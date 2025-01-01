MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerTrend Göstergeleri
Trend Göstergesi sınıfları
Bu bölüm, Trend göstergelerinin sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.
|
Sınıf/grup
|
Açıklama
|
Average Directional Index
|
Average Directional Index by Welles Wilder
|
Bollinger Bands®
|
Envelopes
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
Moving Average
|
Parabolic Stop And Reverse System
|
Standard Deviation
|
Double Exponential Moving Average
|
Triple Exponential Moving Average
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
Adaptive Moving Average
|
Variable Index Dynamic Average