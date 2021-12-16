Bir ürün Market'te nasıl yayınlanır

Market, analitik sistemlerin ve alım satım robotlarının geliştiricileri için benzersiz fırsatlar sunar:

Kocaman bir kitleye erişim

Ürününüzü Market'te yayınlayın ve kocaman bir potansiyel müşteri kitlesine erişin. Uygulamanız, tüm MetaTrader istemci terminallerinde ve ayrıca günlük yüksek kullanıcı trafiğine sahip MQL5.community vitrininde yer alacaktır.





Bir program yalnızca MetaTrader platformundan ve MQL5.com web sitesinden satın alınabilir. Satın alındıktan sonra, her kullanıcı için ek korumaya sahip özel bir ürün sürümü oluşturulur. Ürün, satın alındığı bilgisayara bağlıdır ve bu nedenle yalnızca bu bilgisayarda çalışabilir. Satın alınmış bir dosyaya sahip olsa bile, yetkisiz bir kullanıcı onu kullanamaz veya yeniden satamaz.



Bir uygulamanın bir bilgisayara bağlandığı sürece aktivasyon denir. Her ürün en az beş aktivasyona sahiptir, alıcının bir bilgisayarı değiştirmesi, sistemi yeniden kurması vb. gibi durumlarda buna ihtiyaç olabilir. Ayrıca satıcı kendi takdirine bağlı olarak mevcut aktivasyon sayısını artırabilir.



Aktivasyon, bir ürünü belirli bir alım satım hesabına bağlamaz. Alıcı bunu herhangi bir aracı ile kullanabilir ve böylece hem satıcıların hem de müşterilerinin çıkarları korunur.





Market, öne çıkan uygulamaların özelliklerini göstermek için hazır bir mekanizma sağlar. Yayınlanan her ürün, yalnızca Strateji Test Cihazında çalıştırılabilen ücretsiz bir sürümle sağlanır. Bu seçenek, kullanıcıların satın almadan önce herhangi bir uygulamanın beyan edilen özelliklerini ve performansını test etmesine olanak tanır. Deneme sürümleri terminallerdeki bir grafik üzerinde çalıştırılamaz ve bu nedenle alım satım için kullanılamaz. Müşteri görmeden satın almazken geliştiricilerin çıkarları korunur.





Market hizmeti, ürünleriniz için güvenli bir şekilde ödeme kabul etmenizi sağlayan hazır bir mekanizma sağlar. Sistem, kredi kartlarını ve popüler ödeme cüzdanlarını destekler. Ödeme, hizmet ücreti hariç, satıcının dahili hesabına yapılır ve bu hesaptan para herhangi bir zamanda rahatlıkla çekilebilir.



Tüm hizmet avantajlarına iki basit adımla erişilebilir: satıcı olarak kaydolun ve uygulamanızı bir Market ürünü olarak yayınlayın.





Satıcı Olarak Kayıt

Satıcı statüsünü almak için basit bir kayıt prosedürünü tamamlayın. Kayıt tamamen otomatiktir ve beş dakikadan uzun sürmez.



Profilinizde Satıcı kısmına gidin, hizmet kurallarını okuyun ve kabul edin:





Kimliğinizi doğrulamak için bir fotoğraf çekin ve kabul edilen belgelerden birini yükleyin. Güncel bir fotoğraf yüklemelisiniz. Lütfen taranmış kopyaların kabul edilmediğini unutmayın. Fotoğrafın kalitesi iyi olmalıdır, belgeyi tam olarak göstermelidir, bilgiler okunaklı olmalıdır.

Bir sonraki adımda, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi elinizde bu belge ile bir fotoğraf çekin.









Belge doğrulama yalnızca birkaç dakika alır. Doğrulama tamamlandığı zaman, web sitesi mesajı, e-posta ve SMS yoluyla bir bildirim alacaksınız. Kayıt olduktan sonra, profilinizde adınızın yanında ilgili bir simge belirecektir.









Ürün hazırlığı: Genel bilgiler

Market'e gidin ve "Ürün Ekle"ye tıklayın. Ürünle ilgili ad, program türü, kategori ve fiyat gibi genel bilgileri doldurun.





Aşağıdakilere dikkat edin:

Ürününüze, fikrini yansıtan anlamlı bir başlık verin. Kısaltmalar kullanmayın; büyük harfleri fazla kullanmayın. Ürün başlığı, para veya herhangi bir zenginlik vaadi bahsini içermemelidir. Başlık gösterişli olmamalıdır.

Programınızın işlevselliğine bağlı olarak Uzman Danışman/Gösterge/Yardımcı Program Türü alanını doldurduğunuzdan emin olun. Potansiyel alıcılar, ürün ararken türleri filtre olarak kullanır.

Düşük bir ücret karşılığında kısa süreli kiralama seçeneği, ürün satışlarını olumlu etkileyebilir. Bu seçenek, kullanıcıların sınırsız sürümü satın almadan önce ürününüzün performansını gerçek koşullarda test etmelerini sağlar.

Genel bilgileri belirttikten sonra Ekle'yi seçin ve ürün detaylarını girmeye devam edin. İlerleme, "İnceleme için gönder" komutuyla bir açılır pencerede gösterilecektir.





Ürün hazırlığı: Logo

Ürün logosunu yükleyin. Logo, ürününüzün kullanıcılara ilk izlenimi veren yüzüdür. Logo iyi tasarlanmalı ve ürünün ana fikrini yansıtmalıdır.





Üç farklı boyutta resme ihtiyacınız olacak: 200x200, 140x140 ve 60x60. Bu gereklilik, tüm vitrinlerde uygun logonun gösterilmesini sağlar.

200x200 boyutunda yalnızca bir resminiz varsa, diğer boyutların otomatik olarak oluşturulmasını seçebilirsiniz. Gerekli tüm boyutları oluşturmak için "Büyük logo oluştur" seçeneğini seçin. Yine de, en iyi sonucu elde etmek için tüm varyantları kendinizin hazırlamanızı tavsiye ettik.

Market vitrinlerindeki ürünler beyaz bir zemin üzerinde teşhir edilmektedir, bu nedenle zıt bir logo zemini kullanılması tavsiye edilir.







Logo, herhangi bir biçimde para veya değerli eşya resimleri içermemelidir. Logoların nasıl hazırlanacağına dair ek ipuçları için lütfenMarket'te etkili ürün sunumu için ipuçlarıkısmına bakın.

Ürün hazırlığı: Açıklama

Açıklama bölümünde ürününüzü açıklayın. Örneğin, bir Uzman Danışmanda kullanılan alım satım stratejisi açıklamasını, risk yönetimi yöntemlerini ve sistem parametrelerini dahil edebilirsiniz. Potansiyel alıcılarınıza robotun gerçek koşullarda nasıl çalıştığını göstermek için birhesap izleme bağlantısı ekleyerek ürününüzün sunumunuzu daha da iyi hale getirebilirsiniz.





MQL5.com'da bulunan tüm dillerde ürün açıklamaları eklemenizi öneririz. Bu genellikle satışlar üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Topluluk üyeleri farklı diller konuşur, bu nedenle ne kadar çok dil sağlarsanız, ürününüz o kadar fazla potansiyel alıcı çekebilir. Kullanıcıların anladığı dilde bilgi sağlayın. Freelance hizmeti aracılığıyla çevirileri sipariş edebilirsiniz.



Ürün açıklamanız hizmet kurallarına uygun olmalıdır:

Simge veya emoji kullanmayın. Açıklamayı anlaşılır tutun.

Farklı metin stillerini gereğinden fazla kullanmayın. Okunması kolay bir açıklama girin.

Üçüncü taraflara ait kaynaklara bağlantılar vermeyin. Ürününüz hakkında daha fazla bilgi vermek istiyorsanız, bir blogda ek ayrıntılar yayınlayın ve ana açıklamaya bunun bir bağlantısını ekleyin.

Kâr garantisi veya vaadi vermeyin, normal tonda bir açıklama yapın.

Müşteri desteği için üçüncü taraflara ait mesajlaşma bağlantılarını kullanmayın; bunun yerine yerleşik sohbetleri kullanın.

Açıklama kolay anlaşılır olmalıdır. Hizmetin birincil amacı, müşteriler için en iyi kullanıcı deneyimini sağlamaktır. Ürün açıklamaları hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki makalelere bakın: Market Ürün oylaması hesaplaması artık açıklamanın kalitesini de içeriyor

Market'te etkili ürün sunumu için ipuçları





Ürün hazırlığı: Ekran görüntüleri

Ürünün nasıl çalıştığını göstermek için ekran görüntüleri yükleyin. Bir alım satım robotu için, strateji test cihazından veya izleme raporlarından geriye dönük test sonuçlarını ve istatistikleri ekleyebilirsiniz. Göstergeler/paneller için terminalden grafik ekran görüntüleri eklenebilir.













Birden fazla ekran görüntüsü varsa, yükledikten sonra bunları istediğiniz konumlara sürükleyerek manuel olarak yeniden düzenleyebilirsiniz.

Tüm dil sürümleri için aynı ekran görüntüleri kullanılır, bu nedenle İngilizce olmalıdır.

Ekran görüntüsü gereklilikleri: minimum boyut — en az bir tarafta 720 piksel, GIF, PNG, JPG veya JPEG formatı.

Ayrıca bu bölümde, ürününüzün nasıl çalıştığını bir video ile göstermek için YouTube bağlantıları ekleyebilirsiniz. Her dil sürümü için ayrı bir video bağlantısı eklenebilir.







Ürün hazırlığı: Sürümler

Sürümler bölümünde, derlenmiş ürün dosyasını, EX4 veya EX5'i yükleyin. Daha fazla ürün güncellemesi de bu bölümden yüklenmelidir.









Yüklemeden önce, #property direktifi kullanılarak tanımlanan koddaki program özelliklerini kontrol edin. Özellikler, dosya sürümünü [ana sürüm].[alt sürüm] biçiminde içermelidir. Her yeni ürün dosyası yüklediğinizde bu sürüm yükseltilmelidir. Alt sürüm için kategori ayrımı olmadığını lütfen unutmayın. 1.01 ve 1.1 aslında aynı ilk alt sürüm anlamına gelir.



Ek olarak, özelliklere aşağıdaki ayrıntıları eklemenizi öneririz: programın kısa bir açıklaması, tam açıklamasına bir bağlantı ve bir logo (ICO formatında) . Bu, gerekli tüm bilgileri yerinde sağlarken ürüne bitmiş bir görünüm verecektir.

#property copyright "Visit product page" #property link "https://www.mql5.com/tr/market/product/41" #property version "1.00" #property description "The trade strategy is based on three moving averages. To determine the trend, it uses three exponentially smoothed moving averages: FastEMA, MediumEMA and SlowEMA. "

Bilgiler, terminallerde program başlangıcında gösterilecektir:











Bir ürün yalnızca bir EX4 veya EX5 dosyası olarak sunulabilir. Göstergeler, görüntüler ve sesler gibi ürünün çalışması için gereken tüm ek dosyalar kaynaklaradahil edilmelidir.

Program açıklaması, mesajlar ve giriş parametrelerinin adları İngilizce olmalıdır. İngilizce metnin yazımını kontrol etmek için düzeltme okuma hizmetlerini kullanabilirsiniz, örneğin http://www.spellcheck.net/.

Önceden yüklenmiş bir dosyayı değiştirmek için, sağındaki öğesini seçin.





Otomatik program doğrulama

Yüklenen dosya otomatik doğrulama için anında gönderilir. Bu, temel kalite kontrol anlamına gelir:

Eksik alım satım durumu kontrolleri, sıfıra bölüm hataları, aşırı kaynak tüketimi vb. gibi programlama hatalarının tespiti.

Alım satım robotları için sistem, herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini kontrol eder.

Kontrol sırasında program, strateji test cihazında farklı alım satım koşulları, farklı semboller ve zaman dilimlerinde birden çok kez çalıştırılır.

Genellikle 10 dakikadan uzun sürmez. Kontrol durumu, yayın ilerleme penceresinde gösterilir:





Kontrol sonuçları raporda görüntülenir.

Hatalar tespit edilirse, özel bildirimler alırsınız.





Bu durumda, test raporunu kontrol etmeli ve hataları düzeltmelisiniz:





Hatalar ve bunların nasıl düzeltileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfenMarket'te yayınlanmadan önce bir alım satım robotunun geçmesi gereken kontrollermakalesini okuyun.

Programlar, MetaQuotes-Demo sunucusundan alınan fiyat teklifleri ve alım satım ortamı kullanılarak test edilir. Sorunu hesabınızda yeniden oluşturamıyorsanız, sunucumuzda bir demo hesabı açın ve kontrol edin.

Ürünü yayınlayın

Otomatik kontrolleri geçtikten sonra ürününüz yayına hazır hale gelir. Yayınlamadan önce hizmet kurallarını tekrar okumanız ve kabul etmeniz gerekecektir. Özellikle bu kurallar, kâr vaatleri içeren ürünleri yasaklamaktadır.







Yayınlandıktan sonra ürününüz, MQL5.com web sitesi vitrini ve MetaTrader alım satım terminalleri aracılığıyla kullanıcılara sunulacaktır.





Yeni özellikler ekleyerek ve kullanıcılar tarafından bildirilen hataları düzelterek ürününüzü iyileştirmeye devam edebilirsiniz.

Market, yeni sürümleri dağıtmak için uygun bir mekanizma sağlar. Bir güncelleme yayınlar yayınlamaz, tüm istemcileriniz özel mesajlar yoluyla bildirim alacak ve MetaTrader terminali aracılığıyla güncellemeleri yükleyebilecektir.



Yeni bir sürüm yüklemek için Sürümler bölümüne gidin.





Ürün güncellemeleri için mümkün olduğunca çok dilde açıklamalar ekleyin. Potansiyel istemciler projenizin gelişmeye devam ettiğini görürken, istemcilerinizi yeni fonksiyonlar hakkında bilgilendirecek ve daha fazla inceleme alacaksınız.

Satış ve indirme istatistikleri

Ürün satışlarını ve indirme istatistiklerini görüntülemek için İstatistikler bölümünü açın.





Ayrıca, bu bölüm satışların kâr grafiğini ve coğrafi dağılımını da gösterir.







Market fırsatlarından faydalanın

Market hizmeti, MetaTrader platformu için alım satım uygulamaları satın almak ve satmak için uygun bir yer sağlar.

Müşteriler, satın alınan programların kötü amaçlı kod içermediğinden emin olabilir ve deneme sürümlerini kullanarak program performansını kontrol edebilir.

Geliştiriciler, geniş bir kitleye erişim, bir lisanslama mekanizması ve bir ödeme sistemi sunan hazır bir Market ekosisteminden yararlanabilir.

Hizmet tarafından sağlanan en üst düzey teknik altyapıyı kullanarak uygulamalarınızı dünyanın her yerindeki yatırımcılara sunmaya başlayın.