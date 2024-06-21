Quantum Queen MT5

Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım.

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

İndirimli fiyat. Her 10 satın alımda fiyat 50$ artacaktır. Son fiyat 1999$'dır.

Canlı Sinyal: TIKLAYIN

Quantum Queen kanalı:   Buraya tıklayın


***Quantum Queen MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun!

Ben, işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için özenle hazırlanmış bir grid EA'yım. Tasarımlarımın arkasında 15 yılı aşkın işlem deneyimim var ve mükemmelliğe yakın bir ince ayar yaptım. Yaratıcılarım, mümkün olan en iyi performansı sunmamı sağlamak için kapsamlı piyasa bilgi ve uzmanlıklarını kodumun her satırına yerleştirdiler.

Çok yönlü ve uyumluyum, tercih ettiğiniz herhangi bir zaman diliminde işlem yapmaya hazırım. İster 1 dakikalık ister günlük grafikleri tercih edin, size yardımcı olabilirim. Beni XAUUSD grafiğinize ekleyin, istediğiniz risk seviyesini seçin ve sihrimi izleyin. Karmaşık kurulumlar yok, telaş yok; sadece parmaklarınızın ucunda saf işlem gücü. Günlük işlem yapmıyorum, esas odak noktam nicelikten ziyade kaliteli işlem yapmak, bu yüzden bana karşı sabırlı olmanızı rica ediyorum.

Tak ve çalıştır özelliğim sayesinde minimum çabayla başlayabilirsiniz. Beni kurun, risk tercihlerinizi yapılandırın ve gerisini bana bırakın. Piyasayı titizlikle izleyeceğim, işlem fırsatlarını belirleyeceğim ve işlemleri hassasiyetle gerçekleştireceğim; tüm bunları yaparken de riskinizi etkili bir şekilde yöneteceğim.

Minimum gereksinimler ve öneriler

  • Önerilen aracı kurumlar: IC MARKETS ve IC TRADING veya ECN/RAW/LOW spread türüne sahip bir aracı kurum
  • ALTIN için 2 ondalık fiyat kotası. Quantum Queen, ALTIN için 3 ondalık fiyat kotası sunan aracı kurumlarla uyumlu değildir.
  • Minimum ilk yatırım: 1:500 kaldıraç oranına sahip hesaplarda 500$.
  • Önerilen ilk yatırım tutarı: 1:500 kaldıraç oranına sahip hesaplarda 1000$.
  • En az 1:100 kaldıraç, 1:500 kaldıraç önerilir
  • Hesap türü: Hedging.
  • EA'nın 7/24 çalışabilmesi için VPS kullanın (Zorunlu).


Quantum Ailesi'ne bugün katılın ve Quantum Queen ile altın standartlarını deneyimleyin. Altın piyasasına hükmetmeye hazır mısınız? Beni grafiğinize ekleyin ve başlayalım!


İncelemeler 315
o_OkAayY
121
o_OkAayY 2025.09.24 19:14 
 

I've been using Quantum Queen since last December, and this EA has quickly become my favorite, especially since version 2.0. The EA intelligently enters each trade, allowing you to use the grid system without breaking a sweat, even with higher risk levels. It's worth noting that the maximum deposit load for Bodgan's signal was reached before the EA upgraded to version 2.0, which significantly changed the EA's strategy and performance. I posted the entire history of trades executed by Quantum Queen in the comments section (#381). You can also refer to Bodgan's backtest and live signal, which correspond to the EA's actual performance. I have no complaints about Bogdan's support, which is excellent. The EA is extremely easy to set up, especially since a very comprehensive guide is available. Bogdan responds clearly and very quickly to all additional questions.

melanie317
41
melanie317 2025.09.23 23:09 
 

This is my 3rd EA from the Quantum Family, and very happy with Quantum Queen. I have always wanted to master trading gold and now feel confident using QQ. Because of Gold's volatility, I choose to trade QQ on very low risk, and have still managed an almost 3% profit for a week and a half of trading. It appears to trade on average twice per week, depending on market conditions, which seems to have the right amount of action but waits for a good setup. Patience is worth it with QQ. User support from Bogdan is top notch. And this EA is super user friendly, runs 24 hours on any timeframe.

Yuta Hidaka
636
Yuta Hidaka 2025.09.23 12:19 
 

I've tested almost a month on the demo, and the result was really good. Of course, this is a suitable grid system, but it is reasonable for me because most winning systems use a grid system to recover the system entry wrong timing. And you can see the backtesting because it is not using AI things, whch is awesome!

Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Uzman Danışmanlar
FastWay EA, güçlü bir ortalamaya dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik işlem sistemidir. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ve EURGBP gibi korelasyonlu döviz çiftlerinde işlem yaparak, fiyatların sert hareketler sonrası ortalamaya dönüşünden yararlanır. Satin aldıktan sonra tam kurulum talimatları için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut fiyat — sonraki 10 alıcı için sadece $1337. Nihai fiyat: $2937 — fiyat her 10 satın alma sonrası $100 artar. FastWa
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Uzman Danışmanlar
Mean Machine GPT Sürüm 9.0+ Tanıtımı — Yapay Zeka Ticaret Teknolojisinde Devrim Niteliğinde Bir Sıçrama Mean Machine GPT'nin bugüne kadarki en önemli güncellemesi olan Sürüm 9.0+'ı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu çığır açan sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim (55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli dahil), güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist rolü, daha derin başlangıç piyasa kontrolleri ve Yapay Zeka Pozisy
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Remstone
Remstone
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 6 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Uzman Danışmanlar
APE (Alpha Prop Edge) Hakkında APE (Alpha Prop Edge), ortalama dönüş (mean reversion) stratejisine dayalı olarak geliştirilmiş bir Uzman Danışman’dır (Expert Advisor - EA). Sistem, aşırı fiyat hareketlerini tespit eder ve önceden tanımlanmış koşullara göre ters yönde işlem açar. Sistem, günlük zarar limiti ve otomatik çıkış mekanizması gibi yerleşik risk yönetimi araçlarına sahiptir. Kullanıcılar, hesap büyüklüğüne, işlem ortamına veya değerlendirme kriterlerine göre bu parametreleri özelleştir
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (6)
Uzman Danışmanlar
Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting from the year 2000 up to today. The AI was trained on a server using the latest machine learning techniques, followed by reinforcement learning. This process took multiple weeks, but the results are truly impressive. Zenox always uses predefined s
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Uzman Danışmanlar
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 Uzman Danışman Genel Bakış XAUUSD (altın) ve ana Forex pariteleri için otomatik işlem sistemi. Giriş, SL/TP, trailing ve düşüş (drawdown) kontrolünü kural tabanlı yönetir. Kâr garantisi yoktur; risk uyarısına bakınız. Gereksinimler Platform: MetaTrader 5 Hesap: ECN/RAW önerilir Bağlantı: 24/7 (VPS önerilir) Zaman dilimleri: M1–H4 İlk Kurulum Algo Trading ’i etkinleştirin. EA’yı grafiğe ekleyin (sembol başına bir grafik). Inputs’ta AI_Access_Mode = ON yapın ve yeniden
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Uzman Danışmanlar
Sora Adaptive – Trende Karşı Daha Akıllı Bir Ticaret Yöntemi Sora Adaptive, yüksek performanslı FOREX ticareti için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir Expert Advisor (EA). Gelişmiş adaptif algoritmalar, doğrusal olmayan matematiksel modeller ve kuantum ilhamlı optimizasyon teknikleriyle baştan yaratılan Sora, sadece bir robot değil — profesyonel traderların gizli silahıdır. Sora’nın kalbinde, piyasadaki momentumları gerçek zamanlı olarak tanıyan, analiz eden ve uyum sağlayan özel bir çok
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4 (36)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Uzman Danışmanlar
Jackal Expert Advisor – İşlem Stratejisi 4 aydır canlı işlem yapıyor Satın aldıktan sonra tüm ürünler süresiz ücretsiz kalacaktır. Ayar dosyasını indir Altın 1dk | ECN Hesap: Tüm brokerlarla uyumlu Jackal EA, piyasa dinamiklerine uyum sağlamak için gelişmiş risk ve kar yönetimini birleştiren çok katmanlı ve akıllı bir kırılma stratejisine dayanır. 1. Kırılma Tuzak Stratejisi Piyasa koşulları doğrulandıktan sonra, EA zıt yönlerde iki eş zamanlı bekleyen emir koyar: Buy Stop mevcut fiyatın üz
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Uzman Danışmanlar
Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks.  Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM The strategy is optimized on IC Markets data from 2018-2025. The EA only goes long aka. buying stock with trailing stop Live Signal ( trading 3% Account Balance Risk) Backtest & Setup Guide : To backtest and run the EA correctly you'll need the BankOrderFlow_update indicator. PM me to receive the indicator and put it in MQL5\I
Richter mt5
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Rosaline is an EA that operates with a refinement of a simple strategy based on RSI + bollinger bands + ATR mainly on Gold, EU and OJ. The EA is designed with manually settable 'equity protect' that goes to protect capital from drawdowns. What does this mean?  If you are thinking of using it to pass a challenge you can do so because thanks to this 'feature' you are covered by the classic daily DD rule. Example: on a 100k account you can set a hedge at -4%. If EA reaches that floating loss it
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.15 (107)
Uzman Danışmanlar
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
Compound Interest Moon
Yan Jian Luo
Uzman Danışmanlar
Compound Interest Moon brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
Quantum Trend Fusion
Geoffrey Maina Kimani
Uzman Danışmanlar
Quantum Trend Fusion EA – Unleash the Power of Hybrid Intelligence in Trading Quantum Trend Fusion EA is a next-generation, all-in-one Expert Advisor built for serious traders who demand accuracy, adaptability, and results. Powered by a fusion of trend-following logic, reversal detection, dynamic filtering, and smart money concepts, this EA is engineered to capitalize on high-probability setups across all major sessions with minimal human intervention.   Core Logic Breakdown: Double Moving Avera
Prop Grid
Ioannis Xenos
5 (1)
Uzman Danışmanlar
XignalCoding Prop Grid EA Build your own strategy. Pass prop firm challenges with confidence. The XignalCoding Prop Grid EA is a highly flexible and powerful trading tool designed for traders who want full control over their strategy, grid system, and risk. Whether you're testing ideas or aiming to pass prop firm challenges like FTMO, this EA gives you the structure and safety you need. Main Features Custom Strategy Creation Choose your entry signal: RSI, CCI, Stochastic, Williams, Bollinger Ba
Gold Trend X
Thang Chu
Uzman Danışmanlar
This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management Gold Trend X  is a multi systems - multi timeframes EA that trades gold exclusively. It has several internal systems to define trends and will try to follow intraday momentum with good Reward to risk ratio. This is one of the rare gold EA that have average profit > average loss and therefore have good risk management and very sustainable in the lon
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Uzman Danışmanlar
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Uzman Danışmanlar
BTC Scalper AI EA MT5   is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair   BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced   BTC Scalper EA specifically designed for the   BTCUSD   pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensi
