez — en uygun fiyat seviyelerinde yüksek hassasiyetle pozisyon açar. Tam senin sevdiği
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.27 (33)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Canlı Sinyal: [Ana Hesap] | [İkincil Hesap] | AOT Resmi Kanal | Sonraki Fiyat: $299 ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin. AOT MT5, yapay zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile çalışan gelişmiş bir Expert Advisor'dır. Yıllarca süren geliştirme çalışmasıyla oluşturulan bu tamamen otomatik sistem, risk yönetimi kullanarak tek bir AUDCAD M15 gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 606$ -> 808$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
Uzman Danışmanlar
Promo, Only 2  copies left at current price!, Next Price 5 99 USD.   T he newest and a very powerful Demus MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Demus MT5 EA is a fully automated scalping trading system designed for traders who love speed, accuracy, and consistency. Built with a smart scalping engine, this EA takes advantage of micro market movements and executes trades with lightning-fast precision making it perfect for volatile market sessions. Live S
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AuriON AI System EA Zeka tarafından yeniden tanımlanan ticaret sistemi. Önemli: Satın aldıktan sonra, kişiselleştirilmiş kurulum paketiniz ve yapılandırma talimatlarını almak için lütfen bana özel bir mesaj gönderin. Canlı sinyal:  https://www.mql5.com/en/signals/2340133 Mevcut teklif: Sonraki 10 kopya $350 karşılığında mevcuttur, ardından fiyat $550 ’ye yükselecektir. I. Giriş AuriON, algoritmik işlem, makine öğrenimi ve yapay zekayı entegre eden bilişsel bir ticaret sistemidir. Sistem, Deep N
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.33 (3)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (8)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri yürütmek için birlikte ça
META i7
Meta Sophie Agapova
Uzman Danışmanlar
META i7 – Akıllı Alım Satımın Evrimi -  Teknik referans META i7 , iki güçlü ve iş birliği yapan yapay sinir ağına dayanan tamamen otomatik bir Expert Advisor’dır (EA). Bu ağlar gerçek zamanlı olarak birlikte çalışır, işlem kararlarını üretir, değerlendirir ve sürekli olarak optimize eder. İki sinir ağı, dahili META Katmanı (META Layer) aracılığıyla işlenir ve analiz edilir. Bu, sonuçları birleştiren, analiz eden ve tek bir tutarlı işlem kararına dönüştüren EA’ya tamamen entegre bir arayüzdür. E
Yazarın diğer ürünleri
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Golden Eagle Pro EA Kısa Açıklama Golden Eagle Pro EA  , MetaTrader 5 platformu için güçlü bir otomatik danışmandır ve birden fazla göstergenin kombinasyonu ile çoklu zaman dilimi analizi yapar (D1'de MA, M30'da ATR, M5'te Fractals). Danışman, risk yönetimi için esnek ayarlar (sabit lot, bakiye yüzdesi, risk seviyesi seçimi) ve gelişmiş trailing-stop ve kâr alma özelliklerine sahiptir. Program başarıyla test edilmiştir ve altın vadeli işlemleri ve XAU/USD paritesi ile ticaret için önerilmekted
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
HMA Scalper Pro EA   , en çok talep gören finansal enstrümanlarda (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD gibi popüler döviz çiftleri, XAU/USD altın işlemleri, Brent ve WTI petrol işlemleri ile BTC, ETH, LTC vb. kripto paralar) aktif işlem yapmaya yönelik çok fonksiyonlu bir trading robotudur. Bu robotun algoritmasının temelinde, klasik Moving Average’lara kıyasla daha net sinyaller sağlayan modernize edilmiş bir Hull Moving Average (HMA) versiyonu yer alır. Uzman Danışman, kısa vadeli fiya
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Stochastic Gold Scalper — Hassas Scalping için Otomatik Danışman Stochastic Gold Scalper, MetaTrader 5 platformu için profesyonel bir otomatik danışmandır. Mum çubuğu modellerinin analizini Stochastic osilatörü aracılığıyla sinyal filtrelemesi ile birleştirir. Bu yaklaşım, en doğru giriş noktalarını belirlemeye, riskleri en aza indirmeye ve yanlış sinyallerden kaçınmaya olanak tanır. Danışman, M5 gibi kısa zaman dilimlerinde ticaret yapmak için idealdir ve altın, döviz çiftleri ve endeksler gibi
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Elliott Wave EA Danışmanı Açıklama Elliott Wave AI, A. Merrill tarafından tanımlanan M & W dalga desenlerine dayalı profesyonel bir ticaret çözümüdür. Bu güçlü Uzman Danışman, dalga formasyonlarını yüksek doğrulukla tanımlar ve ticaretini yapar, tüccarlara Elliott dalga teorisini kullanmak için güvenilir otomatik bir çözüm sunar. Temel Özellikler Akıllı Desen Tanıma - Gelişmiş algoritma, M & W dalga desenlerini olağanüstü doğrulukla tanımlar Çift Sinyal Teknolojisi - Kapsamlı piyasa analizi için
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Danışman Açıklaması Goldix EA, herhangi bir döviz çifti üzerinde otomatik işlem yapmak için tasarlanmıştır, ancak özellikle altın (XAUUSD) ticareti üzerinde durmaktadır. Temel olarak, Keltner Kanalı ve EMA (Üstel Hareketli Ortalama) göstergelerinin birleşik mantığına dayanır ve esnek risk yönetimi ayarları ve entegre bir kayan durdurma ile desteklenir. Danışman, gerektiğinde özel bir zaman filtresi kullanılarak belirli saatlerde işlem yapmayı sınırlandırabilmek için herhangi bir zamanda çalışab
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Gartley Butterfly Pattern EA Açıklama Danışman (EA), harmonik patternlere dayalı olarak otomatik işlem yapar — teknik analizin popüler figürleri olup ilk kez Harold McKinley Gartley tarafından tanıtılmış, daha sonra Scott Carney tarafından sistematize edilip genişletilmiştir. Scott Carney, Bat, Crab, Shark, Deep Crab ve Alternate Bat gibi patternlerin yazarıdır. Robot aşağıdaki patternleri tanır ve kullanır: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three D
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro , MetaTrader 5 için geliştirilmiş, çok işlevli bir otomatik alım-satım uzman danışmanıdır (Expert Advisor). Yaygın olarak işlem gören döviz çiftlerinde (EURUSD, GBPUSD, USDJPY vb.), değerli metallerde (Gold/XAUUSD), petrolde (WTI, Brent) ve kripto para birimlerinde (BTCUSD vb.) işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu uzman danışman, seçilen zaman diliminde (timeframe) oluşan yerel zirve ve dip noktalarını (potansiyel dönüş veya düzeltme noktaları) be
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Quantum Forex EA - Çok Göstergeli Ticaret Sistemi Açıklama Quantum Forex EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir uzman danışmandır. Karar verme sürecinde dört popüler teknik göstergeyi birleştirerek otomatik olarak finansal piyasalarda işlem yapar. Esnek yapılandırma seçenekleri ve sağlam risk yönetimi sistemi ile donatılmıştır. Temel Özellikler Çok Göstergeli Ticaret Sistemi Hareketli Ortalama (MA): Hızlı ve yavaş hareketli ortalamaların kesişimini analiz eder RSI (Göreceli Güç En
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Strategy Constructor Pro Strategy Constructor Pro, MetaTrader 5 platforması için çok fonksiyonlu bir danışmandır (Expert Advisor), teknik göstergeler ve klasik mum formasyonları temelinde kendi ticaret stratejilerinizi oluşturmanıza ve yapılandırmanıza olanak tanır. Forex ve CFD piyasalarında otomatik ticaret için modern gereksinimlere göre tasarlanmış olan bu araç, esnek risk yönetimi sağlar ve sonuçların optimizasyonu için geniş filtreler sunar. Ana Özellikler ve Avantajlar Bir veya birden faz
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Grid Master Pro – evrensel bir ızgara Grid ticaret uzman danışmanı. Grid Master Pro , MetaTrader 5 için tasarlanmış esnek ve etkili bir Uzman Danışman (Expert Advisor) olup, birçok enstrümanda güvenilir bir ızgara (Grid Trading) stratejisini uygular. Başlıca döviz çiftlerinde (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), değerli metallerde (XAUUSD/altın), emtialarda (petrol: Brent, WTI) ve kripto para birimlerinde (BTCUSD, ETHUSD vb.) başarılı sonuçlar göstermektedir. Uzman Danışman, kullanımı kolay bir izleme pane
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Pivot Levels Pro – MT5 için Gelişmiş Bir Uzman Danışman (Expert Advisor) Pivot Levels Pro , MetaTrader 5 için çok işlevli bir Uzman Danışman (Expert Advisor) olup, klasik (Classic), Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark gibi çeşitli Pivot seviyelerini otomatik olarak hesaplar ve çizer, ayrıca bu seviyelere dayalı olarak alım-satım işlemleri gerçekleştirir. Bu EA, güçlü bir pozisyon yönetim mantığını (Grid algoritması, takip eden stop, break-even fonksiyonu) kullanır ve günlük, haftalık, aylık ve
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
MACD Trader Pro, kanıtlanmış MACD stratejisini etkili bir Grid Trading sistemi ile birleştiren yenilikçi bir ticaret danışmanıdır. Danışman, finansal piyasalarda otomatik işlem yapmak için geliştirilmiş olup, en iyi performansı GBPUSD paritesinde göstermektedir. Ancak EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY ve diğer major paritelerde de başarılı bir şekilde işlem yapmaktadır. Bu EA'nın benzersizliği, piyasa sinyallerini analiz etmede ve uyarlanabilir bir emir ızgar
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Bollinger Bands Trader Pro , Bollinger Bands (Bollinger Bantları) göstergesine dayanan profesyonel grid (şebeke) alım satımı için tasarlanmış güçlü bir uzman danışmandır (Expert Advisor, EA). Esnek risk parametre ayarları, akıllı pozisyon yönetimi, gelişmiş Trailing Stop ve zarar/kar noktasını eşitleme (BreakEven) özelliklerinin yanı sıra, günlük işlem sınırlamaları ve kârlılık istatistiklerini bir araya getirir. EA, Bollinger Bantları’na göre piyasa giriş noktalarını otomatik olarak belirler, g
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Range Breakout Trader Pro: Yenilikçi Ticaret Stratejisi, Birden Fazla Emir ve Otomatik Mesafe Hesaplaması Açıklama Range Breakout Trader Pro, MetaTrader 5 için modern bir ticaret stratejisidir ve fiyat aralığı kırılmalarını kullanarak emir yerleştirme ve yönetimini otomatikleştiren bir sistemdir. Bu gelişmiş danışman, aralığın kırılması stratejilerini maksimum otomasyonla etkin bir şekilde uygulamak isteyen trader'lar için tasarlanmıştır. Danışman, çeşitli piyasa koşulları ve risk yönetimi para
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
ATR Grid Trader Pro Açıklama ATR Grid Trader Pro, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş çok fonksiyonlu bir uzman danışmandır (EA) ve grid (ızgara) ticareti teknolojisi ile Average True Range (ATR) göstergesine dayalı volatilite analizini birleştirir. Düşük volatilite durumunda alış işlemleri, yüksek volatilite durumunda satış işlemleri açar ve grid modu etkinleştirildiğinde belirlenen adım aralığında ek emirler yerleştirir. Bu yaklaşım, piyasa dalgalanmalarını etkin bir şekilde kullanmaya v
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Renko Trading Bot EA Açıklama Bu, benzersiz bir Renko grafik oluşturma yöntemi kullanan otomatik bir ticaret robotudur. Fiyatın kaotik hareketlerini net sinyallere dönüştürerek piyasa gürültüsünü en aza indirir ve trend yönünü doğru bir şekilde belirler. Temel Avantajlar Gürültüsüz temiz ticaret: Renko, önemsiz fiyat dalgalanmalarını filtreler ve yalnızca anlamlı hareketleri bırakır. Tüm brokerlarla uyumlu: MT5 platformundaki tüm hesap türleri için uygundur. Esnek sermaye yönetimi: Sabit lot vey
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt