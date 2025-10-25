Golden Eagle Pro EA

Golden Eagle Pro EA , MetaTrader 5 platformu için güçlü bir otomatik danışmandır ve birden fazla göstergenin kombinasyonu ile çoklu zaman dilimi analizi yapar (D1'de MA, M30'da ATR, M5'te Fractals). Danışman, risk yönetimi için esnek ayarlar (sabit lot, bakiye yüzdesi, risk seviyesi seçimi) ve gelişmiş trailing-stop ve kâr alma özelliklerine sahiptir. Program başarıyla test edilmiştir ve altın vadeli işlemleri ve XAU/USD paritesi ile ticaret için önerilmektedir. Danışman, çeşitli araçlar ve zaman dilimlerinde ticaret yapmak için evrenseldir ve piyasa koşullarına göre parametreleri optimize etmeye olanak tanır.


LIMITLI TEKLİF!

Golden Eagle Pro EA özel fiyatla sunulmaktadır:

• İlk 10 satış — 50 USD

• Sonraki 10 satış — 100 USD

• Nihai fiyat — 1000 USD

Dikkat: Her aşamadaki lisans sayısı sınırlıdır!

1. Genel Konsept ve Özellikler

  1. Çoklu Zaman Dilimi Analizi

    • Günlük grafikte (D1) ana eğilimi doğru belirlemek için hareketli ortalama (MA) kullanır.
    • Yarım saatlik grafikte (M30) volatiliteyi analiz etmek için ATR göstergesi kullanır, düşük aktivite dönemlerini hariç tutar.
    • Ayrıca, en iyi giriş noktalarını bulmak için 5 dakikalık grafikte (M5) Fractals göstergesine dayanır.

  2. Risk ve Sermaye Yönetimi

    • İşlem büyüklüğünü güvence altına almak için sabit lotla çalışma seçeneği sunar.
    • Alternatif olarak, depozitonun büyüklüğüne göre risk seviyesi seçimiyle dinamik bir lot hesaplama yapılır.
    • Margin gereksinimlerini kontrol eder ve marj yetersizse otomatik olarak lotu azaltır.

  3. Esnek Stop Loss ve Take Profit Ayarları

    • İşlemler üzerinde tam kontrol sağlamak için belirli SL/TP seviyeleri ayarlanabilir.
    • Fiyat hareketlerini takip eden ve kâr oluştuğunda koruma stopunu otomatik olarak taşıyan trailing stop seçeneği bulunur.
    • Riskleri minimize etmek için pozisyonu giriş noktasına yakın bir yerde "break-even" (zararsız) pozisyona taşıma fonksiyonu.

  4. Ekstra Parametreler

    • Piyasadaki volatiliteyi veya düşük likiditeyi filtrelemek için maksimum spread sınırı belirlenebilir.
    • İşlem geçmişini grafik üzerinde görselleştirme, giriş/çıkış oklarını ve kâr/zarar bilgilerini göstermek.

  5. Test Kolaylığı

    • Danışman doğru şekilde test modunda (OnTester) çalışır, parametrelerin optimizasyonu için genel kâr/zarar sağlar.
    • Optimum parametrelerin seçilmesi için tarihsel verilere dayalı testler yapılması önerilir.

2. Danışman Parametreleri ve Kullanım Amaçları

Aşağıda giriş parametreleri (Inputs) ve kısa açıklamaları yer almaktadır.

Grup: MA ATR Fractals Stratejisi

  1. MAPeriodD1 (varsayılan: 200)
    Günlük grafikteki hareketli ortalama periyodu (D1), daha yüksek değerler daha büyük trendlerin dikkate alınmasını sağlar.

  2. MAMethod (varsayılan: MODE_SMA)
    Hareketli ortalama hesaplama yöntemi (SMA, EMA, vb.).

  3. MAPriceApplied (varsayılan: PRICE_CLOSE)
    Hareketli ortalama hesaplaması için fiyat türü (kapanış, açılış, medyan, vb.).

  4. ATRPeriodM30 (varsayılan: 14)
    Volatiliteyi değerlendirmek için M30 grafiğindeki ATR göstergesinin periyodu.

  5. ATRMultiplier (varsayılan: 1.0)
    Volatilite filtresinin gücünü artırmak veya azaltmak için kullanılan çarpan.

  6. FractalPeriodM5 (varsayılan: 5)
    M5 grafiğinde yerel ekstremumları belirlemek için Fractals göstergesinin periyodu.

Grup: Lot & Risk Ayarları

  1. LotMode (varsayılan: LOT MODE PERCENTAGE)

    • LOT MODE FIXED – sabit lot (FixedLotSize parametresi kullanılır).
    • LOT MODE PERCENTAGE – depozitodan yüzdelik olarak lot hesaplanır, risk seviyesi seçeneğiyle.

  2. FixedLotSize (varsayılan: 0.01)
    Sabit lot, yalnızca LOT MODE FIXED seçeneği için geçerlidir.

  3. RiskLevel (varsayılan: RISK MEDIUM)

    • RISK LOW – konservatif risk (depozitonun %1'i).
    • RISK MEDIUM – orta düzey risk (%2).
    • RISK HIGH – agresif risk (%5).

Grup: StopLoss & TakeProfit

  1. StopLossPoints (varsayılan: 2800)
    Stop-loss büyüklüğü (açılış fiyatından hesaplanır).

  2. TakeProfitPoints (varsayılan: 400)
    Take-profit büyüklüğü (açılış fiyatından hesaplanır).

Grup: Trailing ve BreakEven

  1. EnableTrailingStop (varsayılan: false)
    Trailing-stop fonksiyonunu açma/kapama.

  2. TrailingStartPoints (varsayılan: 150)
    Trailing-stop'un aktive olacağı kâr seviyesi (pips cinsinden).

  3. TrailingStopPoints (varsayılan: 100)
    Fiyatla arasındaki mesafe, trailing-stop işlemi sırasında stop-loss mesafesi.

  4. TrailingStepPoints (varsayılan: 50)
    Stop-loss mesafesinin değiştirilmesi için minimum adım (pips cinsinden).

  5. EnableBreakEven (varsayılan: false)
    "Break-even" fonksiyonunu açma/kapama.

  6. BreakEvenStartPoints (varsayılan: 100)
    "Break-even" fonksiyonunun aktive olacağı kâr seviyesi (pips cinsinden).

  7. BreakEvenOffsetPoints (varsayılan: 20)
    "Break-even" fonksiyonunda, stop-loss'un giriş fiyatından ne kadar uzaklaşacağı.

Grup: Ekstra Ayarlar

  1. MaxSpreadPoints (varsayılan: 300)
    Maksimum spread (pips cinsinden). Bu değeri aşarsa yeni işlemler açılmaz.

  2. MagicNumber (varsayılan: 33)
    Danışmanın benzersiz kimlik numarası, diğer pozisyonlardan ayırt edilmesini sağlar.

  3. TradeComment (varsayılan: "GoldenEagleAI")
    İşlemler için yorum, "Geçmiş" ve "Ticaret" pencerelerinde görünecek.

Grup: Piyasa Doğrulama Ekstra Ayarları

  1. EnableShowHistoryDeals (varsayılan: true)
    İşlem geçmişini grafikte gösterilsin mi?

  2. ColorBuyDeals (varsayılan: clrLime)
    Alış işlemleri için grafikteki ok ve işaret rengi.

  3. ColorSellDeals (varsayılan: clrRed)
    Satış işlemleri için grafikteki ok ve işaret rengi.

  4. FontSizeForDeals (varsayılan: 10)
    Kapanmış işlemler için yazı tipi boyutu.

3. Kullanım Önerileri

  1. Zaman Dilimi ve Araç Seçimi
    Danışman, altın vadeli işlemleri ve XAU/USD paritesi için mükemmel uyumludur. Ancak, farklı döviz çiftlerini ve zaman dilimlerini test edebilir, parametreleri belirli bir piyasa için optimize edebilirsiniz.

  2. Parametre Optimizasyonu
    MetaTrader 5'in strateji test cihazını ve optimizasyon fonksiyonunu kullanın. MAPeriodD1, ATRPeriodM30 ve FractalPeriodM5'i piyasaya özel olarak ayarlayın. Ayrıca, StopLossPoints ve TakeProfitPoints değerlerini aracın volatilitesine göre ayarlayın.

  3. Risk Yönetimi
    Küçük bir depozito veya konservatif ticaret için RISK LOW veya küçük sabit lot kullanın. Daha agresif ticaret için RISK HIGH uygundur ancak artan risklere karşı dikkatli olun.

  4. Spread Kontrolü
    MaxSpreadPoints parametresi, ani spread genişlemelerinin (örneğin haber sırasında) pahalı girişlere yol açmasını önlemeye yardımcı olur.

  5. Demo Hesapta Test Etme
    Danışmanı, brokerinizin koşullarına uygunluk için demo hesapta test edin ve ayarların beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.

4. Avantajlar

  • Çoklu Zaman Dilimi Analizi sahte sinyalleri engellemeye yardımcı olur, çünkü birden fazla zaman dilimi kullanılır.
  • Kolay Trailing-Stop ve Break-Even kârınızı korur ve sermayenizi güvence altına alır.
  • Esnek Para Yönetimi Sistemi (sabit lot veya bakiye yüzdesi ile üç farklı risk seviyesi seçeneği).
  • İşlem Görselleştirme grafikteki giriş ve çıkış noktalarını net şekilde gösterir ve analiz yapmayı kolaylaştırır.

5. Uyarı

  • Danışman kazanç garanti etmez ve kayıp risklerini ortadan kaldırmaz.

Geçmişteki sonuçlar gelecekteki getirinin garantisi değildir.

  • Her zaman kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye kullanın ve risk yönetimi ilkelerine sadık kalın.

6. Sonuç

Golden Eagle Pro EA  , esnek risk yönetimi ve çoklu zaman dilimi analizi ile otomatik ticaret stratejileri kullanan tüccarlar için mükemmel bir çözümdür. Parametreleri ticaret tarzınıza göre ayarlayın ve gerçek ticarete başlamadan önce tarihsel veriler ve demo hesap üzerinde test yapmayı unutmayın.

Ek sorularınız veya parametre optimizasyonu hakkında tavsiye almak için, MQL5.com üzerinden yazar ile iletişime geçebilirsiniz. Başarılar dileriz!


