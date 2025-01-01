- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
CurveAdd
Bir eğri oluşturup çizelgeye ekler.
Bu versiyon Y koordinatlarını kullanır (eğri rengi otomatik olarak belirlenir)
|
CCurve* CurveAdd(
Not
Y dizisinin indisleri eğri çizimi sırasında X koordinatları olarak kullanılır.
Bu versiyon X veY koordinatlarını kullanır (eğri rengi otomatik olarak belirlenir)
|
CCurve* CurveAdd(
CPoint2D noktalarıyla eğri çizimi için kullanılan versiyon (eğri rengi otomatik olarak belirlenir)
|
CCurve* CurveAdd(
CurveFunction fonksiyonunun işaretçisi ile eğri çizimi yapılan versiyon (eğri rengi otomatik olarak belirlenir)
|
CCurve* CurveAdd(
Bu versiyon Y koordinatlarını kullanır (eğri rengini kullanıcı belirler)
|
CCurve* CurveAdd(
Not
Y dizisinin indisleri eğri çizimi sırasında X koordinatları olarak kullanılır.
Bu versiyon X veY koordinatlarını kullanır (eğri rengini kullanıcı belirler)
|
CCurve* CurveAdd(
CPoint2D noktalarıy eğri çizimi için kullanılan versiyon (eğri rengini kullanıcı belirler)
|
CCurve* CurveAdd(
CurveFunction fonksiyonunun işaretçisi ile eğri çizimi yapılan versiyon (eğri rengini kullanıcı belirler)
|
CCurve* CurveAdd(
Parametreler
&x[]
[in] X koordinatı.
&y[]
[in] Y koordinatı.
&points[]
[in] Noktaların koordinatları.
function
[in] Fonksiyonun işaretçisi.
from
[in] Argümanın başlangıç değeri.
to
[in] Argümanın son değeri.
step
[in] Argümanın artış değeri.
type
[in] Eğri tipi.
name=NULL
[in] Eğri ismi.
clr
[in] Eğri rengi.
Dönüş Değeri
Oluşturulan eğrinin işaretçisi.