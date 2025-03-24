Range Breakout Trader Pro

Range Breakout Trader Pro: Yenilikçi Ticaret Stratejisi, Birden Fazla Emir ve Otomatik Mesafe Hesaplaması

Açıklama
Range Breakout Trader Pro, MetaTrader 5 için modern bir ticaret stratejisidir ve fiyat aralığı kırılmalarını kullanarak emir yerleştirme ve yönetimini otomatikleştiren bir sistemdir. Bu gelişmiş danışman, aralığın kırılması stratejilerini maksimum otomasyonla etkin bir şekilde uygulamak isteyen trader'lar için tasarlanmıştır. Danışman, çeşitli piyasa koşulları ve risk yönetimi parametrelerini dikkate alarak emirler yerleştirir, bu da onu ana döviz çiftleri, altın, petrol ve kripto paralar gibi piyasalarda aktif ticaret için ideal bir araç yapar.

Ana Özellikler ve Avantajlar

  • Çok seviyeli emir yerleştirme sistemi: Danışman, piyasa aralığına dayalı olarak birden fazla emirle çalışır, böylece piyasa volatilitesinden maksimum düzeyde faydalanılmasını sağlar.
  • Otomatik mesafe hesaplama: Emirler arasındaki mesafe, mevcut piyasa aralığına veya kullanıcı tarafından belirlenen Fibonacci formülüne dayalı olarak otomatik olarak ayarlanır.
  • Esnek pozisyon büyüklüğü hesaplama: Trader, emir büyüklüğünü hesaplamak için en uygun yöntemi seçebilir, bunlar arasında sabit lot, bakiye yüzdesi veya öz sermaye yüzdesi bulunmaktadır.
  • Farklı ticaret yönleri için tam destek: Sadece alış yapmak, sadece satış yapmak veya her iki yönde ticaret yapma seçeneği sunar.
  • Kapsamlı risk yönetim sistemi: Yüksek risklere karşı koruma mekanizmaları içerir, bunlar arasında sembol başına maksimum risk sınırı, otomatik spread kontrolü ve margin güvenliği izleme bulunmaktadır.
  • Tamamen özelleştirilebilir Stop Loss ve Take Profit: Her işlem için Stop Loss ve Take Profit seviyeleri ayarlanabilir, ayrıca kaymaların önlenmesi için ek bir tampon alanı sağlar.
  • İleri düzey Trailing Stop ve Break Even özellikleri: Trailing stop aktifleştirilebilir ve belirli bir kâr seviyesine ulaşıldığında pozisyon otomatik olarak break even (zararsız) seviyeye geçirilebilir.
  • Dinamik aralık güncellemeleri: Ticaret günü boyunca piyasa aralığı verileri otomatik olarak güncellenir, geçmiş dönem verileri kullanılarak fiyat hareketleri tahmin edilir.
  • Geniş ticaret enstrümanları yelpazesi desteği: EURUSD, GBPUSD, USDJPY gibi popüler döviz çiftleri, değerli metaller (XAUUSD), petrol (WTI ve Brent) ve kripto paralar (BTCUSD, ETHUSD vb.) gibi enstrümanlarla optimal çalışma.

Danışman Ayarlarının Detaylı Açıklaması
Aralık Ayarları

  • UseTodayRange (Bugünün Aralığını Kullan): Etkinleştirildiğinde (true), danışman mevcut ticaret gününün aralığını kullanır; devre dışı bırakıldığında (false), önceki günün aralığı alınır.
  • OrderOffset (İlk Emir Mesafesi): İlk emri yerleştirmek için aralığın High/Low değerlerinden nokta cinsinden mesafeyi belirler. Daha büyük bir mesafe, yanlış sinyalleri azaltır, ancak hareketin bir kısmı kaçırılabilir.
  • ContinuousUpdate (Sürekli Aralık Güncelleme): Etkinleştirildiğinde (true), danışman ticaret günü boyunca aralık verilerini sürekli günceller, bu da stratejiyi değişen piyasa koşullarına daha uyumlu hale getirir.
  • MinimumRangeSize (Minimum Aralık Boyutu): Stratejiyi aktive etmek için gerekli olan minimum aralık büyüklüğü. Düşük volatiliteye sahip dar piyasalarda ticaret yapmaktan kaçınmaya yardımcı olur.
  • SignificantRangePct (Önemli Aralık Değişim Yüzdesi): Aralığın hesaplanabilmesi için ne kadar değişmesi gerektiğini belirten yüzdelik değeri. Önemli olmayan değişikliklerde sık yeniden hesaplamaların önüne geçer.
  • MinRangeChangePoints (Minimum Aralık Değişikliği): Emirlerin yeniden hesaplanabilmesi için gerekli olan aralık değişikliği değeri, yüzdesel değişim ile birlikte.

Çoklu Emir Ayarları

  • MaxBuyOrders (Maksimum Alış Emri Sayısı): Aynı anda açılabilecek maksimum alış emri sayısını sınırlar, böylece toplam riski kontrol etmeye yardımcı olur.
  • MaxSellOrders (Maksimum Satış Emri Sayısı): Aynı anda açılabilecek maksimum satış emri sayısını belirler.
  • DistanceMode (Mesafe Hesaplama Yöntemi): Ardışık emirler arasındaki mesafeyi belirleme yöntemi:
    • DIST_FIXED: Tüm emirler için sabit mesafe
    • DIST_AUTO: Aralık boyutuna dayalı otomatik hesaplama
    • DIST_FIBONACCI: Mesafeleri artırmak için Fibonacci dizisinin kullanılması
  • FixedDistance (Sabit Mesafe): DIST_FIXED modu seçildiğinde emirler arasındaki mesafenin nokta cinsinden değeri.
  • RangeMultiplier (Aralık Çarpanı): DIST_AUTO modunda emirler arasındaki mesafeyi hesaplamak için kullanılan çarpan (örneğin, 0,3, aralığın %30’u anlamına gelir).
  • PreserveUnfilled (Doldurulmamış Emirleri Koruma): Etkinleştirildiğinde (true), doldurulmamış emirler bir sonraki güne saklanır; devre dışı bırakıldığında (false), tüm emirler gün değişiminde silinir.
  • ForceRecalcOnNewDay (Yeni Gün İçin Zorla Hesaplama): Yeni bir ticaret günü başladığında emirlerin zorla hesaplanmasını ve yerleştirilmesini sağlar.
  • OrderExpirationHours (Emir Süresi): Emirlerin otomatik olarak silinmeden önce geçerli olduğu saat sayısı (0 = GTC, zaman sınırlaması yok).

Risk Yönetimi

  • LotMethod (Lot Hesaplama Yöntemi): Pozisyon büyüklüğünün hesaplanma yöntemini belirler:
    • LOT_FIXED: Sabit lot büyüklüğü
    • LOT_RISK: Bakiye üzerinden risk yüzdesine dayalı hesaplama
    • LOT_EQUITY: Equity üzerinden risk yüzdesine dayalı hesaplama
    • LOT_DYNAMIC: Boş margin dikkate alınarak dinamik hesaplama
  • FixedLotSize (Sabit Lot Büyüklüğü): LOT_FIXED yöntemi seçildiğinde kullanılan lot büyüklüğü.
  • RiskPercent (Risk Yüzdesi): LOT_RISK veya LOT_EQUITY yöntemleri kullanıldığında trader’ın her işlemde riske atmaya karar verdiği bakiye/equity yüzdesi.
  • MaxRiskPerSymbol (Sembol Başına Maksimum Risk): Bir ticaret aracındaki tüm işlemler için maksimum risk yüzdesi sınırı.
  • MaxSpread (Maksimum Spread): Emir açmak için izin verilen maksimum spread. Yüksek volatilite ve genişlemiş spread durumlarından korunmaya yardımcı olur.
  • MarginSafetyPercent (Margin Güvenlik Yüzdesi): Tüm emirler yerleştirildikten sonra kalan serbest margin için güvenlik payını belirler (örneğin, %200, mevcut margin’in yalnızca yarısının kullanıldığı anlamına gelir).

Stop Loss ve Take Profit

  • StopLoss (Stop Loss): Stop Loss değeri (0 = devre dışı).
  • TakeProfit (Take Profit): Take Profit değeri (0 = devre dışı).
  • StopLevelBuffer (Stop Seviyeleri İçin Ekstra Tampon): Stop seviyelerinin broker tarafından belirlenen minimum limitlerine ekstra mesafe ekler, böylece çok yakın stop seviyelerinin uygulanmasını engeller.

Pozisyon Yönetimi

  • UseTrailing (Trailing Stop Kullan): Trailing stop özelliğini açar/kapar.
  • TrailingStart (Trailing Başlangıcı): Trailing stop’un aktive olacağı kâr değeri.
  • TrailingDistance (Trailing Mesafesi): Mevcut fiyat ile trailing stop arasındaki mesafe.
  • TrailingStep (Trailing Adımı): Trailing stop’u hareket ettirebilmek için fiyatın değişmesi gereken minimum nokta değeri.
  • UseBreakEven (Break Even Kullan): Pozisyonu break even (zararsız) seviyesine geçirme fonksiyonunu açar/kapar.
  • BreakEvenStart (Break Even Başlangıcı): Break even seviyesine geçiş için gereken kâr miktarı.
  • BreakEvenOffset (Break Even Kaydırma): Break even seviyesine geçerken gereken kâr miktarı (0 = giriş noktası).

Ticaret Yönü

  • TradeDirection (Ticaret Yönü): İzin verilen ticaret yönlerini belirler:
    • DIR_BOTH: İki yönde ticaret
    • DIR_BUY: Sadece alış emirleri
    • DIR_SELL: Sadece satış emirleri

Görsel Ayarlar

  • ShowPanel (Paneli Göster): Danışmanın mevcut ayarlarını gösteren bilgi panelini görüntüler.
  • ShowProfitStats (Kar İstatistiklerini Göster): Günlük, haftalık ve aylık kar istatistiklerini gösterir.
  • ShowRangeLines (Aralık Çizgilerini Göster): Grafikte High ve Low aralık çizgilerini gösterir.
  • ShowOrderLevels (Emir Seviyelerini Göster): Grafikte yerleştirilmiş emirlerin seviyelerini gösterir.
  • ShowTradeHistory (Ticaret Geçmişini Göster): Grafikte ticaret geçmişini gösterir.
  • HighRangeColor (Aralık Üst Çizgisi Rengi): Aralık üst çizgisinin rengi.
  • LowRangeColor (Aralık Alt Çizgisi Rengi): Aralık alt çizgisinin rengi.
  • BuyColor (Alış Rengi): Alış emirlerini göstermek için renk.
  • SellColor (Satış Rengi): Satış emirlerini göstermek için renk.
  • TradeFontSize (Ticaret Yazı Boyutu): Ticaret bilgilerini görüntülemek için yazı tipi boyutu.

Panel Ayarları

  • PanelBackColor (Panel Arka Plan Rengi): Bilgi panelinin arka plan rengi.
  • PanelTextColor (Panel Yazı Rengi): Bilgi panelindeki yazı rengi.
  • PanelEditColor (Panel Giriş Alanı Rengi): Paneldeki giriş alanlarının arka plan rengi.

Kayıt Ayarları

  • LoggingLevel (Kayıt Düzeyi): Kayıt mesajlarının detay seviyesini belirler:
    • LOG_NONE: Kayıt yok
    • LOG_ERRORS: Yalnızca hatalar
    • LOG_IMPORTANT: Önemli olaylar ve hatalar
    • LOG_ALL: Tüm olaylar
  • LogThrottleSeconds (Kayıtlar Arasındaki Minimum Süre): Aynı türdeki kayıtlar arasındaki minimum süreyi belirler, böylece kayıtların aşırı dolmasını engeller.

Genel Ayarlar

  • MagicNumber (Büyü Sayısı): Bu danışman tarafından açılan tüm emirler için benzersiz bir kimlik numarası.
  • TradeComment (Ticaret Yorumları): Tüm işlemlere eklenen metin yorumları.
  • Max_Orders_Per_Symbol (Sembol Başına Maksimum Emir Sayısı): Bir ticaret aracında açılacak toplam maksimum emir sayısı.
  • MaxOrderRetries (Maksimum Emir Tekrarı): Emir yerleştirme başarısız olursa denemek için izin verilen maksimum tekrar sayısı.

Tavsiye Edilen Ticaret Araçları

  • Döviz çiftleri: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD ve diğer ana ve çapraz çiftler.
  • Değerli metaller: XAUUSD (altın), XAGUSD (gümüş).
  • Petrol: WTI ve Brent.
  • Kripto paralar: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) ve diğer önde gelen kripto paralar.

Range Breakout Trader Pro Kullanmanın Avantajları
Range Breakout Trader Pro, birden fazla emir ve doğru risk yönetimi parametre ayarlarıyla aralık kırılma stratejisini etkin bir şekilde uygulamanızı sağlayan güçlü ve esnek bir ticaret aracıdır. Danışman, popüler döviz çiftlerinde, değerli metallerde, petrolde ve kripto paralarda ticaret için mükemmeldir.

Bu danışmanı kullanarak şunları yapabilirsiniz:

  • Fiyat aralığı kırılmalarını aramak ve işlemek için süreci otomatikleştirin
  • Sermaye yönetimi stratejinize göre pozisyon boyutlarını optimize edin
  • Açık pozisyonları trailing stop ve break even ile etkili bir şekilde yönetin
  • Grafik ve kontrol panelinde önemli bilgileri görselleştirin
  • Ticaretin önemli parametrelerini gerçek zamanlı olarak izleyin

Range Breakout Trader Pro ile ticaret verimliliğinizi artırın — fiyat aralığı kırılma stratejisini otomatikleştirmek ve optimize etmek isteyen trader'lar için profesyonel bir çözüm!

