ATR Grid Trader Pro, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş çok fonksiyonlu bir uzman danışmandır (EA) ve grid (ızgara) ticareti teknolojisi ile Average True Range (ATR) göstergesine dayalı volatilite analizini birleştirir. Düşük volatilite durumunda alış işlemleri, yüksek volatilite durumunda satış işlemleri açar ve grid modu etkinleştirildiğinde belirlenen adım aralığında ek emirler yerleştirir. Bu yaklaşım, piyasa dalgalanmalarını etkin bir şekilde kullanmaya ve döviz piyasası, altın, petrol (Brent/WTI) veya kripto para birimleri (Bitcoin, Ethereum vb.) gibi farklı koşullara uyum sağlamaya yardımcı olur.

Temel Özellikler

Volatiliteye Dayalı Ticaret

  • Danışman, belirlenen zaman diliminde ATR hesaplar ve değeri üst ve alt eşiklerle karşılaştırır (ATR_HighThreshold ve ATR_LowThreshold).

  • Volatilite alt eşik değerinin altındaysa alış işlemi açılması değerlendirilir.

  • Volatilite üst eşik değerinin üzerindeyse satış işlemi açılması değerlendirilir.

Grid (Izgara) Ticaret

  • Grid fonksiyonu etkinleştirildiğinde (UseGrid), ek emirler GridStep ile yerleştirilir ve emirler arasındaki minimum mesafe (MinGridDistance) korunur.

  • Grid içindeki emir sayısını sınırlamak (MaxGridOrders), risklerin kontrolünü sağlar.

Risk Yönetimi

  • Sabit lot (Lot_Size) veya bakiyeye göre yüzde hesaplaması (UseRiskPercent) ile lot belirlenebilir.

  • Stop-loss ve take-profit, pip cinsinden belirlenir ve devre dışı bırakılabilir.

  • Trailing stop ve zararı durdurma (break-even) ile kar korunur ve kayıplar minimize edilir.

Ticaret Yönü Kontrolü

  • Sadece alış, sadece satış veya her iki yönü seçebilme (DIRECTION_BOTH).

  • Harici analiz veya trend takibi sırasında kullanışlıdır.

Günlük Limitler

  • Günlük işlem sayısı sınırlanabilir (MaxOrdersPerDay) ve aşırı aktivite önlenir.

Esnek Ayarlar

  • MagicNumber ve işlem yorumları atanabilir, işlemlerin kolayca tanımlanması sağlanır.

  • Strateji üzerinde tam kontrol: zaman dilimi, spread, grid adımı, ATR periyotları vb.

Danışman Parametreleri

ATR Parametreleri

  • ATR_Period — ATR hesaplama periyodu.

  • ATR_HighThreshold — üst volatilite eşiği.

  • ATR_LowThreshold — alt volatilite eşiği.

  • TimeFrame — ATR hesaplama zaman dilimi.

Ticaret Yönü

  • TradeDirection: DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL

Stop-Loss ve Take-Profit

  • StopLoss — pip cinsinden stop-loss değeri (0 — devre dışı).

  • TakeProfit — pip cinsinden take-profit değeri (0 — devre dışı).

Trailing Stop ve Break-Even

  • TrailingStop — trailing stop etkinleştirme.

  • TrailingStart — trailing stop aktifleşme pip miktarı.

  • TrailingDistance — fiyat ile stop-loss arası mesafe.

  • TrailingStep — stop-loss hareketinin minimum adımı.

  • BreakEven — break-even fonksiyonunu etkinleştirme.

  • BreakEvenStart — break-even için kar seviyesi.

  • BreakEvenOffset — açılış fiyatına göre stop-loss kaydırma.

Ticaret Kuralları

  • MaxSpread — işlem açmak için maksimum spread.

  • MagicNumber — işlemleri tanımlamak için benzersiz numara.

  • TradeComment — işlem yorumları.

  • Lot_Size — sabit lot büyüklüğü.

Grid (Izgara) Ticaret

  • UseGrid — grid kullanımını etkinleştirme.

  • GridStep — grid adımı (pip cinsinden).

  • MinGridDistance — emirler arası minimum mesafe.

  • MaxGridOrders — grid içindeki maksimum emir sayısı.

  • MinutesBetweenTrades — işlemler arasındaki minimum süre.

  • DailyLimit — günlük işlem limitini etkinleştirme.

  • MaxOrdersPerDay — günlük maksimum işlem sayısı.

Risk Yönetimi

  • UseRiskPercent — bakiyeye göre lot hesaplama.

  • RiskPercent — lot hesaplaması için bakiye yüzdesi.

Çalışma Prensibi

  • Volatilite Analizi — her tick veya yeni mumda ATR değeri alınır ve işlem açma koşulları değerlendirilir.

  • Grid — UseGrid etkinse, ilk işlem açıldıktan sonra grid adımı ile ek emirler oluşturulur.

  • Stop-loss ve Take-profit — belirtilen değerlere göre uygulanır, 0 ise devre dışıdır.

  • Trailing ve Break-even — kar otomatik korunur.

  • Risk Kontrolü — MaxSpread kontrolü, bakiyeye göre lot hesaplama, marjin eksikliği koruması.

  • Günlük limitler ve zaman filtresi — işlem sayısını ve işlemler arası minimum aralığı sınırlama.

Önerilen Araçlar

  • Döviz çiftleri: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD

  • Metal ve emtialar: Altın (XAU/USD), Gümüş (XAG/USD), WTI petrol, Brent petrol

  • Kripto paralar: Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD), Litecoin (LTC/USD)

Avantajlar

  • Esnek ayar ve piyasa uyumu.

  • TrailingStop, BreakEven ve UseRiskPercent ile sermaye korunumu.

  • İşlem sıklığı kontrolü ile risk azaltma.

  • Grid stratejisinin etkin kullanımı.

  • ATR’ye dayalı objektif volatilite ticareti.

ATR Grid Trader Pro, volatilite analizi ile grid stratejisini ve kapsamlı risk yönetimini birleştirerek, otomatik ticaret için fonksiyonel ve güvenli bir araç sunar.

Önemli: Danışmanı her zaman demo hesapta veya strateji test cihazında test edin ve otomatik ticaret risklerini göz önünde bulundurun.


