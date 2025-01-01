CGraphic

CGraphic是创建自定义图表的基本类。

描述

CGraphic类提供了使用自定义图表的众多方面。

该类存储主要的图表元素，设置其参数和执行绘图。

另外，该类还存储图表曲线和提供不同的显示选项。

声明

class CGraphic

主题

#include <Graphics\Graphic.mqh>

类函数