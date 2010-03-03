US500 Scalper

S&P 500 Scalper Advisor, S&P 500 Endeksinde başarılı bir şekilde işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 500 şirketi içeren Amerikan borsasının en yaygın kullanılan ve prestijli göstergelerinden biridir.

Özellikler:

Otomatik işlem çözümleri: Danışman, stratejiyi değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyarlamak için gelişmiş algoritmalara ve teknik analize dayanmaktadır. Çok yönlü yaklaşım: Danışman, endeks eğilimini anlamak, dalgalı fiyat analizi yapmak ve karı maksimize edip riskleri minimize etmek için bir algoritma kullanmak gibi çeşitli stratejiler bir araya getiriyor. Esneklik ve Özelleştirilebilirlik: Yatırımcılar, EA ayarlarını kendi işlem hedeflerine, risk seviyelerine ve işlem stratejisi tercihlerine uyacak şekilde özelleştirebilir. Risk yönetimi: Danışman piyasayı sürekli takip eder ve riskleri yönetmek için önlemler alır; belirli kayıp seviyelerine ulaşıldığında işlemlerin otomatik olarak sonlandırılmasını ayarlayabilirsiniz. Şeffaflık ve Raporlama: Yatırımcılar, danışmanın performansını değerlendirmek ve bilinçli yatırım kararları almak için ayrıntılı raporlama ve analizlere erişebilir.

Robot stratejisi:

Robot ayarları, işlem yapmak için hazırlandı S&P 500 endeksi, bu endeksin fiyat davranışını dikkate alarak.

Strateji, martingale kullanmadan ortalama almayı içeriyor.

Danışman, kaybedilen bir dizi işlemi çözmek için akıllı bir algoritmaya sahiptir; bu da mevduat üzerindeki yükü azaltmanıza ve düşüşü hızla aşmanıza olanak tanır.

Avantajları:

Lider S&P 500 endeksi aracılığıyla küresel finans piyasasına erişim.

İleri teknoloji ve algoritmalara dayalı otomatik işlem.

Çeşitlendirme ve risk yönetimiyle riskleri en aza indirirken kârınızı en üst düzeye çıkarın.

Yatırımcının yatırım hedeflerine ve tercihlerine uygun olarak danışmanın esnek ayarları.

S&P 500 Scalper Advisor, finansal hedeflerinize ulaşmanızda güvenilir ortağınızdır. S&P 500 Dizin.

Değişkenlerin açıklaması

Kapatılabilir kısım, % (10-100%) - %100 ise - en uzak emir pozisyonunun hacminin tamamı kapatılacak veya % kapanış yüzdesini belirtebilirsiniz

Kârın zarara oranı, % (-50% - +100%) - Kârın zarara oranı % olarak (-50% ile +100% arasında negatif bir değer belirleyebilirsiniz)

V-katsayısı. Tüm lot>=başlangıç lotu*V ise başlat) - Katsayı V. Toplam lot>=eski lot*katsayı ise etkinleştir. Yönün toplam hacmi için eşik değerini etkinleştir. Başlangıç lotu * V olarak hesaplanır.

S-katsayısı. Tüm lot>=başlangıç lotu*S ise başla) - Diğer sembollerden karlı pozisyonları bağlamak için eşiği etkinleştir. Başlangıç lotu*S olarak hesaplanır.

M-katsayısı. Tüm lot>=başlangıç lotu*M ise başla) - Diğer sembollerden karlı pozisyonları bağlamak için dahil etme eşiği. Başlangıç lotu*M olarak hesaplanır.

Başlangıç için pozisyon sayısı-yöndeki pozisyon sayısına göre dahil etme eşiği.

Tazminatlara katılan karlı pozisyon sayısı - Tazminatlara katılan karlı pozisyon sayısı. 1'i ayarlarsanız - ilk (zarar eden) ve sonuncusu (karlı) kapatılacaktır. 2'yi ayarlarsanız - ilk (zarar eden) ve son ikisi (karlı) kapatılacaktır, vb.



