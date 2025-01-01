- Create
CGraphic
Класс CGraphic — базовый класс для создания пользовательских графиков.
Описание
Класс CGraphic обеспечивает многочисленные аспекты работы с пользовательскими графиками.
В классе хранятся основные элементы графика, задаются их параметры, реализуется отрисовка.
Также данный класс хранит кривые для данного графика и обеспечивает различные варианты их отображения.
Декларация
|
class CGraphic
Заголовок
|
#include <Graphics\Graphic.mqh>
Методы класса
Метод
Описание
Создает графический ресурс, привязанный к объекту чарта
Удаляет с чарта график и уничтожает графический ресурс
Отображает на экране сделанные изменения
Возвращает имя привязанного к графику объекта
Возвращает имя графического ресурса
Возвращает указатель на ось X
Возвращает указатель на ось Y
Получить/установить размер отступов между элементами графика
Получить/установить цвет фона
Получить/установить текст заголовка графика
Получить/установить размер шрифта заголовка
Получить/установить цвет заголовка графика
Получить/установить текст подзаголовка
Получить/установить размер шрифта заголовка
Получить/установить цвет подзаголовка графика
Получить/установить цвет линий сетки
Получить/установить цвет фона сетки
Получить/установить радиус точек в узлах сетки
Получить/установить цвет точек в узлах сетки
Получить/установить флаг отрисовки точек в узлах сетки
Возвращает значение цвета реальных осей графика.
Получить/установить максимально допустимую длину для отображения имени кривой
Получить/установить размер шрифта имени кривой
Получить/установить размер символов условных обозначений
Добавляет текст на график
Добавляет линию на график
Создает и добавляет кривую на график
Отрисовывает ранее созданную кривую по индексу
Отрисовывает все ранее созданные кривые
Получает кривую по заданному индексу
Получает кривую по заданному имени
Удаляет кривую по заданному индексу.
Удаляет кривую по заданному имени.
Возвращает количество кривых для данного графика.
Добавляет разметку шкалы на ось графика
Получить/установить размер "засечек" шкалы на оси графика
Установить параметры текущего шрифта
Получить параметры текущего шрифта
Получить/создать графический ресурс и привязать его к экземпляру класса CGraphic
Выполняет расчет (перерасчет) минимальных и максимальных значений графика по обеим осям.
Возвращает высоту графика в пикселях.
Получить/установить отступ графика от нижней границы.
Получить/установить отступ графика от левой границы.
Получить/установить отступ графика от правой границы.
Получить/установить отступ графика от верхней границы.
Перерисовывает график.
Сбрасывает параметры, необходимые для перерисовки графика.
Масштабирует значение по оси X.
Масштабирует значение по оси Y.
Устанавливает параметры графика в значения по умолчанию.
Возвращает ширину графика в пикселях.