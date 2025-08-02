Mad Turtle
- Uzman Danışmanlar
- Gennady Sergienko
- Sürüm: 5.0
- Güncellendi: 26 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 15
|Sembol
|XAUUSD
|Zaman Dilimi
|H1-M15 (herhangi biri)
|Tür
|Yapay Zeka
|Tek işlem desteği
|EVET
|Minimum depozito
|50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri)
|HERHANGİ broker ile uyumlu
|EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.)
|Önceden ayar yapmadan çalıştırma
|EVET
Bu Expert Advisor, sentetik yüksek boyutlu özellikler uzayında eğitilmiş modellerden oluşan bir ensemble sistemidir.
Mad Turtle’ın Ana Özellikleri:
-
Depo güvenliği
Grid veya martingale gibi tehlikeli stratejiler kullanılmaz.
Tek işlem desteği ve kısa stop-loss vardır.
-
Şeffaflık
Modelin nasıl “düşündüğünü” ve hangi olasılık değerlendirmesini (AL/SAT) verdiğini gerçek zamanlı görebilirsiniz.
Ayrıca aktivasyon eşiğini ayarlayabilirsiniz.
-
Temeller
Daha yüksek zaman dilimlerinde tam 24 saatlik format kullanır.
Mikro-scalping, rollover öncesi işlemler veya broker’a bağımlı stratejiler kullanılmaz.
-
Özgünlük
Benzersiz özellik mühendisliğime dayanmaktadır: \
Zaman serileri Fourier analizi ile dönüştürülerek baskın frekanslar çıkarılır, durağanlık için test edilir (Dickey-Fuller) ve doğrusal olmayan metriklerle (yüksek dereceli momentler, entropi özellikleri) zenginleştirilir.
Bu sayede model ham fiyatlar yerine soyut çok boyutlu desenler üzerinde çalışır.
Sağlamlığı artırmak ve tahmin varyansını azaltmak için çıktılar bir dizi meta-modelden (lojistik regresyon, SVM) geçirilir ve son sinyalin Bayesyen düzenlemesi yapılır.
Başlatma
Sadece 1 dakika sürer:
-
EA’yı XAUUSD H1 grafiğine ekleyin.
-
Riski seçin — düşükten başlamanızı ve sonra artırmanızı tavsiye ederim.
-
Size en uygun modeli seçin. Modellerin tam açıklaması aşağıda verilecektir.
Emin değilseniz bana mesaj atın — size açıklamaktan ve kurulum ile risk seçiminde yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım.
Otomatik al-sat özelliğini etkinleştirmeyi unutmayın, hepsi bu kadar.
Modeller
-
Modellerin sayısı artıyor ve daha fazlasını eklemeyi planlıyorum. Bu yüzden ayrıntılı açıklamalar için özel bir kanal oluşturdum.
-
Satın almadan önce bilmeniz gerekenler
-
Stop-loss stratejinin bir parçasıdır ve arıza belirtisi değildir.
Karlılık birkaç gün değil, tam bir aylık işlem üzerinden değerlendirilmelidir.
-
Birkaç gün işlem yapılmaması da arıza değildir.
Model fiyat yapısında anormallikler tespit ederse birkaç günlüğüne duraklayabilir.
-
Algoritmik trading dünyasında, “mükemmel” bakiye eğrilerine sahip EA’lere aldanmak kolaydır — genellikle aşırı uyumun bir sonucudur.
Benim modellerim kusursuz backtestler için değil, gerçek ve öngörülemeyen piyasalarda istikrarlı performans için tasarlanmıştır.
Amacınız yalnızca “ideal” algoritmaları test etmekse, web sitemdeki akademik örneklere göz atabilirsiniz.
Orada 1800’lerden beri kusursuz backtestleri geçen “grail”leri bulabilirsiniz.
Fiyatlar
Kiralama:
Kiralama ücreti sabit olup Ağustos 2026’ya kadar artmayacaktır.
Fiyat: 43 USD aylık (en az 3 ay).
EA’nın size uygun olup olmadığını görmek için önce kiralama ile başlamanızı tavsiye ederim.
Kiralama ayrıca satın almanın tamamen yerine geçebilir — her 3 ayda bir kiralayarak fiyatın aynı kalmasını garanti edebilirsiniz.
Satın alma:
Alıcı ve satıcının çıkarlarını dengelemek için fiyat kademeli olarak artırılacaktır.
|Fiyat
|Kalan kopya
|499 USD
|0
|599 USD
|3
|699 USD
|10
|799 USD
|15
|999 USD
|30
|1299 USD
|50
this bot is fantastic, the performance so far have been excelent! low risk and very very good results