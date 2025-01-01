OrderDelete

Exclui a ordem pendente.

bool OrderDelete(

ulong ticket

)

Parâmetros

ticket

[in] Ticket da Ordem

Valor de retorno

verdadeiro - em caso de verificação bem sucedida das estruturas básicas, caso contrário - falso.

Observação

A conclusão bem sucedida do método OrderDelete(...) nem sempre significa execução bem sucedida da operação de negociação. É necessário verificar o resultado do pedido de negociação (código de retorno do servidor de negociação) utilizando ResultRetcode().