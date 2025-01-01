DokümantasyonBölümler
Belirtilen parametrelerle gösterge oluşturur. Gösterge verilerini güncellemek ve almak için Refresh() ve GetData() yöntemlerini kullanın.

bool  Create(
   string           symbol,            // sembol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,            // periyot
   int              tenkan_sen,        // TenkanSen periyodu
   int              kijun_sen,         // KijunSen periyodu
   int              senkou_span_b      // SenkouSpanB periyodu
   )

Parametreler

symbol

[in]  Sembol.

period

[in]  Zaman-dilimi (ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri).

tenkan_sen

[in]  TenkanSen periyodu.

kijun_sen

[in]  KijunSen periyodu.

senkou_span_b

[in]  SenkouSpanB periyodu.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', gösterge oluşturulamadıysa 'false'.