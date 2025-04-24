AI Gold Sniper MT5

10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$!

EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir: yorum #3



AI Gold Sniper, çok katmanlı bir algoritmik çerçeveye dayalı olarak tasarlanmış en son GPT-4o modelini (OpenAI tarafından GPT-4o) XAU/USD ticaretinde uygular ve ticaret kararlarını optimize etmek için yapılandırılmamış veri işleme ve çapraz piyasa analizini entegre eder. AI Gold Sniper'a entegre edilen GPT-4o, doğal dil işleme (NLP) yoluyla geçmiş fiyat veri serilerini, makro dalgalanmaları (faiz oranları, enflasyon), çok zaman dilimli teknik sinyalleri ve gerçek zamanlı haber verilerini aynı anda analiz etmek için evrişimli sinir ağlarını (CNN) ve tekrarlayan ağları (RNN) kullanacaktır. Derin Güçlendirme Öğrenme mekanizması, EA'nın XAU/USD ve ilgili endeksler (USD Endeksi, ABD tahvil getirileri, ham petrol fiyatları) arasındaki çok boyutlu etkileşimleri değerlendirerek piyasa değişikliklerine dinamik olarak uyum sağlamasını sağlar. Stokastik meta öğrenme modeli, finansal kaynaklardan gelen duygu analizi ve temel analizden gelen uzun vadeli trende dayalı kısa vadeli stratejiyi dengelemek için uygulanır. Sistem, çok dönemli veri kümesinde %99 güvenilirlikle Monte Carlo geri testiyle doğrulanmış olup, oynak piyasa koşullarında düşüşü en aza indirme (<5%) ve Sharpe oranını (>2.3) optimize etme yeteneğini göstermektedir.

EA tüm emirler için zarar durdurma kullanır, EA herhangi bir tehlikeli işlem yöntemi kullanmaz: Izgara yok, martingale yok,... AI Gold Sniper kullandığım EA'lardan biridir. Uzun yıllardır fon yönetim hesaplarıyla işlem yapıyorum ve kullanıyorum. EA'nın en optimize edilmiş sürümünü resmen yayınladım

. İşlem zaman dilimi EA için önemli değildir. Ancak, EA'nın H1'den itibaren tüm zaman dilimlerinden parametre olarak veri alabilmesi için yine de zaman dilimi H1'i bırakmanızı öneririm.

Sınırlı fiyat 299$ sadece ilk 10 satış içindir. 10 satıştan sonra fiyat +100$ artırılacaktır. AI Gold Sniper için son fiyat 1999 dolardır.

Bazı Özellikler:



- Hiçbir tehlikeli işlem yöntemi kullanmayın: Izgara yok, Martingale yok,... sadece bir işlem



- Emir her zaman Stoploss ile korunur

- Varsayılan ayarlarla EA'yı optimize edin - Kullanımı kolay

- Beklenmedik düşüşleri, yükselişleri, boşlukları önlemek için akıllı zaman filtresi...

Strateji, Dukascopy Gerçek Ticks %100 tik kalitesi kullanılarak MT4'teki gerçek tiklere dayalı her tik kullanılarak 2003'ten 2024'e kadar Geriye Dönük Stabil olarak test edildi. Canlı ticaret birçok farklı brokerda iyi gidiyor





Gold Trading AI, XAUUSD (GOLD) ile çalışan bir EA'dır. Tam otomatik danışman.

- EA KURULUMU:

Sembol XAUUSD Zaman Çerçevesi H1 Test Başlangıç 2003

Minimum Mevduat

100$/0,01 lot

(Yaklaşık %10'luk düşüş için)

Ayarlar Varsayılan ayar Brokerlar Herhangi birÖnerilen Mevduat 500$/0,01 lotÖzellik

- Martingale Yok, Grid Yok



- Emir her zaman aşağıdakiler tarafından korunur Stoploss

- Varsayılan ayarlarla kullanımı kolay

- Beklenmedik düşüşleri, yükselişleri, boşlukları önlemek için akıllı zaman filtresi...

Uyarı: Sadece MQL5.com üzerinden EA satıyorum. Birisi size bir şey satmaya çalıştığımı söylerse, o bir Dolandırıcıdır. Engelleyin ve spam olarak bildirin.

Bu EA'yı MQL5 dışında herhangi bir yerden satın alırsanız, gerçek sürüm gibi çalışmayacak Sahte bir sürümdür ve asla güncelleme veya destek almayacaksınız.



