Gartley Butterfly Pattern EA

Danışman (EA), harmonik patternlere dayalı olarak otomatik işlem yapar — teknik analizin popüler figürleri olup ilk kez Harold McKinley Gartley tarafından tanıtılmış, daha sonra Scott Carney tarafından sistematize edilip genişletilmiştir. Scott Carney, Bat, Crab, Shark, Deep Crab ve Alternate Bat gibi patternlerin yazarıdır.
Robot aşağıdaki patternleri tanır ve kullanır: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives.
Patternler, Fibonacci seviyelerine dayanır ve sapma toleransları esnek olarak ayarlanabilir.

Danışman:

  • Belirtilen zaman diliminde grafik taraması yapar (örneğin H1, H4; varsayılan H3),

  • Onaylanmış patternlere göre önceden belirlenmiş parametrelerle işlemler açar,

  • Pozisyon hacmini sabit lot veya belirlenen risk seviyesine göre hesaplar,

  • Açık işlemleri trailing stop, zararı durdurma (break-even), maksimum emir sayısı ve emirler arası mesafe ile yönetir.

Grafikte tüm patternlerin görselleştirilmesi ve mevcut pozisyonlar hakkında istatistik ve bilgi gösteren bir işlem paneli uygulanmıştır.

Patternlerin doğru görünmesi için, danışman menüsündeki parametrelerde belirtilen aynı zaman dilimini kullanın.

Desteklenen Varlıklar

  • Döviz çiftleri: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD

  • Petrol: Brent, WTI

  • Kripto paralar: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) ve diğer popüler tokenler

  • Değerli metaller: altın (XAU/USD), gümüş (XAG/USD)

Danışman, hem klasik Forex piyasası hem de emtia ve dijital varlık piyasaları için uygundur.

Kullanım Tavsiyeleri
Danışman, GBP/USD döviz çifti için optimize edilmiştir. Testler Roboforex brokerinin demo hesabında yapılmıştır.
Aktivasyon için:

  • Stop Loss = 0 olarak ayarlanmalı,

  • Trailing Stop = true etkinleştirilmeli,

  • Break Even = true etkinleştirilmeli.

Brokerinize göre spread, işlem saatleri ve diğer parametreler farklı olabileceği için optimizasyon yapmanız tavsiye edilir.

Danışmanın Ana Parametreleri ve Fonksiyonları

• Genel Ayarlar
• Magic Number — danışmanın işlemlerini tanımlayan benzersiz kimlik
• Working Timeframe — grafik analizinin ve harmonik pattern aramanın yapılacağı zaman dilimi (örneğin H1, H3, H4)
• Max Spread (puan) — işlem açmayı engelleyen maksimum spread (puan cinsinden)

• Pattern Ayarları
• Lookback Bars — pattern araması için analiz edilen son mum sayısı
• Min Pattern Size (puan) — patternin minimum boyutu (puan cinsinden)
• Fibonacci Tolerance — Fibonacci seviyelerine uyumda izin verilen sapma (örneğin 0,05 = %5)
• Enable Gartley / Bat / Butterfly / Crab / Shark / Cypher / Deep Crab / Alternate Bat / AB=CD / Three Drives — her pattern için arama ve işlem yapma açma/kapatma

• Risk Yönetimi
• Lot Calculation Method — pozisyon hacmi hesaplama yöntemi: sabit lot veya bakiye yüzdesine göre risk
• Fixed Lot Size — sabit lot büyüklüğü (ilgili yöntem seçildiyse)
• Risk % per Trade — her işlemde risk edilecek bakiye yüzdesi (risk bazlı lot hesaplaması için)
• Max Simultaneous Positions — aynı anda açık olabilecek maksimum pozisyon sayısı

• Stop Loss ve Take Profit
• Stop Loss (puan) — stop loss büyüklüğü (0 ise kullanılmaz)
• Take Profit (puan) — take profit büyüklüğü

• Trailing Stop
• Use Trailing Stop — trailing stop açma/kapatma
• Trailing Start (puan) — trailing stopun devreye girmesi için fiyatın lehine hareket etmesi gereken minimum puan
• Trailing Distance (puan) — trailing stop ile mevcut fiyat arasındaki mesafe
• Trailing Step (puan) — trailing stop kaydırma adımı

• Break Even (zararı durdurma)
• Use Break Even — zararı durdurma özelliği açma
• Break Even Start (puan) — karın kaç puana ulaşınca zararı durdurmaya geçileceği
• Break Even Offset (puan) — zararı durdurma noktasından giriş fiyatına kaydırma

• Emir Filtreleri
• Min Distance Between Orders (puan) — emirler arasındaki minimum mesafe
• Min Time Between Orders (dakika) — emir açmaları arasındaki minimum süre

• Görüntüleme ve Panel
• Draw Patterns — bulunan patternlerin grafikte gösterimi
• Show Panel — danışman kontrol panelinin gösterimi
• Show Trade History — işlem geçmişinin gösterimi
• Show Profit Labels — işlemlerde kar etiketlerinin gösterimi
• Show Close Line — işlemlerin kapanış çizgisinin gösterimi
• Show Fibonacci — patternlerde Fibonacci seviyelerinin gösterimi

• Pattern ve Eleman Renkleri
• Her pattern türü ve panel elemanları için renk ayarları
• Line Width — pattern çizgilerinin kalınlığı
• Font Size — etiket ve yazılar için font büyüklüğü

• Panel Renkleri
• Panel Background Color — panel arka plan rengi
• Panel Text Color — panel metin rengi
• Panel Edit Color — düzenleme alanları rengi
• Panel Profit Color — kar metni rengi
• Panel Loss Color — zarar metni rengi

Sonuç
Gartley Butterfly Pattern EA, harmonik patternlere dayalı otomatik işlem için güçlü ve esnek bir araçtır. Hem günlük hem orta vadeli işlemler için uygundur, karmaşık teknik formasyonların otomatik bulunmasını sağlar ve çeşitli piyasalarda — dövizden kripto paraya ve emtiaya — işlemleri hassas yönetmeye imkan tanır.

Önemli
Kullanımdan önce mutlaka brokerinizin işlem koşullarına göre parametreleri test edin ve optimize edin. Finansal piyasalarda işlem yapmanın yüksek risk içerdiğini unutmayın. Demo hesap kullanın ve sermaye yönetimi kurallarına uyun.


