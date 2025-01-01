OrderDelete

Elimina l'ordine pendente.

bool OrderDelete(

ulong ticket

)

Parametri

ticket

[in] Ticket ordine.

Valore di ritorno

true - in caso di successo del controllo delle strutture di base, in caso contrario - false.

Nota

Il completamento con successo del metodo OrderDelete(...) non sempre significa esecuzione riuscita dell'operazione di trade. E' necessario verificare il risultato della richiesta di trade (codice di ritorno del trade server) con ResultRetcode().