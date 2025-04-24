AI Gold Sniper MT5

5

MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı: Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın. Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden.

10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$!

Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak.

- GERÇEK SİNYAL 

Düşük Risk: https://www.mql5.com/en/signals/2302784
IC Markets - Yüksek Risk: https://www.mql5.com/en/signals/2310008


EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir: yorum #3

AI Gold Sniper, çok katmanlı bir algoritmik çerçeveye dayalı olarak tasarlanmış en son GPT-4o modelini (OpenAI tarafından GPT-4o) XAU/USD ticaretinde uygular ve ticaret kararlarını optimize etmek için yapılandırılmamış veri işleme ve çapraz piyasa analizini entegre eder. AI Gold Sniper'a entegre edilen GPT-4o, doğal dil işleme (NLP) yoluyla geçmiş fiyat veri serilerini, makro dalgalanmaları (faiz oranları, enflasyon), çok zaman dilimli teknik sinyalleri ve gerçek zamanlı haber verilerini aynı anda analiz etmek için evrişimli sinir ağlarını (CNN) ve tekrarlayan ağları (RNN) kullanacaktır. Derin Güçlendirme Öğrenme mekanizması, EA'nın XAU/USD ve ilgili endeksler (USD Endeksi, ABD tahvil getirileri, ham petrol fiyatları) arasındaki çok boyutlu etkileşimleri değerlendirerek piyasa değişikliklerine dinamik olarak uyum sağlamasını sağlar. Stokastik meta öğrenme modeli, finansal kaynaklardan gelen duygu analizi ve temel analizden gelen uzun vadeli trende dayalı kısa vadeli stratejiyi dengelemek için uygulanır. Sistem, çok dönemli veri kümesinde %99 güvenilirlikle Monte Carlo geri testiyle doğrulanmış olup, oynak piyasa koşullarında düşüşü en aza indirme (<5%) ve Sharpe oranını (>2.3) optimize etme yeteneğini göstermektedir.
EA tüm emirler için zarar durdurma kullanır, EA herhangi bir tehlikeli işlem yöntemi kullanmaz: Izgara yok, martingale yok,... AI Gold Sniper kullandığım EA'lardan biridir. Uzun yıllardır fon yönetim hesaplarıyla işlem yapıyorum ve kullanıyorum. EA'nın en optimize edilmiş sürümünü resmen yayınladım. İşlem zaman dilimi EA için önemli değildir. Ancak, EA'nın H1'den itibaren tüm zaman dilimlerinden parametre olarak veri alabilmesi için yine de zaman dilimi H1'i bırakmanızı öneririm.
Sınırlı fiyat 299$ sadece ilk 10 satış içindir. 10 satıştan sonra fiyat +100$ artırılacaktır. AI Gold Sniper için son fiyat 1999 dolardır.

Bazı Özellikler:

Hiçbir tehlikeli işlem yöntemi kullanmayın: Izgara yok, Martingale yok,... sadece bir işlem

- Emir her zaman Stoploss ile korunur

- Varsayılan ayarlarla EA'yı optimize edin - Kullanımı kolay

- Beklenmedik düşüşleri, yükselişleri, boşlukları önlemek için akıllı zaman filtresi...

...

MT4 sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/133196
Strateji, Dukascopy Gerçek Ticks %100 tik kalitesi kullanılarak MT4'teki gerçek tiklere dayalı her tik kullanılarak 2003'ten 2024'e kadar Geriye Dönük Stabil olarak test edildi. Canlı ticaret birçok farklı brokerda iyi gidiyor
Gold Trading AI, XAUUSD (GOLD) ile çalışan bir EA'dır. Tam otomatik danışman.

- EA KURULUMU:

Sembol XAUUSD
Zaman Çerçevesi H1
Test Başlangıç 2003
Ayarlar Varsayılan ayar Brokerlar Herhangi bir Minimum Mevduat 100$/0,01 lot Önerilen Mevduat 500$/0,01 lot (Yaklaşık %10'luk düşüş için) Özellik

- Martingale Yok, Grid Yok

- Emir her zaman aşağıdakiler tarafından korunur Stoploss

- Varsayılan ayarlarla kullanımı kolay

- Beklenmedik düşüşleri, yükselişleri, boşlukları önlemek için akıllı zaman filtresi...
Uyarı:
  • Sadece MQL5.com üzerinden EA satıyorum. Birisi size bir şey satmaya çalıştığımı söylerse, o bir Dolandırıcıdır. Engelleyin ve spam olarak bildirin.
  • Bu EA'yı MQL5 dışında herhangi bir yerden satın alırsanız, gerçek sürüm gibi çalışmayacak Sahte bir sürümdür ve asla güncelleme veya destek almayacaksınız.


İncelemeler 11
Vikram Joshi
24
Vikram Joshi 2025.09.18 08:45 
 

The EA was very easy to install thanks to the clear guide provided by the author. The results so far have been excellent. It may be worth exploring options to increase the number of trades and to add features that help safeguard profits, such as a reasonable stop loss. Overall, it’s a very good EA, and it would also be interesting to see how it performs on other currency pairs.

Steven A Terrell
187
Steven A Terrell 2025.08.15 06:43 
 

I’ve been running AI Gold Sniper live on Pepperstone since early June 2026, after backtesting showed near-identical results to the live signal. Over 10 trades, it’s delivered a 100% win rate with a total profit of $339.40. Drawdown stayed under 10%, and the EA avoided risky periods like recent tariff news. Support from the author, Ho Tuan Thang, has been excellent throughout. I’ve now switched to autorisk to scale with the growing balance.

Vladislavs Dorodnovs
118
Vladislavs Dorodnovs 2025.08.08 12:50 
 

Советник работает отлично. Вход в сделку очень точен с минимальной просадкой. Работает редко - зависит от новостного фона. Я его использую в дополнение еще с 4 советниками. Вы можете смело его использовать но не надейтесь что с маленьким балансом он принесет вам миллионы в плюс. Лично мое мнения и как я его использую - Подключен к счету еще с 3 советниками и лишь помогает дополнительной прибылью и улучшает статистику выигрышных сделок. Стоит ли его покупать? - Точно ДА! Использовать как единственный советник на счете с маленьким балансом? - Я думаю что нет. Использовать только этот советник на счете с большим депозитом с % риска около 50%? - Да, прибыль будет. Но если рынок не стабилен советник торговать не будет. Автору спасибо. Хотелось бы конечно более активной торговли, но если нет возможности изменить алгоритмы торговли и сохранить 100% профит сделки - пусть остается как есть :)

Önerilen ürünler
Synthesia EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Uzman Danışmanlar
Advanced VWAP & Volume Order Block EA Copyright 2025, Abbas Ahmed Overview VolVoleur 2.1 is a next-generation Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines institutional-grade VWAP (Volume Weighted Average Price) logic with advanced order block and volume confirmation to deliver highly selective, trend-following trade execution. Designed for both scalping and swing trading, this EA brings together sophisticated entry filtering, multi-timeframe adaptability, and dynamic risk management for consis
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Alphabet AI , ortalamaya dönüş stratejisi üzerinde çalışan bir danışmandır; bu, piyasaların güçlü sapmalardan sonra ortalama değerlerine geri dönme doğal özelliğini kullandığı anlamına gelir. Algoritma, varlığın mevcut fiyatını sürekli olarak analiz eder ve hesaplanan ortalama seviyelerle karşılaştırır. Fiyat ortalama değerinden önemli ölçüde saptığında, danışman bunu bir eylem sinyali olarak yorumlar: Üst sınır aşıldığında, fiyat düşüşü bekleyerek kısa pozisyonlar açar ve alt sınırın altına dü
Doji Style
Dimpho Simon
1 (1)
Uzman Danışmanlar
(Feel free to download this at absolutely no cost, if you like it I have a scalping manager here:  https://www.mql5.com/en/market/product/101312 ) [Feel free to suggest on improvements that can be implemented. This EA will forever remain free.] Timeframe: 5 Min upwards (The 1 minute timeframe has very short candles, stoploss cannot be set) Currencies: Multi Settings: Lotsize: the trading volume for the EA How long a position will be held: 900 000 milliseconds for the 5 minute time or an equav
FREE
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Uzman Danışmanlar
This is a machine learning trend following strategy based on the Ichimoku Kinko Hyo indicator combined with market volatility and volume metrics. It works best on the H1 Chart . The signals utilized to begin trading are carefully vetted via the machine learning capability, and a sophisticated algorithm ensures that the trader remains in the trend for as long as possible. Features. This is a fully automated multi-symbol expert advisor. It works on the following symbols USDJPY, AUDJPY, CHFJPY, EU
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Uzman Danışmanlar
En iyi canlı ticaret deneyimi ve en iyi geriye dönük test sonuçları için IC Markets 'ı öneriyoruz. Bu EA'yı faydalı buluyorsanız, ücretsiz olarak paylaşmamıza teşvik olması için lütfen olumlu bir yorum bırakmayı düşünün. Teşekkür ederiz!     MQL5'te Daha Fazla EA Keşfet DollarEdge Reversal EA Pro: Günlük Grafikte Hassas USD Geri Dönüş Ticareti Akıllı otomasyon ve sağlam risk yönetimi ile USD majör paritelerindeki yüksek olasılıklı geri dönüşleri yakalayın. DollarEdge Reversal EA Pro, be
FREE
Ultimate Arbitrage Machines
Themichl LLC
Uzman Danışmanlar
The Ultimate Arbitrage Machines EA is a professional-grade solution designed for both statistical and triangular arbitrage in forex markets. This EA adaptively captures mean-reversion opportunities while employing robust risk controls. It features dynamic threshold adjustment, adaptive risk management, multi-strategy execution, and real-time market adaptation. The EA auto-calibrates Z-Score parameters, intelligently positions TP/SL, and uses multi-factor position sizing. It detects both statist
High Low Break EA
Xavier Jane I Canellas
Uzman Danışmanlar
HLB EA – High-Low Breakout Expert Advisor Maximize your trading potential with a precision breakout strategy! HLB EA is a fully automated trading system designed to capture explosive market movements through a proven High-Low Breakout strategy. Built for traders who demand reliability, control, and transparency, this EA identifies price momentum and enters trades when volatility surges beyond key levels. Key Features Breakout Strategy Logic Automatically places trades when the price brea
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Uzman Danışmanlar
Dear users! - This is a Forrex trading expert advisor following the trend trading method. It has proven its effectiveness in overcoming 2 rounds of FTMO fund challenges. This is a modified and optimized version after completing the process of passing 2 rounds of FTMO challenges. - Max drawndown auto caculate by risk initial setting. Telegram instruction for backtest and using: https://t.me/ +0lDs0UXiJUVjM2Jl  I. Application Highlights: 1. Safe and easy to use. 2. Martigale and grid are not app
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Uzman Danışmanlar
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
ZigZag 1
Saniyat Nabiyeva
Uzman Danışmanlar
User Guide  Trading Direction (InputDirect) Selects allowed trading directions: both, long only, or short only. Signal Level Usage (Direction) Enables or disables the use of calculated signal levels (Point A) for order placement. Max Orders per Level (MaxOpenOnLevel) Limits the number of orders that can be placed from the same price level to help control risk. Order Entry Logic (InputType) Determines the method of interpreting ZigZag signals (options 1, 2, or 3) that affect entry timing. Lo
Velvet Ace EA
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Dikkat! Satın aldıktan sonra hemen benimle iletişime geçin; size detaylı talimatlar ve tavsiyeler sağlayayım! Velvet Ace EA — Sizin yerinize işlem yapan zeka Forex dünyasında yeni bir seviyeye hoş geldiniz! Sürekli risk ve belirsizlikten yoruldunuz mu? Velvet Ace EA MT5 ile stresli ve tahmin edilemez sonuçları unutun. Bu yenilikçi otomatik ticaret sistemi, istikrarlı gelir kapılarını aralar ve yatırımınızı güvenilir bir kâr kaynağına dönüştürür! NZDCAD döviz çiftinin grafiğinde danı
Universum Mt5
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Uzman Danışmanlar
Universum - Advanced Multi-Asset Trading Algorithm (Forex & Metals) After years of intensive research, programming, and rigorous testing, Universum was born – an innovative MQL5 Expert Advisor designed to capitalize on market dynamics and volatility across forex pairs and precious metals (XAU/USD, EUR/USD, EUR/GBP, etc.). Technical Requirements Minimum Deposit: $100 Leverage: 1:30 or high Timeframe : M15 Recommended: Low-latency VPS for best performance Broker: Fast execution (e.g., IC Markets,
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Uzman Danışmanlar
Automated Forex Trading with a Focus on Risk Management (Updated Set Files/Settings in DFX MQL5 Community, link below) Unleash the Power of EMA Crossovers with a Disciplined Approach to Profitability EMA Pro by DFX is a powerful and user-friendly Forex Expert Advisor (EA) designed to automate your trading strategies. It's built on a proven EMA (Exponential Moving Average) crossover strategy, enhanced by robust risk management features and customizable settings. Here's what makes EMA Pro differe
Black Cat FX
Prama Shellaerinda
Uzman Danışmanlar
BlackCAT FX is a simple and powerful Expert Advisor. This robot has a very powerful keylevel determination algorithm embedded. With this keylevel reference, this robot can work effectively and efficiently. BlackCat FX is specifically designed to run on the EURUSD and GBPUSD pairs as we know that’s are low spread pairs, and can be run on the M5 or M15 timeframe   Instrument Specifications Symbol: EURUSD, GBPUSD Timeframe: M5 Account Requirements Type: Hedging Spreads: Low Spread Min Deposit: $200
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Uzman Danışmanlar
VIX Momentum Pro EA - Ürün açıklaması Genel bakış VIX Momentum Pro, VIX75 Sentetik Endeksleri için özel olarak tasarlanmış sofistike bir algoritmik ticaret sistemidir. Algoritma, sentetik volatilite piyasasında yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlamak için özel momentum tespit teknikleri ile birleştirilmiş gelişmiş çoklu zaman dilimi analizi kullanır. Ticaret stratejisi Expert Advisor, birden fazla zaman diliminde fiyat hareketlerini analiz eden kapsamlı momentum tabanlı bir yaklaşımla
Score EA
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Tam otomatik uyarlanabilir ticaret sistemimiz Score EA 'nın MT5 sürümünü tanıtıyoruz. Bu yeni sürüm, ticaret deneyiminizi yeni zirvelere taşıyan önemli ölçüde geliştirilmiş yetenekler ve özellikler sunuyor. Ana güncellemeler şunları içerir: 28 sembole kadar destek, daha geniş piyasa erişimi ve çeşitlendirme imkanı sunar. Daha geniş bir kullanıcı arayüzü, şimdi daha fazla esneklik için kapsamlı bir pozisyon listesi ve manuel kontrol düğmeleri ile donatılmıştır. Ticaret kararlarını ve performansı
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Uzman Danışmanlar
Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
Scalpie
Abraham Theuri Wangui
Uzman Danışmanlar
Ticaret dünyasındaki en iyi scalping arkadaşınız Scalpie ile tanışın. Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) gücünden yararlanmak üzere tasarlanan Scalpie, uzman bir danışmandan daha fazlasıdır; pazarlarda hassasiyet ve güvenle gezinmek için stratejik müttefikinizdir. Riskten korunan hesaplar için özel olarak tasarlanan Scalpie, potansiyel kazançları en üst düzeye çıkarırken yatırımlarınızı korumak için gelişmiş zarar durdurma ve kar alma mekanizmaları içerir. İster büyük forex çiftleri, küçük para bi
Quantum bot
Samuel Bedin
Uzman Danışmanlar
quantum bot designed for forex trading. test on eur/usd gives good returns. based on several indicators include risk management. best timeframes 1h; 4h. this bot was backtesting for the past year and gives 2000% return profit. no hidden lost trades in code. settings are customizables to give you better experience of trading. contact me for more details or installation guide
Fx Trend Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
Uzman Danışmanlar
Fx Trend Scalper uses the Bollinger Bands indicator with intelligent settings and combinations. Furthermore, it uses various Price Action features to identify specific patterns on the chart to identify a market entry signal . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Fx Trend Scalper is for you. Fx Trend Scalper does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample
Prop Lifetime Ea MT5
Suleyman Ozturk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Prop-Lifetime EA MT5 – Entwickelt für Prop-Firm-Challenges (z. B. FTMO) „Please send me a message after your purchase and let me know which prop firm you are using, so that I can provide you with the correct settings.“ Prop-Lifetime ist ein präziser, stabiler Expert Advisor, spezialisiert auf XAUUSD (Gold) im M1-Chart. Er wurde gezielt für das sichere Bestehen von Prop-Firm-Challenges wie FTMO entwickelt – mit minimalem Drawdown, ohne Martingale oder Grid. Er handelt diszipliniert, nur bei opti
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.88 (32)
Uzman Danışmanlar
Aura Bitcoin Hash EA, Aura ticaret sistemleri serisini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura BTC, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, BTCUSD (Bitcoin) döviz çifti ticareti yapmak için tasarlanmıştır. 2017'den 2025'e kadar bu çiftler arasında tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale veya ızgara ticareti gibi tehlikeli para
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Uzman Danışmanlar
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Uzman Danışmanlar
SchermanActionPro ile Tanışın: Autotrading'in Yeni Otomatik Ticaret Botu Otomatik ticaret SchermanActionPro'yu sunmaktan gurur duyar! Öne Çıkan Özellikler:  • Yapılandırılabilir Göstergeler: Ortalamaları ve mum sayısını Ivan'ın tavsiyelerine göre ayarlayın.  • Operasyonel Esneklik: Satın alma ve satış arasında seçim yapın.  • Kâr Alma: ATR veya karşı sinyale dayalı sabit seçenekler.  • Kayıp Durdurma: ATR'ye göre veya karşıt sinyale göre sabit olarak yapılandırılabilir.  • Lot Türleri: Sabit lo
Alfred Marshall AI
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Marshall AI - Otomatik İşlemlerde Mükemmel Denge Finans piyasaları ve Alfred Marshall'ın ekonomik prensipleri üzerine yıllarca süren derinlemesine çalışmalardan sonra, arz ve talep teorisini farklı piyasaların diferansiyel göreliliğiyle birleştiren, son teknoloji yapay zeka ve daha önce hiç görülmemiş tekniklerle bir araya getiren bir şaheser sunuyoruz. Bu sadece bir işlem sistemi değil - değeri yeniden tanımlamak ve karınızı fırlatmak için AI tarafından manipüle edilen ve tasarlanan ekonomik
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Uzman Danışmanlar
Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
SmarterTrade Engine
Marius Ovidiu Sunzuiana
Uzman Danışmanlar
EA Important Setup Requirement SmarterTrade Engine: Before running the EA, ensure the following property parameters are configured: Fibonacci Settings: All options must be enabled . Special Function: Use Dynamic Fibonacci Adaptation must be turned ON . With these settings active,  SmarterTrade Engine Fibonacci Pro will operate at full analytical capacity, providing: Automatic detection of swing highs/lows and optimal Fibonacci anchors. Real‑time adjustment of retracement and extension levels.
MADayLevelAssistant
Azamat Mullayanov
Uzman Danışmanlar
Данный эксперт является помощник для торговли по индикатору MADayLevel  ( https://www.mql5.com/ru/market/product/41130) Использовать можно как сеточник и для торговли внутри дня. Так как эксперт больше рассчитан на торговлю вручную, в автоматической торговле задействованы только 4 уровня: когда предыдущий бар полностью закрывается между 6 и 5, -6 и -5, выше 6 и ниже -6. Еще раз повторюсь, основной упор идет на работу в ручном режиме вместе с индикатором. Рекомендуемый период H1, символ EURUSD, т
FREE
TrendFollowMT
King Lok Leung
Uzman Danışmanlar
TrendFollowMT is a fully automated trading system which is using large time frame to determine the trend and use small time frame to find the entry point. Once the trend changed to opposite side, the system will wait for another entry point to recover with bigger lot size. Moreover, the target profit will be moved up when more position had been opened. The aim is to cover the cost of waiting time and risk. Trend filter: ADX and zzFibo (suggest time frame: H4) Entry: RSI and Pin bar (use current
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
HTTP EA (How To Trade Pro) — martingale ve ızgara kullanmayan, pozisyonları her gün kapatılan bir MT5 ticaret danışmanıdır. 25 yılı aşkın deneyime profesyonel trader göstergesinin yaratıcısı tarafından. Geçerli fiyatla son kopya! Bundan sonra fiyat 100 $ artacak. Danışman, bekleyen emirler kullanır, her araç için yalnızca bir işlem yapar, her zaman stop-loss ve take-profit kullanır ve pozisyonları her gün kapatır. Aşağıdaki finansal araçlarda çalışır: Döviz çiftleri Kripto paralar Metaller Endek
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
GBPUSD Commander – M30 Zaman Diliminde Hassas Scalping Stratejisi Bu Expert Advisor (Uzman Danışman), GBP/USD paritesi için özel olarak geliştirilmiştir ve M30 (30 dakikalık) zaman diliminde güçlü ve güvenli bir scalping performansı sunar. Hassas giriş noktaları ile sıkı bir düşük risk yaklaşımını birleştirir — her işlemde yalnızca %2 risk alır — bu da onu sermaye korumasını ve istikrarlı büyümeyi önemseyen yatırımcılar için ideal hale getirir. Dinamik lot büyüklüğü, grafikte net bir şekilde gös
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.63 (35)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyatla çok sınırlı sayıda kopya satışa sunulacaktır! Son Fiyat: 999$ YENİ (349$'dan başlayan fiyatlarla) --> 1 ADET'İ ÜCRETSİZ ALIN (2 işlem hesap numarası için). En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!   Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve e
Yazarın diğer ürünleri
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
AI Indices Scalper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üye var . 10 KOPYADA SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Daha sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. - GERÇEK SİNYAL  IC Markets:  https://www.mql5.com/tr/signals/2321981 AI Endeks Scalper   NASDAQ100 (USTEC) ticareti için GPT-4o'dan yararlanır ve hassas koparma scalping'i gerçekleştirmek için bir   Transformatör tabanlı sinir mimarisi   kullanır. Sistem şunları entegre eder: Çap
Advanced Hedge
Ho Tuan Thang
4.46 (13)
Uzman Danışmanlar
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $50! After that, the price will be raised to $200. EA with the idea of ​​using the "High Risk - High Reward" strategy. You should use the EA with the same capital as my trading signal, withdraw profits regularly and only use lot size 0.01 no matter the capital. The strategy was Back-tested Stable from 2016 to 2021 using every tick based on real ticks in MT5 using Dukascopy Real Ticks 100% tick quality. Live trading is going well on many different brokers - REAL S
Advanced Hedge MT4
Ho Tuan Thang
4.63 (46)
Uzman Danışmanlar
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $50! After that, the price will be raised to $200. EA with the idea of ​​using the "High Risk - High Reward" strategy. You should use the EA with the same capital as my trading signal, withdraw profits regularly and only use lot size 0.01 no matter the capital. - REAL SIGNAL: Coming soon Real operation monitoring as well as my other products can be found here:     https://www.mql5.com/en/users/tuanthang/seller IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase
Quantum HFT Prop Firm
Ho Tuan Thang
4.92 (110)
Uzman Danışmanlar
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $99! After that, the price will be raised to $199. HFT  Propfirm Challenge Performance Monitor Account Number: 44787199 Server: ICMarketsSC-Demo04 Password: quantum123 You will get BONUS  worth $399 after you pass the HFT Prop Firm challenge round Quantum HFT Prop Firm is the EA is designed to pass the competition of HFT Prop Firms.  Please be aware that this Expert Advisor (EA) should not be used with a real account. Its sole purpose is to assist in passing
Advanced Triangle Trading MT4
Ho Tuan Thang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $499! After that, the price will be raised to $599. IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and Manual Guide to set up EA. Forex EA Trading Channel:  Update the latest news from me Advanced Triangle Trading is a trading EA with a strategy called "Retracement Waves Trading". The EA uses some special calculation to calculate entry points with 3 currency pairs "AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD". EA will always try to keep the drawdown as low as
Advanced Triangle Trading MT5
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $499! After that, the price will be raised to $599. IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and Manual Guide to set up EA. Forex EA Trading Channel:  Update the latest news from me Advanced Triangle Trading is a trading EA with a strategy called "Retracement Waves Trading". The EA uses some special calculation to calculate entry points with 3 currency pairs "AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD". EA will always try to keep the drawdown as low as
AI Indices Scalper MT5 EA
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üye var . 10 KOPYADA SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Daha sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. - GERÇEK SİNYAL  IC Markets:  https://www.mql5.com/tr/signals/2321981 AI Endeks Scalper   NASDAQ100 (USTEC) ticareti için GPT-4o'dan yararlanır ve hassas koparma scalping'i gerçekleştirmek için bir   Transformatör tabanlı sinir mimarisi   kullanır. Sistem şunları entegre eder: Çap
Filtrele:
Eaton Mcdonald
110
Eaton Mcdonald 2025.09.23 22:10 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Ho Tuan Thang
46397
Geliştiriciden yanıt Ho Tuan Thang 2025.09.24 10:03
Thank you so much bro, i send you message to support you with manual guide this morning.
Alexander Seidel
923
Alexander Seidel 2025.09.19 13:30 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Ho Tuan Thang
46397
Geliştiriciden yanıt Ho Tuan Thang 2025.09.20 05:12
Dear Seidel, Thank you very much for your feedback and review. Customer satisfaction is always my top priority. I will try to improve to always handle problems promptly.
Lieber Seidel, vielen Dank für Ihr Feedback und Ihre Bewertung. Kundenzufriedenheit steht für mich immer an erster Stelle. Ich werde versuchen, mich zu verbessern und Probleme stets zeitnah zu lösen.
Vikram Joshi
24
Vikram Joshi 2025.09.18 08:45 
 

The EA was very easy to install thanks to the clear guide provided by the author. The results so far have been excellent. It may be worth exploring options to increase the number of trades and to add features that help safeguard profits, such as a reasonable stop loss. Overall, it’s a very good EA, and it would also be interesting to see how it performs on other currency pairs.

Ho Tuan Thang
46397
Geliştiriciden yanıt Ho Tuan Thang 2025.09.18 15:31
Thank you so much for your honest review Vikram Joshi. My clients' trading performance is always my top priority.
Santiago Sanchez
35
Santiago Sanchez 2025.09.10 20:45 
 

It does have a 100% win rate so far. Very good support. Four stars on Description quality and completeness as I find some settings difficult to understand. It could be a good idea to have a one-two pages guide to understand the options. It could probably improve if once the trade is done SL is updated regularly with the purpose of minimizing loss. Overall, I think it is a great product, quite impressed with the success rate so far.

Ho Tuan Thang
46397
Geliştiriciden yanıt Ho Tuan Thang 2025.09.11 15:18
Thank you so much for your honest review Santiago Sanchez. The settings in the EA settings are mostly for adjusting the display of the EA on the user's computer. I have optimized all the complex settings inside so that users do not need to adjust any parameters to help the EA work. The only thing users need to care about is the trading volume/Capital. The rest of you can rest assured to install the EA and use it in the simplest way.
Shui Hua Li
320
Shui Hua Li 2025.09.03 00:05 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Ho Tuan Thang
46397
Geliştiriciden yanıt Ho Tuan Thang 2025.09.03 16:35
感谢您的反馈。我们将进行优化，以达到最佳性能。
Steven A Terrell
187
Steven A Terrell 2025.08.15 06:43 
 

I’ve been running AI Gold Sniper live on Pepperstone since early June 2026, after backtesting showed near-identical results to the live signal. Over 10 trades, it’s delivered a 100% win rate with a total profit of $339.40. Drawdown stayed under 10%, and the EA avoided risky periods like recent tariff news. Support from the author, Ho Tuan Thang, has been excellent throughout. I’ve now switched to autorisk to scale with the growing balance.

Ho Tuan Thang
46397
Geliştiriciden yanıt Ho Tuan Thang 2025.08.15 16:14
Thank you bro. Client trading results are always my top priority in developing Expert Advisors.
Vladislavs Dorodnovs
118
Vladislavs Dorodnovs 2025.08.08 12:50 
 

Советник работает отлично. Вход в сделку очень точен с минимальной просадкой. Работает редко - зависит от новостного фона. Я его использую в дополнение еще с 4 советниками. Вы можете смело его использовать но не надейтесь что с маленьким балансом он принесет вам миллионы в плюс. Лично мое мнения и как я его использую - Подключен к счету еще с 3 советниками и лишь помогает дополнительной прибылью и улучшает статистику выигрышных сделок. Стоит ли его покупать? - Точно ДА! Использовать как единственный советник на счете с маленьким балансом? - Я думаю что нет. Использовать только этот советник на счете с большим депозитом с % риска около 50%? - Да, прибыль будет. Но если рынок не стабилен советник торговать не будет. Автору спасибо. Хотелось бы конечно более активной торговли, но если нет возможности изменить алгоритмы торговли и сохранить 100% профит сделки - пусть остается как есть :)

Ho Tuan Thang
46397
Geliştiriciden yanıt Ho Tuan Thang 2025.08.15 06:46
Большое спасибо за ваш искренний комментарий.
Fujikyo 市場アナリスト
121
Fujikyo 市場アナリスト 2025.06.24 00:28 
 

NICE EA, Slow but sure, not everyday trade but best execution from EA.

Ho Tuan Thang
46397
Geliştiriciden yanıt Ho Tuan Thang 2025.06.25 14:56
Thank you so much for your honest review, Hardiansyah
cyberhiga
937
cyberhiga 2025.06.04 03:55 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Ho Tuan Thang
46397
Geliştiriciden yanıt Ho Tuan Thang 2025.06.10 14:54
Thank you so much for your honest review, cyberhiga
189114nickynomates
1022
189114nickynomates 2025.05.31 05:43 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Ho Tuan Thang
46397
Geliştiriciden yanıt Ho Tuan Thang 2025.05.31 07:09
Thank you very much for review189114nickynomates. I always take into account customer feedback and improve EA better and better, thank you very much for trusting and using EA
fredrikg
180
fredrikg 2025.05.27 20:20 
 

It does have a 100% win rate so far. However, the stop loss is very wide, and when it eventually gets hit, the loss can be significant. You might see 20, 30, or even 40 winning trades in a row, but a single stop loss can wipe out a large portion of the accumulated profit. It feels a bit like playing roulette — as long as you don’t lose, you're doing great, but when the loss comes, it hits hard. The system trades infrequently and uses AI-based sentiment analysis to avoid entering trades in poor market conditions. In theory, it seems like it could be profitable long-term as long as there is no frequent SL. If you check the live signal, you'll notice that the seller used high lot sizes during the first month — essentially gambling. Later, he reduced the lot sizes, which also limits potential profit. So, is it good? Maybe. But it's definitely risky.

İncelemeye yanıt