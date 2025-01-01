OrderDelete

Borra la orden pendiente.

bool OrderDelete(

ulong ticket

)

Parámetros

ticket

[in] Ticket de la orden.

Valor devuelto

true - en caso de que la comprobación de las estructuras básicas sea exitosa; en caso contrario - false.

Nota

Si se completa correctamente el método OrderDelete(...), esto no implica siempre una ejecución exitosa de la operación de trading. Es necesario comprobar el resultado de la petición de trading (código de retorno del servidor) con ResultRetcode().