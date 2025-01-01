- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
CGraphic
CGraphic是创建自定义图表的基本类。
描述
CGraphic类提供了使用自定义图表的众多方面。
该类存储主要的图表元素，设置其参数和执行绘图。
另外，该类还存储图表曲线和提供不同的显示选项。
声明
|
class CGraphic
主题
|
#include <Graphics\Graphic.mqh>
类函数
|
Method
|
描述
|
创建一个绑定图表对象的图形源
|
删除图表并取消图形资源
|
显示实施的更改
|
获得绑定图表的对象名称
|
获得图形资源名称
|
获得X坐标轴的指针
|
获得Y坐标轴的指针
|
获得/设置图表元素之间的缩进大小
|
获得/设置背景色
|
获得/设置图表标题
|
获得/设置子标题字体大小
|
获得/设置图表标题颜色
|
获得/设置子标题
|
获得/设置子标题字体大小
|
获得/设置图表子标题颜色
|
获得/设置网格线颜色
|
获得/设置网格背景色
|
获得/设置网格节点的点半径
|
获得/设置网格节点的点颜色
|
获得/设置网格节点的点式绘制标识
|
获得真实图表坐标轴的颜色值。
|
获得/设置可允许显示的最长曲线名
|
获得/设置曲线名称的字体大小
|
获得/设置标记法则交易品种的大小
|
添加文本到图表
|
添加线型到图表
|
创建和添加曲线到图表
|
通过索引绘制之前创建的曲线
|
绘制之前创建的全部曲线
|
根据指定索引获得曲线
|
通过指定名称获得曲线
|
根据指定索引删除曲线。
|
通过指定名称删除曲线。
|
获得给定图表的曲线数。
|
添加刻度标记到图表坐标轴
|
获得/设置图表坐标轴上的报价刻度大小
|
设置当前字体参数
|
获得当前字体参数
|
获得/设置图形资源并将其绑定到CGraphic类实例
|
计算（重新计算）两个坐标轴上的最大最小图表值。
|
获得图表像素高度。
|
获得/设置较低边界的图表缩进。
|
获得/设置左边界的图表缩进。
|
获得/设置右边界的图表缩进。
|
获得/设置上边界的图表缩进。
|
重新绘制图表。
|
重置图表重绘参数。
|
按比例衡量X坐标轴的值。
|
按比例衡量Y坐标轴的值。
|
将图表参数设为默认值。
|
获得图表像素宽度。