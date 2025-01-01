ДокументацияРазделы
Класс CGraphic — базовый класс для создания пользовательских графиков.

Описание

Класс CGraphic обеспечивает многочисленные аспекты работы с пользовательскими графиками.

В классе хранятся основные элементы графика, задаются их параметры, реализуется отрисовка.

Также данный класс хранит кривые для данного графика и обеспечивает различные варианты их отображения.  

Декларация

   class CGraphic

Заголовок

   #include <Graphics\Graphic.mqh>

Методы класса

Метод

Описание

Create

Создает графический ресурс, привязанный к объекту чарта

Destroy

Удаляет с чарта график и уничтожает графический ресурс

Update

Отображает на экране сделанные изменения

ChartObjectName

Возвращает имя привязанного к графику объекта

ResourceName

Возвращает имя графического ресурса

XAxis

Возвращает указатель на ось X

YAxis

Возвращает указатель на ось Y

GapSize

Получить/установить размер отступов между элементами графика  

BackgroundColor

Получить/установить цвет фона

BackgroundMain

Получить/установить текст заголовка графика

BackgroundMainSize

Получить/установить размер шрифта заголовка

BackgroundMainColor

Получить/установить цвет заголовка графика

BackgroundSub

Получить/установить текст подзаголовка

BackgroundSubSize

Получить/установить размер шрифта заголовка

BackgroundSubColor

Получить/установить цвет подзаголовка графика

GridLineColor

Получить/установить цвет линий сетки

GridBackgroundColor

Получить/установить цвет фона сетки

GridCircleRadius

Получить/установить радиус точек в узлах сетки

GridCircleColor

Получить/установить цвет точек в узлах сетки

GridHasCircle

Получить/установить флаг отрисовки точек в узлах сетки

GridAxisLineColor

Возвращает значение цвета реальных осей графика.

HistoryNameWidth

Получить/установить максимально допустимую длину для отображения имени кривой

HistoryNameSize

Получить/установить размер шрифта имени кривой

HistorySymbolSize

Получить/установить размер символов условных обозначений

TextAdd

Добавляет текст на график

LineAdd

Добавляет линию на график

CurveAdd

Создает и добавляет кривую на график

CurvePlot

Отрисовывает ранее созданную кривую по индексу

CurvePlotAll

Отрисовывает все ранее созданные кривые

CurveGetByIndex

Получает кривую по заданному индексу

CurveGetByName

Получает кривую по заданному имени

CurveRemoveByIndex

Удаляет кривую по заданному индексу.

CurveRemoveByName

Удаляет кривую по заданному имени.

CurvesTotal

Возвращает количество кривых для данного графика.

MarksToAxisAdd

Добавляет разметку шкалы на ось графика

MajorMarkSize

Получить/установить размер "засечек" шкалы на оси графика

FontSet

Установить параметры текущего шрифта

FontGet

Получить параметры текущего шрифта

Attach

Получить/создать  графический ресурс и привязать его к экземпляру класса CGraphic

CalculateMaxMinValues

Выполняет расчет (перерасчет) минимальных и максимальных значений графика по обеим осям.

Height

Возвращает высоту графика в пикселях.

IndentDown

Получить/установить отступ графика от нижней границы.

IndentLeft

Получить/установить отступ графика от левой границы.

IndentRight

Получить/установить отступ графика от правой границы.

IndentUp

Получить/установить отступ графика от верхней границы.

Redraw

Перерисовывает график.

ResetParameters

Сбрасывает параметры, необходимые для перерисовки графика.

ScaleX

Масштабирует значение по оси X.

ScaleY

Масштабирует значение по оси Y.

SetDefaultParameters

Устанавливает параметры графика в значения по умолчанию.

Width

Возвращает ширину графика в пикселях.