MACD Trader Pro, kanıtlanmış MACD stratejisini etkili bir Grid Trading sistemi ile birleştiren yenilikçi bir ticaret danışmanıdır. Danışman, finansal piyasalarda otomatik işlem yapmak için geliştirilmiş olup, en iyi performansı GBPUSD paritesinde göstermektedir. Ancak EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY ve diğer major paritelerde de başarılı bir şekilde işlem yapmaktadır.

Bu EA'nın benzersizliği, piyasa sinyallerini analiz etmede ve uyarlanabilir bir emir ızgarası oluşturmada akıllı yaklaşımında yatmaktadır. Bu sayede hem trend hem de yatay piyasa koşullarında kâr maksimize edilmektedir. Danışman, altın (XAUUSD), gümüş (XAGUSD) gibi değerli metallerle, WTI, Brent petrolü, doğalgaz gibi enerji ürünleriyle ve BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD gibi kripto para birimleriyle etkin şekilde çalışmaktadır. Sistem, istikrarlı ticaret sağlamak için çoklu filtreler ve gelişmiş sermaye koruma algoritmaları kullanmaktadır.

Başlıca Özellikler ve Avantajlar

Gelişmiş MACD Stratejisi

Danışman, MACD çizgilerinin kesişimi, sıfır seviyesi geçişi ve kombinasyon modu dahil olmak üzere çoklu sinyal türlerini uygular. Çoklu zaman dilimi analizi sayesinde farklı zaman aralıklarından sinyaller alınabilir ve ayarlanabilir MACD parametreleri tam özelleştirme sağlar. Akıllı filtreleme, yanlış ve zayıf sinyalleri elimine ederek giriş doğruluğunu artırır.

Grid Trading Sistemi

Uyarlanabilir pozisyon ortalaması, fiyatın olumsuz hareketlerinde otomatik olarak emirler ekler. Esnek grid adımı ayarları, alım ve satım için ayrı parametrelerin belirlenmesine olanak tanır. Lot büyütme için kullanılan çarpanla pozisyonlar güçlendirilir ve maksimum risk kontrolü, eşzamanlı emir sayısını sınırlar.

Akıllı Sermaye Yönetimi

Lot hesaplaması, mevduat büyüklüğü ve belirlenen risk seviyesine göre otomatik yapılır. Marjin yetersizliği durumunda lot büyüklüğü otomatik azaltılır. Hacimlerin normalleştirilmesi, minimum lot adımına uygunluğu sağlar ve maksimum pozisyon büyüklüğü kontrolü aşırı riski önler.

Kapsamlı Koruma Sistemi

Trailing Stop, kar hareketlerini takip ederek stop-loss’u dinamik olarak taşır. Break Even, belirlenen kar seviyesine ulaşıldığında pozisyonu zararsız duruma getirir. Spread kontrolü, sadece uygun piyasa koşullarında işlem yapılmasını sağlar; zaman ve mesafe filtreleri ise sık işlem girişlerini önler.

Parametrelerin Detaylı Açıklaması

ANA AYARLAR

FirstOrderSize: İlk emrin lot büyüklüğü

EnableAutolot: Bakiyeye göre otomatik lot hesaplama

AutolotDeposit: Bir lot hesaplama için hesap para biriminde mevduat büyüklüğü

SİNYALLER

FastEMA: MACD için hızlı üssel hareketli ortalama periyodu

SlowEMA: MACD için yavaş üssel hareketli ortalama periyodu

SignalEMA: MACD sinyal çizgisi periyodu

AppliedPrice: Gösterge hesaplamasında kullanılan fiyat türü (Close, Open, High, Low)

MaxBars: Tarihsel veri analizinde kullanılacak maksimum bar sayısı

SignalsType: Ticaret sinyali türü (çizgi kesişimi, sıfır seviyesi, ikisi)

SignalTimeframe: Ticaret sinyallerinin alındığı zaman dilimi

FİLTRELER

MinTimeBuyOrders: Alım emirleri arasında minimum dakika

MinTimeSellOrders: Satım emirleri arasında minimum dakika

GRID AYARLARI

MinStepBuyOrders: Alım emirleri arasındaki minimum adım (puan)

MinStepSellOrders: Satım emirleri arasındaki minimum adım (puan)

OrderMultiplier: Ortalama emirlerin lot büyüklüğünü artırma çarpanı

STOP LOSS & TAKE PROFIT

StopLossPoints: Stop-loss büyüklüğü (puan, 0 kapatır)

TakeProfitPoints: Take profit büyüklüğü (puan, 0 kapatır)

TRAILING VE BREAKEVEN

EnableTrailingStop: Trailing stop fonksiyonunu etkinleştirir

TrailingStartPoints: Trailing başlangıç kar seviyesi (puan)

TrailingStopPoints: Trailing stop mesafesi (puan)

TrailingStepPoints: Trailing stop güncelleme adımı (puan)

EnableBreakEven: Zararsız duruma geçiş fonksiyonunu açar

BreakEvenStartPoints: Zararsız başlama kar seviyesi (puan)

BreakEvenOffsetPoints: Zararsız ofset değeri

KORUMA AYARLARI

MaxSlippage: Maksimum kabul edilebilir slippage (puan)

MaxSpread: İşleme giriş için maksimum spread

MaxOrders: Aynı anda açık maksimum emir sayısı

MaxOrderSize: Tek emrin maksimum lot büyüklüğü

OneOrderPerCandle: Mum başına tek emir sınırlaması

DANIŞMAN AYARLARI

MagicNumber: Danışman emirlerinin benzersiz kimliği

OrderComment: Tüm emirler için metin yorumu

AllowBuy: Alım pozisyonlarına izin

AllowSell: Satım pozisyonlarına izin

AllowNewOrders: Kapanan emirlerden sonra yeni emir açmaya izin

Teknik Özellikler

Danışman MetaTrader 5 platformunda Market Execution emir tipi ile çalışır. Konforlu işlem için önerilen başlangıç bakiyesi 1000 USD'dir. Önerilen kaldıraç 1:500’dür. Danışman Netting ve Hedging hesap türleri ile uyumludur.

Çalışma algoritması seçilen zaman diliminde MACD sinyallerinin analizini, zaman, mesafe ve spread filtrelerinin kontrolünü, sinyal alındığında ilk pozisyonun açılmasını, fiyatın olumsuz hareketinde grid emirlerinin oluşturulmasını, açık pozisyonların trailing ve breakeven ile yönetilmesini ve hedef seviyeye ulaşıldığında pozisyonların kapanmasını içerir.

Kullanım Önerileri

Danışman GBPUSD paritesi için optimize edilmiştir. Temel kullanımda EnableTrailingStop ve EnableBreakEven fonksiyonlarının true olarak açılması yeterlidir. Ancak, spread büyüklüğü, komisyonlar, emir yürütme hızı gibi birçok detay bulunduğundan, broker koşullarına göre ek optimizasyon yapılması önerilir.

Test Koşulları

Sunulan sonuçlar ticaret önerisi olmayıp, belirli koşullarda danışmanın potansiyel performansını göstermektedir.

Test Koşulları:

Broker: RoboForex

Kaldıraç: 1:500

Başlangıç Bakiyesi: 1000 USD

Parite: GBP/USD

ÖNEMLİ

Spread, komisyon, yürütme hızı ve likidite koşulları brokerlara göre değişiklik gösterir. Bu, danışmanın performansını doğrudan etkiler.

ÖNERİLER

Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka broker koşullarına göre test ve optimizasyon yapınız. Spread, komisyon, sunucu çalışma saatleri, hesap türleri ve yürütme hızı gibi farkları göz önünde bulundurun. Özellikle broker veya işlem enstrümanı değişimlerinde demo hesapta test yapmak ve yeniden optimizasyon zorunludur.

Ticaret danışmanı, grid stratejilerini ve risk yönetimini anlayan traderlar için uygundur. Geçmiş performans gelecekteki karı garanti etmez. Gerçek işlemlere başlamadan önce demo hesapta test yaparak riskleri tam anlayınız.



