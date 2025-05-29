Aot

5
Neden sinyal hesabı olmadan bir işlem botu seçmelisiniz?
Canlı işlem takibi: Küçük hesap | Ana hesap | AOT Resmi Kanalı
Bu EA, prop firmaların meydan okumaları [ayarlar] ve kişisel işlem hesapları [ayarlar] için uygundur ve analitik araçları risk yönetimi özellikleriyle birleştirerek işlemlerinizi destekler.
Neden AOT MT5'i Seçmelisiniz?
  • Çoklu Sembol İşlem EA'sı: AOT, EURUSD, GBPUSD ve AUDUSD dahil 16 döviz çifti üzerinde piyasa analizi için gelişmiş yapay zeka kullanarak trader'lara yardımcı olmak için tasarlanmış bir EA'dır.
  • Yapay Zeka Destekli Analiz: Gerçek zamanlı piyasa trendlerini ve duyarlılıklarını analiz etmek için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanır, bilinçli kararlar için değerli bilgiler sağlar.
  • Çeşitlendirilmiş İşlem: M15 zaman diliminde 16 döviz çiftini analiz eder, birden fazla piyasada risk ve fırsatlara dengeli bir yaklaşım sunar.
  • Kullanım Kolaylığı: Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir — sadece grafiğinize ekleyin ve karmaşık kurulum veya yapılandırma olmadan ticarete başlayın.

Temel Özellikler

Dinamik piyasa adaptasyonu için gerçek zamanlı yapay zeka destekli bilgiler. (Yapay zeka duyarlılık filtresi isteğe bağlıdır — bot bu olmadan çalışabilir. Bu özellik, düşüş kontrolü için bir güvenlik önlemi olarak hizmet eder.)
M15 zaman diliminde 16 döviz çifti desteği.
İşlem tarzınıza uygun yapılandırılabilir risk yönetimi seçenekleri.
Prop firmaların meydan okumaları ve fonlu hesap kullanımı için uyumluluk.
Kurulum ve sorular için MQL5 mesajlaşma yoluyla destek.

Teknik Özellikler

Sembol: EURUSD
Zaman Dilimi: M15
Minimum Yatırım: 100 $ (Önerilen: 300 $ veya daha fazla)
Hesap Türü: ECN / Ham Spread
Kaldıraç: 1:30 veya daha yüksek
VPS: Kesintisiz çalışma için önerilir

Sorun Giderme

Hata Kodu 4302: Piyasa İzleme penceresinde eksik semboller olduğunu belirtir. Terminali yeniden başlatın, "Tüm Sembolleri Göster" seçeneğini etkinleştirin ve EA'yı tekrar ekleyin.
Hata Kodu 4805: Geri test verilerinin eksik olduğunu gösterir. 16 döviz çiftinin tamamı için tam geçmiş verilerin yüklendiğinden emin olun.

Sorumluluk Reddi: İşlem yapmak risk içerir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. AOT MT5'i yalnızca stratejisini ve ilgili riskleri anladığınızda kullanın.

İncelemeler 5
Mark Vaines
2095
Mark Vaines 2025.07.16 21:32 
 

An Exceptional Trading Bot with AI-Powered Potential

This trading bot stands out as a truly impressive and fairly priced solution for automated trading. Its high win rate is a significant draw, consistently demonstrating its ability to generate positive outcomes over time. While acknowledging that there are occasional sharp losses, the bot's consistent recovery from these drawdowns to achieve overall profitability is a testament to its robust design.

What truly sets this bot apart, however, is the owner's commitment to continuous improvement and their innovative integration of true AI capabilities. In a market saturated with trading algorithms, few have genuinely explored how a sophisticated AI interface can enhance a trading robot's performance. This progressive approach adds an exciting and largely unknown dimension to the bot's potential.

I wholeheartedly give this bot five stars for several compelling reasons:

Exceptional Craftsmanship: The bot is remarkably well-developed and demonstrates a high level of technical expertise.

Reliable Performance: Crucially, the backtest results accurately mirror real-account performance, providing confidence in its historical data and future projections.

Dedicated Owner Support: The owner's ongoing dedication to improving the bot and providing excellent support further enhances its value.

Pioneering AI Integration: The genuine AI integration is a forward-thinking development that positions this bot at the forefront of automated trading technology.

Consistent Profitability & Value: Despite periods of sharp losses, the bot consistently recovers to deliver overall positive results, making it a profitable and excellent value-for-money investment.

I strongly encourage the owner to continue refining this robot. With its current trajectory, especially if the larger drawdowns can be mitigated, its potential is immense. My own backtesting with different settings has yielded remarkable win rates ranging from 84% to an astounding 97%, indicating the significant room for further optimization. Keep pushing the boundaries – this robot is poised for remarkable success!

Leonstevey20
327
Leonstevey20 2025.07.03 20:11 
 

I think this EA could be underestimated and underrated in my opinion, i have been using it in a couple of days and the performance is absolutely outstanding, i'm never saying there will never come a time of drawdowns or stoploss because that is part of trading but i'm positive that we could be having a hidden gem here, 💎, i will keep monitoring and updating my review as we progress but so far it's pretty impressive.

Kremsman
56
Kremsman 2025.06.17 08:24 
 

Seems like I have the honor to write the first review here :-) So, Aot is a mean-reversion bot that basically covers the entire Forex-market for you at an incredibly fair price tag. As one of the early adopters, I can say that the performance until now has been very solid. Naturally, it will take much more time to build a statistically reliable track record. I will update my review then. But what I can already say with confidence is that the editor offers an incredible support for his products. I own another one of his bots and when the latter hit a drawdown, he really fought to get it back on track. We had almost daily updates for a week and now that bot is stronger than ever. As for Aot, I had some initial suggestions to improve usability and risk-management options. I took those to the editor and it just took two days for them to be implemented. That's incredible. Keep it up friend! We're on to something big here!

İncelemeye yanıt