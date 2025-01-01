CGraphic

CGraphic est une classe de base pour créer des graphiques personnalisés.

Description

La classe CGraphic fournit de nombreux éléments permettant de travailler avec les graphiques personnalisés.

La classe stocke les éléments principaux du graphique, définit leurs paramètres et les dessine.

La classe stocke également les courbes du graphique et fournit différentes options d'affichage.

Déclaration

class CGraphic

Titre

#include <Graphics\Graphic.mqh>

Méthodes de la classe