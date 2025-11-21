AI Gold Trading MT5

GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:

10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR!

Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek.



EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak.





AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri uygulamak için gelişmiş GPT-4o modelinden yararlanır. Sistem, gürültü azaltma için dalgacık dönüşümünü kesirli entegrasyon teknikleriyle birleştirerek gerçek trend kalıcılığını belirleyen çok zaman çerçeveli bir yakınsama analizi kullanır. Tescilli algoritmamız, momentum kümeleme analizini rejim değiştirme tespiti ile birleştirerek piyasa oynaklık durumlarına dinamik adaptasyon sağlar. EA, trend devam olasılığını değerlendirmek için getiri eğrisi dinamiklerini, reel faiz oranı beklentilerini ve jeopolitik risk primlerini içeren Bayes olasılık modellerini kullanır. Hiyerarşik bir risk yönetimi çerçevesi, trend gücü niceliğine ve oynaklık rejimi sınıflandırmasına dayalı asimetrik pozisyon boyutlandırması uygular. Sistem, kapsamlı ileriye dönük analiz ve rejime göre ayarlanmış geriye dönük testler sayesinde güçlü bir performans sergilemiş ve çeşitli piyasa ortamlarında tutarlı risk ayarlı getiriler sağlamıştır.

EA, oynaklığa göre ayarlanmış zarar durdurma, korelasyona dayalı pozisyon limitleri ve düşüş kontrol algoritmaları dahil olmak üzere çok katmanlı koruma uygular. AI Gold Trading, tüm yüksek riskli stratejilerden kaçınır: Izgara yok, martingale yok, ortalama yok. Bu EA, yılların araştırma ve gerçek fon yönetimi deneyiminin doruk noktasını temsil eder. Mevcut sürüm, en gelişmiş risk yönetimli trend tespit metodolojisini içerir.

Sistem birden fazla zaman diliminden (M15'ten H4'e) veri toplasa da, optimum sinyal işleme ve parametre kalibrasyonu için birincil grafik olarak H1'i öneriyoruz.

Sınırlı fiyat 299 ABD dolarıdır ve yalnızca 10 ilk satış için geçerlidir. 10 satıştan sonra fiyat +100 ABD doları artırılacaktır. AI Gold Trading için son fiyat 1999 dolardır.

Gelişmiş İşlem Özellikleri:



- Rejim algılama özelliğine sahip gelişmiş trend takip sistemi



- Çoklu zaman dilimi momentum yakınsama analizi

- Trend gücüne dayalı dinamik pozisyon boyutlandırma

- Volatiliteye göre ayarlanmış zarar durdurma ve risk parametreleri

- Trend onayı için Bayes olasılık modeli

...





MT4 sürümü: Yakında



Strateji titizlikle geriye dönük testten geçirildi 2003'ten 2024'e kadar her kene modeli Dukascopy Real Ticks ile kullanıldı (%100 kene kalitesi). Canlı işlem performansı, farklı likidite koşullarına sahip birden fazla brokerda sürekli olarak doğrulanmıştır.





AI Gold Trading, tam otomasyonla çalışan, yalnızca XAUUSD (ALTIN) piyasaları için tasarlanmış özel bir uzman danışmandır.

- EA YAPILANDIRMASI: