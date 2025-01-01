DocumentationSections
Référence MQL5 Bibliothèque Standard Graphiques Scientifiques CGraphic 

CGraphic

CGraphic est une classe de base pour créer des graphiques personnalisés.

Description

La classe CGraphic fournit de nombreux éléments permettant de travailler avec les graphiques personnalisés.

La classe stocke les éléments principaux du graphique, définit leurs paramètres et les dessine.

La classe stocke également les courbes du graphique et fournit différentes options d'affichage.  

Déclaration

   class CGraphic

Titre

   #include <Graphics\Graphic.mqh>

Méthodes de la classe

Méthode

Description

Create

Crée une ressource graphique liée à un objet Graphique

Destroy

Supprime un graphique et détruit une ressource graphique

Update

Affiche les nouveaux changements uniquement

ChartObjectName

Retourne le nom d'un objet lié à un graphique

ResourceName

Retourne le nom de la ressource graphique

XAxis

Retourne le pointeur vers l'axe X

YAxis

Retourne le pointeur vers l'axe Y

GapSize

Retourne/définit la taille des indentations entre les éléments du graphique  

BackgroundColor

Retourne/définit la couleur d'arrière plan

BackgroundMain

Retourne/définit l'en-tête du graphique

BackgroundMainSize

Retourne/définit la taille de la police de caractères de l'en-tête

BackgroundMainColor

Retourne/définit la couleur de l'en-tête du graphique

BackgroundSub

Retourne/définit un sous en-tête

BackgroundSubSize

Retourne/définit la taille de la police de caractères d'un sous en-tête

BackgroundSubColor

Retourne/définit la couleur d'un sous en-tête du graphique

GridLineColor

Retourne/définit la couleur des lignes de la grille

GridBackgroundColor

Retourne/définit la couleur d'arrière plan de la grille

GridCircleRadius

Retourne/définit le rayon des points des noeuds de la grille

GridCircleColor

Retourne/définit la couleur des points des noeuds de la grille

GridHasCircle

Retourne/définit le flag d'affichage des points des noeuds de la grille

GridAxisLineColor

Retourne la valeur de la couleur des axes réels du graphique.

HistoryNameWidth

Retourne/définit la longueur maximum autorisée pour afficher le nom d'une courbe

HistoryNameSize

Retourne/définit la taille de la police de caractères du nom d'une courbe

HistorySymbolSize

Retourne/définit la taille des symboles de conventions de notation

TextAdd

Ajoute un texte au graphique

LineAdd

Ajoute une ligne au graphique

CurveAdd

Crée et ajoute une courbe sur le graphique

CurvePlot

Dessine une courbe créée auparavant et référencée par son indice

CurvePlotAll

Dessine toutes les courbes créées auparavant

CurveGetByIndex

Retourne une courbe par son indice spécifié

CurveGetByName

Retourne une courbe par son nom spécifié

CurveRemoveByIndex

Supprime une courbe par son indice spécifié.

CurveRemoveByName

Supprime une courbe par son nom spécifié.

CurvesTotal

Retourne le nombre de courbes pour le graphique donné.

MarksToAxisAdd

Ajoute une marque d'échelle sur l'axe du graphique

MajorMarkSize

Retourne/définit la taille des ticks de l'échelle sur les axes du graphique

FontSet

Définit les paramètres de la police de caractères actuelle

FontGet

Retourne les paramètres de la police de caractères actuelle

Attach

Retourne/définit une ressource graphique et la lie à l'instance de classe CGraphic

CalculateMaxMinValues

Calcule (re-calcule) les valeurs minimum et maximum du graphique sur les deux axes.

Height

Retourne la hauteur du graphique en pixels.

IndentDown

Retourne/définit l'indentation du graphique depuis la bordure inférieure.

IndentLeft

Retourne/définit l'indentation du graphique depuis la bordure gauche.

IndentRight

Retourne/définit l'indentation du graphique depuis la bordure droite.

IndentUp

Retourne/définit l'indentation du graphique depuis la bordure supérieure.

Redraw

Redessine le graphique.

ResetParameters

Réinitialisae les paramètres de dessin du graphique.

ScaleX

Met les valeurs de l'axe X à l'échelle.

ScaleY

Met les valeurs de l'axe Y à l'échelle.

SetDefaultParameters

Définit les paramètres du graphique aux valeurs par défaut.

Width

Retourne la largeur du graphique en pixels.