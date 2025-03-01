Pivot Levels Pro EA

Pivot Levels Pro – Conseiller Expert Avancé pour MT5

Pivot Levels Pro est un Conseiller Expert (Expert Advisor) multifonction pour MetaTrader 5 qui calcule et trace automatiquement différents types de niveaux de Pivot (Classique, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) et exécute des transactions basées sur ces derniers. Cet EA intègre une puissante logique de gestion des positions (algorithme de grille, trailing stop, fonction de break-even) avec un panneau de statistiques intuitif affichant les bénéfices quotidiens, hebdomadaires, mensuels et le résultat global. L’historique de trading est représenté visuellement sur les graphiques à l’aide de flèches et de lignes.

Cet Expert Advisor convient parfaitement aux traders souhaitant automatiser leur trading à partir de calculs de Pivot, tant classiques que modernes. Il est polyvalent et prend en charge les modes hedging et netting sur les principaux instruments financiers, y compris les paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF), les métaux précieux tels que l’or (XAU/USD), le pétrole (WTI, Brent) et les principales cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple). Grâce à de nombreuses options de configuration, les utilisateurs peuvent adapter la stratégie à leur style de trading en choisissant le niveau de risque, la profondeur de la grille, le type de Pivot, l’unité de temps, les paramètres de gestion de position, etc.

Caractéristiques et Avantages Clés

Prise en charge de divers types de niveaux Pivot Classique

Fibonacci

Camarilla

Woodie

DeMark Réglages flexibles de l’unité de temps pour calculer les Pivots

L’utilisateur peut sélectionner n’importe quelle période : M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1. Tracé automatique des niveaux

L’EA trace les lignes R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4 et le Pivot central, ainsi que leurs labels pour une meilleure visibilité. Système de signaux et trading automatique Un signal d’achat/vente est généré lorsque le prix franchit le niveau de Pivot calculé.

Des délais configurables entre les transactions pour éviter une suractivité de trading.

Gestion de grille : des positions supplémentaires s’ouvrent à des intervalles de prix définis. Gestion monétaire avancée Taille de lot fixe ou déterminée en pourcentage du solde (risque ajustable).

Stop Loss et Take Profit paramétrables.

Trailing stop avec réglages de l’écart et du pas de déplacement.

Fonction de break-even avec un décalage ajustable. Panneau de statistiques et historique de trading Affiche le profit du jour, de la semaine, du mois et le résultat global.

Représentation visuelle des transactions passées (flèches, lignes d’entrée/sortie, étiquettes de profit/perte). Filtre de spread paramétrable

L’EA s’abstient de négocier lorsque le spread dépasse un seuil maximal défini, améliorant ainsi la qualité des transactions. Installation et utilisation simples

L’installation se fait en un clic sur le graphique, donnant accès à toutes les fonctionnalités essentielles et aux paramètres via un menu de configuration convivial.

Description des Paramètres d’Entrée

Ci-dessous se trouvent les groupes de paramètres et leurs fonctions. Chaque point peut être adapté selon vos objectifs et votre stratégie.

Lot & Risk LotMode : Méthode de calcul du lot : LOTMODE_FIXED – un lot fixe, défini par le paramètre FixedLotSize . LOTMODE_PERCENT – un pourcentage du solde, déterminé par le RiskLevel choisi.

: Méthode de calcul du lot : FixedLotSize : Taille du lot fixe lorsque LOTMODE_FIXED est sélectionné (exemple : 0.01).

: Taille du lot fixe lorsque LOTMODE_FIXED est sélectionné (exemple : 0.01). RiskLevel : Niveau de risque pour LOTMODE_PERCENT. Options : RISK_LOW (1 % du solde) RISK_MEDIUM (2 % du solde) RISK_HIGH (5 % du solde)

: Niveau de risque pour LOTMODE_PERCENT. Options : Stop Loss / Take Profit StopLoss : Taille du Stop Loss en points (basée sur les cotations du broker). Exemple : 1000.

: Taille du Stop Loss en points (basée sur les cotations du broker). Exemple : 1000. TakeProfit : Taille du Take Profit en points. Exemple : 200.

(Remarque : L’EA convertit les valeurs de StopLoss et TakeProfit en prix absolus en tenant compte des prix BID/ASK actuels et des distances de stop minimales.) Trailing / BreakEven TrailingStop : Activation/désactivation du trailing stop (true/false).

: Activation/désactivation du trailing stop (true/false). TrailingStart : Nombre minimal de points de profit requis pour activer le trailing.

: Nombre minimal de points de profit requis pour activer le trailing. TrailingDistance : Distance en points entre le cours actuel et le stop-loss.

: Distance en points entre le cours actuel et le stop-loss. TrailingStep : Variation de prix nécessaire avant que l’EA déplace à nouveau le stop-loss.

: Variation de prix nécessaire avant que l’EA déplace à nouveau le stop-loss. BreakEven : Activation/désactivation de la fonction de break-even.

: Activation/désactivation de la fonction de break-even. BreakEvenStart : Nombre de points de profit requis pour déplacer la position au point mort.

: Nombre de points de profit requis pour déplacer la position au point mort. BreakEvenOffset : Décalage en points par rapport au prix d’entrée pour placer le break-even (pour couvrir spread/commission). Order Management MinutesBetweenTrades : Intervalle en minutes entre les transactions pour limiter la suractivité. Par défaut : 6.

: Intervalle en minutes entre les transactions pour limiter la suractivité. Par défaut : 6. MaxSpread : Spread maximal autorisé en points. L’EA ignore les transactions si le spread actuel dépasse cette valeur.

: Spread maximal autorisé en points. L’EA ignore les transactions si le spread actuel dépasse cette valeur. ExpertID : Magic Number pour l’EA. Sert à identifier les positions ouvertes par ce programme.

: Magic Number pour l’EA. Sert à identifier les positions ouvertes par ce programme. OrderComment : Commentaire ajouté aux ordres. Grid Settings MaxGridPositions : Nombre maximal d’ordres dans la grille (pour chaque sens : BUY et SELL).

: Nombre maximal d’ordres dans la grille (pour chaque sens : BUY et SELL). GridStep : Intervalle en points entre les ordres pour la moyenne ou l’ajout de positions.

(La fonction grille ne fonctionne qu’en mode hedging. En mode netting, l’EA ne peut pas ouvrir plusieurs transactions dans la même direction.) Panel / History DisplayPanel : Affichage ou non du panneau de statistiques (true/false).

: Affichage ou non du panneau de statistiques (true/false). DisplayProfitStats : Affichage des bénéfices quotidiens, hebdomadaires, mensuels et totaux (true/false).

: Affichage des bénéfices quotidiens, hebdomadaires, mensuels et totaux (true/false). DisplayTradeHistory : Affichage de l’historique des transactions sur le graphique (flèches, lignes de connexion, étiquettes de profit) (true/false).

: Affichage de l’historique des transactions sur le graphique (flèches, lignes de connexion, étiquettes de profit) (true/false). BuyTradeColor / SellTradeColor : Couleurs des flèches pour les transactions BUY et SELL sur le graphique.

: Couleurs des flèches pour les transactions BUY et SELL sur le graphique. TradeHistoryFontSize : Taille de police pour les étiquettes de transactions (profits/pertes).

: Taille de police pour les étiquettes de transactions (profits/pertes). PanelBgColor : Couleur de fond du panneau de statistiques.

: Couleur de fond du panneau de statistiques. PanelFontColor : Couleur du texte sur le panneau.

: Couleur du texte sur le panneau. PanelEditBgColor : Couleur des champs de valeur sur le panneau. Pivot Settings PivotType : Type de calcul des niveaux de Pivot : Classique, Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie, DeMark.

: Type de calcul des niveaux de Pivot : Classique, Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie, DeMark. PivotTimeframe : Unité de temps pour le calcul des Pivots (M1, M5, M15, H1, etc.).

: Unité de temps pour le calcul des Pivots (M1, M5, M15, H1, etc.). DrawPivotLines : Affichage ou non des lignes de Pivot sur le graphique (true/false).

: Affichage ou non des lignes de Pivot sur le graphique (true/false). PivotExtendDays : Prolongation en jours sur le graphique des lignes de Pivot pour une meilleure visibilité.

: Prolongation en jours sur le graphique des lignes de Pivot pour une meilleure visibilité. ShowLineLabels : Afficher les étiquettes sur les lignes (true/false).

: Afficher les étiquettes sur les lignes (true/false). PivotColorP, PivotColorR, PivotColorS : Couleurs des lignes P, R (résistance) et S (support).

: Couleurs des lignes P, R (résistance) et S (support). PivotLineStyle : Style des lignes (continue, pointillée, etc.).

: Style des lignes (continue, pointillée, etc.). PivotLineWidth : Épaisseur des lignes de Pivot.

Principe de Fonctionnement de l’EA

Calcul des Niveaux de Pivot L’EA calcule les niveaux de Pivot (P, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4) selon le type et l’unité de temps choisis, à l’ouverture de chaque nouvelle bougie.

Pour DeMark, il calcule des niveaux spécifiques (P, R1, S1) selon la méthode DeMark. Génération de Signaux de Trading Si le cours moyen (entre BID et ASK) est au-dessus du Pivot central P (ou selon une autre logique choisie), un signal d’achat (BUY) apparaît.

S’il est en dessous, un signal de vente (SELL) se forme.

L’EA vérifie alors divers filtres : MaxSpread, MinutesBetweenTrades, marge disponible, etc.

Si toutes les conditions sont remplies, un ordre au marché est envoyé. Gestion des Positions Le Stop Loss et le Take Profit sont définis en points ; l’EA calcule automatiquement les prix SL et TP.

Trailing Stop : lorsque le prix évolue de TrailingStart points en profit, le SL s’ajuste dynamiquement (TrailingDistance, TrailingStep).

BreakEven : à l’atteinte de BreakEvenStart points de profit, l’EA peut déplacer le SL au prix d’entrée (en tenant compte de l’Offset).

Grid (mode hedging uniquement) : lorsque le cours atteint GridStep points depuis la précédente position, il est possible d’ouvrir des positions supplémentaires dans la même direction (jusqu’à MaxGridPositions). Panneau et Historique sur le Graphique Avec l’option DisplayPanel activée, un mini-panneau est dessiné dans le coin supérieur gauche du graphique (couleurs paramétrables).

activée, un mini-panneau est dessiné dans le coin supérieur gauche du graphique (couleurs paramétrables). En mode DisplayTradeHistory, les transactions s’affichent sur le graphique : flèches d’entrée/sortie, lignes en pointillé et étiquettes de profit/perte pour les positions clôturées.

Recommandations d’Utilisation

Compte et Unité de Temps : Cet EA fonctionne sur n’importe quel instrument et unité de temps. On utilise souvent le H1 pour le calcul des Pivots.

: Cet EA fonctionne sur n’importe quel instrument et unité de temps. On utilise souvent le H1 pour le calcul des Pivots. Réglages de Risque : Prenez en considération la volatilité de l’instrument et les principes de money management. Si votre StopLoss est large, ajustez la taille du lot en conséquence.

: Prenez en considération la volatilité de l’instrument et les principes de money management. Si votre StopLoss est large, ajustez la taille du lot en conséquence. Spread : De préférence, utilisez un compte à faible spread (ECN/STP) ou tradez durant des périodes de volatilité modérée.

: De préférence, utilisez un compte à faible spread (ECN/STP) ou tradez durant des périodes de volatilité modérée. Tests : Avant de l’utiliser sur un compte réel, évaluez l’EA dans le Strategy Tester (mode visuel inclus) et optimisez les paramètres clés.

: Avant de l’utiliser sur un compte réel, évaluez l’EA dans le Strategy Tester (mode visuel inclus) et optimisez les paramètres clés. Compatibilité : Fonctionne à la fois en mode hedging (nombre illimité de trades dans les deux sens) et en mode netting (une seule opération par direction sur un instrument).

Marchés et Instruments

Pivot Levels Pro fonctionne particulièrement bien sur différents marchés financiers :

Paires de devises majeures : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD

: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD Paires de devises croisées : EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY

: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY Métaux précieux : Or (XAU/USD), Argent (XAG/USD)

: Or (XAU/USD), Argent (XAG/USD) Marchés pétroliers : WTI (CL), Brent (BRENT)

: WTI (CL), Brent (BRENT) Principales Cryptomonnaies : Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin (LTCUSD), Ripple (XRPUSD)

Conclusion

Pivot Levels Pro est un Conseiller Expert complet pour MetaTrader 5, combinant de puissants outils de calcul des niveaux de Pivot, une gestion d’ordres flexible et un panneau de statistiques intuitif. Il convient aussi bien aux traders débutants qu’aux traders expérimentés, souhaitant trader sur des niveaux fiables de support et de résistance, en automatisant les opérations répétitives : placement des stop-loss, passage au break-even, configuration d’une grille, etc.

Si vous recherchez un assistant fiable pour trader selon les niveaux de Pivot sur les paires de devises, les matières premières et les cryptomonnaies, Pivot Levels Pro constitue un excellent choix. Employez-le avec une gestion de capital rigoureuse et des règles de trading claires, et il peut devenir un élément essentiel de votre système de trading.



