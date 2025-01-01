ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradeOrderDelete 

OrderDelete

Deletes the pending order.

bool  OrderDelete(
  ulong  ticket      // 注文チケット
  ）

パラメータ

ticket

[in]  注文チケット

戻り値

基本構造体のチェックが成功した場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

OrderDelete(...) メソッドの正常な完成は、取引操作実行の成功を意味するものではありません。 ResultRetcode() を使用しての取引リクエストの結果（取引サーバのリターンコード）のチェックが必要です。