HMA Scalper Pro EA , en çok talep gören finansal enstrümanlarda (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD gibi popüler döviz çiftleri, XAU/USD altın işlemleri, Brent ve WTI petrol işlemleri ile BTC, ETH, LTC vb. kripto paralar) aktif işlem yapmaya yönelik çok fonksiyonlu bir trading robotudur.

Bu robotun algoritmasının temelinde, klasik Moving Average’lara kıyasla daha net sinyaller sağlayan modernize edilmiş bir Hull Moving Average (HMA) versiyonu yer alır. Uzman Danışman, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına esnek bir şekilde tepki vererek Grid ilkesiyle emir açma ve gelişmiş risk yönetimi araçları kullanır. Dahili görselleştirme paneli de ayar yapmayı ve trading parametrelerini takip etmeyi kolaylaştırır.

HMA Scalper Pro EA ’nin Temel İşlevleri ve Amacı

1. Scalping Yaklaşımı

Robot, kısa fiyat hareketlerine odaklanır ve potansiyel giriş-çıkış noktalarını hızlıca belirlemeye çalışır.

2. Grid Yöntemi

Grid modu desteklenir. Fiyat pozisyonun aleyhine hareket ettiğinde belirli bir adımla ek emirler açarak ortalama giriş fiyatını daha avantajlı hâle getirmeyi hedefler.

3. Çok Katmanlı Sermaye Koruması

Stop-loss, pozisyonların break-even seviyesine (başabaş) çekilmesi, trailing stop ve günlük limit gibi esnek ayarlar, yüksek volatiliteye sahip enstrümanlarda (altın, petrol, kripto) riskleri yönetmeye yardımcı olur.

4. Bilgi Panosu

Grafikte, devam eden işlemlerin önemli parametreleri, emir özeti ve işlem geçmişi görüntülenir. Bu sayede durumu değerlendirmek ve hızlı kararlar almak kolaylaşır.

5. Esneklik

Geniş yapılandırma seçenekleri sayesinde, robot hem düşük spread’li ana döviz çiftlerinde hem de metallere, petrol enstrümanlarına veya kripto paralara uyarlanabilir. Farklı piyasa koşulları ve işlem tarzlarına göre kullanıcıya özgürce ayar yapma imkânı tanır.

Giriş Parametrelerinin Detaylı İncelemesi

Hull Scanner Settings

HullTimeframe (varsayılan PERIOD_M15)

Hull hareketli ortalama hesabı için zaman dilimini seçer. Düşük zaman dilimlerinde robot ufak dalgalanmalara daha çabuk tepki verir, yüksek zaman dilimlerinde ise piyasa gürültüsünü daha iyi filtreler.

HullPeriod (20)

HMA’nın hesaplama periyodu. Daha yüksek değerler verileri daha fazla yumuşatır ve sinyallerde gecikme yaratır; çok düşük değerler ise aşırı sayıda hatalı sinyal üretebilir.

HullDivisor (2.0)

Hızlanma katsayısıdır. Bu parametrenin düşürülmesi, sinyalleri daha erken ancak muhtemelen daha az doğru hâle getirir.

HullPrice (PRICE_CLOSE)

Hesaplamada kullanılacak fiyat türü: Close, Open, High, Low vb. En yaygın kullanım, kapanış fiyatı (Close) üzerinden yapılır.

Lot & Risk Settings

LotMethod (LOTMODE_FIXED veya LOTMODE_PERCENT)

Lot hesaplama yöntemini tanımlar: sabit lot mu yoksa bakiye yüzdesi mi.

FixedLotSize (0.01)

Sabit lot (LOTMODE_FIXED) kullanıldığında lot büyüklüğünü belirtir.

RiskLevel (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH)

LOTMODE_PERCENT etkin olduğunda depozitonun %1, %2 veya %5’i şeklinde risk seviyesi belirler.

Grid Trading Settings

UseGrid (true/false)

Grid stratejisini aktif veya pasif hâle getirir. Etkinleştirildiğinde fiyat, pozisyon aleyhine hareket ettiğinde belirli aralıklarla ek emirler açar.

GridStep (200 puan)

Pozisyonu ortalamak için eklenen emirler arasındaki mesafe (puan cinsinden).

MaxGridOrders (5)

Bir grid serisi içindeki maksimum emir sayısı.

GridReduceRisk (false/true)

Etkinleştirildiğinde, grid içindeki her yeni emrin lot hacmi kademeli olarak azaltılır. Bu, toplam riski optimize etmeye yardımcı olur.

Trading Direction

TradeDirection (DIRECTION_BOTH, DIRECTION_BUY, DIRECTION_SELL)

Robotun işlem yönünü belirler: sadece alım, sadece satım veya her iki yönde birden.

Stop Loss & Take Profit Settings

StopLoss (1000 puan)

Koruyucu stop-loss seviyesi. 0 olarak ayarlandığında SL devre dışı kalır; ancak gerçek stop seviyelerinin kullanılması önerilir.

TakeProfit (160 puan)

Kar al (Take Profit) seviyesi (puan cinsinden). 0 girildiğinde bu özellik devre dışı kalır.

Trailing Stop & BreakEven Settings

TrailingStop (false/true)

Fiyat lehinize hareket ettiğinde stop-loss’u dinamik olarak öne çeken (trailing stop) özelliğini açar.

TrailingStart (160 puan)

Trailing’in aktif hâle gelebilmesi için pozisyon açılış fiyatı ile mevcut fiyat arasında olması gereken minimum mesafe.

TrailingDistance (100 puan)

Stop-loss’un piyasayı takip ettiği mesafe aralığı.

TrailingStep (50 puan)

Fiyatın, stop-loss’un sürüklenebilmesi için göstermesi gereken asgari değişim miktarı.

BreakEven (false/true)

Belirli bir kâr seviyesine ulaşıldığında pozisyonu başabaş noktasına (break-even) taşıma fonksiyonunu etkinleştirir.

BreakEvenStart (100 puan)

Robotun, stop-loss’u giriş fiyatına taşımaya başlaması için gereken kâr eşiği (puan cinsinden).

BreakEvenOffset (50 puan)

Pozisyon başabaş noktasına çekilirken giriş fiyatından bırakılan pay (offset).

Trading Rules

MaxSpread (300 puan)

Spread bu eşiğin üzerine çıktığında robot yeni pozisyon açmaz.

MinutesBetweenTrades (5)

Yeni bir emir açmadan önce geçmesi gereken asgari süre (dakika cinsinden).

FilterMode (FILTER_TIME_ONLY, FILTER_DISTANCE_ONLY, FILTER_BOTH_OR, FILTER_BOTH_AND)

İşlemleri filtreleme modu: FILTER_TIME_ONLY — Sadece zaman aralığı dikkate alınır. FILTER_DISTANCE_ONLY — Sadece son işlemden itibaren katedilen mesafe (puan) dikkate alınır. FILTER_BOTH_OR — Zaman veya mesafe koşulundan en az birini karşılamak yeterlidir. FILTER_BOTH_AND — Hem zaman hem de mesafe koşulları aynı anda karşılanmalıdır.

MagicNumber (777)

Terminalde robotun açtığı işlemleri ayırt etmeye yarayan benzersiz kimlik numarası.

TradeComment ("MScanner")

İşlemlerin hızlıca tanınmasını sağlayan etiket.

DailyLimit (true/false)

Günlük açılabilecek işlem sayısını sınırlamayı etkinleştirir.

MaxOrdersPerDay (5)

Robotun bir gün içinde açabileceği maksimum emir sayısı.

CloseOnOpposite (false/true)

Eğer etkinleştirilirse, aksi yönde bir sinyal oluştuğunda mevcut pozisyonları otomatik olarak kapatır.

Display Settings

ShowPanel (true/false)

Grafikteki bilgi panelini gösterir veya gizler.

ShowProfitStats (true/false)

Günlük, haftalık, aylık ve toplam kâr istatistiklerini görüntüleme olanağı sağlar.

ShowTradeHistory (true/false)

Gerekirse grafikte geçmiş emir işaretlerini çizer.

BuyTradeColor (clrLime) / SellTradeColor (clrRed)

Alış (Lime) ve satış (Kırmızı) işlemleri için renk işaretleri.

TradeFontSize (10)

İşlemlerin etiketlerinde kullanılacak yazı boyutu.

Panel Colors

PanelBackColor (clrSteelBlue)

Bilgi panelinin arka plan rengi.

PanelTextColor (clrWhite)

Paneldeki metnin ana rengi.

PanelEditColor (clrDimGray)

Dinamik veriler içeren alanların vurgulandığı renk.

Farklı Enstrümanlarda Kullanımı

Ana Döviz Çiftleri (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD vb.)

Yüksek likidite ve genellikle düşük spread’ler, bu enstrümanları hızlı scalping için cazip kılar.

Altın (XAU/USD)

Yüksek volatilitesiyle bilinir. Uygun yapılandırmayla, robot ani fiyat sıçramalarına hızla tepki verebilir.

Petrol (Brent, WTI)

Petrol piyasası sıklıkla ani ve güçlü hareketlere sahiptir, bu da grid işlemleri ve hızlı kazanç fırsatları sunar.

Kripto Paralar (BTC, ETH, LTC vb.)

24 saat açık piyasa ve yüksek fiyat oynaklığı, kripto piyasasının karakteristik özellikleridir. Robotun esnekliği, sık giriş-çıkış yapmayı mümkün kılar.

Pratik Öneriler

Risk Yönetimi

LotMethod, StopLoss ve RiskLevel ayarlarını, kişisel risk toleransınızı ve işleme konu enstrümanın volatilitesini dikkate alarak yapın.

Ön Testler

Robotun performansını MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı’nda ve demo hesapta test edip doğruladıktan sonra gerçek hesaba geçin.

İşlem Seansları ve Haber Akışları

Ana döviz çiftleri genellikle Avrupa ve ABD seanslarında daha yüksek hacim ve volatiliteye sahiptir. Petrol piyasasında (Brent/WTI) özellikle stok raporları (EIA vb.) gibi haberlere dikkat etmek gerekir.

Spread ve Emir Gerçekleştirme Kalitesi

Scalping ve grid stratejisinde spread ve emir yürütme hızı büyük önem taşır. Brokerınızın spread seviyelerini ve işlem hızını önceden teyit edin.

HMA Scalper Pro EA ’yi Gelecek Vaat Eden Bir Seçim Yapan Unsurlar

Geliştirilmiş Hull MA Mantığı

Klasik hareketli ortalamalara kıyasla trend dönüş sinyallerini daha hassas şekilde yakalar, bu da işlem hızını artırır. Geniş Kapsamlı Koruma Sistemi

Farklı stop-loss türleri, break-even ayarları ve günlük limitler içererek riski kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Geniş Uyum Kabiliyeti

Ana döviz çiftleri, metaller, enerji ve kripto varlıklar dâhil olmak üzere pek çok enstrümanda istikrarlı performans gösterir ve piyasa segmentleri arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır. Kullanışlı Görselleştirme

Pozisyon durumlarını, sonuçları ve diğer temel bilgileri gerçek zamanlı olarak, harici araçlara ihtiyaç duymadan gösterir. Zamandan Tasarruf

Algoritma, giriş noktalarını hesaplama ve optimize etme işlerinin büyük kısmını üstlenir; trader ise genel stratejiye odaklanabilir.

Sonuç

HMA Scalper Pro EA , hem scalping stratejileri uygulayanlar hem de daha ılımlı grid sistemlerini tercih edenler için güvenilir bir araçtır. Gelişmiş Hull MA sinyal mantığına dayanan yapısının yanı sıra kapsamlı risk yönetimi mekanizmaları ve kullanıcı dostu bir izleme paneli sunar. Doğru yapılandırıldığında, standart döviz çiftlerinden emtia sözleşmelerine ve kripto paralara kadar geniş bir piyasa yelpazesinde pozisyon yönetimini kolaylaştırarak trading portföyünüzün güçlenmesine katkı sağlayabilir.