CGraphic, özel çizelgeler oluşturmak için temel sınıftır.

CGraphic sınıfı özel grafiklerle çalışmak için sayısız araçlar içerir.

Bu sınıfta ana çizelge elemanları depolanır, bunların parametreleri ayarlanır ve çizim gerçekleştirilir.

Ayrıca, çizelgede kullanılacak eğrileri depolar ve çeşitli görüntüleme seçenekleri sunar.  

   class CGraphic

   #include <Graphics\Graphic.mqh>

Create

Bir çizelge nesnesine tutturulmuş grafiksel kaynak oluşturur

Destroy

Çizelgeyi kaldırır ve grafiksel kaynağı yok eder

Update

Uygulanmış değişimleri görüntüler

ChartObjectName

Çizelgeye tutturulmuş bir nesnenin ismine dönüş yapar

ResourceName

Grafiksel kaynağın ismine dönüş yapar

XAxis

X ekseninin işaretçisine dönüş yapar

YAxis

Y ekseninin işaretçisine dönüş yapar

GapSize

Çizelge elemanları arasındaki boşluk miktarını alır/ayarlar  

BackgroundColor

Arka-plan rengini alır/ayarlar

BackgroundMain

Çizelge başlığını alır/ayarlar

BackgroundMainSize

Çizelge başlığının yazı tipi boyutunu alır/ayarlar

BackgroundMainColor

Çizelge başlığının rengini alır/ayarlar

BackgroundSub

Alt başlığı alır/ayarlar

BackgroundSubSize

Alt başlığın yazı tipi boyutunu alır/ayarlar

BackgroundSubColor

Çizelge alt başlığının rengini alır/ayarlar

GridLineColor

Izgara çizgisinin rengini alır/ayarlar

GridBackgroundColor

Izgara arkaplan rengini alır/ayarlar

GridCircleRadius

Ağ düğümü noktalarının yarıçapını alır/ayarlar

GridCircleColor

Ağ düğümü noktalarının rengini alır/ayarlar

GridHasCircle

Ağ düğümü noktalarının çizim bayrağını alır/ayarlar

GridAxisLineColor

Reel çizelge ekseninin renk değerini alır.

HistoryNameWidth

Eğri ismi için izin verilen maksimum görüntüleme genişliğini alır/ayarlar

HistoryNameSize

Eğri isminin yazı tipi boyutunu alır/ayarlar

HistorySymbolSize

Noktalama işaretlerinin boyutunu alır/ayarlar

TextAdd

Çizelgeye bir metin ekler

LineAdd

Çizelgeye bir çizgi ekler

CurveAdd

Bir eğri oluşturup çizelgeye ekler

CurvePlot

Daha önce oluşturulmuş bir eğriyi indisine göre çizer

CurvePlotAll

Daha önce oluşturulmuş tüm eğrileri çizer

CurveGetByIndex

Belirtilen indise karşılık gelen eğriye dönüş yapar

CurveGetByName

Belirtilen isimdeki eğriye dönüş yapar

CurveRemoveByIndex

Belirtilen indisteki eğriyi siler.

CurveRemoveByName

Belirtilen isimli eğriyi siler.

CurvesTotal

Belirtilen çizelgedeki eğri sayısını alır.

MarksToAxisAdd

Belirtilen çizelge eksenine ölçek işareti ekler.

MajorMarkSize

Belirtilen çizelge eksenindeki ölçek işaretlerinin boyutunu alır/ayarlar.

FontSet

Mevcut yazı-tipi parametrelerini ayarlar

FontGet

Mevcut yazı-tipi parametrelerini alır

Attach

Bir grafiksel kaynak alır/ayarlar ve CGraphic sınıf örneğine tutturur

CalculateMaxMinValues

CHer iki eksen için minimum ve maksimum değerleri hesapla.

Height

Çizelge yüksekliğini piksel cinsinden al.

IndentDown

Alt kenara göre çizelge girintisi değerini alır/ayarlar.

IndentLeft

Sol kenara göre çizelge girintisi değerini alır/ayarlar.

IndentRight

Sağ kenara göre çizelge girintisi değerini alır/ayarlar.

IndentUp

Üst kenara göre çizelge girintisi değerini alır/ayarlar.

Redraw

Çizelgeyi yeniden çizer.

ResetParameters

Yeniden çizim parametrelerini sıfırlar.

ScaleX

Değeri X eksenine göre ölçekle.

ScaleY

Değeri Y eksenine göre ölçekle.

SetDefaultParameters

Çizelge parametrelerini varsayılan olarak ayarla.

Width

Çizelge genişliğini piksel cinsinden alır.