MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathPow 

MathPow

Calcola i valori della funzione pow(x, potenza) per elementi dell'array. 

Versione con output dei risultati in un nuovo array:

bool  MathPow(
   const double&  array[],    // array di valori
   const double   power,      // potenza
   double&        result[]   // array dei risultati
  );

Versione con output dei risultati nell'array originale:

bool  MathPow(
   double&        array[],    // array dei valori
   const double   power       // potenza
  );

Parametri

array[]

[in] Array di valori.   

result[]

[out] Array di valori di uscita.   

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.