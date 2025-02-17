Danışman Açıklaması

Goldix EA, herhangi bir döviz çifti üzerinde otomatik işlem yapmak için tasarlanmıştır, ancak özellikle altın (XAUUSD) ticareti üzerinde durmaktadır. Temel olarak, Keltner Kanalı ve EMA (Üstel Hareketli Ortalama) göstergelerinin birleşik mantığına dayanır ve esnek risk yönetimi ayarları ve entegre bir kayan durdurma ile desteklenir. Danışman, gerektiğinde özel bir zaman filtresi kullanılarak belirli saatlerde işlem yapmayı sınırlandırabilmek için herhangi bir zamanda çalışabilir.

1. Temel Özellikler ve Çalışma Mantığı

1. Keltner Kanalı ve EMA Göstergelerinin Birleşimi

- İki EMA (hızlı ve yavaş) ve ortalama bir aralık (Keltner Kanalı mantığına benzer) kullanılır.

- Fiyat kanalın üst sınırını aştığında ve yavaş EMA'nın üzerinde olduğunda alım sinyalleri oluşur; satış sinyalleri ise alt sınırın kırılması ve fiyatın yavaş EMA'nın altında olması durumunda oluşur.

2. Pozisyon Yönetimi

- Entegre Trailing Stop (kayan durdurma). Fiyatın belirli bir kar seviyesine ulaşmasıyla durdurma emri çekilmeye başlar, bu da piyasa tersine dönmelerinde karı korumaya yardımcı olur.

- Stop Loss ve Take Profit'in puan olarak ayarlanabilmesi.

3. Zaman Filtresi (Time Filter)

- İsteğe bağlı olarak, işlem zamanına göre bir sınırlama eklenebilir: işlem başlangıç ve bitiş saatleri ve dakikaları ayarlanır.

- Bu, düşük likidite veya yüksek volatilite dönemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

4. Esnek Money Management Sistemi

- FixedLot: sabit olarak belirlenmiş hacim (lot).

- RiskPercent: serbest marjın yüzdesi olarak hesaplanan dinamik lot.

- İşlem açmak için yeterli fonun olup olmadığının ve izin verilen hacimlerin (min/max lot, lot adımı) uygulanmasının otomatik olarak kontrol edilmesi.

5. Ek Özellikler

- MaxSpread: spread sınırlaması. Mevcut spread belirtilen değerin üzerindeyse, danışman işlem açmaz.

- PrintDebug: çalışmayı analiz etmeyi kolaylaştırmak için günlükte genişletilmiş bilgilerin gösterilmesi.

- ShowHistoryDeals: bu seçenek etkinleştirildiğinde, işlemler (giriş/çıkış geçmişi) doğrudan grafikte gösterilir.

2. Giriş Parametreleri

Timeframe Settings

- Timeframe — zaman dilimi seçimi (varsayılan olarak PERIOD_CURRENT ).

1. Indicator Settings

- KeltnerPeriod — ortalama aralığın hesaplama periyodu.

- EMAFastPeriod — hızlı EMA periyodu.

- EMASlowPeriod — yavaş EMA periyodu.

2. Trade Settings

- TradeDirection:

• TRADE_BOTH (her iki yöne de işlem),

• TRADE_ONLY_BUY (yalnızca alım),

• TRADE_ONLY_SELL (yalnızca satım).

- FixedLot — sabit lot ( UseRiskPercent = false ise kullanılır).

- StopLossPips — stop loss büyüklüğü puan olarak (0 = stop loss yok).

- TakeProfitPips — take profit büyüklüğü puan olarak (0 = take profit yok).

- MaxSlippage — izin verilen maksimum kayma puan olarak.

- MaxSpread — izin verilen maksimum spread (0 = sınırlama yok).

- MagicNumber — danışmanın pozisyonlarını tanımlamak için benzersiz bir numara.

- TradeComment — işlemlere ait isteğe bağlı bir yorum.

3. TrailingStopSettings

- TrailingTrigger — kayan durdurmanın etkinleştiği kar seviyesi (puan olarak).

- TrailingStop — mevcut fiyattan durdurma emrine olan mesafe (puan olarak).

- TrailingStep — kar artışıyla durdurma emrinin çekileceği adım (puan olarak).

4. Time Filter Settings

- UseTimeFilter — zaman filtresinin kullanımı (açık/kapalı).

- StartHour, StartMinute — işlem başlangıç saati.

- EndHour, EndMinute — işlem bitiş saati.

5. Money Management

- UseRiskPercent — serbest marjın yüzdesi olarak lot hesaplama modunun etkinleştirilmesi.

- RiskPercent — önceki parametre etkinleştirilmişse risk miktarı yüzde olarak.

6. Additional Settings

- PrintDebug — günlüğe ayrıntılı mesajlar yazdırılsın mı.

- ShowHistoryDeals — grafikte geçmiş işlemler gösterilsin mi.

- ColorBuyDeals, ColorSellDeals — alım ve satımları göstermek için renkler.

- FontSizeForDeals — grafikte kar/zarar gösterilirken kullanılan yazı tipi boyutu.

3. Kullanım Önerileri

1. İşlem Araçları

- Herhangi bir döviz çiftine uygundur, ancak altın (XAUUSD) ticareti sırasında en büyük avantajları gösterir.

2. Para Yatırma ve Risk

- Başlangıç para yatırma miktarı doğrudan kullanılan Money Management ayarlarına ve aracının koşullarına bağlıdır.

- Yüzdelik riskle çalışırken, RiskPercent'in dikkatli bir şekilde ayarlanması önerilir (örneğin, %1 ile %2 arasında).

3. Pozisyon Yönetimi

- StopLoss ve TakeProfit'in seçilen araç ve piyasa koşulları için gerçekçi olduğundan emin olun.

- Kayan durdurma (Trailing Stop), trend değiştiğinde karın bir kısmını korumaya yardımcı olur.

4. Danışmanın Avantajları

- Tam Otomasyon: işlemci müdahalesi olmadan işlem açar ve takip eder.

- Esnek Ayarlar: farklı piyasa koşullarına göre ince ayar yapılabilir parametreler.

- Risk Kontrolü: sabit lot veya serbest marjın yüzdesi olarak otomatik hesaplama arasında seçim yapma imkanı.

- Kullanıcı Dostu Analiz: işlem geçmişi grafikte görsel olarak gösterilebilir, bu da giriş ve çıkışların analizini kolaylaştırır.

5. Önemli Notlar

- Geçmişte yapılan test sonuçları, gelecekte benzer sonuçların elde edileceğinin garantisini vermez.

- Gerçek hesapta kullanmadan önce, demo hesapta test yapılması ve stratejinin beklentilerinize ve risk toleransınıza uygun olduğundan emin olunması önerilir.

- Finansal piyasalarda işlem yapmak, önemli finansal kayıplara yol açabilecek riskleri içerir.