ChinkouSpan

ChinkouSpan çizgisinin tamponu üzerinde, belirtilen indisteki elemana dönüş yapar.

double  ChinkouSpan(
   int  index      // indis
   );

Parametreler

index
[in]  Elemanın indisi.

Dönüş değeri

ChinkouSpan çizgisinin tamponu üzerinde belirtilen indisteki elemana veya geçerli veri yoksa EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.