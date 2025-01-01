ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradeFormatRequest 

FormatRequest

直近のリクエストのパラメータのフォーマットされた文字列を準備します。

string  FormatRequest(
  string&                str,        // ターゲット文字列
  const MqlTradeRequest&  request      // リクエスト
  ) const

パラメータ

str

[in]  参照で渡されたターゲット文字れ越

request

[in]  直近のリクエストのパラメータを持つMqlTradeRequest 型の構造体

戻り値

なし