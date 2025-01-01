DokümantasyonBölümler
Visible (Get yöntemi)

Fonksiyonun çizelge üzerindeki görünürlüğünü ayarlayan bayrağı alır.

void  Visible(
   const bool  visible      // 
   )

Dönüş Değeri

Fonksiyonun çizelge üzerindeki görünürlüğünü ayarlayan bayrağın değeri.

Visible (Set yöntemi)

Fonksiyonun çizelge üzerindeki görünürlüğünü ayarlayan bayrağı ayarlar.

void  Visible(
   const bool  visible      // bayrak değeri
   )

Parametreler

visible

[in]  Fonksiyonun çizelge üzerindeki görünürlüğünü ayarlayan bayrağın değeri.