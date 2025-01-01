MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradeOrderDelete
OrderDelete
지정가 주문 삭제하기.
bool OrderDelete(
매개변수
티켓
[in] 주문 티켓.
값 반환
기본 구조를 성공적으로 확인하면 true, 그렇지 않으면 false.
참고
OrderDelete(...) 메서드가 성공적으로 완료되었다고 해서 항상 거래 작업이 성공적으로 실행되는 것은 아닙니다. ResultRetcode()를 사용하여 거래 결과(거래 서버 반환코드)를 확인해야 합니다.