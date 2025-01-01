DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTradeFormatRequest 

FormatRequest

Prepara la stringa formattata con i parametri dell' ultima richiesta.

string  FormatRequest(
   string&                 str,         // stringa target
   const MqlTradeRequest&  request      // richiesta
   ) const

Parametri

str

[in] Stringa di destinazione(target), passato per riferimento.

request

[in]  La struttura di tipo MqlTradeRequestcon i parametri dell'ultima richiesta.

Valore di ritorno

Nessuno.