Pivot Levels Pro EA

1

Pivot Levels Pro – Asesor Experto Avanzado para MT5

Pivot Levels Pro es un Asesor Experto (Expert Advisor) multifuncional para MetaTrader 5 que calcula y traza automáticamente varios tipos de niveles de Pivote (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) y ejecuta operaciones basadas en ellos. El EA integra una potente lógica de gestión de posiciones (algoritmo de red/“Grid”, trailing stop, función de “break-even”) con un panel de estadísticas intuitivo que muestra las ganancias diarias, semanales, mensuales y el resultado total. El historial de operaciones se representa visualmente en el gráfico mediante flechas y líneas.

Este Asesor Experto es ideal para traders que desean automatizar su operativa basada tanto en métodos clásicos como en métodos modernos de cálculo de pivotes. Es versátil, pues admite modos de cobertura (hedging) y de netting en los principales instrumentos financieros, incluidas las principales divisas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF), metales preciosos como el oro (XAU/USD), petróleo (WTI, Brent) y criptomonedas líderes (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple). Gracias a sus amplias opciones de configuración, los usuarios pueden adaptar la estrategia a su estilo de trading eligiendo el nivel de riesgo, la profundidad de la red, el tipo de Pivote, el marco temporal, los parámetros de gestión de posiciones y mucho más.

Características y Ventajas Clave

  1. Soporte para diferentes tipos de niveles de Pivote

    • Classic
    • Fibonacci
    • Camarilla
    • Woodie
    • DeMark

  2. Ajustes flexibles de temporalidad para calcular los Pivotes
    El usuario puede elegir cualquier periodo: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1.

  3. Trazado automático de los niveles
    El EA dibuja en el gráfico las líneas R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4 y el Pivote central, además de incluir etiquetas para facilitar la visualización.

  4. Sistema de señales y trading automático

    • La señal de compra/venta se genera cuando el precio cruza el nivel de Pivote calculado.
    • Retrasos configurables entre operaciones para prevenir entradas excesivas.
    • Soporte de red (“Grid”) – se abren posiciones adicionales en pasos de precio establecidos.

  5. Gestión monetaria avanzada

    • Tamaño de lote fijo o definido como porcentaje (con riesgo ajustable).
    • Stop Loss y Take Profit configurables.
    • Trailing stop con parámetros de paso y distancia.
    • Función de break-even con un desplazamiento configurable.

  6. Panel de estadísticas e historial de operaciones

    • Muestra la ganancia diaria, semanal, mensual y el resultado total.
    • Representación visual de las operaciones pasadas (flechas, líneas de entrada/salida, etiquetas de ganancia/pérdida).

  7. Configuración de filtro de spread
    El EA se abstiene de operar cuando el spread excede el máximo indicado, mejorando así la calidad de las operaciones.

  8. Fácil configuración y uso
    Se instala en el gráfico con un solo clic y ofrece acceso a todas las funciones principales y parámetros a través de un menú de ajustes fácil de usar.

Descripción de los Parámetros de Entrada

A continuación se detallan los grupos de parámetros y sus funciones. Cada apartado se puede configurar según los objetivos y la estrategia de cada usuario.

  1. Lot & Risk

    • LotMode: Método de cálculo del lote:
      • LOTMODE_FIXED: tamaño de lote fijo, determinado por el parámetro  FixedLotSize .
      • LOTMODE_PERCENT: porcentaje del balance, calculado según el  RiskLevel  seleccionado.
    • FixedLotSize: Valor fijo de lote al seleccionar LOTMODE_FIXED. Ejemplo: 0.01.
    • RiskLevel: Nivel de riesgo cuando se activa LOTMODE_PERCENT. Opciones:
      • RISK_LOW (1% del balance)
      • RISK_MEDIUM (2% del balance)
      • RISK_HIGH (5% del balance)

  2. Stop Loss / Take Profit

    • StopLoss: Tamaño del Stop Loss en puntos (basado en las cotizaciones del bróker). Ejemplo: 1000.
    • TakeProfit: Tamaño del Take Profit en puntos. Ejemplo: 200.
      (Nota: El EA convierte los valores de StopLoss y TakeProfit en precios absolutos basados en los valores BID/ASK actuales, teniendo en cuenta las distancias mínimas de stop.)

  3. Trailing / BreakEven

    • TrailingStop: Activar/desactivar el trailing stop (true/false).
    • TrailingStart: Número mínimo de puntos de ganancia requeridos para activar el trailing.
    • TrailingDistance: Distancia en puntos desde el precio actual hasta el stop-loss.
    • TrailingStep: Cambio de precio necesario antes de que el EA mueva de nuevo el stop-loss.
    • BreakEven: Activar/desactivar la función de break-even.
    • BreakEvenStart: Número de puntos de ganancia necesarios para mover la operación a break-even.
    • BreakEvenOffset: Desplazamiento en puntos desde el precio de entrada para colocar el break-even (para cubrir comisiones/spread).

  4. Order Management

    • MinutesBetweenTrades: Intervalo de tiempo (en minutos) entre operaciones para evitar excesos de entradas. Valor por defecto: 6.
    • MaxSpread: Máximo spread permitido en puntos. El EA omite operaciones cuando el spread actual supera este valor.
    • ExpertID: “Magic Number” para el EA. Se utiliza para identificar las posiciones abiertas por este EA.
    • OrderComment: Texto de comentario para las órdenes.

  5. Grid Settings

    • MaxGridPositions: Número máximo de órdenes en la red (para cada dirección: BUY y SELL).
    • GridStep: Intervalo en puntos entre órdenes para promediar o añadir posiciones.
      (La función de red solo está disponible en modo hedging. En modo netting, el EA no puede abrir múltiples operaciones en la misma dirección.)

  6. Panel / History

    • DisplayPanel: Mostrar el panel de estadísticas (true/false).
    • DisplayProfitStats: Mostrar ganancia diaria, semanal, mensual y total (true/false).
    • DisplayTradeHistory: Mostrar historial de operaciones en el gráfico (flechas, líneas de conexión y texto de ganancia) (true/false).
    • BuyTradeColor / SellTradeColor: Colores de las flechas para operaciones BUY y SELL en el gráfico.
    • TradeHistoryFontSize: Tamaño de fuente para las etiquetas de operaciones (ganancia/pérdida).
    • PanelBgColor: Color de fondo del panel de estadísticas.
    • PanelFontColor: Color de texto en el panel.
    • PanelEditBgColor: Color de los campos de valores mostrados en el panel.

  7. Pivot Settings

    • PivotType: Tipo de cálculo de niveles Pivot: Classic, Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie, DeMark.
    • PivotTimeframe: Temporalidad para el cálculo de los niveles (M1, M5, M15, H1, etc.).
    • DrawPivotLines: Mostrar las líneas de los niveles Pivot en el gráfico (true/false).
    • PivotExtendDays: Extender las líneas Pivot hacia adelante (en días del gráfico) para mejorar la visibilidad.
    • ShowLineLabels: Mostrar las etiquetas en las líneas dibujadas (true/false).
    • PivotColorP, PivotColorR, PivotColorS: Colores de las líneas P (Pivot), R (Resistencia) y S (Soporte).
    • PivotLineStyle: Estilo de las líneas (sólida, punteada, etc.).
    • PivotLineWidth: Grosor de las líneas Pivot.

Principio de Funcionamiento del EA

  1. Cálculo de los niveles de Pivot

    • El EA calcula los niveles de Pivot (P, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4) de acuerdo con el tipo y la temporalidad elegidos en la apertura de cada nueva barra.
    • Para DeMark, se calculan niveles específicos (P, R1, S1) según el método DeMark.

  2. Generación de señales de trading

    • Si el precio promedio actual (entre BID y ASK) está por encima del nivel P central (o siguiendo otra lógica seleccionada), aparece una señal de COMPRA.
    • Si el precio está por debajo de P, aparece una señal de VENTA.
    • El EA comprueba los filtros: MaxSpread, MinutesBetweenTrades, margen disponible, etc.
    • Si se cumplen todas las condiciones, se envía una orden de mercado.

  3. Gestión de posiciones

    • El Stop Loss / Take Profit se establecen en puntos, y el EA calcula automáticamente los precios de SL y TP.
    • Trailing Stop: cuando el precio avanza en beneficio TrailingStart puntos, se activa el ajuste dinámico del SL (TrailingDistance, TrailingStep).
    • BreakEven: al alcanzar BreakEvenStart puntos de ganancia, el EA puede mover el SL al punto de equilibrio (considerando el Offset).
    • Grid (solo en modo hedging): cuando el precio se mueve GridStep puntos desde la última orden, se pueden abrir posiciones adicionales en la misma dirección (hasta MaxGridPositions).

  4. Panel e historial en el gráfico

    • Con la opción DisplayPanel activada, el EA dibuja un mini panel en la esquina superior izquierda del gráfico (colores configurables).
    • Con DisplayTradeHistory, las operaciones se visualizan en el gráfico: flechas de entrada/salida, líneas discontinuas y etiquetas de P/L para posiciones cerradas.

Recomendaciones de Uso

  • Cuenta y temporalidad: El EA funciona con cualquier instrumento y marco temporal. A menudo se utiliza H1 para calcular los niveles de Pivot.
  • Configuración de riesgo: Tenga en cuenta la volatilidad del instrumento y los principios de gestión de capital. Para valores de StopLoss grandes, ajuste el tamaño del lote en consecuencia.
  • Spread: Se recomienda usar cuentas con spread bajo (ECN/STP) o negociar en periodos de volatilidad moderada.
  • Pruebas: Antes de usarlo en real, evalúe el EA en el Strategy Tester (incluyendo el modo visual) y optimice los parámetros clave.
  • Compatibilidad: Funciona tanto en modo hedging (número ilimitado de operaciones en ambas direcciones) como en modo netting (solo una operación por dirección en un mismo instrumento).

Mercados e Instrumentos

Pivot Levels Pro funciona excepcionalmente bien en diversos mercados financieros:

  • Pares de divisas principales: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD
  • Pares de divisas cruzadas: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY
  • Metales preciosos: Oro (XAU/USD), Plata (XAG/USD)
  • Mercados de petróleo: WTI Crude (CL), Brent Crude (BRENT)
  • Principales criptomonedas: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin (LTCUSD), Ripple (XRPUSD)

Conclusión

Pivot Levels Pro es un Asesor Experto completo para MetaTrader 5 que combina potentes herramientas de cálculo de pivotes, una gestión de órdenes flexible y un panel de estadísticas intuitivo. Es adecuado tanto para traders principiantes como experimentados que deseen operar en niveles de soporte y resistencia probados, automatizando tareas rutinarias como la colocación de stop-loss, el traslado de órdenes a break-even, la configuración de redes de órdenes y mucho más.

Si busca un asistente confiable para operar con niveles de Pivote en pares de divisas, materias primas y criptomonedas, Pivot Levels Pro es una excelente elección. Úselo con una gestión de capital adecuada y reglas de trading claras, y podrá convertirse en una pieza fundamental de su sistema de trading.

Filtro:
Kevin Joseph Dempsey
446
Kevin Joseph Dempsey 2025.06.13 04:50 
 

Simply don't work. Save your money.

Yes, I did optimize it on all major pairs and it crashed out on all of them.

Vladimir Shumikhin
3405
Respuesta del desarrollador Vladimir Shumikhin 2025.06.13 16:34
The expert advisor has been tested and is functioning correctly, but there may be some nuances related to its settings and usage. To assist you more accurately, could you please clarify the following: Which trading pairs did you use the EA with? Did you optimize the parameters before running it on your account? What spread and timeframe are you using? Are there any errors or warnings in the journal? Please also note that the EA includes a spread filter — if the spread is too high, it may not open trades. This is intended to protect you from entering trades under unfavorable conditions. If you are new to using expert advisors, I’ll be happy to help you get everything set up correctly — just send me some screenshots or a description of the settings you used. Best regards,
Vladimir
Respuesta al comentario