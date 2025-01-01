- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurvesTotal
- CurveRemoveByName
- CurveRemoveByIndex
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
CGraphic
CGraphicはカスタムチャートを作成するための基本クラスです。
説明
CGraphicクラスは、カスタムチャートを使用する際のさまざまな側面を提供します。
クラスは主要なチャート要素を格納し、パラメータを設定してプロットを実行します。
また、クラスはチャートの曲線を保存し、さまざまな表示オプションを提供します。
宣言
class CGraphic
タイトル
#include <Graphics\Graphic.mqh>
クラスメソッド
メソッド
説明
チャートオブジェクトに結合するグラフィックリソースを作成します。
チャートを削除してグラフィカルリソースを破壊します。
実装された変更を表示します。
チャートに取り付けられたオブジェクトの名前を取得します。
グラフィカルリソースの名前を取得します。
X軸へのポインタを取得します。
Y軸へのポインタを取得します。
チャート要素間のインデントのサイズを取得/設定します。
背景色を取得/設定します。
チャートヘッダを取得/設定します。
サブヘッダフォントサイズを取得/設定します。
チャートヘッダの色を取得/設定します。
サブヘッダを取得/設定します。
サブヘッダフォントサイズを取得/設定します。
チャートのサブヘッダの色を取得/設定します。
グリッドラインの色を取得/設定します。
グリッド背景色を取得/設定します。
グリッドノードの点の半径を取得/設定します。
グリッドノードの点の色を取得/設定します。
グリッドノードの点描画フラグを取得/設定します。
実際のチャート軸の色の値を取得します。
曲線名を表示するための最大許容長さを取得/設定します。
曲線名のフォントサイズを取得/設定します。
表記法シンボルのサイズを取得/設定します。
チャートにテキストを追加します。
チャートに線を追加します。
曲線を作成してチャートに追加します。
前に作成した曲線をインデックスでプロットします。
前に作成した曲線をすべてプロットします。
指定されたインデックスを持つ曲線を取得します。
指定された名前を持つ曲線を取得します。
指定されたインデックスを持つ曲線を削除します。
指定された名前を持つ曲線を削除します。
指定されたチャートでの曲線の数を取得します。
チャート軸に目盛りを追加します。
チャート軸上のスケールの目盛のサイズを取得/設定します。
現在フォントパラメータを設定します。
現在フォントパラメータを取得します。
グラフィカルリソースを取得/設定してCGraphicGraphicクラスインスタンスにバインドします。
両方の軸の最小値と最大値を計算（再計算）します。
チャートの高さをピクセル単位で取得します。
下の境界線からチャートインデントを取得/設定します。
左の境界線からチャートインデントを取得/設定します。
右の境界線からチャートインデントを取得/設定します。
上の境界線からチャートインデントを取得/設定します。
チャートを再描画します。
チャート再描画パラメータをリセットします。
値をX軸でスケーリングします。
値をY軸でスケーリングします。
チャートパラメータをデフォルト値に設定します。
チャートの幅をピクセル単位で取得します。