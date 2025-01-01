- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
CGraphic
CGraphic è una classe di base per la creazione di grafici personalizzati.
Descrizione
La classe CGraphic offre numerosi aspetti di lavoro con grafici personalizzati.
La classe memorizza gli elementi principali del chart, imposta i loro parametri ed esegue il plotting.
Inoltre, la classe memorizza le curve per il chart e fornisce varie opzioni di visualizzazione.
Dichiarazione
|
class CGraphic
Title
|
#include <Graphics\Graphic.mqh>
Metodi della Classe
|
Metodo
|
Descrizione
|
Creare una risorsa grafica legata ad un oggetto chart
|
Rimuovere un chart e distruggere una risorsa grafica
|
Visualizzare le modifiche apportate
|
Ottiene il nome di un oggetto associato ad un chart
|
Ottiene il nome della risorsa grafica
|
Ottiene il puntatore sull'asse X
|
Prende il puntatore sull'asse Y
|
Ottiene/imposta la grandezza degli indentatori tra gli elementi del chart
|
Ottiene/imposta un colore di sfondo
|
Ottiene/imposta un'intestazione di tabella
|
Ottiene/imposta la dimensione del carattere del sotto-header
|
Ottiene/imposta un colore dell'intestazione del chart
|
Ottiene/imposta una sotto-intestazione
|
Ottiene/imposta la dimensione del carattere del sotto-header
|
Ottiene/imposta un colore della sotto-intestazione del chart
|
Ottiene/imposta un colore della linea della griglia
|
Ottiene/imposta un colore di sfondo della griglia
|
Ottiene/imposta il raggio di punti nei nodi della griglia
|
Ottiene/imposta il colore del punto nei nodi della griglia
|
Ottiene/imposta la flag di plotting dei punti nei nodi della griglia
|
Ottiene il valore di un colore reale degli assi del chart.
|
Ottiene/imposta la lunghezza massima consentita per visualizzare il nome di una curva
|
Ottiene/imposta la dimensione del carattere del nome di una curva
|
Ottiene/imposta la dimensione dei simboli convenzionali notazionali
|
Aggiunge un testo al chart
|
Aggiungere una riga al chart
|
Creare ed aggiunge una curva al chart
|
Traccia una curva precedentemente creata per indice
|
Traccia tutte le curve precedentemente create
|
Ottiene una curva da un indice specificato
|
Ottiene una curva da un nome specificato
|
Rimuovere una curva per indice specificato.
|
Rimuove una curva da un nome specificato.
|
Prendi il numero di curve per il chart dato.
|
Aggiunge un segno di scala all'asse del chart
|
Ottiene/imposta la grandezza della scala dei ticks sull'asse del chart
|
Imposta i parametri del carattere corrente
|
Ottiene i parametri del carattere corrente
|
Ottiene/imposta una risorsa grafica e la lega all'istanza della classe CGraphic
|
Calcola(ricalcola) i valori chart minimo e massimo su entrambi gli assi.
|
Ottiene l'altezza del chart in pixel.
|
Ottiene/imposta un'indentazione del chart dal bordo inferiore.
|
Ottiene/imposta un'indentazone del chart dal bordo sinistro.
|
Ottiene/imposta un'indentazone del chart dal bordo destro.
|
Ottiene/imposta un'indentazone del chart dal bordo superiore.
|
Ridisegna il chart.
|
Reimposta i parametri di ridisegnamento del chart.
|
Scala il valore per asse X.
|
Scala il valore con l'asse Y.
|
Imposta i parametri del grafico sui valori predefiniti.
|
Ottiene la larghezza del grafico in pixel.