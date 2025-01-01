DocumentazioneSezioni
CGraphic è una classe di base per la creazione di grafici personalizzati.

Descrizione

La classe CGraphic offre numerosi aspetti di lavoro con grafici personalizzati.

La classe memorizza gli elementi principali del chart, imposta i loro parametri ed esegue il plotting.

Inoltre, la classe memorizza le curve per il chart e fornisce varie opzioni di visualizzazione.  

Dichiarazione

   class CGraphic

   #include <Graphics\Graphic.mqh>

Metodi della Classe

Metodo

Descrizione

Create

Creare una risorsa grafica legata ad un oggetto chart

Destroy

Rimuovere un chart e distruggere una risorsa grafica

Update

Visualizzare le modifiche apportate

ChartObjectName

Ottiene il nome di un oggetto associato ad un chart

ResourceName

Ottiene il nome della risorsa grafica

XAxis

Ottiene il puntatore sull'asse X

YAxis

Prende il puntatore sull'asse Y

GapSize

Ottiene/imposta la grandezza degli indentatori tra gli elementi del chart  

BackgroundColor

Ottiene/imposta un colore di sfondo

BackgroundMain

Ottiene/imposta un'intestazione di tabella

BackgroundMainSize

Ottiene/imposta la dimensione del carattere del sotto-header

BackgroundMainColor

Ottiene/imposta un colore dell'intestazione del chart

BackgroundSub

Ottiene/imposta una sotto-intestazione

BackgroundSubSize

Ottiene/imposta la dimensione del carattere del sotto-header

BackgroundSubColor

Ottiene/imposta un colore della sotto-intestazione del chart

GridLineColor

Ottiene/imposta un colore della linea della griglia

GridBackgroundColor

Ottiene/imposta un colore di sfondo della griglia

GridCircleRadius

Ottiene/imposta il raggio di punti nei nodi della griglia

GridCircleColor

Ottiene/imposta il colore del punto nei nodi della griglia

GridHasCircle

Ottiene/imposta la flag di plotting dei punti nei nodi della griglia

GridAxisLineColor

Ottiene il valore di un colore reale degli assi del chart.

HistoryNameWidth

Ottiene/imposta la lunghezza massima consentita per visualizzare il nome di una curva

HistoryNameSize

Ottiene/imposta la dimensione del carattere del nome di una curva

HistorySymbolSize

Ottiene/imposta la dimensione dei simboli convenzionali notazionali

TextAdd

Aggiunge un testo al chart

LineAdd

Aggiungere una riga al chart

CurveAdd

Creare ed aggiunge una curva al chart

CurvePlot

Traccia una curva precedentemente creata per indice

CurvePlotAll

Traccia tutte le curve precedentemente create

CurveGetByIndex

Ottiene una curva da un indice specificato

CurveGetByName

Ottiene una curva da un nome specificato

CurveRemoveByIndex

Rimuovere una curva per indice specificato.

CurveRemoveByName

Rimuove una curva da un nome specificato.

CurvesTotal

Prendi il numero di curve per il chart dato.

MarksToAxisAdd

Aggiunge un segno di scala all'asse del chart

MajorMarkSize

Ottiene/imposta la grandezza della scala dei ticks sull'asse del chart

FontSet

Imposta i parametri del carattere corrente

FontGet

Ottiene i parametri del carattere corrente

Attach

Ottiene/imposta una risorsa grafica e la lega all'istanza della classe CGraphic

CalculateMaxMinValues

Calcola(ricalcola) i valori chart minimo e massimo su entrambi gli assi.

Altezza

Ottiene l'altezza del chart in pixel.

IndentDown

Ottiene/imposta un'indentazione del chart dal bordo inferiore.

IndentLeft

Ottiene/imposta un'indentazone del chart dal bordo sinistro.

IndentRight

Ottiene/imposta un'indentazone del chart dal bordo destro.

IndentUp

Ottiene/imposta un'indentazone del chart dal bordo superiore.

Redraw

Ridisegna il chart.

ResetParameters

Reimposta i parametri di ridisegnamento del chart.

ScaleX

Scala il valore per asse X.

ScaleY

Scala il valore con l'asse Y.

SetDefaultParameters

Imposta i parametri del grafico sui valori predefiniti.

Width

Ottiene la larghezza del grafico in pixel.