CGraphic是创建自定义图表的基本类。

描述

CGraphic类提供了使用自定义图表的众多方面。

该类存储主要的图表元素，设置其参数和执行绘图。

另外，该类还存储图表曲线和提供不同的显示选项。  

声明

   class CGraphic

主题

   #include <Graphics\Graphic.mqh>

类函数

Method

描述

Create

创建一个绑定图表对象的图形源

Destroy

删除图表并取消图形资源

Update

显示实施的更改

ChartObjectName

获得绑定图表的对象名称

ResourceName

获得图形资源名称

XAxis

获得X坐标轴的指针

YAxis

获得Y坐标轴的指针

GapSize

获得/设置图表元素之间的缩进大小  

BackgroundColor

获得/设置背景色

BackgroundMain

获得/设置图表标题

BackgroundMainSize

获得/设置子标题字体大小

BackgroundMainColor

获得/设置图表标题颜色

BackgroundSub

获得/设置子标题

BackgroundSubSize

获得/设置子标题字体大小

BackgroundSubColor

获得/设置图表子标题颜色

GridLineColor

获得/设置网格线颜色

GridBackgroundColor

获得/设置网格背景色

GridCircleRadius

获得/设置网格节点的点半径

GridCircleColor

获得/设置网格节点的点颜色

GridHasCircle

获得/设置网格节点的点式绘制标识

GridAxisLineColor

获得真实图表坐标轴的颜色值。

HistoryNameWidth

获得/设置可允许显示的最长曲线名

HistoryNameSize

获得/设置曲线名称的字体大小

HistorySymbolSize

获得/设置标记法则交易品种的大小

TextAdd

添加文本到图表

LineAdd

添加线型到图表

CurveAdd

创建和添加曲线到图表

CurvePlot

通过索引绘制之前创建的曲线

CurvePlotAll

绘制之前创建的全部曲线

CurveGetByIndex

根据指定索引获得曲线

CurveGetByName

通过指定名称获得曲线

CurveRemoveByIndex

根据指定索引删除曲线。

CurveRemoveByName

通过指定名称删除曲线。

CurvesTotal

获得给定图表的曲线数。

MarksToAxisAdd

添加刻度标记到图表坐标轴

MajorMarkSize

获得/设置图表坐标轴上的报价刻度大小

FontSet

设置当前字体参数

FontGet

获得当前字体参数

Attach

获得/设置图形资源并将其绑定到CGraphic类实例

CalculateMaxMinValues

计算（重新计算）两个坐标轴上的最大最小图表值。

Height

获得图表像素高度。

IndentDown

获得/设置较低边界的图表缩进。

IndentLeft

获得/设置左边界的图表缩进。

IndentRight

获得/设置右边界的图表缩进。

IndentUp

获得/设置上边界的图表缩进。

Redraw

重新绘制图表。

ResetParameters

重置图表重绘参数。

ScaleX

按比例衡量X坐标轴的值。

ScaleY

按比例衡量Y坐标轴的值。

SetDefaultParameters

将图表参数设为默认值。

Width

获得图表像素宽度。