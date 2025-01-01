ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCGraphic 

CGraphic

CGraphicはカスタムチャートを作成するための基本クラスです。

説明

CGraphicクラスは、カスタムチャートを使用する際のさまざまな側面を提供します。

クラスは主要なチャート要素を格納し、パラメータを設定してプロットを実行します。

また、クラスはチャートの曲線を保存し、さまざまな表示オプションを提供します。  

宣言

  class CGraphic

タイトル

  #include <Graphics\Graphic.mqh>

クラスメソッド

メソッド

説明

Create

チャートオブジェクトに結合するグラフィックリソースを作成します。

Destroy

チャートを削除してグラフィカルリソースを破壊します。

Update

実装された変更を表示します。

ChartObjectName

チャートに取り付けられたオブジェクトの名前を取得します。

ResourceName

グラフィカルリソースの名前を取得します。

XAxis

X軸へのポインタを取得します。

YAxis

Y軸へのポインタを取得します。

GapSize

チャート要素間のインデントのサイズを取得/設定します。  

BackgroundColor

背景色を取得/設定します。

BackgroundMain

チャートヘッダを取得/設定します。

BackgroundMainSize

サブヘッダフォントサイズを取得/設定します。

BackgroundMainColor

チャートヘッダの色を取得/設定します。

BackgroundSub

サブヘッダを取得/設定します。

BackgroundSubSize

サブヘッダフォントサイズを取得/設定します。

BackgroundSubColor

チャートのサブヘッダの色を取得/設定します。

GridLineColor

グリッドラインの色を取得/設定します。

GridBackgroundColor

グリッド背景色を取得/設定します。

GridCircleRadius

グリッドノードの点の半径を取得/設定します。

GridCircleColor

グリッドノードの点の色を取得/設定します。

GridHasCircle

グリッドノードの点描画フラグを取得/設定します。

GridAxisLineColor

実際のチャート軸の色の値を取得します。

HistoryNameWidth

曲線名を表示するための最大許容長さを取得/設定します。

HistoryNameSize

曲線名のフォントサイズを取得/設定します。

HistorySymbolSize

表記法シンボルのサイズを取得/設定します。

TextAdd

チャートにテキストを追加します。

LineAdd

チャートに線を追加します。

CurveAdd

曲線を作成してチャートに追加します。

CurvePlot

前に作成した曲線をインデックスでプロットします。

CurvePlotAll

前に作成した曲線をすべてプロットします。

CurveGetByIndex

指定されたインデックスを持つ曲線を取得します。

CurveGetByName

指定された名前を持つ曲線を取得します。

CurveRemoveByIndex

指定されたインデックスを持つ曲線を削除します。

CurveRemoveByName

指定された名前を持つ曲線を削除します。

CurvesTotal

指定されたチャートでの曲線の数を取得します。

MarksToAxisAdd

チャート軸に目盛りを追加します。

MajorMarkSize

チャート軸上のスケールの目盛のサイズを取得/設定します。

FontSet

現在フォントパラメータを設定します。

FontGet

現在フォントパラメータを取得します。

Attach

グラフィカルリソースを取得/設定してCGraphicGraphicクラスインスタンスにバインドします。

CalculateMaxMinValues

両方の軸の最小値と最大値を計算（再計算）します。

Height

チャートの高さをピクセル単位で取得します。

IndentDown

下の境界線からチャートインデントを取得/設定します。

IndentLeft

左の境界線からチャートインデントを取得/設定します。

IndentRight

右の境界線からチャートインデントを取得/設定します。

IndentUp

上の境界線からチャートインデントを取得/設定します。

Redraw

チャートを再描画します。

ResetParameters

チャート再描画パラメータをリセットします。

ScaleX

値をX軸でスケーリングします。

ScaleY

値をY軸でスケーリングします。

SetDefaultParameters

チャートパラメータをデフォルト値に設定します。

Width

チャートの幅をピクセル単位で取得します。