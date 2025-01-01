DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerTrend GöstergeleriCiIchimokuChinkouSpan 

ChinkouSpan

ChinkouSpan çizgisinin tamponu üzerinde, belirtilen indisteki elemana dönüş yapar.

double  ChinkouSpan(
   int  index      // indis
   )

Parametreler

index

[in]  Elemanın indisi.

Dönüş değeri

ChinkouSpan çizgisinin tamponu üzerinde belirtilen indisteki elemana veya geçerli veri yoksa EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.