DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTradeFormatRequest 

FormatRequest

Prepara la cadena con formato con los parámetros de la última petición.

string  FormatRequest(
   string&                 str,         // string objetivo
   const MqlTradeRequest&  request      // petición
   ) const

Parámetros

str

[in]  string objetivo, pasada por referencia.

request

[in]  Estructura de tipo MqlTradeRequest con los parámetros de la última petición.

Valor devuelto

Ninguno.