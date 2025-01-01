- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
CGraphic
CGraphic, özel çizelgeler oluşturmak için temel sınıftır.
Açıklama
CGraphic sınıfı özel grafiklerle çalışmak için sayısız araçlar içerir.
Bu sınıfta ana çizelge elemanları depolanır, bunların parametreleri ayarlanır ve çizim gerçekleştirilir.
Ayrıca, çizelgede kullanılacak eğrileri depolar ve çeşitli görüntüleme seçenekleri sunar.
Bildirim
|
class CGraphic
Başlık
|
#include <Graphics\Graphic.mqh>
Sınıf yöntemleri
|
Yöntem
|
Açıklama
|
Bir çizelge nesnesine tutturulmuş grafiksel kaynak oluşturur
|
Çizelgeyi kaldırır ve grafiksel kaynağı yok eder
|
Uygulanmış değişimleri görüntüler
|
Çizelgeye tutturulmuş bir nesnenin ismine dönüş yapar
|
Grafiksel kaynağın ismine dönüş yapar
|
X ekseninin işaretçisine dönüş yapar
|
Y ekseninin işaretçisine dönüş yapar
|
Çizelge elemanları arasındaki boşluk miktarını alır/ayarlar
|
Arka-plan rengini alır/ayarlar
|
Çizelge başlığını alır/ayarlar
|
Çizelge başlığının yazı tipi boyutunu alır/ayarlar
|
Çizelge başlığının rengini alır/ayarlar
|
Alt başlığı alır/ayarlar
|
Alt başlığın yazı tipi boyutunu alır/ayarlar
|
Çizelge alt başlığının rengini alır/ayarlar
|
Izgara çizgisinin rengini alır/ayarlar
|
Izgara arkaplan rengini alır/ayarlar
|
Ağ düğümü noktalarının yarıçapını alır/ayarlar
|
Ağ düğümü noktalarının rengini alır/ayarlar
|
Ağ düğümü noktalarının çizim bayrağını alır/ayarlar
|
Reel çizelge ekseninin renk değerini alır.
|
Eğri ismi için izin verilen maksimum görüntüleme genişliğini alır/ayarlar
|
Eğri isminin yazı tipi boyutunu alır/ayarlar
|
Noktalama işaretlerinin boyutunu alır/ayarlar
|
Çizelgeye bir metin ekler
|
Çizelgeye bir çizgi ekler
|
Bir eğri oluşturup çizelgeye ekler
|
Daha önce oluşturulmuş bir eğriyi indisine göre çizer
|
Daha önce oluşturulmuş tüm eğrileri çizer
|
Belirtilen indise karşılık gelen eğriye dönüş yapar
|
Belirtilen isimdeki eğriye dönüş yapar
|
Belirtilen indisteki eğriyi siler.
|
Belirtilen isimli eğriyi siler.
|
Belirtilen çizelgedeki eğri sayısını alır.
|
Belirtilen çizelge eksenine ölçek işareti ekler.
|
Belirtilen çizelge eksenindeki ölçek işaretlerinin boyutunu alır/ayarlar.
|
Mevcut yazı-tipi parametrelerini ayarlar
|
Mevcut yazı-tipi parametrelerini alır
|
Bir grafiksel kaynak alır/ayarlar ve CGraphic sınıf örneğine tutturur
|
CHer iki eksen için minimum ve maksimum değerleri hesapla.
|
Çizelge yüksekliğini piksel cinsinden al.
|
Alt kenara göre çizelge girintisi değerini alır/ayarlar.
|
Sol kenara göre çizelge girintisi değerini alır/ayarlar.
|
Sağ kenara göre çizelge girintisi değerini alır/ayarlar.
|
Üst kenara göre çizelge girintisi değerini alır/ayarlar.
|
Çizelgeyi yeniden çizer.
|
Yeniden çizim parametrelerini sıfırlar.
|
Değeri X eksenine göre ölçekle.
|
Değeri Y eksenine göre ölçekle.
|
Çizelge parametrelerini varsayılan olarak ayarla.
|
Çizelge genişliğini piksel cinsinden alır.