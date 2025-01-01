- TenkanSenPeriod
- KijunSenPeriod
- SenkouSpanBPeriod
- Create
- TenkanSen
- KijunSen
- SenkouSpanA
- SenkouSpanB
- ChinkouSpan
- Type
Create
Belirtilen parametrelerle gösterge oluşturur. Gösterge verilerini güncellemek ve almak için Refresh() ve GetData() yöntemlerini kullanın.
|
bool Create(
Parametreler
symbol
[in] Sembol.
period
[in] Zaman-dilimi (ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri).
tenkan_sen
[in] TenkanSen periyodu.
kijun_sen
[in] KijunSen periyodu.
senkou_span_b
[in] SenkouSpanB periyodu.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', gösterge oluşturulamadıysa 'false'.