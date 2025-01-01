DokümantasyonBölümler
CurveAdd

Bir eğri oluşturup çizelgeye ekler.

Bu versiyon Y koordinatlarını kullanır (eğri rengi otomatik olarak belirlenir)

CCurve* CurveAdd(
   const double     &y[],          // Y koordinatları
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // eğri tipi
   const string     name=NULL      // eğri ismi
   )

Not

Y dizisinin indisleri eğri çizimi sırasında X koordinatları olarak kullanılır.  

Bu versiyon X veY koordinatlarını kullanır (eğri rengi otomatik olarak belirlenir)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // Y koordinatları
   const double     &y[],          // Y koordinatları
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // eğri tipi
   const string     name=NULL      // eğri ismi
   )

CPoint2D noktalarıyla eğri çizimi için kullanılan versiyon (eğri rengi otomatik olarak belirlenir)

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // nokta koordinatları
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // eğri tipi
   const string     name=NULL      // eğri ismi
   )

CurveFunction fonksiyonunun işaretçisi ile eğri çizimi yapılan versiyon (eğri rengi otomatik olarak belirlenir)

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // fonksiyon işaretçisi
   const double     from,          // argümanın başlangıç değeri
   const double     to,            // argümanın son değeri
   const double     step,          // argümanın artış değeri
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // eğri tipi
   const string     name=NULL      // eğri ismi
   )

 

Bu versiyon Y koordinatlarını kullanır (eğri rengini kullanıcı belirler)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &y[],          // Y koordinatları
   const uint       clr,           // eğri rengi
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // eğri tipi
   const string     name=NULL      // eğri ismi
   )

Not

Y dizisinin indisleri eğri çizimi sırasında X koordinatları olarak kullanılır.

 

Bu versiyon X veY koordinatlarını kullanır (eğri rengini kullanıcı belirler)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // Y koordinatları
   const double     &y[],          // Y koordinatları
   const uint       clr,           // eğri rengi
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // eğri tipi
   const string     name=NULL      // eğri ismi
   )

CPoint2D noktalarıy eğri çizimi için kullanılan versiyon (eğri rengini kullanıcı belirler)

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // nokta koordinatları
   const uint       clr,           // eğri rengi
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // eğri tipi
   const string     name=NULL      // eğri ismi
   )

CurveFunction fonksiyonunun işaretçisi ile eğri çizimi yapılan versiyon (eğri rengini kullanıcı belirler)

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // fonksiyon işaretçisi
   const double     from,          // argümanın başlangıç değeri
   const double     to,            // argümanın son değeri
   const double     step,          // argümanın artış değeri
   const uint       clr,           // eğri rengi
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // eğri tipi
   const string     name=NULL      // eğri ismi
   )

Parametreler

&x[]

[in] X koordinatı.

&y[]

[in] Y koordinatı.

&points[]

[in] Noktaların koordinatları.

function

[in] Fonksiyonun işaretçisi.

from

[in] Argümanın başlangıç değeri.

to

[in] Argümanın son değeri.

step

[in] Argümanın artış değeri.

type

[in] Eğri tipi.

name=NULL

[in] Eğri ismi.

clr

[in] Eğri rengi.

Dönüş Değeri

Oluşturulan eğrinin işaretçisi.