Bilimsel Çizelgeler

Grafikler kitaplığı özel grafiklerin hızlı çizimi için gereken global fonksiyonları içerir. Eksenlerin ve eğrilerin çizilmesini sağlayan yöntemlerin yanında grafik özelliklerinin değiştirilmesi için gereken hızlı erişim çözümleri de bu kitaplık içerisinde sunulmuştur.

Kütüphaneyle çalışmaya başlamak için Görselleştirin! R dilinin 'plot' fonksiyonuna benzer MQL5 grafik kütüphanesi.

Grafikler kitaplığı terminal çalışma dizininde, Include\Graphics klasöründe yer alır.