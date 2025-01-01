Создает графический ресурс, привязанный к объекту чарта

Удаляет с чарта график и уничтожает графический ресурс

Отображает на экране сделанные изменения

Возвращает имя привязанного к графику объекта

Возвращает имя графического ресурса

Возвращает указатель на ось X

Возвращает указатель на ось Y

Получить/установить размер отступов между элементами графика

Получить/установить радиус точек в узлах сетки

Получить/установить цвет точек в узлах сетки

Получить/установить флаг отрисовки точек в узлах сетки

Получить/установить максимально допустимую длину для отображения имени кривой

Добавляет текст на график

Добавляет линию на график

Создает и добавляет кривую на график

Отрисовывает ранее созданную кривую по индексу

Отрисовывает все ранее созданные кривые

Получает кривую по заданному индексу

Получает кривую по заданному имени

Удаляет кривую по заданному индексу.

Удаляет кривую по заданному имени.

Возвращает количество кривых для данного графика.

Добавляет разметку шкалы на ось графика

Получить/установить размер "засечек" шкалы на оси графика