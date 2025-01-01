Bir çizelge nesnesine tutturulmuş grafiksel kaynak oluşturur

Çizelgeyi kaldırır ve grafiksel kaynağı yok eder

Çizelgeye tutturulmuş bir nesnenin ismine dönüş yapar

Eğri ismi için izin verilen maksimum görüntüleme genişliğini alır/ayarlar

Çizelgeye bir metin ekler

Çizelgeye bir çizgi ekler

Bir eğri oluşturup çizelgeye ekler