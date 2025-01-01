- Type
Visible (Get yöntemi)
Fonksiyonun çizelge üzerindeki görünürlüğünü ayarlayan bayrağı alır.
|
void Visible(
Dönüş Değeri
Fonksiyonun çizelge üzerindeki görünürlüğünü ayarlayan bayrağın değeri.
Visible (Set yöntemi)
Fonksiyonun çizelge üzerindeki görünürlüğünü ayarlayan bayrağı ayarlar.
|
void Visible(
Parametreler
visible
[in] Fonksiyonun çizelge üzerindeki görünürlüğünü ayarlayan bayrağın değeri.