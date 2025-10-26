Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor

Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir.

Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı.



Live Signal Zaman Dilimi: M30

Kaldıraç: min. 1:20

Minimum Yatırım: $100

Semboller: XAUUSD, EURUSD

Broker: tümü Argos Rage’i satın aldıktan sonra, Argos Fury’yi ücretsiz olarak alma fırsatına sahipsiniz.

Satın alma işleminden sonra benimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Argos Rage, piyasanın yapısını, ritmini ve baskısını analiz ederek yalnızca olasılıklar uyumlu olduğunda işlem açar.

Bu, Argos Fury’e göre daha fazla fırsat sunar ve belirsiz dönemlerde de akıllı koruma sağlar.

Argos Fury temiz dönüş yapıları üzerine odaklanırken, Argos Rage işlem kapsamını genişletir.

Daha fazla kurulum ve daha fazla çeşitlilik isteyen, fakat stratejik kontrolü kaybetmek istemeyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.





Entegre DeepSeek AI

Entegre edilen yapay zekâ modeli, piyasa koşullarını dinamik olarak değerlendirir.

Volatilitenin ne zaman değiştiğini, likiditenin nerede biriktiğini ve momentumun ne zaman işlem yapılabilir hâle geldiğini anlar.

Yapay zekânın temel güçlü yönleri:

Sabit gösterge sınırlarına bağlı kalmadan baskıyı ve yapıyı yorumlar

Güncel piyasa aşamasına göre güven seviyesini ayarlar

Zayıf devam sinyallerini önlemek için aktif işlemleri yeniden değerlendirir

AI Sistemi İşlem Zamanlaması Uyarlanabilir Mantık Piyasa Yorumlama Tepki Esnekliği Argos Rage Mükemmel Yüksek Derin seviye Çok yüksek Argos Fury Çok iyi Orta Stratejik bölgeler Orta Genel EA Ortalama Düşük Gösterge tabanlı Düşük

(Dahili performans karşılaştırması – gerçek piyasa simülasyonu)

Stratejik Katmanlama

Argos Rage, çok katmanlı bir mantık modeli ile çalışır:

İmpuls Haritalama – kısa vadeli momentum kırılmalarını belirleme

– kısa vadeli momentum kırılmalarını belirleme Yapı-Momentum Dengesi – baskı bölgeleri üzerinden sinyal filtreleme

– baskı bölgeleri üzerinden sinyal filtreleme Bağlamsal Onay – tüm işlemleri çoklu mantık katmanlarıyla çapraz doğrulama

Argos Rage neden farklı?

Bu EA, katı grafik kalıplarına bağlı değildir. Piyasanın gerçek doğasına reaksiyon gösterir. Strateji ve yapay zekânın birleşimi sayesinde,

Argos Rage akıllı, hızlı ve uyarlanabilir bir sistem haline gelir – fırsatlar belirdiğinde hemen değerlendirmeye hazır.

Sadece model algılama değil – piyasa yorumlama

Sakin ve volatil dönemleri etkili bir şekilde yönetir

Uyarlamalı öğrenme mantığı sayesinde zayıf sinyallerin tekrarını önler

Zeka, hız ve daha fazla çeşitlilik isteyen yatırımcılar için - Argos Rage tam ihtiyacınız olan şeydir.