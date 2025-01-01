CurveAdd

Bir eğri oluşturup çizelgeye ekler.

Bu versiyon Y koordinatlarını kullanır (eğri rengi otomatik olarak belirlenir)

CCurve* CurveAdd(

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Not

Y dizisinin indisleri eğri çizimi sırasında X koordinatları olarak kullanılır.

Bu versiyon X veY koordinatlarını kullanır (eğri rengi otomatik olarak belirlenir)

CCurve* CurveAdd(

const double &x[],

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

CPoint2D noktalarıyla eğri çizimi için kullanılan versiyon (eğri rengi otomatik olarak belirlenir)

CCurve* CurveAdd(

const CPoint2D &points[],

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

CurveFunction fonksiyonunun işaretçisi ile eğri çizimi yapılan versiyon (eğri rengi otomatik olarak belirlenir)

CCurve* CurveAdd(

CurveFunction function,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Bu versiyon Y koordinatlarını kullanır (eğri rengini kullanıcı belirler)

CCurve* CurveAdd(

const double &y[],

const uint clr,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Not

Y dizisinin indisleri eğri çizimi sırasında X koordinatları olarak kullanılır.

Bu versiyon X veY koordinatlarını kullanır (eğri rengini kullanıcı belirler)

CCurve* CurveAdd(

const double &x[],

const double &y[],

const uint clr,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

CPoint2D noktalarıy eğri çizimi için kullanılan versiyon (eğri rengini kullanıcı belirler)

CCurve* CurveAdd(

const CPoint2D &points[],

const uint clr,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

CurveFunction fonksiyonunun işaretçisi ile eğri çizimi yapılan versiyon (eğri rengini kullanıcı belirler)

CCurve* CurveAdd(

CurveFunction function,

const double from,

const double to,

const double step,

const uint clr,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Parametreler

&x[]

[in] X koordinatı.

&y[]

[in] Y koordinatı.

&points[]

[in] Noktaların koordinatları.

function

[in] Fonksiyonun işaretçisi.

from

[in] Argümanın başlangıç değeri.

to

[in] Argümanın son değeri.

step

[in] Argümanın artış değeri.

type

[in] Eğri tipi.

name=NULL

[in] Eğri ismi.

clr

[in] Eğri rengi.

Dönüş Değeri

Oluşturulan eğrinin işaretçisi.