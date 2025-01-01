DocumentaçãoSeções
FormatRequest

Prepara a string formatada com parâmetros do último pedido.

string  FormatRequest(
   string&                 str,         // target string
   const MqlTradeRequest&  request      // request
   ) const

Parâmetros

str

[in]  String de destino, transmitida por referência.

request

[A] Uma estrutura do tipo MqlTradeRequest com parâmetros do último pedido.

Valor de retorno

Nenhum.