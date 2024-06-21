Quantum Queen MT5





Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım.

Ben, işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için özenle hazırlanmış bir grid EA'yım. Tasarımlarımın arkasında 15 yılı aşkın işlem deneyimim var ve mükemmelliğe yakın bir ince ayar yaptım. Yaratıcılarım, mümkün olan en iyi performansı sunmamı sağlamak için kapsamlı piyasa bilgi ve uzmanlıklarını kodumun her satırına yerleştirdiler.





Çok yönlü ve uyumluyum, tercih ettiğiniz herhangi bir zaman diliminde işlem yapmaya hazırım. İster 1 dakikalık ister günlük grafikleri tercih edin, size yardımcı olabilirim. Beni XAUUSD grafiğinize ekleyin, istediğiniz risk seviyesini seçin ve sihrimi izleyin. Karmaşık kurulumlar yok, telaş yok; sadece parmaklarınızın ucunda saf işlem gücü. Günlük işlem yapmıyorum, esas odak noktam nicelikten ziyade kaliteli işlem yapmak, bu yüzden bana karşı sabırlı olmanızı rica ediyorum.





Tak ve çalıştır özelliğim sayesinde minimum çabayla başlayabilirsiniz. Beni kurun, risk tercihlerinizi yapılandırın ve gerisini bana bırakın. Piyasayı titizlikle izleyeceğim, işlem fırsatlarını belirleyeceğim ve işlemleri hassasiyetle gerçekleştireceğim; tüm bunları yaparken de riskinizi etkili bir şekilde yöneteceğim.





Minimum gereksinimler ve öneriler

Önerilen aracı kurumlar: IC MARKETS ve IC TRADING veya ECN/RAW/LOW spread türüne sahip bir aracı kurum

IC MARKETS ve IC TRADING veya ECN/RAW/LOW spread türüne sahip bir aracı kurum ALTIN için 2 ondalık fiyat kotası. Quantum Queen, ALTIN için 3 ondalık fiyat kotası sunan aracı kurumlarla uyumlu değildir.

Minimum ilk yatırım: 1:500 kaldıraç oranına sahip hesaplarda 500$.

Önerilen ilk yatırım tutarı: 1:500 kaldıraç oranına sahip hesaplarda 1000$.

En az 1:100 kaldıraç, 1:500 kaldıraç önerilir

Hesap türü: Hedging.

EA'nın 7/24 çalışabilmesi için VPS kullanın (Zorunlu).



Quantum Ailesi'ne bugün katılın ve Quantum Queen ile altın standartlarını deneyimleyin. Altın piyasasına hükmetmeye hazır mısınız? Beni grafiğinize ekleyin ve başlayalım!




