FormatRequest

Prepara la cadena con formato con los parámetros de la última petición.

string FormatRequest(

string& str,

const MqlTradeRequest& request

) const

Parámetros

str

[in] string objetivo, pasada por referencia.

request

[in] Estructura de tipo MqlTradeRequest con los parámetros de la última petición.

Valor devuelto

Ninguno.