TenkanSen TenkanSen çizgisinin tamponu üzerinde, belirtilen indisteki elemana dönüş yapar. double TenkanSen( int index // indis ) Parametreler index [in] Elemanın indisi. Dönüş değeri TenkanSen çizgisinin tamponu üzerinde belirtilen indisteki elemana veya geçerli veri yoksa EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.