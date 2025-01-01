- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurvesTotal
- CurveRemoveByName
- CurveRemoveByIndex
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
CGraphic
CGraphic est une classe de base pour créer des graphiques personnalisés.
Description
La classe CGraphic fournit de nombreux éléments permettant de travailler avec les graphiques personnalisés.
La classe stocke les éléments principaux du graphique, définit leurs paramètres et les dessine.
La classe stocke également les courbes du graphique et fournit différentes options d'affichage.
Déclaration
|
class CGraphic
Titre
|
#include <Graphics\Graphic.mqh>
Méthodes de la classe
|
Méthode
|
Description
|
Crée une ressource graphique liée à un objet Graphique
|
Supprime un graphique et détruit une ressource graphique
|
Affiche les nouveaux changements uniquement
|
Retourne le nom d'un objet lié à un graphique
|
Retourne le nom de la ressource graphique
|
Retourne le pointeur vers l'axe X
|
Retourne le pointeur vers l'axe Y
|
Retourne/définit la taille des indentations entre les éléments du graphique
|
Retourne/définit la couleur d'arrière plan
|
Retourne/définit l'en-tête du graphique
|
Retourne/définit la taille de la police de caractères de l'en-tête
|
Retourne/définit la couleur de l'en-tête du graphique
|
Retourne/définit un sous en-tête
|
Retourne/définit la taille de la police de caractères d'un sous en-tête
|
Retourne/définit la couleur d'un sous en-tête du graphique
|
Retourne/définit la couleur des lignes de la grille
|
Retourne/définit la couleur d'arrière plan de la grille
|
Retourne/définit le rayon des points des noeuds de la grille
|
Retourne/définit la couleur des points des noeuds de la grille
|
Retourne/définit le flag d'affichage des points des noeuds de la grille
|
Retourne la valeur de la couleur des axes réels du graphique.
|
Retourne/définit la longueur maximum autorisée pour afficher le nom d'une courbe
|
Retourne/définit la taille de la police de caractères du nom d'une courbe
|
Retourne/définit la taille des symboles de conventions de notation
|
Ajoute un texte au graphique
|
Ajoute une ligne au graphique
|
Crée et ajoute une courbe sur le graphique
|
Dessine une courbe créée auparavant et référencée par son indice
|
Dessine toutes les courbes créées auparavant
|
Retourne une courbe par son indice spécifié
|
Retourne une courbe par son nom spécifié
|
Supprime une courbe par son indice spécifié.
|
Supprime une courbe par son nom spécifié.
|
Retourne le nombre de courbes pour le graphique donné.
|
Ajoute une marque d'échelle sur l'axe du graphique
|
Retourne/définit la taille des ticks de l'échelle sur les axes du graphique
|
Définit les paramètres de la police de caractères actuelle
|
Retourne les paramètres de la police de caractères actuelle
|
Retourne/définit une ressource graphique et la lie à l'instance de classe CGraphic
|
Calcule (re-calcule) les valeurs minimum et maximum du graphique sur les deux axes.
|
Retourne la hauteur du graphique en pixels.
|
Retourne/définit l'indentation du graphique depuis la bordure inférieure.
|
Retourne/définit l'indentation du graphique depuis la bordure gauche.
|
Retourne/définit l'indentation du graphique depuis la bordure droite.
|
Retourne/définit l'indentation du graphique depuis la bordure supérieure.
|
Redessine le graphique.
|
Réinitialisae les paramètres de dessin du graphique.
|
Met les valeurs de l'axe X à l'échelle.
|
Met les valeurs de l'axe Y à l'échelle.
|
Définit les paramètres du graphique aux valeurs par défaut.
|
Retourne la largeur du graphique en pixels.