Bu Expert Advisor, sentetik yüksek boyutlu özellikler uzayında eğitilmiş modellerden oluşan bir ensemble sistemidir.

Özgünlük Benzersiz özellik mühendisliğime dayanmaktadır: \ Zaman serileri Fourier analizi ile dönüştürülerek baskın frekanslar çıkarılır, durağanlık için test edilir (Dickey-Fuller) ve doğrusal olmayan metriklerle (yüksek dereceli momentler, entropi özellikleri) zenginleştirilir. Bu sayede model ham fiyatlar yerine soyut çok boyutlu desenler üzerinde çalışır. Sağlamlığı artırmak ve tahmin varyansını azaltmak için çıktılar bir dizi meta-modelden ( lojistik regresyon, SVM ) geçirilir ve son sinyalin Bayesyen düzenlemesi yapılır.

Temeller Daha yüksek zaman dilimlerinde tam 24 saatlik format kullanır. Mikro-scalping, rollover öncesi işlemler veya broker’a bağımlı stratejiler kullanılmaz.

Şeffaflık Modelin nasıl “düşündüğünü” ve hangi olasılık değerlendirmesini (AL/SAT) verdiğini gerçek zamanlı görebilirsiniz. Ayrıca aktivasyon eşiğini ayarlayabilirsiniz.

Depo güvenliği Grid veya martingale gibi tehlikeli stratejiler kullanılmaz. Tek işlem desteği ve kısa stop-loss vardır.

Sadece 1 dakika sürer:

Size en uygun modeli seçin. Modellerin tam açıklaması aşağıda verilecektir. Emin değilseniz bana mesaj atın — size açıklamaktan ve kurulum ile risk seçiminde yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Otomatik al-sat özelliğini etkinleştirmeyi unutmayın, hepsi bu kadar.

Modellerin sayısı artıyor ve daha fazlasını eklemeyi planlıyorum. Bu yüzden ayrıntılı açıklamalar için özel bir kanal oluşturdum. Turtle Kanalı : www.mql5.com/en/channels/mad_turtle

Algoritmik trading dünyasında, “mükemmel” bakiye eğrilerine sahip EA’lere aldanmak kolaydır — genellikle aşırı uyumun bir sonucudur. Benim modellerim kusursuz backtestler için değil, gerçek ve öngörülemeyen piyasalarda istikrarlı performans için tasarlanmıştır. Amacınız yalnızca “ideal” algoritmaları test etmekse, web sitemdeki akademik örneklere göz atabilirsiniz. Orada 1800’lerden beri kusursuz backtestleri geçen “grail”leri bulabilirsiniz.

Birkaç gün işlem yapılmaması da arıza değildir. Model fiyat yapısında anormallikler tespit ederse birkaç günlüğüne duraklayabilir.

Stop-loss stratejinin bir parçasıdır ve arıza belirtisi değildir. Karlılık birkaç gün değil, tam bir aylık işlem üzerinden değerlendirilmelidir.

Fiyatlar

Kiralama:

Kiralama ücreti sabit olup Ağustos 2026’ya kadar artmayacaktır.

Fiyat: 43 USD aylık (en az 3 ay).

EA’nın size uygun olup olmadığını görmek için önce kiralama ile başlamanızı tavsiye ederim.

Kiralama ayrıca satın almanın tamamen yerine geçebilir — her 3 ayda bir kiralayarak fiyatın aynı kalmasını garanti edebilirsiniz.

Satın alma:

Alıcı ve satıcının çıkarlarını dengelemek için fiyat kademeli olarak artırılacaktır.