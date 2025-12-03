CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
- Uzman Danışmanlar
- Fabio Rodrigues
- Sürüm: 8.2
- Etkinleştirmeler: 5
CrossRoad Scalping Pro Sonsuz Denge Noktası, 8 Aralık 2025'e kadar promosyonel lansman fiyatına sahip olacak.
Bu Uzman Danışman her türlü varlığa uyum sağlar. Evrenseldir.
Çok Varlıklı Scalper EA, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş, birden fazla varlıkta eş zamanlı olarak scalping işlemleri yapmak üzere tasarlanmış profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. 8.2 sürümü, üçlü onay ve entegre risk yönetimi ile çoklu zaman dilimi teknolojisini içerir.
Teknik Mimari
1. Akıllı Sinyal Sistemi
Çok Zaman Dilimi Hesaplaması: Üçlü analiz (işlem, hızlı ve yavaş onay)
Oylama Sistemi: Ayarlanabilir ağırlıklara sahip 3 ana gösterge (EMA, MACD, RSI)
Risk Modları: Hassasiyeti etkileyen 5 seviye (Ultra Agresif → Ultra Muhafazakar)
2. Gelişmiş Risk Yönetimi
Hibrit Lot Hesaplaması: Sabit veya risk bazlı (USD)
Sonsuz Denge Noktası: Pip değil, dolar cinsinden kademeli sistem. Belirlenen kâra ulaşıldığında SL 0'a iner. Kâr iki katına çıktığında belirlenen değere iner ve bu böyle devam eder.
Marjin Koruması: "Yetersiz Para" hatalarının aktif olarak önlenmesi.
Hiyerarşik Limitler: Günlük, global ve düşüş limitleri.
3. Pozisyon Yönetimi
Çoklu Varlık: 14'e kadar eş zamanlı sembol.
Tam Koruma: Dondurma seviyeleri, broker limitleri, fiyat doğrulama.
Acil Durum Kapatma: Kritik durumlarda öncelik sistemi.