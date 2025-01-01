DokümantasyonBölümler
Trend Göstergesi sınıfları

Bu bölüm, Trend göstergelerinin sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.

Sınıf/grup

Açıklama

CiADX

Average Directional Index

CiADXWilder

Average Directional Index by Welles Wilder

CiBands

Bollinger Bands®

CiEnvelopes

Envelopes

CiIchimoku

Ichimoku Kinko Hyo

CiMA

Moving Average

CiSAR

Parabolic Stop And Reverse System

CiStdDev

Standard Deviation

CiDEMA

Double Exponential Moving Average

CiTEMA

Triple Exponential Moving Average

CiFrAMA

Fractal Adaptive Moving Average

CiAMA

Adaptive Moving Average

CiVIDyA

Variable Index Dynamic Average