HMA Scalper Pro EA

5

HMA Scalper Pro EA , en çok talep gören finansal enstrümanlarda (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD gibi popüler döviz çiftleri, XAU/USD altın işlemleri, Brent ve WTI petrol işlemleri ile BTC, ETH, LTC vb. kripto paralar) aktif işlem yapmaya yönelik çok fonksiyonlu bir trading robotudur.

Bu robotun algoritmasının temelinde, klasik Moving Average’lara kıyasla daha net sinyaller sağlayan modernize edilmiş bir Hull Moving Average (HMA) versiyonu yer alır. Uzman Danışman, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına esnek bir şekilde tepki vererek Grid ilkesiyle emir açma ve gelişmiş risk yönetimi araçları kullanır. Dahili görselleştirme paneli de ayar yapmayı ve trading parametrelerini takip etmeyi kolaylaştırır.

HMA Scalper Pro EA ’nin Temel İşlevleri ve Amacı

1. Scalping Yaklaşımı

Robot, kısa fiyat hareketlerine odaklanır ve potansiyel giriş-çıkış noktalarını hızlıca belirlemeye çalışır.

2. Grid Yöntemi

Grid modu desteklenir. Fiyat pozisyonun aleyhine hareket ettiğinde belirli bir adımla ek emirler açarak ortalama giriş fiyatını daha avantajlı hâle getirmeyi hedefler.

3. Çok Katmanlı Sermaye Koruması

Stop-loss, pozisyonların break-even seviyesine (başabaş) çekilmesi, trailing stop ve günlük limit gibi esnek ayarlar, yüksek volatiliteye sahip enstrümanlarda (altın, petrol, kripto) riskleri yönetmeye yardımcı olur.

4. Bilgi Panosu

Grafikte, devam eden işlemlerin önemli parametreleri, emir özeti ve işlem geçmişi görüntülenir. Bu sayede durumu değerlendirmek ve hızlı kararlar almak kolaylaşır.

5. Esneklik

Geniş yapılandırma seçenekleri sayesinde, robot hem düşük spread’li ana döviz çiftlerinde hem de metallere, petrol enstrümanlarına veya kripto paralara uyarlanabilir. Farklı piyasa koşulları ve işlem tarzlarına göre kullanıcıya özgürce ayar yapma imkânı tanır.

Giriş Parametrelerinin Detaylı İncelemesi

Hull Scanner Settings

  • HullTimeframe (varsayılan PERIOD_M15)
    Hull hareketli ortalama hesabı için zaman dilimini seçer. Düşük zaman dilimlerinde robot ufak dalgalanmalara daha çabuk tepki verir, yüksek zaman dilimlerinde ise piyasa gürültüsünü daha iyi filtreler.

  • HullPeriod (20)
    HMA’nın hesaplama periyodu. Daha yüksek değerler verileri daha fazla yumuşatır ve sinyallerde gecikme yaratır; çok düşük değerler ise aşırı sayıda hatalı sinyal üretebilir.

  • HullDivisor (2.0)
    Hızlanma katsayısıdır. Bu parametrenin düşürülmesi, sinyalleri daha erken ancak muhtemelen daha az doğru hâle getirir.

  • HullPrice (PRICE_CLOSE)
    Hesaplamada kullanılacak fiyat türü: Close, Open, High, Low vb. En yaygın kullanım, kapanış fiyatı (Close) üzerinden yapılır.

Lot & Risk Settings

  • LotMethod (LOTMODE_FIXED veya LOTMODE_PERCENT)
    Lot hesaplama yöntemini tanımlar: sabit lot mu yoksa bakiye yüzdesi mi.

  • FixedLotSize (0.01)
    Sabit lot (LOTMODE_FIXED) kullanıldığında lot büyüklüğünü belirtir.

  • RiskLevel (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH)
    LOTMODE_PERCENT etkin olduğunda depozitonun %1, %2 veya %5’i şeklinde risk seviyesi belirler.

Grid Trading Settings

  • UseGrid (true/false)
    Grid stratejisini aktif veya pasif hâle getirir. Etkinleştirildiğinde fiyat, pozisyon aleyhine hareket ettiğinde belirli aralıklarla ek emirler açar.

  • GridStep (200 puan)
    Pozisyonu ortalamak için eklenen emirler arasındaki mesafe (puan cinsinden).

  • MaxGridOrders (5)
    Bir grid serisi içindeki maksimum emir sayısı.

  • GridReduceRisk (false/true)
    Etkinleştirildiğinde, grid içindeki her yeni emrin lot hacmi kademeli olarak azaltılır. Bu, toplam riski optimize etmeye yardımcı olur.

Trading Direction

  • TradeDirection (DIRECTION_BOTH, DIRECTION_BUY, DIRECTION_SELL)
    Robotun işlem yönünü belirler: sadece alım, sadece satım veya her iki yönde birden.

Stop Loss & Take Profit Settings

  • StopLoss (1000 puan)
    Koruyucu stop-loss seviyesi. 0 olarak ayarlandığında SL devre dışı kalır; ancak gerçek stop seviyelerinin kullanılması önerilir.

  • TakeProfit (160 puan)
    Kar al (Take Profit) seviyesi (puan cinsinden). 0 girildiğinde bu özellik devre dışı kalır.

Trailing Stop & BreakEven Settings

  • TrailingStop (false/true)
    Fiyat lehinize hareket ettiğinde stop-loss’u dinamik olarak öne çeken (trailing stop) özelliğini açar.

  • TrailingStart (160 puan)
    Trailing’in aktif hâle gelebilmesi için pozisyon açılış fiyatı ile mevcut fiyat arasında olması gereken minimum mesafe.

  • TrailingDistance (100 puan)
    Stop-loss’un piyasayı takip ettiği mesafe aralığı.

  • TrailingStep (50 puan)
    Fiyatın, stop-loss’un sürüklenebilmesi için göstermesi gereken asgari değişim miktarı.

  • BreakEven (false/true)
    Belirli bir kâr seviyesine ulaşıldığında pozisyonu başabaş noktasına (break-even) taşıma fonksiyonunu etkinleştirir.

  • BreakEvenStart (100 puan)
    Robotun, stop-loss’u giriş fiyatına taşımaya başlaması için gereken kâr eşiği (puan cinsinden).

  • BreakEvenOffset (50 puan)
    Pozisyon başabaş noktasına çekilirken giriş fiyatından bırakılan pay (offset).

Trading Rules

  • MaxSpread (300 puan)
    Spread bu eşiğin üzerine çıktığında robot yeni pozisyon açmaz.

  • MinutesBetweenTrades (5)
    Yeni bir emir açmadan önce geçmesi gereken asgari süre (dakika cinsinden).

  • FilterMode (FILTER_TIME_ONLY, FILTER_DISTANCE_ONLY, FILTER_BOTH_OR, FILTER_BOTH_AND)
    İşlemleri filtreleme modu:

    • FILTER_TIME_ONLY — Sadece zaman aralığı dikkate alınır.
    • FILTER_DISTANCE_ONLY — Sadece son işlemden itibaren katedilen mesafe (puan) dikkate alınır.
    • FILTER_BOTH_OR — Zaman veya mesafe koşulundan en az birini karşılamak yeterlidir.
    • FILTER_BOTH_AND — Hem zaman hem de mesafe koşulları aynı anda karşılanmalıdır.

  • MagicNumber (777)
    Terminalde robotun açtığı işlemleri ayırt etmeye yarayan benzersiz kimlik numarası.

  • TradeComment ("MScanner")
    İşlemlerin hızlıca tanınmasını sağlayan etiket.

  • DailyLimit (true/false)
    Günlük açılabilecek işlem sayısını sınırlamayı etkinleştirir.

  • MaxOrdersPerDay (5)
    Robotun bir gün içinde açabileceği maksimum emir sayısı.

  • CloseOnOpposite (false/true)
    Eğer etkinleştirilirse, aksi yönde bir sinyal oluştuğunda mevcut pozisyonları otomatik olarak kapatır.

Display Settings

  • ShowPanel (true/false)
    Grafikteki bilgi panelini gösterir veya gizler.

  • ShowProfitStats (true/false)
    Günlük, haftalık, aylık ve toplam kâr istatistiklerini görüntüleme olanağı sağlar.

  • ShowTradeHistory (true/false)
    Gerekirse grafikte geçmiş emir işaretlerini çizer.

  • BuyTradeColor (clrLime) / SellTradeColor (clrRed)
    Alış (Lime) ve satış (Kırmızı) işlemleri için renk işaretleri.

  • TradeFontSize (10)
    İşlemlerin etiketlerinde kullanılacak yazı boyutu.

Panel Colors

  • PanelBackColor (clrSteelBlue)
    Bilgi panelinin arka plan rengi.

  • PanelTextColor (clrWhite)
    Paneldeki metnin ana rengi.

  • PanelEditColor (clrDimGray)
    Dinamik veriler içeren alanların vurgulandığı renk.

Farklı Enstrümanlarda Kullanımı

Ana Döviz Çiftleri (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD vb.)

Yüksek likidite ve genellikle düşük spread’ler, bu enstrümanları hızlı scalping için cazip kılar.

Altın (XAU/USD)

Yüksek volatilitesiyle bilinir. Uygun yapılandırmayla, robot ani fiyat sıçramalarına hızla tepki verebilir.

Petrol (Brent, WTI)

Petrol piyasası sıklıkla ani ve güçlü hareketlere sahiptir, bu da grid işlemleri ve hızlı kazanç fırsatları sunar.

Kripto Paralar (BTC, ETH, LTC vb.)

24 saat açık piyasa ve yüksek fiyat oynaklığı, kripto piyasasının karakteristik özellikleridir. Robotun esnekliği, sık giriş-çıkış yapmayı mümkün kılar.

Pratik Öneriler

Risk Yönetimi

LotMethod, StopLoss ve RiskLevel ayarlarını, kişisel risk toleransınızı ve işleme konu enstrümanın volatilitesini dikkate alarak yapın.

Ön Testler

Robotun performansını MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı’nda ve demo hesapta test edip doğruladıktan sonra gerçek hesaba geçin.

İşlem Seansları ve Haber Akışları

Ana döviz çiftleri genellikle Avrupa ve ABD seanslarında daha yüksek hacim ve volatiliteye sahiptir. Petrol piyasasında (Brent/WTI) özellikle stok raporları (EIA vb.) gibi haberlere dikkat etmek gerekir.

Spread ve Emir Gerçekleştirme Kalitesi

Scalping ve grid stratejisinde spread ve emir yürütme hızı büyük önem taşır. Brokerınızın spread seviyelerini ve işlem hızını önceden teyit edin.

HMA Scalper Pro EA ’yi Gelecek Vaat Eden Bir Seçim Yapan Unsurlar

  1. Geliştirilmiş Hull MA Mantığı
    Klasik hareketli ortalamalara kıyasla trend dönüş sinyallerini daha hassas şekilde yakalar, bu da işlem hızını artırır.

  2. Geniş Kapsamlı Koruma Sistemi
    Farklı stop-loss türleri, break-even ayarları ve günlük limitler içererek riski kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

  3. Geniş Uyum Kabiliyeti
    Ana döviz çiftleri, metaller, enerji ve kripto varlıklar dâhil olmak üzere pek çok enstrümanda istikrarlı performans gösterir ve piyasa segmentleri arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır.

  4. Kullanışlı Görselleştirme
    Pozisyon durumlarını, sonuçları ve diğer temel bilgileri gerçek zamanlı olarak, harici araçlara ihtiyaç duymadan gösterir.

  5. Zamandan Tasarruf
    Algoritma, giriş noktalarını hesaplama ve optimize etme işlerinin büyük kısmını üstlenir; trader ise genel stratejiye odaklanabilir.

Sonuç

HMA Scalper Pro EA , hem scalping stratejileri uygulayanlar hem de daha ılımlı grid sistemlerini tercih edenler için güvenilir bir araçtır. Gelişmiş Hull MA sinyal mantığına dayanan yapısının yanı sıra kapsamlı risk yönetimi mekanizmaları ve kullanıcı dostu bir izleme paneli sunar. Doğru yapılandırıldığında, standart döviz çiftlerinden emtia sözleşmelerine ve kripto paralara kadar geniş bir piyasa yelpazesinde pozisyon yönetimini kolaylaştırarak trading portföyünüzün güçlenmesine katkı sağlayabilir.

İncelemeler 2
Christian Quintavalle
418
Christian Quintavalle 2025.09.16 18:08 
 

supporto ottimo, gentilissimo Vladimir. in 4 giorni col suo aiuto ho impostato XAU USD e con 500 dollari faccio 20/35 dollari al giorno. bravo!!!grazie

Correcttrader FONT
559
Correcttrader FONT 2025.08.21 10:56 
 

Bought this EA, will update within one month.

Well to be honest, I would need a time filter, for restriction between market hours, and some intelligent recovery setting. Recovery so that if taking a loss, lots X martingale. Would that be possible?

Önerilen ürünler
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Uzman Danışmanlar
Investopedia FIVE EA bu ​​makaleye dayanmaktadır: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/beş-dakika-momo.asp TİCARET KOŞULLARI - Negatif bölgede olmak için X dönemi EMA ve MACD'nin altında döviz çifti ticareti arayın. - Fiyatın X dönemi EMA'sının üzerine çıkmasını bekleyin, ardından MACD'nin negatiften pozitife geçiş sürecinde olduğundan veya beş çubuk içinde pozitif bölgeye geçtiğinden emin olun. - 20 dönemlik EMA'nın 10 pip üzerinde uzun gidin. - Girişteki pozisyonun X'ini artı r
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Uzman Danışmanlar
Sonic R Pro Enhanced EA - Sürüm 2025 249$ - Sadece ilk 5 alıcıya özel! Canlı Sinyal Sonic R Pro Enhanced'in canlı performansını kontrol et: Ticaret Stratejisi Sonic R Pro Enhanced, Dragon Band (EMA 34 ve EMA 89) ile otomatik ticaret yapan Sonic R stratejisinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Gelişmiş algoritmalarla maksimum performans sağlar. Zaman Dilimleri: M15, M30 Desteklenen Pariteler: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Ticaret Tarzı: Swing Trading - Geri Çekilme ve Karşı Trend Minimu
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
4 (1)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY! ->> Buy Forex Diamond EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
S&P 500 Scalper Advisor, S&P 500 Endeksinde başarılı bir şekilde işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 500 şirketi içeren Amerikan borsasının en yaygın kullanılan ve prestijli göstergelerinden biridir. Özellikler: Otomatik işlem çözümleri:       Danışman, stratejiyi değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyarlamak için gelişmiş algoritmalara ve teknik analize dayanmaktadır. Çok yönlü yaklaşım:       Danışm
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT5 , Matrix Arrow Göstergesinin MT5 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX), Emtia Kanal Endeksi (CCI), Klasik Heiken Ashi mumları, Hareketli ortalama, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığ
Reversion Core H1 MT5
Fernando Dario Fuentes
Uzman Danışmanlar
ReversionCore H1 – USDCAD Mean Reversion Expert Advisor ReversionCore H1 is a professional-grade trading algorithm that applies a robust mean reversion logic on the USDCAD pair using the H1 timeframe. It is engineered for long-term capital preservation with moderate growth, ideal for traders who prefer reliability over hype. This EA identifies extreme price deviations using Bollinger Bands and confirms entries with RSI and EMA filters. Designed to operate once per day during key market hours, it
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Uzman Danışmanlar
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Uzman Danışmanlar
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.62 (34)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyatla çok sınırlı sayıda kopya satışa sunulacaktır! Son Fiyat: 999$ YENİ (349$'dan başlayan fiyatlarla) --> 1 ADET'İ ÜCRETSİZ ALIN (2 işlem hesap numarası için). En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!   Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve e
Fibonacci Grid Genius
Mohamed Fouad Daoud Ahmed Daoud
Uzman Danışmanlar
Unlock Your Trading Potential with Our Breakthrough Grid EA Are you ready to transform your trading results and experience the power of consistent profitability? Say goodbye to uncertainty and hello to a proven strategy that capitalizes on what the market does best: moving up and down! Our cutting-edge Grid EA is designed to turn every price fluctuation into an opportunity, using time-tested trading principles combined with smart technology. Why Our Grid EA Stands Out 1. Simple Yet Powerful Stra
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Uzman Danışmanlar
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Fibonacci Hunter
Augusto Martins Lopes
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Fibonacci Hunter XAUUSD Sembolü İçin Expert Advisor Fibonacci Hunter , MetaTrader 5 (MT5) platformunda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir Expert Advisor'dır (EA). Ticaret algoritması özellikle XAUUSD (Altın) varlık çifti için optimize edilmiştir. Bu sistem, fiyat geri dönüşlerini tespit etmeye odaklanmış mekanik bir ticaret stratejisi uygulamaktadır. Sistemin temel konsepti, Fibonacci geri çekilme seviyelerinin kullanılmasıdır. Algoritma Stratejisi EA'nın piyasaya giriş mantığı aşağıdaki adımla
FREE
Gold Farming
Sigit Hariyono
Uzman Danışmanlar
Gold Farming is a fully automated expert advisor that uses complex algorithm mainly based on Standard Deviation, CCI, and several other indicators as confirmations. This forex EA uses adaptive take profit and stop loss based on price action, and fixed hard stop loss to secure equity drawdown. This forex trading robot works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   Gold  H1  timeframe. Main Features:  No Martingale. No Hedging.  No Averaging. No Grid.   Setting Paramet
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Uzman Danışmanlar
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
SGear
Olesia Kusmenko
3.83 (6)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Infinity Gold X
Pawan Kumar Sharma
Uzman Danışmanlar
Infinity Gold X – Precision-Engineered XAUUSD (Gold) EA “One shot. One trade. One precision entry.” Infinity Gold X is a precision-engineered Expert Advisor built for disciplined gold traders who value control, stability, and consistency. This system doesn’t chase trades — it waits for perfect technical confirmation and strikes only when probability is on your side. Backtest Period         2024–2025 ,   current  market situation  Optimized and tested on historical data from  showing   stable  a
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Uzman Danışmanlar
More informations at Telegram group: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA  uses a return-to-average strategy coupled with buying and selling exhaust zone detection. ️ Expert Advisor for Forex ️ Any Symbol, CDFs, etc.  ️ Developed for  Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Accuracy higher than 95% ️ Low Drawndown Indicators available for setups settings: EMA200  • moving average of 200 periods (other periods can be used with excellent results as well); RSI  • Checks the levels on sale for th
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Uzman Danışmanlar
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Open lock MT5
Sergey Likho
5 (4)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 4 is available here The algorithm of the EA uses counter transactions and a large number of open positions, therefore, need to use it on a hedge account
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.78 (37)
Uzman Danışmanlar
Önemli Bilgi! Ekibimiz rollerine göre ayrılmıştır – geliştiriciler geliştirme ve güncellemelere odaklanırken, moderatörler EA'nın kurulumu ve yapılandırılmasına yardımcı olur. Moderatörlerimiz size yardımcı olmak ve tüm sorularınızı yanıtlamak için hazırdır: Zolia (Tayvan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (İngiltere) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka b
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (335)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,   yapılandırılmış bir şebeken
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (10)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyla sonuçlanmıştır. 2000 yılından günümüze
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.89 (35)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Syna
William Brandon Autry
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar - şimdiye kadar perakende forex ticaretinde hiç var olmamış bir yetenek. Syna, AiQ, Mean Machine GPT veya kendi birden fazla örneğiyle sorunsu
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Zenith FX – Gelişmiş Mekanik Yapay Zekâ Sistemi Genel Bakış Zenith FX , XAUUSD (Altın) ve USDJPY (Dolar/Japon Yeni) işlemlerinde kurumsal düzeyde hassasiyet sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir algoritmik ticaret mimarisidir. Axon Shift ve Vector Prime ile tanıtılan analitik yapıya dayanarak, sistem gerçek zamanlı volatiliteye, likidite değişimlerine ve metaller ile ana para birimleri arasındaki çapraz varlık korelasyonlarına uyum sağlayabilen güçlendirilmiş bir nöral çerçeveye sahiptir. Ta
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (485)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya  Quantum King   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrula
Remstone
Remstone
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   Remstone Prime The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Ama
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ BİLGİ! Bu EA, aşırı optimize edilmiş veya eğriye oturtulmuş mükemmel bir geri test yapmak için oluşturulmamıştır ve riskli martingale veya grid stratejileri kullanmaz. Asıl amaç gerçek zamanlı kârlılıktır.    Bu EA'da kullanılan stratejiler, doğrulanmış sinyallerimde canlı olarak işlem yaptığım kanıtlanmış Altın stratejilerimin bir karışımıdır - 13 ayı aşkın kârlılık geçmişine sahip ve hepsi herhangi bir martingale veya grid sistemi olmadan elde edilmiştir. Bu, piyasada bulunması çok n
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (28)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Sadece 1 adet kaldı, fiyatı 599 dolar Sonraki fiyat: 699 dolar Abartı yok, gereksiz risk yok. Minimum düşüşle işlem yap: One Man Army, hem kişisel hem de prop firm (şirket içi) ticaret için tasarlanmış çok dövizli bir işlem sistemidir. Kısa ve orta vadeli piyasa düzeltmeleri ve dönüşlerine dayalı bir scalping stratejisi uygular, bekleyen limit emirleri ile işlem yapar. Bu işlem botu piyasanın yönünü tahmin etmez — en uygun fiyat seviyelerinde yüksek hassasiyetle pozisyon açar. Tam senin sevdiği
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.27 (33)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Canlı Sinyal: [Ana Hesap] | [İkincil Hesap] | AOT Resmi Kanal | Sonraki Fiyat: $299 ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin. AOT MT5, yapay zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile çalışan gelişmiş bir Expert Advisor'dır. Yıllarca süren geliştirme çalışmasıyla oluşturulan bu tamamen otomatik sistem, risk yönetimi kullanarak tek bir AUDCAD M15 gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 606$ -> 808$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
Uzman Danışmanlar
Promo, Only 2  copies left at current price!, Next Price 5 99 USD.   T he newest and a very powerful Demus MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Demus MT5 EA is a fully automated scalping trading system designed for traders who love speed, accuracy, and consistency. Built with a smart scalping engine, this EA takes advantage of micro market movements and executes trades with lightning-fast precision making it perfect for volatile market sessions. Live S
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AuriON AI System EA Zeka tarafından yeniden tanımlanan ticaret sistemi. Önemli: Satın aldıktan sonra, kişiselleştirilmiş kurulum paketiniz ve yapılandırma talimatlarını almak için lütfen bana özel bir mesaj gönderin. Canlı sinyal:  https://www.mql5.com/en/signals/2340133 Mevcut teklif: Sonraki 10 kopya $350 karşılığında mevcuttur, ardından fiyat $550 ’ye yükselecektir. I. Giriş AuriON, algoritmik işlem, makine öğrenimi ve yapay zekayı entegre eden bilişsel bir ticaret sistemidir. Sistem, Deep N
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.33 (3)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (8)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri yürütmek için birlikte ça
META i7
Meta Sophie Agapova
Uzman Danışmanlar
META i7 – Akıllı Alım Satımın Evrimi -  Teknik referans META i7 , iki güçlü ve iş birliği yapan yapay sinir ağına dayanan tamamen otomatik bir Expert Advisor’dır (EA). Bu ağlar gerçek zamanlı olarak birlikte çalışır, işlem kararlarını üretir, değerlendirir ve sürekli olarak optimize eder. İki sinir ağı, dahili META Katmanı (META Layer) aracılığıyla işlenir ve analiz edilir. Bu, sonuçları birleştiren, analiz eden ve tek bir tutarlı işlem kararına dönüştüren EA’ya tamamen entegre bir arayüzdür. E
Yazarın diğer ürünleri
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Golden Eagle Pro EA Kısa Açıklama Golden Eagle Pro EA  , MetaTrader 5 platformu için güçlü bir otomatik danışmandır ve birden fazla göstergenin kombinasyonu ile çoklu zaman dilimi analizi yapar (D1'de MA, M30'da ATR, M5'te Fractals). Danışman, risk yönetimi için esnek ayarlar (sabit lot, bakiye yüzdesi, risk seviyesi seçimi) ve gelişmiş trailing-stop ve kâr alma özelliklerine sahiptir. Program başarıyla test edilmiştir ve altın vadeli işlemleri ve XAU/USD paritesi ile ticaret için önerilmekted
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Stochastic Gold Scalper — Hassas Scalping için Otomatik Danışman Stochastic Gold Scalper, MetaTrader 5 platformu için profesyonel bir otomatik danışmandır. Mum çubuğu modellerinin analizini Stochastic osilatörü aracılığıyla sinyal filtrelemesi ile birleştirir. Bu yaklaşım, en doğru giriş noktalarını belirlemeye, riskleri en aza indirmeye ve yanlış sinyallerden kaçınmaya olanak tanır. Danışman, M5 gibi kısa zaman dilimlerinde ticaret yapmak için idealdir ve altın, döviz çiftleri ve endeksler gibi
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Elliott Wave EA Danışmanı Açıklama Elliott Wave AI, A. Merrill tarafından tanımlanan M & W dalga desenlerine dayalı profesyonel bir ticaret çözümüdür. Bu güçlü Uzman Danışman, dalga formasyonlarını yüksek doğrulukla tanımlar ve ticaretini yapar, tüccarlara Elliott dalga teorisini kullanmak için güvenilir otomatik bir çözüm sunar. Temel Özellikler Akıllı Desen Tanıma - Gelişmiş algoritma, M & W dalga desenlerini olağanüstü doğrulukla tanımlar Çift Sinyal Teknolojisi - Kapsamlı piyasa analizi için
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Danışman Açıklaması Goldix EA, herhangi bir döviz çifti üzerinde otomatik işlem yapmak için tasarlanmıştır, ancak özellikle altın (XAUUSD) ticareti üzerinde durmaktadır. Temel olarak, Keltner Kanalı ve EMA (Üstel Hareketli Ortalama) göstergelerinin birleşik mantığına dayanır ve esnek risk yönetimi ayarları ve entegre bir kayan durdurma ile desteklenir. Danışman, gerektiğinde özel bir zaman filtresi kullanılarak belirli saatlerde işlem yapmayı sınırlandırabilmek için herhangi bir zamanda çalışab
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Gartley Butterfly Pattern EA Açıklama Danışman (EA), harmonik patternlere dayalı olarak otomatik işlem yapar — teknik analizin popüler figürleri olup ilk kez Harold McKinley Gartley tarafından tanıtılmış, daha sonra Scott Carney tarafından sistematize edilip genişletilmiştir. Scott Carney, Bat, Crab, Shark, Deep Crab ve Alternate Bat gibi patternlerin yazarıdır. Robot aşağıdaki patternleri tanır ve kullanır: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three D
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro , MetaTrader 5 için geliştirilmiş, çok işlevli bir otomatik alım-satım uzman danışmanıdır (Expert Advisor). Yaygın olarak işlem gören döviz çiftlerinde (EURUSD, GBPUSD, USDJPY vb.), değerli metallerde (Gold/XAUUSD), petrolde (WTI, Brent) ve kripto para birimlerinde (BTCUSD vb.) işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu uzman danışman, seçilen zaman diliminde (timeframe) oluşan yerel zirve ve dip noktalarını (potansiyel dönüş veya düzeltme noktaları) be
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Golden Scalper EA , MetaTrader 5 için geliştirilmiş tamamen otomatik bir ticaret danışmanıdır. Minimum riskle maksimum verimliliği hedefler. Mum çubuğu modellerini analiz etmek ve hareketli ortalamalar (MA) kullanarak sinyalleri filtrelemek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Golden Scalper EA , güçlü analiz yeteneklerini esnek ayarlarla birleştirerek her seviyedeki yatırımcı için vazgeçilmez bir araç haline gelir. Golden Scalper EA’nın Avantajları Gelişmiş Mum Çubuğu Modeli Analizi 11 popüle
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Quantum Forex EA - Çok Göstergeli Ticaret Sistemi Açıklama Quantum Forex EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir uzman danışmandır. Karar verme sürecinde dört popüler teknik göstergeyi birleştirerek otomatik olarak finansal piyasalarda işlem yapar. Esnek yapılandırma seçenekleri ve sağlam risk yönetimi sistemi ile donatılmıştır. Temel Özellikler Çok Göstergeli Ticaret Sistemi Hareketli Ortalama (MA): Hızlı ve yavaş hareketli ortalamaların kesişimini analiz eder RSI (Göreceli Güç En
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Strategy Constructor Pro Strategy Constructor Pro, MetaTrader 5 platforması için çok fonksiyonlu bir danışmandır (Expert Advisor), teknik göstergeler ve klasik mum formasyonları temelinde kendi ticaret stratejilerinizi oluşturmanıza ve yapılandırmanıza olanak tanır. Forex ve CFD piyasalarında otomatik ticaret için modern gereksinimlere göre tasarlanmış olan bu araç, esnek risk yönetimi sağlar ve sonuçların optimizasyonu için geniş filtreler sunar. Ana Özellikler ve Avantajlar Bir veya birden faz
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Grid Master Pro – evrensel bir ızgara Grid ticaret uzman danışmanı. Grid Master Pro , MetaTrader 5 için tasarlanmış esnek ve etkili bir Uzman Danışman (Expert Advisor) olup, birçok enstrümanda güvenilir bir ızgara (Grid Trading) stratejisini uygular. Başlıca döviz çiftlerinde (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), değerli metallerde (XAUUSD/altın), emtialarda (petrol: Brent, WTI) ve kripto para birimlerinde (BTCUSD, ETHUSD vb.) başarılı sonuçlar göstermektedir. Uzman Danışman, kullanımı kolay bir izleme pane
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Pivot Levels Pro – MT5 için Gelişmiş Bir Uzman Danışman (Expert Advisor) Pivot Levels Pro , MetaTrader 5 için çok işlevli bir Uzman Danışman (Expert Advisor) olup, klasik (Classic), Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark gibi çeşitli Pivot seviyelerini otomatik olarak hesaplar ve çizer, ayrıca bu seviyelere dayalı olarak alım-satım işlemleri gerçekleştirir. Bu EA, güçlü bir pozisyon yönetim mantığını (Grid algoritması, takip eden stop, break-even fonksiyonu) kullanır ve günlük, haftalık, aylık ve
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
MACD Trader Pro, kanıtlanmış MACD stratejisini etkili bir Grid Trading sistemi ile birleştiren yenilikçi bir ticaret danışmanıdır. Danışman, finansal piyasalarda otomatik işlem yapmak için geliştirilmiş olup, en iyi performansı GBPUSD paritesinde göstermektedir. Ancak EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY ve diğer major paritelerde de başarılı bir şekilde işlem yapmaktadır. Bu EA'nın benzersizliği, piyasa sinyallerini analiz etmede ve uyarlanabilir bir emir ızgar
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Bollinger Bands Trader Pro , Bollinger Bands (Bollinger Bantları) göstergesine dayanan profesyonel grid (şebeke) alım satımı için tasarlanmış güçlü bir uzman danışmandır (Expert Advisor, EA). Esnek risk parametre ayarları, akıllı pozisyon yönetimi, gelişmiş Trailing Stop ve zarar/kar noktasını eşitleme (BreakEven) özelliklerinin yanı sıra, günlük işlem sınırlamaları ve kârlılık istatistiklerini bir araya getirir. EA, Bollinger Bantları’na göre piyasa giriş noktalarını otomatik olarak belirler, g
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Range Breakout Trader Pro: Yenilikçi Ticaret Stratejisi, Birden Fazla Emir ve Otomatik Mesafe Hesaplaması Açıklama Range Breakout Trader Pro, MetaTrader 5 için modern bir ticaret stratejisidir ve fiyat aralığı kırılmalarını kullanarak emir yerleştirme ve yönetimini otomatikleştiren bir sistemdir. Bu gelişmiş danışman, aralığın kırılması stratejilerini maksimum otomasyonla etkin bir şekilde uygulamak isteyen trader'lar için tasarlanmıştır. Danışman, çeşitli piyasa koşulları ve risk yönetimi para
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
ATR Grid Trader Pro Açıklama ATR Grid Trader Pro, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş çok fonksiyonlu bir uzman danışmandır (EA) ve grid (ızgara) ticareti teknolojisi ile Average True Range (ATR) göstergesine dayalı volatilite analizini birleştirir. Düşük volatilite durumunda alış işlemleri, yüksek volatilite durumunda satış işlemleri açar ve grid modu etkinleştirildiğinde belirlenen adım aralığında ek emirler yerleştirir. Bu yaklaşım, piyasa dalgalanmalarını etkin bir şekilde kullanmaya v
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Renko Trading Bot EA Açıklama Bu, benzersiz bir Renko grafik oluşturma yöntemi kullanan otomatik bir ticaret robotudur. Fiyatın kaotik hareketlerini net sinyallere dönüştürerek piyasa gürültüsünü en aza indirir ve trend yönünü doğru bir şekilde belirler. Temel Avantajlar Gürültüsüz temiz ticaret: Renko, önemsiz fiyat dalgalanmalarını filtreler ve yalnızca anlamlı hareketleri bırakır. Tüm brokerlarla uyumlu: MT5 platformundaki tüm hesap türleri için uygundur. Esnek sermaye yönetimi: Sabit lot vey
Filtrele:
Christian Quintavalle
418
Christian Quintavalle 2025.09.16 18:08 
 

supporto ottimo, gentilissimo Vladimir. in 4 giorni col suo aiuto ho impostato XAU USD e con 500 dollari faccio 20/35 dollari al giorno. bravo!!!grazie

Vladimir Shumikhin
3306
Geliştiriciden yanıt Vladimir Shumikhin 2025.09.16 18:12
Grazie per il vostro interesse e la fiducia nei miei advisor! Sono felice che portino risultati. Vi auguro solo profitti stabili e tanto successo nel trading!
Correcttrader FONT
559
Correcttrader FONT 2025.08.21 10:56 
 

Bought this EA, will update within one month.

Well to be honest, I would need a time filter, for restriction between market hours, and some intelligent recovery setting. Recovery so that if taking a loss, lots X martingale. Would that be possible?

İncelemeye yanıt