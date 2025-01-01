DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTradeFormatRequest 

FormatRequest

Schreibt die Parameter der letzten Anfrage in String.

string  FormatRequest(
   string&                 str,         // String
   const MqlTradeRequest&  request      // Abfrage
   ) const

Parameter

str

[in]  Die Referenz an String um die Ergebnisse zu platzieren.

request

[in]  Referenz auf die Struktur vom Typ MqlTradeRequest, die Informationen über die letzte Anfrage enthält.

Rückgabewert

Nichts.