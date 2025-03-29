EA

Açıklama

Elliott WaveDanışmanı

Elliott Wave AI, A. Merrill tarafından tanımlanan M & W dalga desenlerine dayalı profesyonel bir ticaret çözümüdür. Bu güçlü Uzman Danışman, dalga formasyonlarını yüksek doğrulukla tanımlar ve ticaretini yapar, tüccarlara Elliott dalga teorisini kullanmak için güvenilir otomatik bir çözüm sunar.

Temel Özellikler

Akıllı Desen Tanıma - Gelişmiş algoritma, M & W dalga desenlerini olağanüstü doğrulukla tanımlar

Çift Sinyal Teknolojisi - Kapsamlı piyasa analizi için hem Evrim hem de Mutasyon sinyalleriyle ticaret yapar

Esnek Ticaret Yönü - Sadece alış, sadece satış veya her iki yönde ticaret seçeneği

Adaptif Sermaye Yönetimi - Ticaret stilinize uygun sabit hacim veya risk odaklı pozisyon boyutu belirleme

Çoklu Zaman Dilimi Analizi - M15 için varsayılan ayarlarla tüm zaman dilimleri için optimize edilmiştir

Tam Koruma Sistemi - Özelleştirilebilir Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop ve Breakeven içerir

Piyasalar ve Çiftler

Elliott Wave EA çeşitli piyasalarda olağanüstü sonuçlar gösterir:

Forex çiftleri: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD ve diğerleri

Emtialar: XAUUSD (Altın), XAGUSD (Gümüş), WTI (Petrol)

Kripto para birimleri: BTCUSD, ETHUSD ve diğer ana kripto çiftleri

Endeksler: US30, SPX500, NAS100, DXY ve diğerleri

Ticaret Mantığı

Danışman, Elliott dalga teorisini şunlar aracılığıyla uygular:

Özelleştirilebilir parametrelerle gelişmiş ZigZag desen tanımlama

Evrim ve Mutasyon formasyonlarının tanınması

Dalga tamamlanmasına dayalı giriş noktalarının doğru hesaplanması

Çoklu koruma mekanizmaları ile akıllı risk yönetimi

Mevcut piyasa koşullarına dayalı adaptif ticaret

Ayrıntılı Parametre Açıklaması

Gösterge Ayarları (Indicator Settings)

Depth (Derinlik) - ZigZag göstergesi için arama penceresinin genişliğini belirler. Yüksek değerler, göstergeyi küçük fiyat dalgalanmalarına daha az duyarlı hale getirerek daha anlamlı dalgaları ortaya çıkarır (varsayılan: 24)

Deviation (Sapma) - Yeni bir ZigZag noktası oluşturmak için minimum fiyat değişimini puanlar halinde ayarlar. Göstergenin piyasa gürültüsüne duyarlılığını etkiler (varsayılan: 12)

Backstep (Geri Adım) - Hesaplamalar için veri başlangıcının ofsetini belirler. Analizin başlangıç bölümünde yanlış sinyalleri elemeye yardımcı olur (varsayılan: 9)

HistSize (Geçmiş Boyutu) - Hesaplamalar için kullanılan geçmiş çubuk sayısını ayarlar. Desen analizi derinliğini etkiler (varsayılan: 500)

Ticaret Ayarları (Trading Settings)

TradeDirection (Ticaret Yönü) - İzin verilen ticaret yönlerini belirler: TRADE_DIRECTION_BOTH - Her iki yönde ticaret (alış ve satış) TRADE_DIRECTION_BUY_ONLY - Sadece alışlar TRADE_DIRECTION_SELL_ONLY - Sadece satışlar

TradeEvolution (Evrim Ticareti) - Evrim sinyalleriyle ticareti etkinleştirir/devre dışı bırakır (varsayılan: true)

TradeMutation (Mutasyon Ticareti) - Mutasyon sinyalleriyle ticareti etkinleştirir/devre dışı bırakır (varsayılan: true)

TimeframeToUse (Kullanılacak Zaman Dilimi) - Analiz ve ticaret için zaman aralığı seçimi (varsayılan: PERIOD_M15)

Lot ve Risk Ayarları (Lot & Risk Settings)

LotMethod (Lot Hesaplama Yöntemi) - Pozisyon boyutu belirleme yöntemi seçimi: LOTMODE_FIXED - Sabit lot boyutu LOTMODE_RISK - Risk seviyesine dayalı lot boyutu hesaplama

FixedLotSize (Sabit Lot Boyutu) - Sabit yöntem kullanılırken lot boyutu (varsayılan: 0.01)

RiskLevel (Risk Seviyesi) - Risk odaklı yöntem kullanılırken risk seviyesi: RISK_LOW - Düşük risk (bakiyenin %1'i) RISK_MEDIUM - Orta risk (bakiyenin %2'si) RISK_HIGH - Yüksek risk (bakiyenin %3'ü)



Stop Loss ve Take Profit Ayarları

StopLoss - Puan olarak stop-loss değeri. Yerleşik koruma sistemiyle optimum çalışma için değerin 0 olarak ayarlanması önerilir (varsayılan: 1000)

TakeProfit - Puan olarak take-profit değeri. 0 değeri take-profit'i devre dışı bırakır (varsayılan: 500)

Trailing Stop ve BreakEven Ayarları

UseTrailingStop (Trailing Stop Kullan) - Danışmanın optimum performansı için etkinleştirilmesi önerilir (varsayılan: false)

TrailingStart (Trailing Başlangıcı) - Trailing stop'un çalışmaya başladığı puan olarak kâr (varsayılan: 148)

TrailingStop - Mevcut fiyattan trailing stop'a olan mesafe puan olarak (varsayılan: 71)

TrailingStep (Trailing Adımı) - Trailing stop'un hareket adımı puan olarak (varsayılan: 21)

UseBreakEven (Breakeven Kullan) - Trailing stop ile birlikte etkinleştirilmesi önerilir (varsayılan: false)

BreakEvenPoints (Breakeven Noktaları) - Pozisyonun başabaş noktasına taşındığı puan olarak kâr (varsayılan: 93)

BreakEvenOffset (Breakeven Ofseti) - Komisyon/swap maliyetlerini karşılamak için puan olarak ek breakeven seviyesi ofseti (varsayılan: 31)

Ticaret Kuralları (Trading Rules)

MaxSpread (Maksimum Spread) - Pozisyon açmak için izin verilen maksimum spread puan olarak (varsayılan: 25)

MinutesBetweenTrades (İşlemler Arası Dakikalar) - İşlemler arasındaki minimum zaman aralığı dakika olarak (varsayılan: 39)

magicNumber (Sihirli Numara) - Danışman işlemleri için benzersiz tanımlayıcı (varsayılan: 777)

TradeComment (İşlem Yorumu) - Her işleme eklenen metin yorumu (varsayılan: "Elliott Wave")

DailyLimit (Günlük Limit) - Günlük işlem sayısı limitini etkinleştirir/devre dışı bırakır (varsayılan: true)

MaxOrdersPerDay (Günlük Maksimum Emir) - Günlük limit etkinleştirildiğinde günlük maksimum işlem sayısı (varsayılan: 1)

MinDistancePoints (Minimum Mesafe) - Emirler arasındaki minimum mesafe puan olarak (varsayılan: 388)

Görsel Ayarlar (Visual Settings)

ColorArrow (Ok Rengi) - Desen noktalarını işaretleyen okların rengi (varsayılan: mavi)

ColorTrend (Trend Rengi) - Desen çizgilerinin rengi (varsayılan: altın)

WidthTrend (Trend Genişliği) - Desen çizgilerinin genişliği (varsayılan: 2)

BackTrend (Trend Arka Planı) - Desen çizgilerinin arka planda görüntülenmesini etkinleştirir/devre dışı bırakır (varsayılan: true)

StyleTrend (Trend Stili) - Desen çizgisi stili (varsayılan: düz çizgi)

ColorUpHLine (Üst Çizgi Rengi) - Direnç çizgisi rengi (varsayılan: mavi)

ColorDownHLine (Alt Çizgi Rengi) - Destek çizgisi rengi (varsayılan: kırmızı)

WidthHLine (Seviye Çizgisi Genişliği) - Seviye çizgilerinin genişliği (varsayılan: 2)

BackHLine (Seviye Çizgisi Arka Planı) - Seviye çizgilerinin arka planda görüntülenmesini etkinleştirir/devre dışı bırakır (varsayılan: true)

StyleHLine (Seviye Çizgisi Stili) - Seviye çizgilerinin stili (varsayılan: düz çizgi)

Kullanım Önerileri

Danışman, EURUSD üzerinde ticaret için zaten optimize edilmiştir, ancak maksimum verimlilik için şunlar önerilir:

Trailing stop ve breakeven fonksiyonlarını etkinleştirin

Yerleşik koruma sistemini kullanmak için Stop Loss değerini 0 olarak ayarlayın

Parametreleri, brokerınızın özelliklerini (spread boyutu, yürütme hızı ve diğerleri) dikkate alarak adapte edin

Hem netting hem de hedging hesaplarında eşit derecede etkili çalışır. Test ve tanışma için önce demo hesapta başlatıp sonra gerçek ticarete geçmeniz önerilir. Başlangıç için önerilen minimum depozito $100'dan itibaren, ancak rahat ticaret için $1000+ önerilir.

Elliott Wave EA ile ticaretinizi yeni bir seviyeye taşıyın - Elliott dalgalarına göre otomatik ticaret için akıllı bir çözüm!