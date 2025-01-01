MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerTrend GöstergeleriCiIchimokuKijunSen TenkanSenPeriodKijunSenPeriodSenkouSpanBPeriodCreateTenkanSenKijunSenSenkouSpanASenkouSpanBChinkouSpanType KijunSen KijunSen çizgisinin tamponu üzerinde, belirtilen indisteki elemana dönüş yapar. double KijunSen( int index // indis ) Parametreler index [in] Elemanın indisi. Dönüş değeri KijunSen çizgisinin tamponu üzerinde, belirtilen indisteki elemana veya geçerli veri yoksa EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar. TenkanSen SenkouSpanA